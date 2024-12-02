Быть ли поселковой власти? — спорный законопроект Клишаса — Крашенинникова

Реформа МСУ, герои СВО в учебниках и новые уловки мошенников: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Государственная дума РФ последовательно и настойчиво продвигает идею заменить действующую двухуровневую систему местного самоуправления на одноуровневую. Что это значит? Согласно законопроекту, авторами которого являются депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, оптимизация коснется наиболее близкой к народу поселковой власти — администраций и советов. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на минувшей неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Татарстан — против!

«Клишас — Крашенинников — знакомая для Татарстана и других национальных республик пара законотворцев. Надо отдать должное, достаточно сильные, даже «мощные», как выразился Рустам Минниханов, юристы и чиновники, но без большого опыта работы на «земле» с населением. Люди, которые последовательно проводят политику единой системы публичной власти в стране, ее унификации и, как следствие, поражения в статусе и правах национальных республик», — с первых мгновений программы пояснил, о ком идет речь, ведущий Тимур Бикмурзин.

Под оптимизацию подпадает наиболее близкая к народу поселковая власть. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Теперь об очередной законодательной новелле депутатов: «Под ликвидацию, точнее, под оптимизацию, как элегантно выражаются авторы законопроекта, подпадает как раз таки наиболее близкая к народу поселковая власть, то есть в основном советы и администрации сельских поселений. Зачем? Почему именно сейчас?» — резонно задают вопросы и в Татарстане, и в некоторых других регионах России. Ответы наши коллеги из программы «7 дней» и попытались найти.

Как отмечает Тимур Бикмурзин, реформа местного самоуправления стартовала уже давно. И в первом чтении проект закона Клишаса — Крашенинникова был принят Госдумой еще в 2022 году. Однако тогда регионы инициативу не поддержали. В том числе резко против выступил Татарстан. Плюс близились выборы президента России — и на время о законопроекте забыли. И вот новый виток развития ситуации: на прошлой неделе профильным комитетом Государственной думы РФ в преддверии второго чтения были одобрены правки к проекту закона об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Всего было рассмотрено 940 поправок, в том числе 59 — от Госсовета Татарстана. Причем прошла лишь часть поправок, а все, что касались сохранения двухуровневой системы местного самоуправления, отклонены.

Рустам Минниханов: «Те люди, которые в муниципалитете в жизни не были, принимают решения, какая система должна быть там». взято с сайта tatarstan.ru

«Решения, которые принимает Госдума, — это же система управления государством. Кто им дал такое право — не спрашивать у населения? У нас несколько глав, которые работали [в районах], сейчас представляют [республику] в Госдуме. Их мнение спросили? Те люди, которые в муниципалитете в жизни не были, принимают решения, какая система должна быть там», — на заседании Госсовета РТ отреагировал на такой подход раис Татарстана Рустам Минниханов. И добавил: «Есть другой путь? Нет! Никто это не слышит. Я же не ставлю [под сомнение] профессиональный уровень [сенатора Андрея] Клишаса, [депутата Госдумы Павла] Крашенинникова. Они сильные, мощные, но в этих вопросах с людьми не работают».

В качестве обоснования идеи оптимизации авторы законопроекта приводят необходимость экономии средств: в России порядка 20 тысяч сельских поселений и, по замыслам Клишаса — Крашенинникова, всех этих муниципальных служащих можно сократить, убив сразу двух зайцев. Не только экономя деньги на их содержание, но и прекращая борьбу муниципалитетов за власть и деньги. Кроме того, это сразу же снимает проблему острейшего дефицита кадров на селе. Управлять и работать с населением будет не глава поселения и сельсовет, которых еще нужно периодически выбирать, а, допустим, староста», — отмечает Тимур Бикмурзин.

Для справки: в Татарстане насчитывается 956 муниципальных образований, в том числе 872 в сельских поселениях. В результате реформы останется 45 — Казань, Набережные Челны и 43 района. «Как будет на практике работать такая упрощенная и облегченная в плане кадров система местного самоуправления, авторы законопроекта, естественно, ответить не могут. При этом они признают, что действующая система МСУ в Татарстане работает «как часы», более чем эффективно. Зачем тогда ее нужно рушить — вопрос открытый и для многих скорее риторический», — рассуждает ведущий программы.

Рустам Минниханов был более категоричен: «Мы обращаемся к ним (главам поселений, — прим. ред.), через них мы и контрактников формируем. Кто-нибудь из этих депутатов на похоронах [военнослужащих] был? Такое же на них. Вы представляете, как это сложно? А кто работает с семьями погибших? Они! У нас других людей нет. Эти люди — авторитеты. Мы за эти 15 лет сформировали некий авторитетный пласт людей. Мы что, их потеряем? Кому они мешают? Что, в стране нет других проблем? Сегодня мы в Государственной думе будем оспаривать те или иные решения. Это же неправильно!»

Свои опасения и точку зрения Татарстан намерен довести до федеральных властей. На сессии Госсовета было принято решение напрямую обратиться по этому вопросу к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Тем временем уже 11 декабря спорный законопроект планируют вновь обсудить в Госдуме и, возможно, принять во втором чтении.

Павел Крашенинников, один из авторов законопроекта, отметил, что диалог с руководством РТ продолжается. Мария Зверева / realnoevremya.ru

К слову, позиция Татарстана все же была услышана, и Павел Крашенинников — один из авторов законопроекта и председатель Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, отметил, что диалог с руководством Татарстана продолжается. Более того, по словам Крашенинникова, до 2035 года планируется ввести переходный период, не предполагающий ввода радикальных изменений в действующую систему местного самоуправления. Время для анализа и обсуждений есть.

Кадровый голод

Парламентарии в Москве в конце ноября обсуждали острейший вопрос нехватки рабочих рук на производствах страны. Согласно подсчетам, по состоянию на конец 2023 года в России не хватало 4,8 млн работников, а уровень безработицы достиг минимальных значений в новейшей истории.

По состоянию на конец 2023 года в России не хватало 4,8 млн работников. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Проблема кадрового голода стоит остро практически во всех отраслях. Почти на треть (30%) отмечается недостаток рабочих рук в промышленном секторе, по 12,5% не хватает кадров в системах здравоохранения, образования, в науке, культуре и госслужбе. Чуть более чем на 8% ощущается недостаток персонала в сферах продаж и бытового обслуживания, оказания услуг населению. На 7,3% дефицитен в вопросах кадров транспортный сектор. Немногим лучше обстоит дело в отраслях строительства и ЖКХ. Там не хватает персонала примерно на 6,3%.

В Татарстане кадровый вопрос стоит не менее остро. Уровень безработицы в республике всего 0,16%. Конкурса среди соискателей практически нет.

Авиационный завод проводит каждый день до 200 собеседований, но… рабочих рук не хватает. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как удалось узнать нашим коллегам из программы «7 дней», авиационный завод проводит каждый день до 200 собеседований, но рабочих рук и квалифицированных специалистов все так же недостаточно. Нужны токари, фрезеровщики, сборщики, станочники на оборудование с ЧПУ, инженеры и специалисты по логистике. Рост объемов заказов и развития производств опережает темпы найма сотрудников. Практически каждый, кто входит в открытые двери предприятия, может рассчитывать на то, что найдет место и по способностям, и по желанию расти в профессиональном плане.

На весь Новошешминский район по состоянию на август текущего года официально было зарегистрировано всего 12 безработных. При этом идет развитие сразу нескольких крупных проектов.

В Агентстве инвестиционного развития РТ предлагают делать упор не на количество нанимаемых людей, а на перераспределение и задач, и критериев поиска.

Крупные компании формируют кадровый резерв и готовы вкладываться в обучение своих будущих специалистов и обеспечение их быта. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Из районов Татарстана почти 30 тысяч человек уезжают работать вахтовым методом в другие регионы. Парадоксальная ситуация: на места уезжающих татарстанцев приезжают работники из других регионов. Сегодня местные гиганты предлагают землякам, в том числе из сел и деревень, не искать лучшей доли на чужбине, а обратить внимание на крупные предприятия республики. КАМАЗ формирует кадровый резерв и готов вкладываться в обучение своих будущих специалистов. Как и представители других отраслей. И в обеспечение социальных потребностей тоже активно инвестируют, среди предложений: тренажерные залы, возможность реализовать творческий потенциал и спортивные амбиции, обрести с помощью работодателя уверенность в решении квартирного вопроса и т. д. «Научим, поможем, обеспечим»: в условиях выстраивания промышленной безопасности страны решение кадрового вопроса — одна из ключевых стратегий каждого предприятия.

За 10 месяцев татарстанцы «подарили» мошенникам более 4 млрд рублей

Телефонное мошенничество процветает, и число обманутых и обобранных людей растет с каждым днем, сколько бы ни пытались достучаться до внимания каждого соотечественника правоохранительные органы и СМИ. Жулики постоянно находят и изобретают новые схемы и способы обмана. В последние месяцы, например, «гвоздем программы» стал обзвон с предложением пролонгировать якобы истекающий договор с сотовым провайдером. И под этим «соусом» выманивают пароль на «Госуслугах», получая доступ к исчерпывающей информации об очередной жертве.

За 10 месяцев татарстанцы «подарили» мошенникам более 4 млрд рублей. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Только за период с января по конец октября 2024 года в Татарстане официально зарегистрировано почти 28 тысяч IT-преступлений (57% от общего числа правонарушений) и сумма ущерба, как уже говорилось чуть выше, превысила 4 млрд рублей.

От имени какой бы известной службы, структуры, компании, хорошо знакомого человека и даже коллеги по работе или руководителя ни звонили бы «специалисты», в конечном итоге все хитросплетения затеянных ими диалогов сводятся или к уговорам перевести ваши деньги «на безопасный счет», или вытянуть из вас код из присланного ими СМС. Поддавшийся на уговоры человек вскоре с удивлением узнает, что не только потерял все нажитое непосильным трудом, но и оказался заемщиком неподъемных сумм, причем нередко сразу в нескольких банках.

Часто жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди. Реальное время / realnoevremya.ru

Что делать и как быть? Рецепт прост: со звонками с незнакомых номеров лучше и вовсе не иметь дела. А если собеседник очень убедителен и много знает — перепроверять по всем возможным каналам, которым вы доверяете.

Герои СВО в учебниках

За время специальной военной операции 14 татарстанцев были удостоены звания Героя России. Из них половина — посмертно. В числе первых, начавших выполнять боевые задачи в зоне СВО, — профессиональные военные, в том числе выпускники Казанского танкового училища. Эти страницы — уже часть новейшей истории, и уже сегодня Герои России — татарстанцы Дамир Исламов и Дамир Гилемханов упомянуты в новых школьных учебниках.

Дамир Исламов сам после окончания учебы выбрал местом службы Ростовскую область — на самой границе с Украиной. 7 марта 2022 года экипаж из двух татарстанцев — Исламова и Гилемханова, а также Ивана Цевуна из Амурской области принял неравный бой: на уже горящей машине смогли подбить четыре танка ВСУ, но были атакованы пятым.

На примере героев СВО сегодня воспитывается новое поколение. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Школа, в которой учился Дамир Исламов, сегодня названа его именем. В местном школьном музее, посвященном героям Великой Отечественной войны, был создан раздел, посвященный герою уже нашего времени. На его примере воспитываются нынешние мальчишки. И нет сомнений, что вскоре в учебниках появятся разделы и о других героях СВО, татарстанцах в том числе. Таких как Андрей Копунов. Он был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022-го. Погиб в марте 2024-го. Уже будучи раненым, до последнего удара сердца прикрывал братьев по оружию. Таким они его и запомнили. Героя, что подтвердила и Золотая звезда, присвоенная посмертно.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 2 декабря, в 13.00, или на сайте телеканала. А также о том, как к идее реформ системы местного самоуправления относятся в самих сельских поселениях, о буднях на линии соприкосновения СВО и награждении достойнейших, а также о еще одном символе возвращения к мирной жизни в подшефном Татарстану Лисичанске на Донбассе. Там завершается восстановление здания музыкальной школы, разрушенного ВСУ при отступлении. Теперь она станет школой искусств, а скоро откроет свои двери и возрожденная из руин детско-юношеская спортивная школа.

