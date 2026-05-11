День Победы в Татарстане — как это было

Парад Победы и «Бессмертный полк». Тыл — фронту в годы Великой Отечественной войны. «Tatarstan Today. Открытый миру» — события недели от «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

День Победы. 81-й год миновал с окончания той страшной войны, но память — живет в сердцах людей. В каждой семье необходимо помнить своих героев, приближавших этот день. О том, как республика встретила знаменательный день, и о том почему так важно не забывать не только о самой Победе, но и об ужасах войны, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

Память о Победе

Почему так важно говорить о Дне Победы — задается вопросом ведущий программы «7 дней», депутат Госсовета республики, председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов. И сам же отвечает:

— Говорить о Дне Победы важно не только потому, что это часть истории. Это вопрос человеческой памяти, нравственного выбора и понимания цены мира. Чем дальше уходит Великая Отечественная война, тем сильнее появляется соблазн воспринимать ее как набор дат, парадов и архивных кадров. Но за сухими строками учебников, за скучными цифрами статистики — миллионы человеческих судеб, разрушенные семьи, голод, страх, потери и невероятная сила духа. Память о войне нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы не повторять его ошибок. История XXI века показала, к чему приводят ненависть, чувство превосходства, агрессия и равнодушие. Война начинается не только с оружия — она начинается с расчеловечивания, с попытки разделить людей на «своих» и «чужих», с привычки не замечать чужую боль. День Победы напоминает и о цене мира. Мы еще недавно воспринимали мирную жизнь как нечто естественное: возможность учиться, работать, строить планы, растить детей. Но за это право кто-то и сегодня платит собственной жизнью.

Ильшат Аминов: «Война начинается не только с оружия — она начинается с расчеловечивания, с попытки разделить людей на «своих» и «чужих». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Особенно важно говорить об ужасах и уроках войны с молодым поколением. Важно потому, что когда уходит живая память, ее место могут занять чужие ценности и интересы, равнодушие и красивые мифы.

— Поэтому нужны фильмы, книги, семейные истории, школьные уроки, честные разговоры — не только о героизме, но и о трагедии войны, о бесчеловечности войны. Память о Победе объединяет людей еще и потому, что почти в каждой семье война оставила свой след, и сегодня она режет новые шрамы. Это часть общей исторической памяти народа. И, пожалуй, главный урок войны прост: мир хрупок. Его нельзя считать чем-то вечным и гарантированным. Поэтому помнить о войне — значит учиться ценить человеческую жизнь, ответственность, взаимное уважение и сам мир, — подчеркивает Ильшат Аминов. И не согласиться с этим невозможно.

Парад Победы в Казани начался ровно в 10 утра. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Парад Победы в Казани начался ровно в 10 утра. Пятый раз столица Татарстана встречает его в статусе города трудовой доблести. И уже много лет телеканал «Новый век» ведет прямую трансляцию самого народного, волнующего и объединяющего людей праздника — Дня Победы.

Более 700 тысяч татарстанцев ушли на фронты Великой Отечественной войны. Вернулись обратно с полей сражений — менее половины.

Рустам Минниханов: «Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Татарстанцы отдавали все ради победы не только на фронте, но и в тылу, усердно трудились на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходимым. Мы преклоняемся перед подвигом наших ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла, бесконечно благодарим их за подаренную нам свободу и сделаем все для сохранения и защиты исторической правды. Подвиг советского народа никогда не будет забыт, — подчеркнул с трибуны раис Татарстана Рустам Минниханов.

В парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Незадолго до парада, в парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню. В торжественной церемонии приняли участие раис республики Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, другие официальные лица горожане и гости столицы. Позже здесь же развернул свою площадку детский фестиваль «Фанфары Победы».

На площади у мечети «Кул Шариф» в Казанском кремле парила дымком полевая кухня. Здесь не только угощали солдатской кашей, но и кружились в «Вальсе Победы» — еще один приуроченный к празднику фестиваль.

Накануне 9 мая стало доброй традицией чествовать героев Второй мировой акцией «Парад у дома ветерана». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не остались без внимания ветераны, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не мог посетить основные праздничные торжества. К ним парад прибыл прямо под окна. Накануне 9 мая, стало доброй традицией чествовать героев Второй мировой акцией «Парад у дома ветерана». Торжественный марш, грозный рокот техники. Ну как тут усидеть?

— Сколько бы ни прошло времени, народ будет помнить. Победу у России не отнять. Война была страшная, долгая, жестокая, но мы разгромили фашистов. Спасибо. Мне организовали свой праздник. Я хочу жить, радоваться, — встретил участников парада в сквере на Советской площади участник Великой Отечественной войны Алексей Комлев. Не один. Вместе с ним были узница фашистских концлагерей Галина Жвакина, участник войны Петр Чирвон, труженик тыла Минахмет Киямов.

Парад Победы прибыл к ветеранам прямо под окна. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна традиция, приуроченная ко Дню Победы — торжественный концерт в оперном театре. На нем чествовали не только ветеранов Второй мировой войны и тружеников тыла, но и нынешних героев — участников СВО. Как подчеркнул Рустам Минниханов: «Сегодня дело своих дедов и прадедов достойно продолжают участники специальной военной операции». Они выполняют воинский долг, проявляя истинное мужество и героизм, не жалея собственной жизни. Раис Татарстана вручил орден Мужества родителям погибшего героя — ефрейтора Андрея Инокентьева.

Отметил Рустам Минниханов и огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне татарстанских предприятий. Республиканского звания «Предприятие трудовой доблести» были удостоены Чистопольский часовой завод «Восток», Кукморский завод металлопосуды (изготавливавший для фронта телеги и сани), казанский «Гипронииавиапром», проектировавший здания для эвакуированных в Казань предприятий.

Одно из самых масштабных и народных событий в День Победы — акция «Бессмертный полк». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одно из самых масштабных и народных событий в День Победы — акция «Бессмертный полк». В этом году Казань — один из немногих городов страны, где шествие состоялось в очной форме и объединило около 130 тысяч участников.



Тыл — фронту

«Казань в годы Великой Отечественной войны стала надежным тылом, приютом для эвакуированных и кузницей военных кадров. Не секрет, что столица Татарстана обеспечивала бесперебойное производство и поставку военной и гражданской продукции — было перестроено 139 промышленных предприятий, еще 70 было эвакуировано в ТАССР из центральных и западных регионов страны. Нельзя было найти ни одной фабрики, ни одного завода, ни одной мастерской, которые в той или иной степени не выполняли бы фронтовые заказы», — ввел следующую тему выпуска Ильшат Аминов.

Столица республики превратилась не только в крупный оборонный, но и ведущий научный центр страны. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Татарстанские предприятия изготавливали для фронта свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, военной техники. Казань стала новым домом для тысяч эвакуированных сограждан. Столица республики превратилась не только в крупный оборонный, но и ведущий научный центр страны. Именно Казань приняла Академию наук СССР. Кроме того, здесь разместилась целая сеть эвакуационных госпиталей и клиник, под которые отдали дома отдыха, институты, школы.

Наши коллеги из программы «7 дней» вспоминают о трудовом подвиге города трудовой доблести в годы Великой Отечественной войны.

Одной из легендарных эвакуаций стало перебазирование в Казань Ленинградского авиационного завода №387. предоставлено КВЗ

Одной из легендарных эвакуаций стало перебазирование в Казань Ленинградского авиационного завода №387. Эвакуация из Северной столицы началась 23 июля. Оборудование размещалось на территории нынешнего Казанского вертолетного завода. Последний эшелон со станками прибыл 22 августа 1941 года. Производство бипланов У-2 было налажено в столь сжатые сроки, которые сегодня сложно даже представить. Всего за годы войны предприятие дало фронту 11 тыс. бипланов.

— В течение месяца конструкторское бюро переделало учебный самолет в военный. Были сделаны подвески от авиабомб. Самая современная кабина пилотов. Помимо военных самолетов, наладили производство сельскохозяйственных и санитарных самолетов, — рассказывает сегодня заведующий музеем трудовой славы КВЗ Валерий Соломахин.

Мужчины почти все на фронте. У станков — женщины и дети. предоставлено КВЗ

Мужчины почти все на фронте. У станков — женщины и дети. Положение — казарменное: рабочая смена 11 часов. Один получасовой перерыв на обед. Рабочих рук остро не хватало. Были организованы рабочие училища для обучения рабочим профессиям детей от 12 лет. Месяц на учебу и работа наравне со взрослыми.

Антонине Кирилловой 25 июня 1941 года исполнилось 18 лет. Девушка сначала рыла окопы в селе Богдашкино в Тарханском районе. Затем убирала картофель. Позже — добывала для фронта торф. Сейчас Антонине Кирилловой 103 года.

Дом академиков Арбузовых — сегодня музей. Экспозиции все на местах. Просторно. А в годы войны здесь вместе с Арбузовыми жили еще две семьи — Ферсманы и Фрумкины. Сам Александр Арбузов получал пачками письма с фронта. Лауреат сталинской премии (легендарный химик пожертвовал ее на нужды армии) старался ответить на все письма солдат. Борис Арбузов активно работал над созданием морозоустойчивого синтетического каучука, жизненно необходимого для нужд отечественного автопрома.

В январе 1942 года в Казань прибыл легенда мировой физики — Курчатов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 1942 году Казань приняла еще одного легендарного ученого:

— В январе прибывает знаменитый физик Курчатов. Перед ним стоит задача организовать в Казани лабораторию по созданию атомного оружия. Лаборатория размещалась в здании на Жуковского, 4. Так Казань стала местом, где разрабатывалось первое атомное оружие и первая атомная электростанция, — поделилась информацией с журналистами кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Алина Галимзянова.

В годы войны новые госпитали в Казани открывались везде, где только позволяли площади. общественное достояние

Сегодняшнее здание КФУ тоже помнит, чем пахнет война. Здесь, в старейшем казанском военном госпитале, уже на десятый день сражений размещали первых раненых бойцов. Медперсонала не хватало и на помощь врачам пришли обычные горожане, в том числе дети: делали перевязки, читали вслух письма, организовывали самодеятельность для поднятия духа пациентов. Поток раненых с фронтов рос, и все новые госпитали открывались везде, где только позволяли площади. И все больше неравнодушных людей включались в борьбу за каждую жизнь.

Прошло уже больше 80 лет. Но Казань помнит — и тяготы войны, и суровые трудовые будни в тылу, и надежды на Победу, и радость, когда она, наконец, зазвучала праздничным салютом.

Гость студии «Tatarstan Today. Открытый миру» — Рустам Минниханов

В майской Москве, украшенной к празднику Победы, на минувшей неделе говорили о предстоящем в столице Татарстана большом федеральном «КазаньФоруме» и юбилейном заседании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет в рамках форума. В преддверии предстоящих событий раис Татарстана стал гостем студии корпункта ТНВ в Москве. Рустам Минниханов ответил на вопросы Дины Газалиевой — автора и ведущей программы «Tatarstan Today. Открытый миру».

Раис Татарстана стал гостем студии корпункта ТНВ в Москве. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Руководитель республики поделился своим мнением о текущих взаимоотношениях с исламскими странами, о главных итогах работы группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», а также об ожиданиях от предстоящего форума в Казани, — отметил Ильшат Аминов.

В откровенной беседе, Рустам Минниханов рассказал о внешних связях республики, развитии этих отношений и значительной роли министерства иностранных дел России в этих процессах. Зашла речь и о значимости неформального и дружеского общения руководства республики с международными партнерами.

