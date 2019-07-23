Татарстан готов решить «цифровую проблему» ТНВ — вопрос за федералами

Республика просит Москву подключить региональные каналы к новому формату ТВ по оптоволокну, в обход третьего мультиплекса

Фото: Дмитрий Резнов

14 октября 2019 года в Татарстане должны полностью отключить аналоговое вещание и перейти на цифровое телевидение. Но остаются три проблемы: малоимущие семьи, у которых нет средств на покупку приставки или спутниковой тарелки, населенные пункты, где отсутствует устойчивый сигнал цифрового телевидения (их в РТ — 157), и региональные телеканалы, в том числе ТНВ, которые не попали в третий мультиплекс. Сегодня на брифинге в кабмине РТ министр связи РТ Айрат Хайруллин и министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, рассказав о последнем этапе перехода Татарстана с аналогового эфирного телевещания на цифровое, объяснили, кто именно и на какую финансовую помощь из республиканского бюджета может рассчитывать и как теперь смотреть ТНВ.

Когда отключат аналоговое ТВ и включат цифровое

14 октября 2019 года в 20 регионах, в том числе в Татарстане, произойдет полномасштабный переход на цифровое телевещание, в рамках которого будет отключено аналоговое эфирное телевещание. Понять, какое ТВ вы смотрите сейчас — аналоговое или цифровое, достаточно просто, поясняют в Минсвязи РТ:

— Если на экранах телевизора рядом с логотипами каналов Первого, «Россия 1», НТВ, Пятого вы видите букву «А», то вы смотрите аналоговое телевещание.

Для просмотра цифрового эфирного телевещания сегодня любому телевизору нужна антенна, которая принимает сигнал как аналогового, так и цифрового эфирного телевидения (всеволновая). При этом переход на цифровое эфирное телевещание не коснется абонентов, уже подключенных к платным сетям кабельного телевидения, IP-телевидения, спутникового телевидения, и абонентов эфирного телевещания, на экранах телевизоров которых отсутствует буква «А».

Если телевизор аналоговый, придется приобретать соответствующую приставку. В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2 (этот формат должен поддерживаться телевизором). В настоящий момент цифровое эфирное телевещание на территории России ведется в тестовом режиме: отрабатывается эксплуатационная надежность передающих цифровых комплексов, поэтому возможны перерывы в эфирной трансляции пакетов цифровых телеканалов.

В цифровой пакет войдут 20 телеканалов: Первый канал, «Россия 1», «Матч», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ — это «первый мультиплекс» (объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании, смешиваемых, то есть мультиплексируемых перед передачей по транспортному каналу). Во «второй мультиплекс» вошли РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». В «третий мультиплекс», предположительно, должны войти местные и региональные телеканалы.

Переход на «цифру» переносили как в Татарстане, так и по России

Отметим, что переход на «цифру» в Татарстане дважды переносили. В августе прошлого года директор филиала компании РТРС в РТ Владимир Якимов заявил, что, «предположительно», отключение аналогового вещания запланировано на начало 2019-го, но тогда этого не произошло. Затем было объявлено уже на федеральном уровне: 11 февраля — аналоговое вещание будет отключено в семи субъектах РФ, 15 апреля — в 20 субъектах, 3 июня — во всех остальных субъектах страны (в том числе и в Татарстане). Но план вновь был переписан, и Татарстан вошел в «третью волну» с 56 другими регионами, которые должны были перейти на цифру 3 июня.

Однако Татарстан, по-видимому, единственный регион, который в июне никуда не перешел, вместо него в «цифровые дали» умчалась Белгородская область. Причина в праздновании Уразы-байрама 4 июня, в связи с чем власти РТ попросили перенести дату — президент РТ Рустам Минниханов заявлял, что цифровой переход не должен причинять серьезных неудобств. Впрочем, и Россия переносила даты. Изначально отключить аналоговое эфирное вещание в стране планировали еще в 2016 году, и из-за переноса на 2019-й бюджет потерял 30 млрд рублей: столько средств потребовалось на дотирование аналогового телевещания в населенных пунктах, где живут менее 100 тысяч человек.

Установку коллективных антенн включат в программы капремонта

Сегодня на брифинге недавно назначенный министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин рассказал о том, как республика поможет малоимущим жителям РТ, не имеющим нужных телевизоров и приставок, перейти на цифровое телевидение 14 октября, когда отключится аналоговое вещание. Во-первых, отныне в программу капремонта жилых домов должны войти обязательный монтаж и установка коллективный антенны (стоимость — 90 тыс. рублей на дом). В настоящий момент из 12 тыс. домов оснащены антенной более 5 тысяч. Министр посетовал на времена, когда коллективные антенны уничтожались или «срезались в угоду кабельного телевидения». Тогда как, по его словам, коллективные антенны позволяют предоставлять более качественный и уверенный прием. Что касается собственников моделей телевизоров, выпущенных ранее 2012 года (и неспособных принимать цифровой сигнал), им придется покупать приставки.

— В Татарстане они продаются в 900 почтовых отделениях, не надо куда-то ехать покупать. Вчера был в Алексеевском районе, например, там приставки продавались и стоили от 950 до 1300 рублей. Объяснить, как подключаться, помогут по горячей линии 8 800 220-20-02. Кроме того, в РТ бесплатно придут на дом волонтеры и настроят цифровое вещание. Главное, чтобы ветераны войн, незащищенные категории, пенсионеры не остались вне зоны внимания, — объяснил Хайруллин.

Кому компенсируют затраты на покупку приставок и спутниковой тарелки

Министр признал, что из-за географических причин покрыть цифрой все 100% территорий России невозможно, и в Татарстане тоже. Устойчивого цифрового сигнала не будет в 157 населенных пунктах республики. Впрочем, 92% населения этих пунктов уже пользуются либо IPTV, либо спутниковыми тарелками и лишь 8% смотрят аналоговое ТВ. В результате власти РТ задачу разбили на две категории. Во-первых, было принято решение: если человек подключает спутниковое ТВ, то 20 каналов из них (федеральный пакет) ты будешь смотреть бесплатно. Тем самым решается вопрос дорогостоящего строительства телевышек в каждом труднодоступном районе.

Второе постановление республики: если человек проживает на территории где отсутствует уверенный прием эфирного вещания, и человек относится к категории «социально-незащищенный», ему компенсируют затраты на покупку приставки. «Работа ведется в ручном режиме». Сейчас министерство плотно работает с отстающими районами, названия которых не назвали, но привели в пример слова одного из глав о том, что «у нас аналоговое ТВ смотрят ноль жителей»:

— Так не бывает! Видеоконференции будем проводить с главами районов. Иногда их данные не соответствуют действительности. Люди не знают про цифровое ТВ, их не информируют, — подчеркнул министр связи.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова уточнила, что для жителей 157 пунктов РТ, где прием цифры затруднен или отсутствует — «из-за ландшафта» — будет введена компенсация в 7,3 тыс. рублей для покупки спутникового оборудования. Но только для малоимущих слоев населения, где доход не превышает 13,7 тыс. рублей на человека. Таких домохозяйств в РТ — 565, на них выделят 4 млн рублей из республиканского бюджета. Вторая компенсация для более широкого круга граждан — для приобретения приставок: для многодетных, но малоимущих семей (с доходом ниже 9,17 тыс. рублей на человека), семей, воспитывающих детей-инвалидов, пенсионеров старше 70 лет с доходом менее 20 тыс. рублей.

Региональные каналы получат возможность вещать на ОТР

Сейчас вне зоны цифрового приёма в России проживают до 800 тысяч семей (в Татарстане — около 4 тыс.). Но есть еще зона неуверенного приёма цифрового телевидения, в ней в Татарстане остаются около 24 тысяч человек, или 0,6% всего населения. Более 99% домохозяйств Татарстана еще к июню было охвачено первым и вторым мультиплексами. Приём цифрового эфирного ТВ был и остается затруднен в 157 населённых пунктах республики, в которых проживают до 12,5 тысячи домохозяйств. В настоящий момент ежедневно в РТ переходят на цифру 600 человек, а надо не менее 1000, чтобы 18 тыс. домохозяйств не оказались без 15 октября без телевидения.

Но есть еще одна нерешенная проблема, которую озвучил в декабре прошлого года генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов: в цифровых мультиплексах региональных каналов нет, а аналоговый эфирный сигнал есть возможность принимать далеко не у всех жителей. Тогда предложил сделать вещание региональных каналов на «22-й кнопке» у операторов кабельного ТВ. Министр связи РТ заверил, что антенны будут принимать как цифровое так и аналоговое вещание:

— Не решен пока вопрос о том, чтобы региональные каналы вошли в состав третьего мультиплекса. И в 2020 году тоже решен не будет. Но осенью на федеральном канале ОТР в регионах появится возможность осуществлять врезку 5-6 часов регионального компонента в утреннее и вечернее время, — обнадежил Айрат Хайруллин. — Ничего переключать не надо, с цифрового на аналоговое и обратно. Приставка просто декодер, расшифровывающий цифровой сигнал. Аналоговое ТВ принимается по умолчанию.

Татарстан мог бы решить «цифровую проблему» ТНВ

Он объяснил, что Татарстан мог бы в одиночку решить свою проблему, для который не нужен третий мультиплекс (21 и 22 его «кнопка» сохранены для регионального и муниципального каналов) и запуск дополнительных спутников: региональный контент может производиться в Казани, упаковываться и перемещаться по РТ, телевышки будут вещать. Технически — это возможно. Но полномочия на это находятся у федеральных властей.

— Это наиболее реальный, практичный вариант. Ведь региональные каналы нужны для чего? Локальные сообщества во всем мире живут зачастую на новостях конкретного города. У нас есть спутниковый канал ТНВ на татарском и русском языках, есть канал «Татарстан 24», дающий в сетку вещания врезку со всех городских каналов РТ, знаешь, что в Заинске, Альметьевске, Челнах происходит. Нужна возможность доступа населения к городскому и региональному контенту! Предложения наши — обеспечить эту возможность через оптико-волоконные связи, тогда региональный контент будет доступен без необходимости выстраивать третий мультиплекс, для которого нужен запуск новых спутников, — отметил министр. — Приставка же будет принимать 20 цифровых каналов. Приставка — модулятор превращающий канал в аналог. Она будет принимать и цифровой и аналоговый сигнал. И ТНВ наше показывать тоже будет.





