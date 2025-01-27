«Ледяной цветок» на берегу Кабана — в Казани открыли новое здание театра им. Камала

От неприятия до восторга — что говорят о новом национальном театре, унификация системы преподавания и другие итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Одним из знаковых событий минувшей недели в Казани, да и в целом в Татарстане стало открытие нового здания театра им. Галиасгара Камала. О том, как это было, что говорят люди об архитектуре объекта, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на минувшей неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Театр им. Галиасгара Камала

«Ну что ж, начнем с почти что сказочного — «...и я там был...». Образец постмодернизма, ледяная глыба, расколовшаяся на берегу Кабана, сказочный цветок, кристалл творчества, бриллиант, супермаркет с разбитыми стеклами — каких только эпитетов я не услышал в день открытия. И все они о новом здании театра имени Галиасгара Камала. Мнения противоположные — от жесткого неприятия до полного восторга», — поделился впечатлениями от увиденного непосредственный участник события, генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики, председатель Союза журналистов РТ и ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Иногда на застывшей поверхности озера Кабан распускаются ледяные цветы. Они и вдохновили архитекторов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мнения противоположные, а вот эффект — один: новое здание Национального театра просто невозможно не заметить. Оно притягивает взгляд и никого не оставляет равнодушным. Говорят, что авторов архитектурного проекта вдохновило редкое природное явление, возникающее зимой в акватории озера Кабан — иногда на застывшей поверхности распускаются фантастические ледяные цветы. Они и подарили новому зданию театра свой облик.

Татьяна Тимошенко — журналист программы «7 дней», побывавшая на открытии отмечает: «Новый Камаловский театр начинается точно не с вешалки, встречает 11-метровыми стенами сплошь в многослойном золотом орнаменте, уходящем в стилизованный водоворот и открытое небо. Отражение легенд о сокровищах озера Кабан. Здесь и шлемы, и монеты, чулпы, попавшие в сети. Без обмана — настоящий металл. Мечту народного художника Татарстана Наили Кумысниковой воплощали казанские инженеры — 5 тысяч элементов, вес только одной монеты — 40 килограммов».

Новый Камаловский театр встречает 11-метровыми стенами сплошь в многослойном золотом орнаменте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Народный поэт Татарстана Ренат Харис и композитор, заслуженный деятель искусств РТ и РФ, народная артистка Татарстана Резеда Ахтиярова признаются: они словно попали в космический мир или фантастическую сказку. И это — впечатления при входе. Что будет дальше?

Новое здание старейшего в стране национального театра и задумывалось как нечто грандиозное и уникальное, как новое татарстанское чудо. В международном конкурсе за проект боролись мастера архбюро 14 стран. В результате победил консорциум, в который вошли несколько компаний. Идею развивал Кенго Кума, один из самых знаменитых архитекторов Японии и мира, философия которого — в слове «радикальный», от латинского «коренной». Так что у «Ледяного цветка» и Токийского стадиона, построенного к Олимпиаде 2020 года, — один генератор идеи.

Татарстанские строители круглосуточно работали два года. И это рекордная скорость возведения уникального объекта, высотой в семь этажей, площадью 56 тыс. квадратных метров, где место нашлось всему, что необходимо для эффективной работы такого сложного организма, как театр: мастерские, всевозможные пошивочные и реквизитные цехи, гримерные, четыре зрительных зала, в том числе зал-трансформер, пронизанный технологиями и способный менять не только конфигурацию сценического пространства, работать с индивидуальными подъемами, но и адаптировать все пространство помещения, позволяя разместиться, например, всего сотне зрителей, или вырасти до 300 посадочных мест.

Мечту народного художника Татарстана Наили Кумысниковой воплощали казанские же инженеры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Актеры и технический персонал национального театра уже обживаются в своем новом доме. Гостей торжественного открытия приветствовали «Голубой шалью» и в этом своя символика: постановку ставят на сцене Камаловского уже век! Каким будет следующее произведение — пока секрет: новая афиша еще не утверждена. Здесь говорят: «Новая эпоха — новые задачи — новые решения!». Что уже точно известно, так это о планах открыть в этих стенах заочный актерско-режиссерский факультет совместно с ГИТИСом. Уже в марте мастер курса Фарид Бикчантаев планирует запустить консультации для поступающих.

Сама торжественная церемония открытия состоялась в главном зале нового театра — большом. В ней приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, министр культуры РФ Ольга Любимова и другие гости.

Актеры и технический персонал национального театра уже обживаются в своем новом доме. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В течение месяца планируется полностью завершить переезд. Первый спектакль для широкой публики будет приурочен ко Дню театра. И еще один важный момент: здание будет. И еще один анонс: впервые за историю фестиваля, церемония вручения премии «Золотая маска» состоится в Казани, на этой самой площадке. Столица Татарстана становится еще и театральной столицей России.

Зеленодольск — город трудовой доблести

«Великая Победа вдохновила наш народ на колоссальные свершения, которые обеспечили лидерство, настоящие прорывы страны по целому ряду направлений и приоритетов. Включая космос, атомные проекты, освоение Арктики, Сибири, Дальнего Востока. И многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым. Как вы знаете 63 города, где были расположены такие предприятия, уже носят почетное звание «Город трудовой доблести», — 15 января этого года, на заседании Российского оргкомитета «Победа» произнес президент России Владимир Путин. В этот же день, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено еще семи городам. В их числе — Зеленодольск.

Зеленодольск, снабжавший фронт всем необходимым, сегодня обеспечивает потребности решения задач, стоящих перед бойцами в зоне СВО и оборонным комплексом страны. предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Памятники и стелы в парке Победы Зеленодольска бережно хранят память о героях, насмерть стоявших за целостность и величие России на полях сражений Великой Отечественной войны и в локальных вооруженных конфликтах. Бюсты 17 Героев Советского Союза возвышаются на пути к Вечному огню.

Увы, доблесть и самоотверженность тружеников тыла отмечена куда более скромно. А ведь именно от их труда во многом зависела и победа на передовой.

Занатбану Бикмухаметовой — 97 лет. В начале 1944 года, вместе с соседкой из деревни в Буинском районе, она была завербована для учебы в ФЗО и отправилась на трехмесячные курсы в Зеленодольск. Затем работали по 12 часов в день без выходных и праздников — изготавливали ящики для хранения снарядов на кораблях ВМФ. После окончания войны осталась трудиться на родном заводе им. Горького. Трудовой стаж — 40 лет. Воспитала трех детей, а также двух осиротевших своих сестер и брата мужа.

Краевед Тамара Батреева целью своей жизни поставила сбор и бережное хранение истории родного края. В общении с ветеранами она узнает о тяготах военного времени. Предприятия — судостроительный им. Горького, завод им. Серго Орджоникидзе, фанерный завод — с началом войны вынужденно подверглись омоложению персонала: мужчины отправились на фронт, уступив места у станков женщинам и детям.

Историки отмечают: каждый третий снаряд для малокалиберной артиллерии в годы войны сошел с производственных линий в Зеленодольске. Для речного и морского флота было построено 139 военных судов. «Речные танки» — так в своих воспоминаниях называл изготовленные в Зеленодольске бронекатера маршал Советского Союза Василий Чуйков — тот самый, под командованием которого в 1943 году была достигнута решающая победа под Сталинградом. Фанерный завод — один из основных поставщиков материалов для изготовления фюзеляжей По-2. Именно на них летал наводивший ужас на германцев ночной бомбардировочный полк, называемый фашистами «Ночные ведьмы», и в составе которого приближала Победу наша землячка, Герой Советского Союза Магуба Сыртланова.

Решение подать документы на присвоение Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести» появилось в 2013 году. В силу обстоятельств процесс несколько затянулся. Но подключилось правительство республики и вот — результат.

А Зеленодольск, снабжавший фронт всем необходимым, продолжает трудиться и сегодня, обеспечивая потребности решения задач, стоящих перед бойцами в зоне СВО. Ежемесячно к линии соприкосновения уходят колонны с гуманитарными грузами, заводы выполняют задачи оборонного комплекса страны. А образовательные учреждения готовят специалистов, необходимых отечественной промышленности.

Образовательные стандарты

На днях на сайте президента России был опубликован перечень поручений по итогам заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России. В том числе поручение в адрес Минпросвещения РФ — в срок до 1 мая 2025 года «обеспечить в федеральных образовательных стандартах начального общего, основного общего и среднего общего образования изменение наименования учебного предмета (учебного модуля) «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации» на «Язык народа Российской Федерации и (или) государственный язык республики Российской Федерации». Кроме того, до 1 октября текущего года, министерству необходимо рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации.

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Хочется теперь задать вопрос: один единый учебник для изучения татарского или башкирского языка — это рывок вперед или же шаг назад», — попытался прояснить для себя ведущий программы.

«Долгие годы ученые лингвисты Казанского федерального университета разрабатывали свою систему классификации изучения татарского языка на основе общемировых стандартов. От элементарных фраз до разговорной речи — ровно шесть ступеней обучения! Начальный уровень владения А1 — где словарный запас составляет менее тысячи слов, элементарный, средний, продвинутый и знание языка в совершенстве — 5 тысяч слов на татарском, и вы способны понимать, структурировать речь и использовать свои навыки. Для каждого уровня был разработан свой учебник, который увидел свет благодаря финансовой поддержке комиссии по сохранению родных языков, где страница за страницей, шаг за шагом каждый обучающийся может достичь в идеале самых высоких целей», — напоминает журналист программы «7 дней» Ильзира Юзаева.

Владение вторым государственным языком в Татарстане хотя бы на среднем уровне — обязательное требование для будущих специалистов системы образования республики. Поэтому в высшей школе национальной культуры и образования Института филологии Казанского федерального университета обучение идет сразу трем языкам: русскому, татарскому и английскому. Интересный момент: немало студентов здесь изначально би-, а то и полилингвальны, так как будущие филологи, педагоги и журналисты, получающие здесь образование, из других стран.

Основа многоуровневой системы изучения принципов родного языка в Татарстане заложена еще 90-е годы прошлого века. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основа многоуровневой системы изучения принципов родного языка в Татарстане заложена еще 90-е годы прошлого века. В школах 63% детей выбирают татарский язык в качестве обязательного родного. Порядка 40% из них — изучают его как государственный. Для остальных татарский язык — родной. Для каждого образовательного курса свои учебники и методические пособия, вобравшие в себя весь опыт национального педагогического сообщества.

Индивидуальный, дифференцированный подход, похоже, теперь рискует уйти в историю: в масштабах страны идет создание единой системы образования — обучение по единым программам, единым учебным планам и одинаковым учебникам. «Как сохранять родные языки в эпоху глобализации, если каждый год менять тактику их защиты, если позиции не крепнут, а оголяются, создавая то тут, то там серьезную брешь», — задается вопросом журналист. Ответа на этот вопрос — нет. Как нет ответа и на вопрос: «К чему приведет унификация системы преподавания родных языков? Как им вариться в казане, который мешают одной ложкой?».

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 января в 13:00, или на сайте телеканала. А также о том, что общего между открытием нового здания театра им. Галиасгара Камала и инаугурацией Дональда Трампа, о том, как проходило награждение бойцов на линии соприкосновения в зоне СВО, о чем говорили на итоговой коллегии Минздрава РТ и парадоксальной ситуации в селе Пановка Высокогорского района, где школа есть, а вот учить в ней — некому.