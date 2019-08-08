Экс-главред «Реального времени» монетизирует ТНВ в интернете

Обновленный сайт главной татарстанской телерадиокомпании: свежий дизайн, расширенная сетка трансляций и возможность монетизации

Фото: Мария Зверева

Заработал обновленный сайт телеканала ТНВ. Сейчас он находится в самом начале перезагрузки, однако уже заметно отличается от предыдущей версии — как дизайном, так и набором функций. Подробнее о том, как поменялась онлайн-версия главного телеканала республики, — в интервью «Реального времени» с главным редактором сайта Арсланом Минвалеевым.

«Основная задача — максимальный перевод контента ТНВ во Всемирную сеть»

— Сколько лет сайт дожидался обновления?

— Вообще, сайт ТНВ существует с момента создания телекомпании. На старом «движке» он проработал как минимум последние пять лет. Дизайн достался в наследство с тех времен.

Хотелось бы отметить, что обновление сайта, особенно действующего столько лет, — непростой процесс. Поэтому отладка нового функционала, перенос данных и привыкание может занять некоторое время. Одним словом, мы в самом начале перезагрузки.

— Было разное видение того, что из себя должен представлять обновленный сайт, но в итоге вы пришли к формату видеоагрегатора — почему?

— Решение об обновлении сайта было принято в декабре прошлого года, тогда же был выбран подрядчик и «движок». К марту, к моменту моего прихода, был готов дизайн, однако даже на тот момент обсуждались разные варианты формата — от сайта-визитки до новостного видеоагрегатора. С момента моего вступления в должность утвержденный дизайн-проект перестраивался под нужды новостного сайта: лента новостей «усилилась», появились отдельные разделы для статей и интервью, фото- и видеорепортажей, а также добавилась более широкая возможность монетизации сайта через баннеры и рекламные вставки внутри контента.

Фото Ильи Репина

Хотелось бы отметить, что обновление сайта, особенно действующего столько лет, — непростой процесс. Поэтому отладка нового функционала, перенос данных и привыкание может занять некоторое время. Одним словом, мы в самом начале перезагрузки

Тогда же, после многочисленных внутриредакционных обсуждений, сформировалось общее видение сайта, где основная задача — максимальный перевод контента ТНВ (а это более 50 телепроектов) во Всемирную сеть. Отсюда вытекают задачи оцифровки, нарезки и специального оформления продукта. В идеале мы должны в будущем создать для зрителя полноценную экосистему, которая объединит разные категории нашей аудитории. Также мы надеемся на более активное использование видеоконтента, произведенного самими пользователями.

— Какие новые технологические решения были внедрены? Какие возможности сайт открывает для пользователя?

— В процессе подготовки концепции и разработки сайта было принято решение об использовании технологии распределенных серверов CDN (ContentDelivery Network, сеть доставки/дистрибуции содержимого — прим. ред.). Она позволяет смотреть телепередачи на сайте в максимальном разрешении 1080p, при этом пользователь при слабой скорости интернета может понизить качество до 720 и 360 пикселей. Также CDN заметно увеличивает скорость загрузки видео.

На старой версии сайта велась онлайн-трансляция лишь одного канала — «ТНВ Планета». Поскольку сейчас телеканал включает в себя несколько медиаресурсов («ТНВ Планета», «ТНВ Татарстан», «Майдан», «Шаян ТВ» и «Болгар радиосы»), руководство решило расширить сетку трансляций онлайн-передач. Теперь пользователи, открыв станицу сайта tnv.ru, cмогут смотреть не один канал, как раньше, а три.

«Специальная упаковка облегчает восприятие»

— Кстати, сообщалось, что на стадии обсуждения находится вопрос размещения онлайн-трансляции канала «ТНВ Татарстан». Насколько вероятно ее появление? И есть ли запрос у аудитории?

— Сложность заключается в следующем: если «ТНВ Планета» транслирует только собственный контент, то у «ТНВ Татарстан» часть программ имеет ограниченную лицензию, то есть исключительно для телевещания, без размещения в интернете. Соответственно, встает вопрос авторского права. Так что пока онлайн-вещание «ТНВ Татарстан» на сайте — в стадии обсуждения и поиска технического и правового решения. Надо отметить, что на сегодняшний день это наиболее частый запрос в поисковых агрегаторах, и мы надеемся в обозримом будущем предоставить аудитории ТНВ и такую возможность.

Сейчас зрители могут найти онлайн-трансляцию «ТНВ Татарстан», к примеру, на специализированном сервисе «Лайм TV», где в региональном блоке этот канал занимает первое место по количеству просмотров.

Фото Ильи Репина

Пока онлайн-вещание «ТНВ Татарстан» на сайте — в стадии обсуждения и поиска технического и правового решения. Надо отметить, что на сегодняшний день это наиболее частый запрос в поисковых агрегаторах, и мы надеемся в обозримом будущем предоставить аудитории ТНВ и такую возможность

— Татароязычная версия сайта — она полностью дублирует русскоязычную или же есть какие-то ключевые различия?

— Различия есть, и начинаются они с того, что в русскоязычной версии мы выкладываем сюжеты четырех передач: «7 дней», «Новости Татарстана», «Вызов 112» и «Новости за минуту». К слову, последний формат был создан специально под сайт и соцсети: сегодня, как известно, происходит насыщение не только текстовой информацией, но и видеоконтентом, соответственно, время потребления видео значительно сократилось. В формате «минутки» — за 60 секунд — мы пересказываем 3-минутный, а иногда 10-минутный сюжет. Специальная упаковка облегчает восприятие за счет сложения текстовой информации, ритмичной музыки и динамично смонтированной «картинки», то есть видеоряда.

В татароязычной же версии мы выкладываем «Татарлар», «Сэхнэдэш», «Адымнар» и «Татарстан хэбэрлэре».

Также большая часть контента ТНВ — на татарском языке, следовательно, превалирует именно татарское вещание, а оно даже чисто содержательно будет отличаться от русскоязычной версии, поскольку эти передачи не переводятся на русский. У этой части сайта есть своя аудитория — татароязычная, и перед нами стоит большая задача по адаптации контента под более легкие форматы и для этой части наших зрителей.

— Большой ли штат сейчас трудится над сайтом? Планируете ли вы расширение?

— Могу сказать, что штат пока небольшой. В целом его расширение зависит от задач, которые поставит перед нами руководство проекта.