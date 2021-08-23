«Ковидово поле» на Самосыровском: «Раньше хоронили по 800—900, теперь 1 200 человек»

Расставить точки над i: только факты о новой коронавирусной инфекции в спецвыпуске информационно-аналитической программы «7 дней».

Фото: Максим Платонов

Посвятить весь выпуск одной единственной теме — опасностям, а также мерам и способам противостояния COVID-19 решили наши коллеги из программы «7 дней», которая выходит в эфир на телеканале «Новый век». Цель — помочь людям разобраться в информационном хаосе вокруг смертельно опасной болезни. Способ: говорить и показывать только то, свидетелями чего наши коллеги были сами. Подробности — в обзоре «Реального времени».

«Ковидово поле»

Такое неофициальное название получила новая часть Самосыровского кладбища в Казани. Как отмечают здешние сотрудники, смертность в столице республики выросла. Причем, если судить только по этому кладбищу, — процентов на 30.

— Если раньше хоронили по 800—900 человек, то теперь 1 200, — сообщил журналисту программы «7 дней» работник погоста и отметил, что все больше умирает молодых.

Косвенно это подтверждает и официальная статистика: за июнь 2021 года этот мир предположительно из-за ковида покинули 339 человек. Диагноз еще 49 погибших установлен точно — новая коронавирусная инфекция. 388 человек, умерших всего за месяц — это ровно в 32 раза больше, чем в 2020-м.

Захоронения 2020—2021 годов на кладбище не ограждены — это сейчас запрещено. Пока нет на могилах и памятников. Но точно известно, что многим из них было от 30 до 50 лет. Схожая картина и на мусульманском кладбище.

Сотрудники ритуальных служб отмечают, что пик похорон пришелся на начало и середину лета. И многие похороны проходят без традиционного прощания: тела выдают из другого — специально выделенного для ковидных бокса. Гроб — уже закрыт.

Во многом похожая картина и на Юдинском кладбище. Погост старый, а свежих могил — много. В момент прибытия съемочной группы, землекопы подготовили еще несколько. В 2020-м — отмечают работники этого кладбища, пик захоронений пришелся на июнь и октябрь. В этом году пришлось жаловаться на то, что мест под новые могилы остается все меньше. Примерно год назад открыли новое кладбище — Курган. За это время покой здесь обрела уже без малого тысяча человек. И, как отмечают наши коллеги — это почти в два раза больше, чем должно было быть в доковидный период.

Тем временем люди продолжают слушать антипрививочников, свято верят в собственную исключительность и бессмертие и игнорируют требования надевать маски в общественных местах или носят их приспущенными, а то и вовсе на подбородке или локте, превращая тем самым средство индивидуальной защиты в некое подобие «оберега» даже не от болезни, а, скорее, от тех, кто придет проверить исполнение требований закона.

Нужна ли людям правда?

Многочисленные высказывания псевдоэкспертов, передергивание фактов, наслоение самых бредовых умозаключений на действительность, что приводит к полному искажению реальной картины мира, утверждение что эпидемии и вовсе нет, а то, что есть — глобальный заговор. Все это заполонило интернет, и, к сожалению, многие татарстанцы поддаются внушению.

«Нужна ли людям правда?», — задались вопросом наши коллеги из программы «7 дней». И сами ответили: «да». Людям требуется правдивая информация к размышлению. Информация, а не досужие вымыслы. Конкретные цифры, которые помогут тем, кто не разучился мыслить, обдумывать реальную ситуацию и самостоятельно (а не под влиянием «новых мессий») принимать взвешенное решение.

Обычный день — 17 августа, Казань. 1 437 вызовов карет скорой помощи. Фото: Ринат Назметдинов

А что говорят цифры? 23 субъекта России отчитались по числу актов смерти за июль текущего года. В пересчете на население страны избыточная смертность по России +64%. Или 94 тыс. человек. Со времен Великой Отечественной войны это абсолютный рекорд.

Еще немного статистики, но уже по Татарстану: обычный день — 17 августа, Казань. 1437 вызовов карет скорой помощи. Из них 213 — с жалобами на высокую температуру, 72 — затрудненное дыхание, 63 — задыхаются и подозрение на пневмонию. Иными словами, 358 человек потенциально с подозрением на ОРВИ и ковид. 191 человек доставлены в больницы. И это, подчеркивают наши коллеги из программы «7 дней» — только один день, и только в Казани.

Уход от реальности

Есть в психологии такой термин: «эскапизм», что означает сознательный уход от реальности. Человек создает свой воображаемый мир, где ему уютно и спокойно, где все подчинено его личным законам и ничего плохого случиться не может. Создается впечатление, что современное человечество значительной своей частью, последние полтора года живет именно в таком выдуманном мире, где нет ни ковида, ни его новых штаммов, ни миллионов заболевших по всему миру, ни уже сотен тысяч погибших.

Казалось бы, что проще: надеть защитную маску. Но ведь нет. Не надеваю вовсе, выставляют наружу нос, сдвигают на подбородок…

Возьмем данные исследований. Вы в маске (правильно надетой, то есть защищающей все органы дыхания — и нос, и рот), а носитель коронавируса — без маски. Вероятность передачи инфекции вам — 70%. Вы — без маски, носитель вируса — в ней. Вероятность передачи заразы — 5%. Вы оба в масках. Опасность заболеть — 1,5%. Важный момент: инкубационный период COVID-19 — до двух недель, то есть каждый может являться переносчиком заразы, еще даже не подозревая об этом. Потому и требования закона однозначны: маски носить в общественных местах всем.

Казалось бы, что проще: надеть защитную маску. Но ведь нет. Не надеваю вовсе, выставляют наружу нос, сдвигают на подбородок… Фото: Илья Репин

Молодеющий вирус

Еще немного данных: штамм «альфа» (британский штамм коронавируса) — гораздо заразнее исходного. Штамм «дельта» на 60% заразнее штамма «альфа». Для «дельты» не нужен непосредственный контакт — он заразен как ветрянка, передается на расстоянии в несколько метров и опасен для людей любого возраста. «Дельта» встречается у людей младше 50 лет в 2,5 раза чаще, чем оба ее предшественника. Изменилась и симптоматика. Главный признак «короны» — потеря обоняния при «дельте» может и не проявиться. Люди мучаются насморком, температурой, головной болью и болью в горле. Похоже на обычную простуду. Люди продолжают ходить на работу, встречаться с друзьями и родными. Потом проявляются диарея, тошнота и рвота.

Вирус, точнее возраст его жертв, действительно молодеет. В этом съемочная группа программы «7 дней» убедилась, побывав в реанимации одного из временных инфекционных госпиталей. А если точнее, то в ковидном госпитале ГКБ №16. И еще — вирус все активнее сопротивляется врачебному вмешательству. Медики вынуждены констатировать: попадающие в госпитали больные с трудом поддаются терапии, и спасти удается далеко не всех. Каждая новая волна заболеваний — новый штамм. Более живучий, более опасный, более смертельный — отмечают медики. И они же отмечают: летальных случаев среди вакцинированных — не было. А вот из тех, кто «не успел», «не верил», «не думал, что это так серьезно» и потому угодивших в реанимацию, по статистике, почти половина домой уже не вернется.

Помогают ли вакцины?

Частично ответ на этот вопрос был дан чуть выше: вакцинированные реже попадают в госпитали, а если и заболевают, то переносят коронавирус легче и без тяжелых последствий.

На днях ученые Европейского университета, Медицинского института им. Березина (Санкт-Петербург) опубликовали выводы по исследованиям вакцины «Спутник V». Цитируем: «Вакцинация на 81% защищает пациента с симптомами COVID-19 от попадания в больницу во время третьей волны пандемии в Петербурге, вызванной штаммом «дельта». Согласно статистике, из общего числа пациентов госпиталей лишь порядка 3,4% — те, кто прошел полный курс вакцинации. «Мы увидели, что даже если вакцина не защитила от инфицирования, она защитит от поражения легких любой тяжести и дыхательной недостаточности. Мы сможем использовать этот сильный аргумент в разговоре с теми, кто сомневается в пользе вакцинации», — также отмечается в выводах к исследованию.

Антинаучники пытаются в свою пользу обернуть скорость, с которой были разработаны антиковидные вакцины. Но они не учитывают того факта, что работа с коронавирусными инфекциями и разработка методов борьбы с ними ведется уже давно. Есть общая платформа, где, словно в конструкторе «Лего», ученые могут заменить одни гены S-белка на другие, тем самым переориентировав вакцину на борьбу уже с новой инфекцией.

Вакцинированные реже попадают в госпитали, а если и заболевают, то переносят коронавирус легче и без тяжелых последствий. Фото: Максим Платонов

Лучший способ переубеждения — личный опыт. Увы, сложно что-то объяснить человеку, который пока здоров сам и не терял близких. Все диаметрально меняется, стоит самому угодить на больничную койку. Так уже было неоднократно, когда ярые антиваксеры вдруг, после периода молчания (как выясняется позже — успев оценить все прелести больничной койки и интенсивной терапии), резко меняют лагерь. Вот только пока у них все было хорошо, они успевают щедро засеять зерна сомнений во многие тысячи голов. И те уже сами несут антинаучные бредни дальше, проявляя недюжинную способность к ораторскому мастерству и убеждению масс.

COVID-19 и дети

Самое страшное для любого родителя — это когда плохо его ребенку. Согласно статистике, с приходом штамма «дельта», дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще. В семьях, где обнаружен COVID-19, как минимум в 80% случаев заболевают и дети тоже. Это в восемь раз чаще, чем во вторую волну.

Опасность в том, что новый коронавирус учится маскироваться. Взрослые и у себя-то не сразу могут распознать признаки заболевания. У детей он может проявить себя как приступ ОКИ — с кишечного расстройства, и это именно тот случай, когда лучше перебдеть и вызвать врачей, чем пытаться потом исправлять последствия собственного тугодумия.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в детском госпитале ДРКБ. И он тоже совсем не пустует. Девочка, которую наши коллеги увидели одной из первых — сравнительно легкий пациент поражение легких — 8%. Хуже другое — больна оказалась практически вся семья. Дочь — здесь, у мамы — тоже подтвержденный ковид, бабушка — в госпитале и тоже с короной.

Реанимация в детском госпитале — тоже есть. И она совсем не пустует. Сейчас в госпитале 30 маленьких пациентов. Сколько их будет там с началом нового учебного года? Вопрос пока не имеет ответа.

Осложнения, вызванные инфекцией, почти наверняка проявятся и могут длиться от трех месяцев до полугода. Фото: Ринат Назметдинов

Постковид

Кровотечения, крапивница, зуд, головные боли, поражение печени, гипертония, нарушение психики, замедление роста у детей, тошнота, недомогание, сердечная аритмия, отек легких, тахикардия, тромбоз, васкулит, судороги, когнитивные расстройства, депрессия, изменения личности, психические расстройства. Что это все и зачем об этом нужно говорить? Все это — побочные эффекты, которые могут проявиться от тех препаратов, которые применяются в госпиталях как средства лечения от ковида. Не применять их не смогут, потому что это единственная возможность для того, чтобы спасти человека, который не захотел, не успел, или не счел необходимым принимать превентивные меры.

Но это еще не все. И спасенный врачами человек, успешно, как он считает, справился со смертельно опасной болезнью, выходит из госпиталя и сталкивается с постковидным синдромом. Осложнения, вызванные инфекцией, почти наверняка проявятся и могут длиться от трех месяцев до полугода. А может еще дольше. Статистика еще собирается, и исследования в этом направлении все еще ведутся.

Как проявляются постковидные осложнения? Вот только то, о чем уже известно: головокружения, головные боли, слабость в мышцах, повышенная утомляемость, депрессии, чувство беспричинного страха и беспокойства, апатия и другие нарушения психической деятельности организма.

90% людей, перенесших коронавирус, по мнению врачей, нуждаются в психологической помощи — постковидной реабилитации. Сейчас для этого в медучреждениях уже создано или создается все необходимое.

Подробнее ознакомиться с этой информацией можно в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 23 августа ровно в 13.00, или на сайте телеканала.