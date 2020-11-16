Рамиля Сахабутдинова: «На «Шаян ТВ» дети работают не за зарплату»

Как главное детское телевидение Татарстана борется за «туган тел» и готовит элиту тележурналистики

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанский телеканал «Шаян ТВ» задает тренды детского телевидения России, заявляет главный редактор ТК Рамиля Сахабутдинова. По ее словам, каждый ребенок благодаря медиаресурсу может стать звездой экрана и составить будущую элиту отечественной тележурналистики. В интервью «Реальному времени» в честь двухлетия «Шаян ТВ» главред детского национального ТВ сообщила, что среди главных задач канала — привлечь молодое поколение к делу сохранения татарского языка в непростых для «туган тел» условиях и подготовить журналистские кадры для ТНВ. Собеседница издания также рассказала о зарплатах юных ведущих, интересных проектах канала и формировании собственного контента «Шаян ТВ».

«На ТНВ и других каналах работают наши ученики»

— Рамиля Ахметзакировна, разговоры о проектах национального детского телевидения ходили уже много лет. Почему только в 2018 году удалось его реализовать?

— Детское телевидение у нас уже давно было. Только это был не отдельный канал, а в рамках ТНВ…

— Вы имеете в виду «Яшь ТНВ»?

— И «Яшь ТНВ», и до него было. Я работаю на этом поприще на телевидении 34 года. В 1992 году была создана программа «Тамчы». Потом ребята из нее выросли, после этого мы открыли программу «Яшьләр тукталышы» («Молодежная остановка»). С 1990-х у нас продолжается работа в рамках детского ТВ. И у нас уже был укомплектован штат молодых журналистов.

Конечно, ходило много разговоров, что нужен телеканал, вещающий круглосуточно на татарском языке, отвечающий современным требованиям и обеспечивающий связь поколений. К тому же вопрос сохранения татарского языка стал как никогда актуальным. И возникновение «Шаян ТВ» в этом отношении стало своеобразным источником решений. Наша главная задача — популяризовать татарский язык не только среди татарских детей, но и среди русскоязычных. Например, у нас есть такой проект, как «Бергәләп өйрәник» («Учимся вместе»), который стал финалистом в национальной телевизионной премии «ТЭФИ-Kids 2020»! Ребенок родился, он слышит родную речь от мамы и папы, и, услышав по телевизору, он тоже будет к нему тянуться.

Фото предоставлено «Шаян ТВ»

Многие ведущие ключевых программ ТНВ выросли из этих детских программ. Ребенок с 5 лет попадает на телевидение и растет вместе с его проектами

Есть у нас и другая задача: это подготовка телевизионных кадров для канала ТНВ. Сейчас на ТНВ и других каналах работают наши ученики, которые выросли на телевидении. Они трудятся на «ТНВ-Планете» и «ТНВ-Татарстан» редакторами, ведущими. Луиза Закирова ведет программу «Манзара». Алмаз Гараев, который вел «Яшьләр тукталышы», теперь тоже ведет утреннюю программу «Манзара». Роза Адиятуллина ведет «Татарлар», Венера Аитова — «Таяну ноктасы» (сейчас она в декретном отпуске). Многие ведущие ключевых программ ТНВ выросли из этих детских программ. Ребенок с 5 лет попадает на телевидение и растет вместе с его проектами.

Наш телевизионный «наставник» Ильшат Юнусович Аминов с нами постоянно на связи, нам все время помогает, встречается с детьми, дает новые идеи. Дети очень любят его. У нас есть школа телевизионных блогеров, существует школа переводчиков, где не только переводят, но и дублируют мультсериалы. Телевидение — это коллективный труд, и мы должны готовить не только журналистов, но и других специалистов, поэтому у нас есть свои монтажеры, операторы. Во всех сферах дети могут себя попробовать, было бы желание.

Нашим юным журналистам задают вопросы, зачем им это надо. Ответ детей стал откровением не только для гостей, но и для руководителей «Шаян ТВ». Оказалось, что первостепенную роль для подрастающего поколения играют вовсе не деньги, а опыт, знания, знакомства, положительные эмоции и отдача, которую они получают от работы на телевидении. Ведь, по словам самих детей, они постепенно набирают все большую популярность, каждый день открывают для себя что-то новое и становятся увереннее в себе. Это не может не радовать команду «Шаян ТВ». Ведь наш канал про детей, от детей и, безусловно, для самих детей.

Также поднимали вопрос о том, что не хватает анимационных сериалов на татарском языке. Мы сотрудничаем со студиями «Аксу», «Татармультфильм» и другими, показываем мультфильмы студий-партнеров. Нас упрекают в том, что мы не создаем собственные мультфильмы. Но ведь мы телеканал, а для такого сложного производства, как анимация, есть специальные студии. Сейчас мы работаем с анимационной студией «Фильмфэй», у них есть проект «Шаян рәссам», и 12 ноября состоялась премьера обучающего урока «Шаян пластилин».

Фото Рината Назметдинова

Нас упрекают в том, что мы не создаем собственные мультфильмы. Но ведь мы телеканал, а для такого сложного производства, как анимация, есть специальные студии

У нас родители постоянно спрашивают: почему на нашем youtube-канале почти нет мультфильмов на татарском языке? Во-первых, это — авторские права, во-вторых, нет разрешения от дистрибьюторов. Однако мы работаем в этом направлении, на данный момент у нас получилось договориться с ООО «Ар Джи Бразерс Студио» по поводу размещения мультфильма «Пчелография» и с компанией «Ю7» — мультфильм «Дом профессора Амброзиуса» на youtube-канале «Шаян ТВ». Нам бы хотелось, чтобы те материалы, востребованные детьми, а в первую очередь это мультфильмы на татарском языке, были на этом видеохостинге.

На двухлетие канала 12 ноября у нас было очень много премьер: выпуск юмористического шоу «Банка», рубрика, которая объединяет все поколения, «Яраткан Шигырь», а вишенкой на торте стал гала-концерт грандиозного музыкального фестиваля «Сәйлән»! Также мы получили поздравления от наших звездных друзей. Через экраны смартфонов свои приветы и пожелания для коллектива и зрителей канала «Шаян ТВ» уже передали популярные тикток-блогеры: Даня Милохин, Артур Бабич и Аня Покровская, а также любимчики всех малышей Филя и Хрюша, ведущие телеканала «СТС Kids», телеведущая Юлия Барановская и звезды татарской эстрады.

Что касается проблемы преподавания родных языков в регионах России, для ее решения у нас существуют телевизионные уроки татарского языка. У нас есть партнеры, в том числе Министерство образования РТ. В выборе контента для «Шаян ТВ» активно принимают участие фокус-группы: мы рассматриваем различные проекты, советуемся с детьми (потому что сами не можем решать за ребенка). А другая фокус-группа — в составе преподавателей, психологов, воспитателей дошкольных учреждений. Детское телевидение, сделанное руками детей, — это их собственное творческое самовыражение, взгляд на современную жизнь, природу, взаимоотношения между собой, родителями, окружающим миром.

Фото предоставлено «Шаян ТВ»

У нас 35 детей, очень активных, которые делают детское телевидение своими руками. В штате 65 человек. Также очень много внештатников

«Детей больше всего интересуют анимационные проекты»

— Много ли проектов перешло из «Яшь ТНВ» в «Шаян ТВ»?

— Только два проекта — «Яшьләр тукталышы» и «Тамчы-шоу». Все программы у нас новые, это другой формат, другие проекты собственного вещания — около 20. Так как дети проходят всестороннее развитие на канале «Шаян ТВ».

— При создании «Шаян ТВ» рассматривался ли опыт соседних регионов или стран?

— Основываемся на своем многолетнем опыте и примере зарубежных аналогов, в программе канала представлено более 20 оригинальных познавательных, образовательных и развивающих программ. Это игровые шоу и викторины, а также лучшие мультипликационные фильмы, шедевры мирового уровня — научно-популярного, документального и художественного жанра — дублированные на татарский язык. Например, в Казахстане есть канал «Балапан». В Башкортостане работает «Тамыр»: с ними мы давно дружим и обмениваемся опытом.

— Как понимаю, у вас не все проекты собственного производства?

— Детей больше всего интересуют анимационные проекты. Особое место в сетке вещания занимает дублированный контент. На татарский язык переведено порядка 7000 лучших документальных фильмов, сериалов и мультипликационных фильмов для детей.

— Сколько человек сейчас трудится на «Шаян ТВ»?

— У нас 35 детей, очень активных, которые делают детское телевидение своими руками. В штате 65 человек. Также очень много внештатников: мы работаем с артистами театров Галиаскара Камала и Карима Тинчурина, Габдуллы Кариева, «Экият», мы работаем с профессионалами.

Фото kazanfirst.ru

Так меняется поколение за поколением, талантливые и упорные становятся известными телеведущими. Для всех, кто хочет работать на татарском телеканале, наши двери всегда открыты

— Кто осуществляет перевод на татарский язык и озвучку мультфильмов?

— Студией дубляжа «Шаян ТВ» на сегодняшний день проделано много работы. Каждый озвученный мультфильм утверждается у контрагента или производителя. Большое внимание уделяется не только подбору голосов, но и переводу контента. Переводчики студии переводят напрямую с языка оригинала: с английского, турецкого, португальского, русского языков. Это дает возможность не допускать ошибок в содержании и кальки в переводе. Тексты проверяются редакторами — это филологи, профессиональные переводчики и так далее. Также периодически проводятся встречи, мастер-классы для усовершенствования работы по редактуре и переводу.

— А сами дети озвучивают?

— Да, конечно. Наши мультфильмы отличаются многоголосьем, мультик озвучивают не один-два человека, а четыре, иногда пять. Юные артисты наряду с именитыми принимают участие в дубляже. Эта работа им очень нравится. Но и тут свои сложности. Работа с детьми требует гораздо больше времени и труда. Поэтому мы создали школу юного артиста дубляжа, чтобы в будущем нам легче было работать над дубляжем. У нас есть база артистов, теперь там можно встретить и юных артистов, озвучивающих разные роли. Например, в мультсериале «Маша и Медведь» роль Маши озвучивает маленькая девочка — Залия Зиннурова, она же и поет.

«Дети трудятся с удовольствием — это большая школа»

— Не изменился ли режим работы канала из-за пандемии коронавируса?

— Не сказала бы. Хотя мы придумываем новые форматы программ. Дети всегда идут на один шаг впереди. Они легко выходят в онлайн, работают через «Скайп». До этого у нас был небольшой опыт работы с использованием гаджетов. Но сейчас в съемках принимает участие очень много ребят из других регионов, зарубежья! Наоборот, открылись новые возможности для детей: они могут себя показать, рассказать о себе.

— Если ребенок хочет попасть к вам на ТВ, что ему нужно сделать? Пройти какой-то кастинг?

— Конечно же, у нас проходят кастинги. На кастинг приходят дети от трех лет, которые даже не все буквы выговаривают. «Я пришел на «Саян ТВ», — говорят они. Подрастают, начинают вести передачу «Кучтэнэч». Далее переходят в программы для подростков «Уймак» или «Яшьлэр тукталышы». Так меняется поколение за поколением, талантливые и упорные становятся известными телеведущими. Для всех, кто хочет работать на татарском телеканале, наши двери всегда открыты.

Фото Рината Назметдинова

Хотя они сами говорят, что работают не за зарплату, трудятся с удовольствием — это большая школа. На самом деле, есть утвержденные расценки, мы составляем с родителями договор, и они через родителей получают свои заработанные деньги

— То есть для того, чтобы ребенка заметили, он должен прийти в студию и попасть на камеру?

— У нас есть отдельная электронная почта для этого: pr@shayantv.ru. Дети отправляют видео (могут отправить через WhatsApp), мы смотрим и приглашаем на разные программы. Кроме того, дети активно участвуют в наших передачах: «Тукай оныклары», Акыл батл» (интеллектуальная программа), музыкальный проект «Сәйлән» и другие. Те, кто хочет стать ведущим или корреспондентом, с удовольствием работают, а также получают зарплату.

— Большая ли зарплата у юных журналистов?

— Чем больше работают, тем больше получают. Хотя они сами говорят, что работают не за зарплату, трудятся с удовольствием — это большая школа. На самом деле, есть утвержденные расценки, мы составляем с родителями договор, и они через родителей получают свои заработанные деньги. Так как сами понимаете, мы работаем с разными возрастами: кому-то восемь лет, кому-то десять.

— Работа на телевидении, даже на самых маленьких ролях, требует немало времени. Как дети успевают совмещать работу с учебой, плюс у кого-то секции, кружки?

— Все, кто приходит на телевидение, очень активные. Они во всем участвуют, читают стихи на конкурсе, везде успевают. Им самим нравится, они все рассчитывают. У этих активных и талантливых ребят есть стимул.

«Нас смотрят и в других странах»

— Пытались ли привлечь к своей работе кумиров татарской молодежи — Элвина Грея (Радика Юльякшина), Лэйну и других?

— Да, мы с ними работаем. У нас есть программа «Калеб». Мы привлекаем представителей татарской молодежи, которые себя уже в чем-то проявили. Подростки задают им вопросы. С Элвином Греем поддерживаем связь, мы с ним встретились в Москве, он всегда общается с нами с удовольствием.

В этом году в состав жюри музыкального фестиваля «Сәйлән» вошли именитые звезды татарской эстрады. Среди них: народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов, заслуженная артистка РТ Зайнап Фархутдинова, заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка РТ Ландыш Нигматжанова, заслуженный артист РТ Раяз Фасихов, а также Айдар Сулейманов, Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев и другие. А народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов встречался с детьми и дал свое наставление участникам фестиваля.

«Сәйлән» в этом году проводили второй раз, нам поступило более тысячи заявок на участие. Мы отобрали из них 30, далее 16. Из них только шесть ребят вышли в финал

Ребята у нас становятся настоящими артистами. Мы им создаем сценические образы, учим их стилю, подбору эстрадной одежды, вокалу, визажу. Если ты выходишь на сцену, выступаешь — должен выглядеть соответствующе.

К слову, «Сәйлән» в этом году проводили второй раз, нам поступило более тысячи заявок на участие. Мы отобрали из них 30, далее 16. Из них только шесть ребят вышли в финал. Песни исполнялись в разных стилях и жанрах. Джаз, эстрада, фольклор и так далее — все это сделало конкурс не только национальным, но и очень современным, эмоциональным, с живым звуком. И самое главное — на этом фестивале прозвучали песни победителей конкурса детской песни «Балачак җыры» («Песня детства»).

— Заметил, на телеканале было много именитых гостей. Помимо артистов, у вас побывали и президент Рустам Минниханов, и Государственный Советник Минтимер Шаймиев, и министры, и депутаты…

— «Шаян ТВ» любит гостей. Недавно у нас побывал заместитель председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Готович Ахметов. Главные герои канала встретили его с отличным настроением и пригласили на экскурсию в студию. Здесь он познакомился с самыми популярными проектами «Шаян ТВ» и пообщался с ведущими. Кроме того, Марат Готович и сам принял участие в съемочном процессе: он стал гостем программы «Шаян Балалар» и дал интервью нашей юной ведущей Зиле. Особый акцент гость сделал на детском творчестве как элементе поддержания татарской культуры и популяризации языка. В этом контексте он отметил музыкальный фестиваль «Сәйлән», второй сезон которого недавно стартовал в эфире.

Должна сказать, что огромную роль в формировании контента нашего канала занимает студия дубляжа. Именно поэтому Марат Готович не смог обойти стороной эту локацию. Его визит пришелся на момент озвучки мультфильма. Ему удалось понаблюдать за этим увлекательным процессом и поделиться впечатлениями. Так же он принял участие в новой программе «Яраткан шигырь». В заключение Марат Готович поздравил «Шаян ТВ» с днем рождения и пожелал ему дальнейшего процветания в работе по продвижению и популяризации татарского языка.

— В прошлом году в Казань приезжал телеканал «Карусель». Как вы с ним взаимодействуете?

— Мы с ними дружим, взаимодействуем в рамках НАТ (Национальная ассоциация телерадиовещателей). «Карусель» проводит мастер-классы, в которых мы участвуем. Мы с ними в прошлом году очень подружились, они нас пригласили в Москву. Им очень понравился наш канал, мы с ними постоянно на связи.

Фото: shayantv.ru

Это телевидение делают сами дети. Поэтому у нас очень много телезрителей, с интересом смотрят даже родители

— Приходится слышать, что 30 лет назад детские телестудии больше обучали, приобщали к доброму, вечному, а сегодня они больше развлекают. Согласны ли вы с таким мнением?

— Нет. Мы не только развлекаем, у нас много и обучающего контента. «Шаян ТВ» должен быть другом и советчиком ребенку и помощником родителю. Многие мамы и папы нам пишут: «Хорошо, что вы открылись. У меня ребенок начал разговаривать на татарском через проекты». Это телевидение делают сами дети. Поэтому у нас очень много телезрителей, с интересом смотрят даже родители.

— Какие тренды в современном детском ТВ вы наблюдаете?

— Последний год показал, что рынок видеоконтента изменился и продолжает меняться: возникли новые тренды, становятся востребованы анимационные ролики. Поэтому и шагаем в ногу с новыми трендами и запускаем новые проекты. «Шаян ТВ» задает тренд. То, что наши проекты выходят в финалы «ТЭФИ-Kids», очень много значит.

Люди с легкостью создают собственное видео даже на телефоне, и теперь у всех есть право на свою минуту славы. Было 15 минут славы, теперь это 15 секунд — конечно, при условии, что у тебя какой-то классный танец или очень крутая песня, или голос.

— Ваша аудитория — это только Татарстан?

— Много зрителей и за пределами республики. Нас все смотрят: и Удмуртия, и Марий Эл, и Башкортостан, и другие регионы. Мы выходим в онлайн, поэтому нас смотрят и в других странах, где живут татары. В марте, до пандемии, мы были в Москве, встречались с московскими татарами. Мы проводим встречи с татарскими детьми из регионов, а также многие презентации проходят в онлайн-режиме. Без зрителя мы не сможем сделать интересные программы. Недавно были организованы встречи в рамках молодежного центра «Идель», где приняли участие дети из Саратова, Самары, Удмуртии, Ростова и другие.

Тимур Рахматуллин