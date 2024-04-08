Жить и работать так, как требует сегодняшняя обстановка: итоги недели в программе «7 дней»

Герои-татарстанцы на передовой СВО, промышленное коноплеводство в Татарстане, «Татар сузе» — ода родному языку

Первого апреля Татарстан впервые с начала специальной военной операции подвергся атаке беспилотников. Удары были нанесены по студенческому общежитию в Алабуге. Попытки атак были отражены в Нижнекамске. Раис Татарстана Рустам Минниханов на площадке энергетического форума призвал татарстанскую промышленность очнуться и, подобно нижнекамским коллегам, начать жить и работать так, как этого требуют современные реалии. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Раздвоение сознания

«Честно скажу, меня всегда несколько удивляет, если хотите, какое-то раздвоение общественного сознания, которое наблюдается в нашей жизни. Где-то идут тяжелые бои, каждый день погибают, получают тяжелые ранения наши отцы, дети, братья, друзья. А где-то люди бегают голышом, купаются в роскоши, выкладывают фотографии то с Монако, то с Мальдив, демонстрируя шикарную жизнь на незаработанные деньги…» — с этих слов начал выпуск ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Он подчеркнул, что не собирается читать морали и «золотые» мальчики и девочки могут тратить деньги, как хотят, вот только делать это напоказ — и аморально, и неумно. Между тем общеизвестный факт, что в годы Первой мировой войны представители знатных родов не гремели украшениями, а помогали отчизне. Великие княгини — дочери императора Николая Второго — Ольга и Татьяна Романовы работали простыми сестрами милосердия. Не напоказ, а потому что именно так было и верно, и правильно.

Рустам Минниханов: «Очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На состоявшемся на днях Экономическом форуме на площадке «Казань-Экспо» раис Татарстана Рустам Минниханов, говоря о теракте с использованием беспилотников на территориях Алабуги и Нижнекамска, подчеркнул: «Ситуация показала, какие участки самые поражаемые и ощутимые. Конечно, это энергетика, от них зависят все производства. И наш враг это чувствует. В первую очередь обращаюсь к руководителям наших предприятий. Все, что мы говорили о том, что будут проблемы, свершилось. Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс... очнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя». Он также отметил, что на случай любой ЧС, везде, на каждой территории нужно быть готовыми к немедленному реагированию: «Везде должен быть запас, везде должны быть бригады. Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город».

Вести с фронта

Съемочная группа ТНВ вернулась из очередной командировки в зону соприкосновения СВО. И в этот раз совсем недалеко от передовой они встречались с бойцами татарстанских частей, присутствовали при вручении государственных наград и записывали очередные страницы новейшей истории страны.

Неоднозначный позывной молодого механика из Набережных Челнов «Зига» на самом деле никакого отношения к «бесноватому ефрейтору» не имеет. Все гораздо проще — это сокращение от фамилии героя.

Когда челнинец уходил в зону СВО, его мама и бабушка были шокированы, а девушка, не поняв патриотического настроя, — бросила. «Обидно было. Поболит и пройдет», — не теряет оптимизма Зига. Грустить и скучать ему некогда — в свои 21 год парень мастер — золотые руки — восстанавливает побитые дорогой и противником машины.

Съемочная группа ТНВ вернулась из очередной командировки в зону СВО. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мотор» — начмед полка. В гражданской жизни — казанский врач с богатым стажем. Призван по повестке. Признается — устал, но быть на передовой постоянно для него самого жизненная необходимость: так он больше может сделать для братьев по оружию. Потому на церемонию награждения (ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан») и короткое интервью журналистам отвлекся с неохотой. Передал благодарность республике за помощь и отправился обратно — к линии.

Награждали в этот день и механиков-водителей боевых машин полка. Ежедневно они курсируют между тылом и фронтом, выполняя опасные рейсы и доставляя бойцам грузы, а оттуда везут в тыл раненых. Часто оказываясь на открытой местности, не понаслышке знают что такое атака дронов. Призванному по мобилизации механику-водителю родом из деревни Минибаево Альметьевского района с позывным «Фурик» дрон как-то рухнул на борт его БМП.

В мирной жизни — оперативник из Мамадышского района, а сегодня — мехвод с позывным «Кремень» на фронт отправился добровольцем. На вопрос — почему, ответил коротко: «Так нужно». Здесь управляет МТЛБ, или как ее прозвали сами военные — «Маталыгой» — универсальным гусеничным транспортом.

Бойцы уверены: окончание специальной военной операции — не за горами. В мечтах — возвращение домой — к семьям, к мирной работе и мирной жизни.

В помощь бойцам

Специальная военная операция стала объединяющим фактором для всей страны. Даже те, кто изначально осуждал СВО, сегодня поняли, что это была вынужденная необходимость. Тысячи волонтеров разного возраста, пола, социального положения, национальностей и вероисповеданий стараются помочь бойцам, находящимся на передовой. В тылу собираются гуманитарные грузы — плетутся маскировочные сети, собираются тактические носилки, создаются саперные кошки, приобретаются антидроновые ружья, коллиматорные прицелы и многое другое.

Специальная военная операция стала объединяющим фактором для всей страны. В тылу собираются гуманитарные грузы для бойцов на передовой. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кипела в весенние каникулы работа и в военно-патриотическом лагере, что в Куркачах. Все почти как в армии: вместо воспитателей и вожатых — офицеры, коллективы — не школьники и не кадеты, а курсанты. Подъем, завтрак, развод, огневая подготовка и четкий распорядок, в котором находится время и для военно-патриотических занятий, и для просмотра фильмов, и для изучения оружия.

А еще здесь учат, как делать сухой душ для бойцов, собирать сухие пайки, плести маскировочные сети. И эти сети тоже уже отправились на передовую.

А все вместе — и общение с волонтерами, и с ветеранами СВО, и совместный труд на благо общего дела — и есть воспитание патриотизма. И дети это понимают. Не даром практически каждый, с кем успела пообщаться съемочная группа наших коллег, в один голос утверждают, что при первой же возможности снова вернутся в Куркачи — в военно-патриотический лагерь, чтобы узнать еще больше нового и сделать еще больше полезного.

Коноплеводство снова на волне

Сегодня как-то подзабылось, что во времена Российской империи, например в 1913 году, конопляное сырье было вторым по экспортным объемам из страны, а в советские времена конопля считалась культурным растением и даже звания присваивались: «Почетный коноплевод». Да что там говорить: в Москве, на ВДНХ, фонтан «Дружба народов». Приглядитесь к снопу, объединяющему три ведущие культуры аграрного хозяйства огромной страны: пшеница, подсолнечник и… правильно! Конопля! А вот сегодня у подавляющего большинства людей, если спросить, какие ассоциации вызывает слово «конопля», это вызовет улыбку, а на ум придет некто с безумными глазами и самокруткой в зубах.

В коноплеводстве аграриям нужно все новое, свое, особенное — и агротехнический подход, и техника, и оборудование, и хранение, и сбыт. realnoevremya.ru (архив)

Между тем конопля — это не только и не столько наркотик, сколько ценнейшее сырье. И об этом на прошлой неделе говорили в Академии наук Татарстана. А точнее о том, как можно развернуть промышленное производство этого сырья. Для справки: конопля — это масло, пенька, ткани, это лекарственные препараты и косметика. Более того, это строительные материалы, в том числе органические полимеры. Еще немного информации: в США из конопляного сырья строят экологичные дома, автоконцерн «Мерседес» создает с ее использованием кузовные детали для элитных моделей машин, китайская армия одевается в конопляный текстиль и, наконец, доллары США напечатаны на бумаге из конопли.

А что сегодня в России? Съемочная группа ТНВ отправилась в гости к современным коноплеводам, чтобы узнать — как им живется и работается.

В легкой промышленности с натуральными тканями сегодня сложно. Слишком надеялись в спокойные времена на зарубежных партнеров. В итоге хлопковые, шерстяные, вискозные нити и сырье сегодня приходится везти издалека. И это стране, обладающей огромными площадями и неограниченными возможностями.

Ирина Купряхина — владелица швейной фабрики, специализирующейся на пошиве школьной одежды, в поиске альтернатив. В том числе рассматриваются конопляные ткани. Журналистам показывает опытный образец. Как признается сама — скорее всего, китайский. Но… Там этот материал давно оценили по достоинству: не впитывает запахи, гигроскопичен, не позволяет завестись всякой живности, экологичен, долговечен. Наверное, и поэтому в том числе, в Поднебесной вся армия одевается «в коноплю».

Рафинат Яруллин — генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» уверен: отстаем от других стран в вопросах коноплеводства. Нужно догонять.

И именно этим сегодня занимаются пока немногочисленные, но уже имеющиеся в стране коноплеводы. Рынку они предлагают чаи, косметику, мыло, жмых для корма скота и прикормки рыбы и… стройматериалы. Для малоэтажного строительства. Антон Доронин — учредитель компании «Сатива групъ» из Москвы, не пожалел времени и сил на испытания. Так вот, блок с использованием конопли в качестве основного сырья за это время не только не разрушился, но и стал прочнее и крепче, не смотря на то, что его и вымачивали, и замораживали, и сушили, и даже жечь пытались. И что тоже немаловажно — жучки-паразиты не завелись.

По примерным подсчетам профессионалов от отрасли и экспертов, конопля (все растение — от вершков до корешков) позволяет создать до 30 тыс. (!) наименований всевозможной продукции. К слову, еще 5 лет назад постановлением Правительства РФ в реестр разрешенных для возделывания культур были внесены 30 сортов конопли. Но с оговоркой: приобретение семян только в аккредитованном институте и обязательно регулярные экспертизы на содержание «веселящих» веществ.

Сегодня в Татарстане на эксперимент с коноплеводством решились в трех районах республики. Эксперимент в буквальном смысле: старое дело для аграриев республики оказалось в новинку — нужно все новое, свое, особенное — и агротехнический подход, и техника, и оборудование, и хранение, и сбыт — все пока для сельчан терра инкогнита. Но оно того стоит: по самым скромным подсчетам, в перспективе ежегодный оборот средств в конопляном производстве может составить до 100 млрд рублей.

Ода родному языку

В конце минувшей недели состоялся итоговый концерт уже четвертого по счету международного конкурса «Татар сузе», организованного телеканалом «Новый век», телекомпанией «Шаян ТВ», при поддержке Комиссии при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения родных языков, под руководством зампредседателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

Растет не только количество участников и география конкурса. Растет уровень подготовки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из года в год конкурс собирает все больше чтецов, растет не только число участников, но и география, уровень подготовки. На этот раз жюри «Татар сузе» получили более 3 тыс. видеозаявок со стихами и прозой.

О том, насколько важно знать родную культуру и язык, насколько необходимо уделять внимание национальному образованию с самого раннего детства, как проходил конкурс «Татар сузе — 2024» и чем он особенно запомнился, о «ТЭФ-2024» и что представила на его площадке Сетевая компания, а также о других событиях минувшей недели подробнее можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 8 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.