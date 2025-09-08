«Всей семьей на выборы» — осталась неделя

Подготовка к ключевому политическому событию, селекционное и другие достижения РТ — события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

В воскресенье, 14 сентября, татарстанцам, где бы они ни находились, предстоит сделать один из главных выборов на ближайшие пять лет. Какие нововведения приготовил ЦИК республики? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

14 сентября

Избирательные участки по всей республике и за ее пределами активно готовятся принять волеизъявление татарстанцев: в будущее воскресенье, 14 сентября, всем нам предстоит выбрать, кто возглавит Татарстан на ближайшие пять лет — станет раисом РТ, а также необходимо определиться, кто будет представлять интересы земляков в органах муниципальной власти.

В ЦИК Татарстана уверены: явка будет высокой. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Как отмечают в ЦИК Татарстана, сомнений в том, что явка будет высокой, у них нет. Жители республики давно делом доказывают, что принимают самое активное участие в жизни Татарстана и выборы не игнорируют. Что касается главного лозунга предстоящих выборов, то он остался тем же, что и год назад, когда вся страна выбирала президента России: «Всей семьей на выборы».

— На мой взгляд, ничего страшного в том, что мы это уже слышали, это очень удачная и находка, и традиция, и посыл от организаторов, своего рода приглашение на выборы как на семейный праздник, то есть в полном составе, — отметил с экрана ведущий программы, наш коллега Тимур Бикмурзин.



Без нововведений тоже не обошлось: впервые в Москве организуется работа экстерриториального избирательного участка. Он расположится в особняке Полномочного представительства Татарстана в Российской Федерации. Его двери будут открыты для тех татарстанцев, кто не сможет прибыть на малую родину в день голосования. Чтобы получить возможность проголосовать, нужно до 10 сентября подать соответствующую заявку в «Мобильном избирателе».

В республике уже приступили к работе более 2,5 тыс. избирательных комиссий. предоставлено ЦИК РТ

В целом по республике уже приступили к работе более 2,5 тыс. избирательных комиссий. Молодежи среди избирателей — почти треть. Тем, кому только исполнилось 18 лет и кто впервые придет отдать свой голос, уже готовятся памятные подарки.

Принимают участие в выборах и татарстанцы, несущие сегодня службу в зоне СВО. Специальные, экстерриториальные избирательные участки для них организованы по месту несения службы. И на них уже началось голосование за кандидатов на пост раиса Татарстана. За тем, как проходят выборы в непосредственной близости от линии соприкосновения, наблюдала съемочная группа программы «7 дней».

Принимают участие в выборах и татарстанцы, несущие сегодня службу в зоне СВО. скриншот видео с канала ТНВ

Первое, что сразу отметили журналисты: бойцы и офицеры к процедуре голосования относятся более чем ответственно. Место, где заполняются бюллетени, имеет свою специфику: большими группами у входа в блиндаж, где организован избирательный участок, не собираются и периодически, прислушиваясь, поглядывают в небо. Информация о кандидатах представлена. Тайну голосования — соблюдают. Начали досрочно, чтобы успеть собрать заполненные бюллетени со всех подобных участков в разных частях, чтобы затем отправить специальным транспортом в Казань. 14 сентября, во время подсчетов и подведения итогов, голоса воинов-героев вольются в общий поток. Сейчас же вместе с бойцами находятся специально приехавшие в прифронтовую зону премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров. Они не только готовы ответить на вопросы о выборах, но и выслушать пожелания героев. Возможность для этого есть, как и время на то, чтобы каждый из бойцов успел отдать свой голос: в регионах проведения СВО на процедуру отведены три, а не один день.

Татарстан — республика достижений

Валовой региональный продукт Татарстана за пять лет вырос с 2,6 трлн рублей (в 2020 году) до 5 трлн рублей по итогам 2024-го. Если сравнивать в сопоставимых ценах, то это прирост почти на 20%. Объем отгруженной продукции в ценовом выражении с 2,78 трлн рублей по итогам 2020 года вырос до 5,65 трлн рублей по состоянию на конец 2024–го. Или более чем на четверть в сопоставимых ценах. Объемы строительных работ выросли в 2,5 раза. Татарстан был и остается одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны. За 5 лет объем инвестиций в основной капитал вырос более чем в 2 раза. Всего же за период с 2020 по 2024 год в экономику и социальную сферу республики было привлечено инвестиций на сумму чуть меньше 5 трлн рублей.

Слышать цифры — одно, увидеть своими глазами изменения — совсем иное. На прошлой неделе раис Татарстана с рабочей поездкой посетил несколько районов республики, побывал на предприятиях разных направлений деятельности и в различных учреждениях. А вместе с ним на то, как меняется и крепнет экономика Татарстана, взглянули наши коллеги — съемочные группы ТНВ.

В столице нефтехимии Татарстана открылась модернизированная корпоративная поликлиника «Нижнекамскнефтехима». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Первой точкой посещения стал Нижнекамск. «Один из российских и теперь уже мировых нефтехимических лидеров — компания СИБУР мощно вкладывается в модернизацию производственных площадок в Татарстане, в Казани и в Нижнекамске. И при этом дополнительные доходы и прибыли — это стимул больше платить налоги — раз, а во-вторых, внушительнее вкладываться в работников — жителей республики. В том числе в здоровье людей — на этой неделе раису Татарстана показали модернизированную корпоративную поликлинику «Нижнекамскнефтехима», — отмечают наши коллеги.

Врио министра здравоохранения республики Альмир Абашев на похвалы во время визита не скупился: «Прекрасный опыт промышленной диспансеризации, который идет четко по поручению раиса республики, озвученному на коллегии Минпрома в 2024 году. И сегодня «Нижнекамскнефтехим» одним из первых показывает пример, как это нужно делать».

6 млрд рублей готов вложить СИБУР в реновацию санатория-профилактория «Корабельная роща». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Компания инвестирует и в здоровье, и в образование людей. Не так давно в нефтехимической столице республики был запущен учебный центр «СИБУРинтех-Нижнекамск». На прошлой неделе заявлено о старте масштабной инвестиционной программы, направленной на поддержание и укрепление здоровья сотрудников производств компании: 6 млрд рублей готов вложить СИБУР в реновацию санатория-профилактория «Корабельная роща». После завершения работ объект, по словам руководителя компании Михаила Карисалова, будет соответствовать передовым практикам оздоровления и санаторно-курортного отдыха и начнет прием гостей.

Отметил раис республики и изменения, произошедшие с лицеем им. Пушкина. Кабинеты — светлые и просторные, оборудование — современное и функциональное. Возможности для учебы созданы самые комфортные.

По-настоящему комфортным стал и обычный двор на проспекте Шинников. По программе «Наш двор» (с учетом мнения и пожеланий местных жителей) он обрел заасфальтированные проезды, удобные парковки, широкие тротуары, уличное освещение. Дети получили игровой комплекс, а взрослые — спортивную площадку. Одновременно с этим были приведены в порядок фасад дома и лестничные клетки. Всего с 2020 года, времени старта, программа «Наш двор» охватила более 6 тыс. дворов. Только в Нижнекамске приведены в порядок около 400 придомовых территорий.

В Актанышском районе ярким событием стал ввод в эксплуатацию обновленного отделения ЦРБ. взято с сайта tatarstan.ru

В Актанышском районе ярким событием стал ввод в эксплуатацию обновленного отделения ЦРБ. И здесь же раис республики посетил новое здание пожарно-спасательной части.

Основа благополучия республики в целом, как и продовольственной безопасности всей страны, — крепкие сельскохозяйственные предприятия. Рустам Минниханов встретился с представителями аграрного и животноводческого комплексов района.

Елабуга также порадовала открытием обновленного стационара ЦРБ. На проведение масштабных работ республика выделила 375 млн рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в Елабуге построен детский центр «Эврика». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сама Елабуга — историческая территория и одна из туристических жемчужин республики. Огромное внимание здесь уделяется развитию этого направления, в том числе собственной фишке старинного города — проекту «Елабуга купеческая». Восстанавливается и благоустраивается одноименный парк, обновляются тротуары, ремонтируются системы тепло— и водоснабжения, оборудуется уличное освещение и т. д. Из 140 млн рублей, направленных на строительство 1 846 квадратных метров тротуаров, 90 млн — средства, выделенные из бюджета Татарстана. Плюс активное участие Елабуги в республиканской комплексной стратегии по созданию комфортной городской среды.

В Елабуге открылся собственный пляж со всей необходимой для отдыха инфраструктурой. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках национального проекта «Образование» в городе построен детский центр «Эврика». С 2022 года здесь строили городской пляж. Проделана огромная работа: очищено дно, намыт песок, создана комфортная инфраструктура для отдыхающих.

В Набережных Челнах состоялась целая серия открытий и приятных событий: в автограде после капитального ремонта вновь открыл двери молодежный центр «Орион». Он изменился не только внешне, но и наполнением: теперь здесь есть тренажерный и хореографический залы, есть где заниматься киберспортом. Планируется, что в месяц центр будут посещать до 500 человек.

50 новых автобусов стали подарком автограду к его 400-летию и полувековому юбилею со дня схода с конвейера КАМАЗа первого автомобиля. взято с сайта tatarstan.ru

На площадке научно-технического центра КАМАЗа в день приезда раиса состоялась презентация полусотни автобусов большой вместимости. Пассажирский транспорт собирается на дочернем предприятии автогиганта. Рустам Минниханов назвал церемонию не просто приятным событием: пополнение парка городского транспорта стало достойным подарком автограду к его 400-летию и полувековому юбилею со дня схода с конвейера КАМАЗа первого автомобиля.

Поголовье лошадей в Татарстане планируют увеличить до 50 тыс.

Означенной цифры в республике рассчитывают достичь уже к 2030 году. И немалую часть табунов будут составлять именно жеребцы и кобылы особой, татарской породы.

Сегодня разведением лошадей, которых специалисты называют «настоящим селекционным достижением республики», в Татарстане занимаются десятки хозяйств. А республика готова активно помогать в этом начинании: для фермеров, индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных подворий предусмотрены субсидии на приобретение животных. Государство готово компенсировать до 20 тыс. рублей за каждую голову при условии содержания маточного поголовья.

К 2030 году поголовье лошадей в Татарстане будет насчитывать 50 тыс. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

«В народе говорят: татарин без коня — как птица без крыла. Через многие века татарский народ пронес эту любовь. Эти благородные животные всегда считались неотъемлемой частью его жизни. Лошадь была и средством передвижения, и инструментом труда, и источником народной мудрости и силы», — подчеркивает наша коллега Ильзира Юзаева. Она отправилась в хозяйства, занимающиеся племенным коневодством, чтобы поближе познакомиться с этими красивыми благородными животными.

Не секрет, что до революции 1917 года хотя бы одна лошадь была в каждом хозяйстве Татарии. И это был не просто признак благополучия и достатка, но и незаменимый помощник в хозяйстве. Потом пришли коллективизация, раскулачивание — и миллионы татарских семей лишились лошадей. Согласно статистике, по всей стране в те годы были изъяты с личных подворий более 90 млн коров и свыше 20 млн лошадей. Вместе с этими процессами татарский народ постепенно утратил и часть традиций, а хаотичное скрещивание пород едва не привело к полному исчезновению татарской лошади.

Лишь спустя много лет, в самом начале 2000-х, по поручению первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в республике стартовала масштабная работа по возрождению татарской породы лошадей. Марат Ахметов, в то время еще министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, встал во главе комиссии, взвалившей на свои плечи этот нелегкий груз. К экспедициям, активно работавшим над поиском следов этого уникального культурного наследия, присоединился известнейший российский коневод Фарид Набиуллин.

По поручению Минтимера Шаймиева в начале 2000-х Марат Ахметов возглавил комиссию по возрождению татарской породы лошадей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С огромным трудом на территории большой страны удалось найти 70 соответствовавших историческим описаниям кобыл и жеребцов. Началась кропотливая, практически ювелирная селекционная работа. Много лет прошло до исторического момента — получения первого сертификата государственного образца. 2018 год вошел в историю как время, когда татарская порода лошадей была зарегистрирована как отдельное селекционное достижение.

Невысокие, но при этом крепкие и выносливые, способные зимой самостоятельно добывать себе корм из-под снега, преимущественно соловой масти, они отличаются табунным поведением. Это те самые кони, что способны без устали нести всадника несколько часов кряду. Да, они не спринтеры, но в марафоне равных им нет!

К настоящему моменту возрожденное поголовье татарской лошади насчитывает уже более тысячи голов. Большая часть этого, золотого и по окрасу, и по редкости фонда находится в Лениногорском районе республики — на конном дворе истинного амбассадора породы — Фарида Набиуллина. «Человек, который в свое время нашел и привез в Татарстан этого небесного коня, сегодня занимается не просто его разведением. Возврат к историческим истокам, воспитание подрастающего поколения в традициях наших предков и приобщение к национальной культуре и духовным ценностям — вот главная миссия его центра по восстановлению татарской породы», — отмечает журналист.

Воскресшая из небытия с помощью человека, порода шаг за шагом возвращается в большой мир. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ежегодно на конном дворе проходят необычайно зрелищные конные состязания тюркских народов. Участники съезжаются со всех тюркоязычных уголков мира, чтобы показать себя и старинные конные игрища гостям этого праздника. Навыки верховой езды, силу, ловкость, сноровку в древних боевых искусствах и джигитовке.

Татарская порода, одно из самых молодых и успешных селекционных достижений России, с каждым годом все крепче стоит на ногах. А коневоды не прекращают селекционную работу над улучшением ее качественных показателей, выявляя лучший породный тип. Многое уже сделано, но впереди еще более масштабные задачи. Воскресшая из небытия с помощью человека, порода шаг за шагом возвращается в большой мир.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 8 сентября, в 13:00, или на сайте телеканала. А еще об одном из тех, кто принимал участие в знаменитом Параде Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года, — нашем земляке Умиде Губаеве. Тогда ему было всего 17. Сегодня — 97. И он прекрасно помнит тот Парад. Также можно будет узнать о тех, кто несет ратную службу в зоне СВО сегодня. А еще о 80-летии Казанского научного центра РАН и многом другом.