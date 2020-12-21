Брат ты мне, или не брат? Зачем жгут мосты добрососедства в Башкортостане

Кто пытается переписать историю народов, и строительство дорог — как способ стабилизации экономики — итоги недели от программы «7 дней»

По мнению экспертов, последствия пандемийного кризиса экономика России будет преодолевать как минимум до 2024 года. Ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов, начиная программу, провел параллель с «Великой депрессией» в США 20-х годов прошлого века. Тогда перед президентом Соединенных Штатов Рузвельтом стоял нелегкий выбор: просто поддержать население страны, раздав деньги и еще больше увеличив нагрузку на агонизирующий бюджет, либо дать людям возможность работать и зарабатывать, решая актуальную для государства проблему. Президент выбрал второй вариант. Тогда стартовала национальная программа строительства дорог, ставшая фундаментом процветания США. Автодороги — артерии экономики. Для сравнения: в Великобритании на 100 квадратных километров территории приходится 172 километра дорог. Во Франции — 191 километр. В России — всего 7 километров. В год потери, связанные с неразвитостью автомагистралей, в нашей стране достигают 3% ВВП. О необходимости новых дорог и других ключевых событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Зачем Татарстану М12

Татарстан находится в крайне географически и экономически удобном месте: в самом центре России — на пересечении важнейших торговых путей. И грешно было бы не пользоваться благами, что дает такое местоположение. И то, что руководству республики удалось убедить федеральные власти провести трассу М12 (которая не только свяжет Казань через Нижний Новгород с Москвой, но и станет ключевой частью мега-проекта коридора «Европа — Западный Китай»), через территорию республики, способно придать мощный импульс для дальнейшего развития региона.

Новая высокоскоростная трасса, новый мост через реку Волга, мощная загрузка предприятий, производящих строительные материалы, и профильных компаний, тысячи рабочих мест в смежных отраслях — все это несомненные плюсы. Об этом говорят и промышленники, и политики, и чиновники, и ученые, и множество других людей — обычных татарстанцев. «Эффект будет синергетическим. То есть республика выигрывает по всем направлениям. Повышается ее инвестиционная привлекательность, уже на этапе строительства это десятки тысяч новых рабочих мест. Огромные плюсы для бизнеса, как для крупных компаний, так и малого бизнеса. По оценкам экспертов только валовой региональный продукт Татарстана дополнительно получит порядка 146 млрд рублей», — отмечает журналист программы «7 дней».

Упрощается коммуникация между людьми и бизнесами, повышается эффективность логистики, многочисленные предприятия и промышленные производства получат новые возможности сбыта готовой продукции и поставки сырья и компонентов.

В 2024 году планируется уже пустить движение. А это значит, что время споров — уже прошло. Фото Максима Платонова

Сроки на реализацию проекта — крайне сжатые. В 2024 году планируется уже пустить движение. А это значит, что время споров — уже прошло. Наступил этап, когда к проекту подключается экспертиза, происходит дошлифовка последних деталей и в ближайшие месяцы стартует строительство.

Башкир или татарин?

Пока в Татарстане готовятся строить мост для трассы, объединяющей страну, в соседнем Башкортостане, как отметили наши коллеги из программы «7 дней» «образно говоря, пытаются поджечь мосты дружбы и добрососедства между нашими республиками». Речь идет о попытках неких «экспертов» и административных работников, в преддверии предстоящей переписи населения, перекроить часть татароязычного населения соседней братской республики в башкир.

На днях Татышлинский район Башкортостана провел онлайн-конференцию с краеведами, работниками образования и культуры. Инициаторами события стали, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», «известные идеологи Башкирского неонационализма Юлдаш Юсупов, и Рафиль Асылгужин из Института стратегических исследований академии наук Башкортостана». Упор на конференции делался на родоплеменных отношениях древности, откуда, по мнению «экспертов», отслеживаются именно башкирские корни всех проживающих в республике, а также на то, что язык, на котором разговаривают татары Башкортостана — ни что иное, как «северо-западный диалект башкирского языка».

Просмотрев материалы конференции, ведущий программы выражает недоумение: «Они говорят: татарских деревень в этом районе вообще не было. Сразу возникает вопрос, откуда тогда взялись звёзды татарской эстрады Салават Фатхетдинов и примадонна Хания Фархи , которые родом из Татышлинского района, или их национальность давно переписали на родине?».

Ильшат Аминов, отмечая несостоятельность потуг организаторов конференции, задается вопросом: «Они пытаются разрушить национальную идентичность огромного количества людей. Фактически, образно говоря, они вырывают даже у пожилых людей корни и пытаются заменить их новыми, откопанными в древних ревизских сказках. Попробуйте отрезать у дерева корни, оно неизбежно засохнет. Наверное, Юлдаш Юсупов полагает, что на месте вырезанных татарских корней тут же появятся северо-западные башкирские. Но этого не будет, национальная идентичность формируется поколениями, а они хотят стереть память ни много ни мало трёх поколений, и чего добьются в результате? Что люди тут же сменят национальность, забыв отцов и прадедов, вспомнят древних родоплеменных вождей?». И сам же отвечает, что едва ли из этой идеи получится что-то хорошее. Здравомыслящие люди от своих истоков отказываться в угоду новой идеологии не будут. Слабые духом, если сумеют отречься от памяти предков, то точно не для того, чтобы примкнуть к другой национальности.

«Они просто исчезнут в кипящем котле народов. Но господина Юсупова вряд ли волнует эта перспектива, ему нужна статистика сегодня, поэтому он с явным наслаждением рубит с плеча», — отмечает ведущий программы.

Со своей стороны Ильшат Аминов подчеркивает, что отвечать ударом на удар Татарстан не намерен: «Я абсолютно не приемлю высказывания некоторых татарских националистов, которые призывают в ответ чуть ли не объявить башкирский язык диалектом татарского, выразить сомнения в истоках башкирской государственности и так далее. Определенные силы только и ждут, что мы утонем во взаимных претензиях и оскорблениях. Еще раз повторю: проиграют и Татарстан, и Башкортостан. Еще есть время остановиться и подумать, и главное прийти к согласию. Башкирский народ — великий народ со своей уникальной историей… И я надеюсь, вместе мы преодолеем эти временные трудности. А история смоет эту мутную пену с наших народов».

Бесплатные лекарства: везет не всем

Уже месяц миновал с момента старта программы по выдаче бесплатных лекарств пациентам, лечащимся от COVID-19 дома. Программа работает, и волонтеры разносят бесплатные наборы и в городах, и в селах республики. Их уже получили 11 тыс. пациентов. При этом картина далека от идеальной: лекарства доходят не до всех. Где-то их не хватает, кто-то просто до сих пор не знает, что имеет на это право и тратит собственные деньги и, будучи больным, вынужден самостоятельно посещать врачей и аптеки, кому-то терапевт препараты не выписывает, а где-то лекарства и вовсе потерялись по пути к пациенту.

Жалобы на обеспечение бесплатными лекарствами от коронавируса есть не только в Татарстане. Картина характерна в целом для страны. На недавней прямой линии об этой проблеме говорил и президент России Владимир Путин. Обещал разобраться.

Зданию предстоит реставрация, закрепление элементов архитектурного ансамбля и уже после этого будет принято решение о его дальнейшем предназначении. Фото: OmniaInsomnia / wikipedia.org

Дом Ушковой — что будет завтра?

До недавнего времени именно в этом здании — памятнике архитектуры, размещалась Национальная библиотека Татарстана. Теперь она перебралась в новое здание, и у жителей Казани возникает логичный вопрос: а что с домом — подарком от жениха — миллионера Алексея Ушкова — Зинаиде Высоцкой — дочери профессора Казанского Университета Николая Высоцкого будет дальше? Ведь для многих наших современников этот дом — настоящий волшебный ларец, часть собственной истории, а не просто одно из многочисленных зданий столицы Татарстана. Да и как архитектурный памятник, это собрание разнообразнейших стилей, имеет огромное значение.

Зданию предстоит реставрация, закрепление элементов архитектурного ансамбля и уже после этого будет принято решение о его дальнейшем предназначении. «Возможно сюда все же вернутся и постоянные обитатели и книги. Сравнивать этот дом с Титаником, уходящим в темное и вечное небытие, при всем желании погрустить, мы не будем», — говорит журналист программы «7 дней».

Обо всем этом, а также о современных художниках и о том, как идет цифровизация энергоснабжения Татарстана, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 21 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

