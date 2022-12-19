ТНВ в зоне СВО: репортаж с линии соприкосновения

Именные посылки — в именные добровольческие батальоны, атака гриппа и беды аграриев: события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

В стране всплеск заболеваний ОРВИ и гриппом. Число заболевших растет с каждым днем, на федеральном уровне усиливают работу по выявлению и предотвращению заболеваемости. На прошлой неделе проблема обсуждалась с участием президента России. Об этом, о том, как несут службу в зоне СВО бойцы добровольческих батальонов из Татарстана, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», темах — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Недооценивать эпидемиологическую угрозу — опасно

За время пандемии коронавируса о давно знакомых болезнях, кажется, несколько подзабыли. Но это не значит, что они стали менее опасными. И под занавес 2022-го, ОРВИ и грипп об этом напомнили. Причем грипп не абы какой, а тот самый — свиной, впервые громко заявивший о себе и серьезно напугавший в 2009-м.

Лучшая защита от гриппа — вакцинация. Тут ничего нового не придумано. Понятно, что одни люди устали от призывов больше внимания уделять собственному здоровью, другие просто не любят, когда им что-то советуют и уверены, что в этой жизни знают все лучше любых светил от медицины и науки. Впрочем, те, кто умеет анализировать информацию, не могут не признать: то, насколько изобретательно и рьяно обесценивали отдельные «мессии» опасность новой коронавирусной инфекции, наделало немало бед. И значительная часть активных антиваксеров, сами побывав на больничных койках, резко изменили свое мнение. Если, конечно, врачи успели им помочь.

Насколько сложна ситуация с ОРВИ, гриппом и так никуда не ушедшим коронавирусом, побывав в инфекционных госпиталях узнала съемочная группа программы «7 дней».

Инфекционный госпиталь седьмой казанской горбольницы сегодня принимает порядка 40 пациентов (против 650 на пике эпидемии коронавируса). Вот только цифра эта, как отмечает журналист программы «7 дней», — стабильна: 40 человек на больничных койках. 4-5 в реанимации. Один — на ИВЛ. И так — каждый день. Врачи подтверждают, что новые штаммы COVID переносятся легче прежних. Но только если сам человек молод и не имеет сложных хронических заболеваний. Треть сегодняшних пациентов госпиталя имеют патологии сердечнососудистой системы.

Лучшая защита от гриппа — вакцинация. Тут ничего нового не придумано. Фото: Максим Платонов

Ситуация ухудшилась с всплеском еще и заболеваний гриппом. Свиным. Пациентов с этим заболеванием, как и заболевших ковидом, доставляют и в республиканскую инфекционную больницу. Десятки одних, и десятки других новых пациентов ежедневно. Инфекции не просто идут параллельно, но и способны пересечься под самым невообразимым углом. Стоит ли рисковать?

Репортаж с передовой

Съемочная бригада программы «7 дней» продолжает свою работу в зоне СВО. На прошлой неделе наши коллеги рассказывали о том, чем живет и в чем нуждается подшефный Татарстану Лисичанск в Луганской Народной Республике. На этот раз Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников отправились через Мариуполь в Запорожье — ближе к линии соприкосновения, где сейчас несут ратную службу добровольческие батальоны из Татарстана.

«Моральный дух наших бойцов крепок как никогда, и с материальным обеспечением — тоже полный порядок», — подчеркивают журналисты. Но республика старается сделать максимум возможного для того, чтобы недостатка у наших воинов не было ни в чем. На этот раз гуманитарный конвой, ведомый представителями ДОСААФ РТ, доставили в зону специальной военной операции теплые вещи, необходимое для повышения эффективности выполнения боевых задач оборудование, новую технику и, что, наверное, не менее важно, именные посылки из дома для бойцов именных добровольческих батальонов из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска.

Проезжая Мариуполь, съемочная группа ТНВ не могла не ужаснуться: прекрасный город сегодня в руинах: «Это то, что оставили после себя антироссийские войска, покидая Мариуполь. Тактика выжженной земли применялась 80 лет назад. Последователи тех нацистов используют подобные приемы с особой жесткостью», — отмечает журналист. Сейчас на эти земли из России идут колонны с гуманитарной помощью — всем тем, в чем нуждаются местные жители — те, кто уже сейчас постепенно возвращаются в свои чудом уцелевшие дома и квартиры.

Сейчас на эти земли из России идут колонны с гуманитарной помощью. Фото: Максим Платонов

На тыловой базе, где оборудован склад снабжения батальонов, несущих службу на линии соприкосновения. Там — на складе, гуманитарный конвой с малой родины и разгрузился. Отсюда малыми партиями продукты, одежда, средства личной гигиены, бытовая техника, специальное военное оборудование и техника будут отправляться к местам дислокации самих войсковых подразделений.

С бойцами добровольческих батальонов съемочная группа ТНВ также смогла пообщаться. Вот только ни лиц, ни того, к какому из войсковых подразделений они приписаны, ни где конкретно зона их ответственности, сейчас ни показывать, ни разглашать нельзя. Идут бои, и эта информация является военной тайной. В чем сходятся все бойцы, с которыми удалось переговорить журналистам — так это в благодарности Татарстану и жителям республики за постоянное внимание и поддержку, в том, что решение отправиться на передовую — было верным, и что победа точно будет за Россией.

Дом с сюрпризом

Причем не самым приятным для людей, которым теперь в нем жить. Речь о здании на ул. Радужной в Азнакаево. 144 квартиры, 144 семьи новоселов, большая часть которых приобрели жилье по программе социальной ипотеки, но очень быстро перестали быть счастливыми. А все дело в том, что построенный при участии Госжилфонда РТ, принятый в 2010-м Госстройнадзором и местной администрацией, сегодня этот новострой в буквальном смысле этого слова — разваливается на глазах. В стенах — трещины, окна продувает насквозь, крыша — течет, полы — рассыпаются в пыль. И вся беда в том, что покинуть дом, который грозит рухнуть в любой момент, его жильцы не могут. Им просто некуда переезжать.

Следственный комитет России в курсе проблемы. Разобраться в ситуации Александр Бастрыкин поручил лично. Но сколько времени это займет, как быть несчастным людям и как вообще так получилось — вопросы, пока остающиеся открытыми. Журналисты программы «7 дней» лично ознакомились с масштабами беды.

Дом изобилует сюрпризами с первого дня — рассказывают его жильцы: «В декабре мы получили ключи, зашли и ахнули: снег лежал на подоконнике, все продувало, везде трещины, провалены пороги, нет ручек от окон, счетчики выпадали. Неоднократно управляющая компания делала опись, но никто ничего не исправил и становилось все хуже и хуже», — делится с журналистами Елена Исламова.

Сегодня этот новострой в буквальном смысле этого слова — разваливается на глазах. Скриншот видео

Дамира Гималетдинова жалуется, что и крыша протекала с момента заселения. В дожди и периоды таянья снега ручьи текут прямо по люстрам. Натяжные потолки семья меняла 6 раз. В итоге нервы не выдержали, и семья из жуткого дома съехала. До этого Фарид Гималетдинов поднимался на крышу, чтобы понять — что там не так. Оказалось — все: идеально плоская поверхность, залитая бетоном с наклеенным на него рубероидом. Никаких уклонов для стока воды, подушки из керамзита и прочего.

У Ленара Загитова кроме уже перечисленных проблем еще и дополнительный ужас: даже от ветра шатается балкон. Во всех квартирах, куда удалось попасть журналистам — плесень, мокрые стены, ужасный запах.

В Госжилфонде, выступавшем основным дольщиком при строительстве дома, и куда сейчас поступает основная часть претензий, ТНВ ответили: «ГЖФ был дольщиком. Застройщиком дома, который проводил весь цикл работ, включая и надзор, были КСТ — 2000. Мы такая же пострадавшая сторона». С одной стороны это так — соглашается журналист. С другой, при приемке объекта от застройщика, дольщик обязан проверить качество приобретаемого имущества.

Директор компании-застройщика Борис Зангиров, подчеркивает, что ответственности за возможные нарушения при строительстве с себя не снимает, но при этом основной ворох претензий переадресует в управляющую компанию: «То, что аварийный я с этим не согласен. Там можно жить, это все преувеличено. При мне все было нормально, а вот вопрос к УК, которая обслуживала дом и вовремя не устраняла неполадки, а УК относится к администрации города».

Претензии так и переадресуются по кругу. Между тем экспертиза судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ признала дом аварийным. Суд перевел здание из категории аварийных — в небезопасные. Руководитель исполкома Азнакаевского района Айдар Шамсутдинов сообщил: «Согласно решению суда КСТ — 2000 должны провести противоаварийные мероприятия, то есть установить подпорки — они наняли подрядную организацию ООО «Кедр», но денег у них нет. Мы включились и обратились к республике взяли средства, чтобы провести эти работы, они необходимы, но сейчас жители нас не пускают в квартиры, чтобы все это сделать». Если этого не сделать — дом просто рухнет. Вот только жильцы перестали доверять. Не уверены в том, что подпорки необходимы, а если необходимы, то нет уверенности, что хотя бы на этот раз все сделают как нужно. А если и сделают — то спасет ли это сам дом. Не получится ли так, что пока будут ставить подпорки, здание, и без того непонятно как еще держащееся, просто рассыплется как карточный домик? Уверенности в этом нет ни у кого.

Убрать кукурузу и подсолнечник планировалось еще до конца ноября. Фото alekseevskiy.tatarstan.ru

Подсолнухи в ледяной глазури

Съемочная группа программы «7 дней» запечатлела погибающие поля подсолнечника и кукурузы, стоящие в снегу и ледяной глазури. О разгильдяйстве или затянутых сроках уборки здесь речи не идет — вмешалась погода, обрушившаяся на сельхозкультуры ледяным дождем. Картина эта сегодня характерна не только для Татарстана, но и многих других регионов страны.

В конце лета и начале осени с полей шли рапорты о рекордных урожаях. Только Татарстан собрал свыше 5 млн тонн зерновых. Сейчас настало время говорить о потерях. Убрать кукурузу и подсолнечник планировалось еще до конца ноября, но уже тогда погода заставила корректировать планы. Дожди превратили землю в жидкое месиво, не выпуская на поля технику. Затем — мороз. И снова дождь, но теперь уже ледяной. Аграрии уверяют: пока еще зима не вступила в свои права полностью, и толщина снега до полуметра, спасти урожай подсолнечника — можно. Главное, чтобы стебли и корзинки с зернами были избавлены ото льда. С кукурузой — сложнее: сейчас, даже если собрать все, просушить не получится — сгниет. Уборку придется отложить до февраля.

Сложный вопрос и выгода от собранного рекордного урожая. Закупочные цены — низки, как никогда и лишь чуть перекрывают себестоимость зерна. Техника и запчасти — напротив дороги и даже слишком. В сумме — сплошные убытки. Перспективы, с учетом геоэкономической обстановки — пока туманны. Средства хозяйств пока «заморожены» в зерне на складах. А уже сейчас нужно готовиться к посевной 2013 года. Часть аграриев уже сейчас говорят о возможном сокращении посевных площадей: амбары полны, а сеять себе в убыток нормальный хозяин не будет.

Обо всем этом, а также о том, кому и за что досталось от президента на совещании по повышению инвестиционного климата в Татарстане, о том, что станет ключевыми темами итогового выпуска спецпроекта ТНВ — программы «Tatarstan Today. Открытый миру с Диной Газалиевой», и о том, что такое «промышленное наследие» и почему сберечь его не менее важно, чем историческое и культурное, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 19 декабря ровно в 13:00, или на сайте телеканала.