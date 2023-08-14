На отечественные колеса: на какие авто смогут пересесть чиновники?

УАЗы, «Лады», «Москвичи» — что предлагает российский автопром; что такое полевое духовенство — события недели в программе «7 дней»

Фото: Сергей Черных/realnoevremya.ru

Не первая, но, похоже, одна из самых активных попыток пересадить российских чиновников на отечественные автомобили: Владимир Путин озвучил указ о том, чтобы государевы люди всех уровней перемещались на машинах российского производства. Какой модельный ряд авто «made in Russia» доступен, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век» — в обзоре «Реального времени» свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»

Расстаться с иностранными премиальными автомобилями и пересесть в кресла продукции российского автопрома. Посыл президента однозначен и не допускает двойных толкований. Никаких «Мерседесов», «Майбахов», «Бентли», «Ягуаров», «Роверов» и БМВ. На продукции недружественных государств пусть ездят представители тех самых государств.

Распоряжение лидера государства — ларец с двойным дном. Практически позабытый и обделенный вниманием власть имущих отечественный автопром получает шанс на то, что откроется второе дыхание: привыкшие к комфорту, скорости, удобству и вынужденные сменить его на свое, родное, поневоле будут спрашивать у производителей: «Почему отстаем, чаще ломаемся, не так эстетично смотримся?», а главное: «Что нужно для того, чтобы если не перегнать, то хотя бы догнать?»

Претензии к продукции российских автопроизводителей относительно экстерьера, интерьера, комфорта и прочности, стоит признать, частью обоснованы. Но придется выбирать из того, что есть. А что есть? С этим вопросом наши коллеги из программы «7 дней» отправились в автосалоны.

Посыл президента однозначен и не допускает двойных толкований. kremlin.ru

Лот №1 — «Лада». Например, «Веста». Двигатель объемом 1,6 литра, стоимость — от 1 млн 240 тыс. Есть варианты подешевле, есть попрестижнее. Авто идеально для глав районных администраций крупных городов Татарстана. Чиновникам рангом пониже — «Лада Гранта». Кстати, популярный автомобиль. В автосалоне «Лады» одной из крупных компаний по продаже автомобилей машинка делает 60% всех продаж.

Для глав сельских поселений, которым и по родному поселку проехаться, и в поля заглянуть, лучше подойдет «Нива Легенд». Мотор помощнее, чем у Весты, — 1,7 литра, надежная подвеска, достойная проходимость. И стоимость — порядка миллиона.

«Москвич» вполне способен составить конкуренцию «Весте». Достаточно мощный, вполне надежный, экономичный — чем не вариант? И салон в современной отделке. Есть нюанс: большая часть компонентов сегодня из разряда «сделано в Китае», но если машина будет стремительно набирать популярность, да еще и в мире чиновничьего аппарата, то у автопроизводителя появится дополнительный стимул ускориться с исполнением обещания о максимальной локализации производства в России.

Всерьез в свете открывающихся перспектив задумались о наращении объемов и производители отечественных электрокаров. Заметное оживление и в стане производителей отечественных авто премиального класса. Тот же «Аурус», что собирается на территории «Алабуги», — весьма достойный вариант. Сейчас озвучиваются варианты по разработке «лайтовой», более доступной по цене версии для мэров, министров и вице-премьеров. А чтобы была альтернатива в выборе — подумать над созданием новой условной «Волги», пусть и в партнерстве с мастерами из Китая. Так или иначе, но выбор действительно есть уже сейчас. Насколько изменится ситуация в отечественном автопроме в обозримом будущем? Увидим.

Беспилотные летательные аппараты прочно вошли практически во все направления и отрасли современной жизни. realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Самый молодой оператор БПЛА в России

Беспилотные летательные аппараты прочно вошли практически во все направления и отрасли современной жизни: от мирных — в промышленности, СМИ и сельском хозяйстве, до правоохранительных органов и армии. И с каждым годом значимость БПЛА только растет.

Тем заметнее на этом фоне победа сборной Татарстана на недавнем фестивале «Архипелаг». Героем же события стал наш земляк — 14-летний Булат Нургалиев, привезший на малую родину девять кубков и три медали и признанный самым молодым профессиональным оператором БПЛА в стране. Стоит ли удивляться, что за внимание героя сегодня развернулась настоящая борьба. Его с удовольствием готовы видеть в своих рядах специалисты Первопрестольной. Сам же Булат не торопится принимать предложения и не планирует в обозримом будущем покидать родной город. С ним, а также с другими покорителями цифрового пространства встретилась съемочная группа программы «7 дней».

Делать не просто, чтобы действовало, а чтобы было еще и аккуратно, красиво, — в этом весь Булат. Эстетику достижений молодой мастер ценит не меньше, чем успешные взлеты. Красивой техникой пилотирования, скоростным, но аккуратным прохождением трасс и заданий он не оставил шансов своим соперникам по «Архипелагу». Юный специалист, которого сейчас соблазняют радужными перспективами инженеры из Москвы, намерен оставаться в Казани и продолжать обучение в техникуме связи. О дронах он знает все. Есть в этом многообразии и свои любимчики, и те, что не покоряют скоростью и красотой, но без которых никак не обойтись. Один из них — промышленный беспилотник. Управление громоздким и не самым удобным летательным аппаратом осуществляют два пилота. Один из них — Ахат Корбанов, студент МЦК-КТИТС, тоже победитель «Архипелага» в компетенции «Эксплуатация беспилотных систем».

Вообще, выступление команды из Татарстана можно смело назвать блестящим. Алим Мусин — учащийся инженерного лицея КАИ — тоже без неба жить не может. И к слову, заслуженно стал первым в компетенции «Продолжительность полета: квадрокоптеры» в категории промышленных дронов. Юноша сам дорабатывает конструкции. Для почтового дрона усилил конструкцию опор, чтобы хрупкий аппарат успешнее и без поломок справлялся с доставкой увесистых грузов.

Героев фестиваля, привезших в республику 29 наград, по возвращении в Казань принял раис Татарстана Рустам Минниханов. За чашкой чая лидер республики поздравил их, а также наставников с победой и пожелал не останавливаться на достигнутом, а продолжать развитие и двигаться в своем мастерстве вперед. Стране нужны специалисты высочайшего уровня, которыми, без сомнения, эти ребята смогут стать.

Трасса, частью которой является этот мост, соединит собой 17 крупнейших региональных центров страны. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мост через Волгу

На прошлой неделе состоялось одно из наиболее знаковых событий в дорожном строительстве не только Татарстана, но и России: под Казанью состоялось замыкание руслового пролетного строения мостового перехода через Волгу на трассе М-12. Работы по созданию самого масштабного и протяженного искусственного сооружения на этой трассе стартовали 2 года назад. Их завершение состоялось с опережением графика на месяц. Впереди еще финишная отделка, а церемония ввода объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь. Но уже сейчас мост поражает сложностью конструкции и изяществом ее исполнения, а сам объект протяженностью 3 тыс. 362 метра пригоден и для прохода, и для проезда.

Трасса же, частью которой является этот мост, соединит собой 17 крупнейших региональных центров страны и станет одной из важнейших логистических артерий России, выведя грузовой трафик за пределы агломераций и вместе с тем существенно ускорив сообщение.

В церемонии замыкания приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и в режиме ВКС заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин.

Духовное единство

Говорят, что на передовой атеистов почти не остается. Просто там, где стирается граница между жизнью и смертью, люди, даже в наше высокотехнологичное время, все-таки начинают задумываться о вечном.

В одном из добровольческих батальонов Татарстана наравне с бойцами несут службу и религиозные деятели. На боевых позициях причащают воинов, учат молитвам или совершать намаз. А где в подразделениях служителей религии нет, их ждут с малой родины. С гуманитарными конвоями уже не первый раз в зону проведения специальной военной операции отправляются батюшка и хазрат. Вместе помогают собирать все необходимое для отправки бойцам, вместе добираются до места назначения, вместе проводят богослужения и объясняют воинам основы обеих религий, нередко прямо под обстрелами.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

И с теми священниками, что добровольно отправились на фронт, и с теми, кто по зову души и сердца вновь и вновь оставляет мирную жизнь и едет на передовую, встретилась во время недавней командировки в зону СВО съемочная группа программы «7 дней».

Пересвет жил и служил в церкви Красноярска. На СВО отправился добровольцем, получив благословение у духовенства. В подразделении по должности — старший стрелок, а в свободное время меняет бронежилет и камуфляж на священническую рясу.

В одном окопе с бойцами и полевой имам, а вместе с тем и санитар медвзвода Хазрат. В недавней мирной жизни — помощник имама в одной из казанских мечетей.

А бойцы признаются: не делят представителей духовенства — и батюшку, и хазрата уважают и чтят равно.

С радостью встречают здесь и священников, приезжающих с малой родины. Для бойцов батюшка и имам, прибывающие в одной машине, еще одно напоминание о доме, Татарстане, где религии не просто мирно сосуществуют, но и активно взаимодействуют. А сами священнослужители не делят на своих и бойцов из других регионов. Все, кто обращается за помощью и духовной поддержкой, встречают и понимание, и эту самую поддержку.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как несут службу бойцы, мобилизованные из Татарстана, о видах на урожай и о том, что еще попало в объективы камер наших коллег, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 14 августа, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.