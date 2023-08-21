Испещренное лужами поле: куда уходит Волга?

Кто, как и для чего убивает Волгу, приговор Щеглову и наши в зоне СВО — события недели в программе «7 дней»

Фото: Роман Хасаев /realnoevremya.ru

Стремительно, в буквальном смысле на глазах исчезает великая река. Чтобы убедиться в этом, далеко ходить или ездить не надо. На «Камском море» вода откатилась от берега на десятки метров. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре «Реального времени» свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Следы на песке

А также на прибрежных пирсах и камнях. Следы от отступающей воды. Река обмелела и в ширь, и в глубину. Люди успокаивают себя тем, что пока другого берега царь-реки не видно. Пессимисты задаются вопросом: «как долго»? Ведь то, что открыто взору, не внушает оптимизма: там, где плескались отдыхающие и сидели, наблюдая за поплавками рыбаки, сегодня грязь с редкими заплатками луж. А добравшиеся сегодня до воды, видят сине-зеленые росчерки одноименных водорослей, наглядно подтверждающих избыточную концентрацию биогенных веществ.

Многочисленные моллюски, способные справиться с сине-зеленой напастью, сами массово гибнут. Одна из причин беды — слишком жаркое и безводное лето, которое, кроме того, началось слишком рано. За лето в республике в среднем выпало всего около 67 мм осадков, что втрое меньше нормы. Лодки и яхты, раньше удобно стоявшие на воде, сейчас, как осенью, приходится поднимать на берег.

Специалисты задаются вопросом: только ли в лете проблема. Высушить Волгу или Казанку не способны самые жаркие солнечные лучи. Но вот множество мелких ручьев и речушек — вполне могут. Вот и происходит снижение уровня Куйбышевского водохранилища. При создании водохранилища, проектная отметка предполагает уровень воды в водохранилище на границе в 53 абсолютных метра. Сегодня она опустилась до 51 метра. При этом расход воды из Куйбышевского водохранилища через гидроузел составляет 5 тыс. кубометров в секунду, а приток — лишь 4 тыс. кубометров. Из-за этого снижение общего уровня водохранилища составляет 1,5—2 см в сутки.

Экологи бьют тревогу: по ГОСТу до критического снижения — еще далеко. Но вот для экологии уже наступают сложные времена: обнажились нерестилища, из-за дефицита кислорода в воде гибнет живность. Так называемый уровень «мертвого объема» составляет 49 метров. На нем качество воды существенно ухудшится и возрастет концентрация в остающейся в водохранилище воде загрязняющих веществ. Экологи предлагают сократить объемы потребления воды до уровня естественного притока — 4 тыс. кубометров в секунду. В сентябре состоится заседание Межведомственной рабочей группы. Другие регионы, граничащие с водохранилищем это предложение уже поддержали. Значительные надежды возлагаются и на то, что предстоящая осень будет дождливой, а зима — снежной. В противном случае на восстановление волжской экосистемы может уйти не один год.

12 суток за разжигание ненависти и вражды

На днях Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении доцента КНИТУ-КАИ Михаила Щеглова. 12 суток ареста тот получил за изготовление и размещение на платформе одного из видеохостов ролика под названием «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске». Смысл ролика был в том, что местную общеобразовательную школу отдают туркам. Толчком к действию послужили непроверенные слухи. Как было подтверждено в ходе следствия, ни слова правды в этом ролике не оказалось. А вот передергиваний и бреда, имеющих единственной целью, как подчеркнул ведущий программы, генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, «посеять в людях сомнение, разжечь в них ненависть и злость, вбить клин между православными и мусульманами», — с избытком.

И ведь умудрился накопать «героев», набредивших про то, что якобы в той самой школе начнут готовить воинов-янычар из насильно отобранных у православных детей. А в комментариях под видео развернулась выросшая на ядовитых семенах лжи полемика, поливание друг-друга грязью, оскорблениями, угрозами.

Сам Щеглов, после того, как у нанятых им адвокатов не вышло добиться переноса рассмотрения дела на более поздние сроки и проведения повторной лингвистической экспертизы за пределами республики, начал давить на «абсурдность обвинений», на «предвзятость следствия и прокуратуры», а также на то, что дело и вовсе является происками против него лично.

Суд доводы выслушал, но признал необоснованными и бездоказательными, и вынес приговор: 12 суток ареста. Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Материалы дела говорят об ином: о том, что в ролике имеются «косвенные признаки возбуждения ненависти либо вражды по национальному и даже религиозному принципу». Таким образом и сам Щеглов, и его «герои» подпадают под действие ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях. А это, в свою очередь, подразумевает наказание в виде штрафа, либо ареста на срок до 15 суток. Поняв, что отбиться от обвинения уже не получится, Щеглов и его защитники выдвинули версию о том, что ролик изготовили и разместили вовсе посторонние и незнакомые ему люди.

Суд доводы выслушал, но признал необоснованными и бездоказательными и вынес приговор: 12 суток ареста. Обвиняемый приговор обжаловал, но решение Вахитовского суда осталось неизменным.

К слову, ролик — далеко не единственная претензия к доценту: «В самые трудные для страны времена он всегда искал и находил повод для провокационных заявлений. Вспомним, даже во время смертоносной пандемии коронавируса он назвал временный запрет на посещение культовых сооружений гонениями на православных и богоборчеством в центре православной России, хотя одновременно были введены ограничения и на посещение мечетей», — напомнил Ильшат Аминов.

И добавил: «В своих выступлениях за пределами Татарстана, на площадках националистов-реваншистов он часто разглагольствовал про упразднение республик, отмену федеративного устройства нашей страны и возвращение монархии. Он не скрывает своей дружбы с современными черносотенцами».

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Боевое братство на СВО

Плечом к плечу татарстанцы разных национальностей и вероисповеданий несут службу, защищая Родину в рамках специальной военной операции в Донбассе. Понятия дружба, взаимопонимание, поддержка и братство там приобретают особое значение и символизм.

Сотни километров дорог, изуродованных воронками обстрелов и до сих пор грозящих минами неосторожно сошедшим с обочины. Символами тому — застывшая подорванная техника, ожидающая, когда до нее и окружающей территории дойдут руки у саперов. В том числе — татарстанских.

Немало татарстанцев среди операторов дронов. И на части блок-постов несут службу по досмотру машин и людей наши земляки. По роду службы они часто общаются с местным населением и точно знают настроения людей. А оно однозначно: подавляющее большинство понимают цели СВО и поддерживают позицию России.

И сами мобилизованные из Татарстана бойцы от повестки не бегали — для чего они участвуют в СВО, каждый для себя определил четко: неважно, кто и чем занимался в гражданской жизни, — на фронте всех объединяет Родина, единая опасная, сложная, но необходимая работа, боевое братство, когда больше переживаешь за товарищей по оружию, чем за себя. И ощущение постоянной поддержки и Родины в целом, и Татарстана, откуда регулярно прибывают гуманитарные конвои, везущие не только продукты питания, одежду и медикаменты, но и технику, в том числе специальную — те же дроны и специальные антидроновые ружья, что уже доказали свою эффективность и против квадрокоптеров-разведчиков, и против боевых дронов и тем самым спасли сотни жизней.

Подробнее о том, как несут службу бойцы, мобилизованные из Татарстана, и каких вестей с малой родины они ждут с особым нетерпением, о нехватке школ в бурно застраивающихся районах, падении среднего балла на экзаменах, а также о чем еще шла речь на традиционном большом августовским педсовете, о судьбе школы на родине героя Великой Отечественной войны Гази Загитова, а также о вековом юбилее спортивного общества «Динамо» можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 21 августа, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

