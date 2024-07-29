«Я бы в блогеры пошел…» — чем живут татарстанские контентмейкеры?

Блогерский сабантуй, преображение Ново-Татарского кладбища в Казани и какое послание миру прозвучало на острове-граде Свияжск — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Перемены на рынке труда становятся все заметнее: одни профессии, как правило связанные с физическим рутинным трудом, отмирают, людей замещает искусственный интеллект, либо специалисты-универсалы, обладающие большим объемом навыков и знаний. Эти тенденции просматриваются и в журналистике, где, кроме искусственного интеллекта, все активнее заявляют о себе блогеры. Вопрос лишь в том, смогут ли они полностью заменить профессионалов пера и микрофона? Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Необходимо, чтобы блогосфера стала более ответственной

«А почему собственно так рвутся в блогеры?», — задается вопросом наш коллега — ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. И сам же отвечает: «Ответ можно сказать на поверхности. Потому что это самый быстрый и самый легкий заработок. Все мы понимаем, чтобы продавать «информационный воздух» не нужно, во-первых, обладать какими-то навыками, компетенциями, знаниями и образованием. Во-вторых, с технологической точки зрения, это практически не требует затрат».

«А почему собственно так рвутся в блогеры?», — задается вопросом ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

И все бы ничего, если бы стремление вести свою страницу приносило не только доходы автору, но и пользу. И тут возникает новый вопрос: «как быть, если эти доходы связаны с распространением недобросовестной, ложной информации, обманом людей. Как распознать добросовестного и, если хотите, квалифицированного блогера, от тех же «инфоцыган», которые в лучшем случае продают бесполезные знания, создают пустой информационный шум. В худшем, злоупотребляют доверием, занимаются откровенными финансовыми махинациями и обманом?».

Расцвет блогерства привлек внимание руководства страны. На недавнем заседании Совета по образованию и науке, об этом высказался президент России Владимир Путин: «Большинство учеников старших классах — кем хотят быть? Блогерами», — отметил он и добавил: — «Блогерами хотят быть, не учеными. Такая ситуация — конъюнктура сегодняшнего дня. И понятно — позавчера еще хуже было, неизвестно кем — то есть известно кем!».

Владимир Путин: «Большинство учеников старших классах — кем хотят быть? Блогерами». взято с сайта kremlin.ru

Порядок в сфере нужно наводить — в этом уверены все. В частности, речь идет о необходимости создания блогосферой собственного профессионального сообщества — СРО, или саморегулируемой организации. И в этом вопросе государство готово оказать помощь и содействие. В Госдуме РФ на минувшей неделе даже была создана специальная рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.

Тем временем к открытости и близости к народу — своим подписчикам, как действующим, так и будущим, стремятся и сами блогеры. В Татарстане, к примеру, на Тюлячинской земле — в селе Баландыш, состоялся блогерский сабантуй. Размаха и зрелищности событию добавило объединение с фольклорным фестивалем «Түгәрәк уен».

Одним из участников блогерского сабантуя стал Ильнариус Татариус. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Идея появилась еще в 2021 году. В 2023-м десант блогеров прибыл на фольклорный фестиваль в первый раз. В этом году событие приобрело особый размах. И не только в реальности, но и в интернет-пространстве.

Признано Toyota

«Что мы знали о том же бережливом производстве еще лет 10—15 назад. В основном то, что есть такая система ценностей, концепция где-то там за рубежом, которая очень эффективно работает на примере того же автопрома, прежде всего японской Тойоты. Сегодня эта философия пришла к нам, в самые передовые и успешные компании, но не обязательно связанные с автомобильной промышленностью», — с первых слов добавил интриги в следующий материал Тимур Бикмурзин. Впрочем, вскоре все встало на свои места, и у Татарстана появился повод для гордости: впервые в истории российская, а именно татарстанская компания получила серебряный уровень признания бережливости производства.

Сетевая компания стала первой российской компанией, удостоенной серебряного уровня по производственной системе и по бережливому управлению. предоставлено АО «Сетевая компания»

«Отмечу, что наша компания единственная в России, получившая такое высокое признание от сенсея Тосио Хорикири — президента Toyota Engineering Corporation и одна из немногих в мире», — подчеркнул ведущий программы «7 дней».

Несколько дней, с раннего утра и до позднего вечера, господин Хорикири буквально жил на производствах Сетевой компании. Проверке подверглась работа трех филиалов: Казанские сети, Аксубаевский РЭС, Цифровая подстанция Азино, а также дирекция, центр по обслуживанию потребителей и центральный офис. Аудитор заставил серьезно поволноваться докладчиков: за все время даже малейшей эмоцией не выдав свое отношение к увиденному и услышанному. При этом гость из Страны Восходящего Солнца не только слушал, но и сам щедро делился знаниями.

И только под занавес аудиторской проверки выяснилось, что удивить гостя у татарстанской компании получилось. Больше всего Тосио Хорикири поразила, по его словам, «вовлеченность в процесс и заточенность на результат всех сотрудников» и, как следствие, высокий серебряный уровень по производственной системе и по бережливому управлению.

Уборочная страда — стартовала

Погодные условия минувшей зимы, жаркий апрель, морозный май, засушливый июнь — все это не добавляло оптимизма татарстанским аграриям. Часть озимых пришлось пересеивать, часть площадей так и не получилось спасти. Работа проделана огромная и сейчас пришло время собирать урожай.

В Татарстане стартовала уборка зерновых. Реальное время / realnoevremya.ru

«На сегодня намолочено более 7% от плана. Средняя урожайность 33 центнера с гектара. Более 500 тысяч гектаров зерновых находятся в стадии полного созревания», — приводят наши коллеги слова министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова. Собрать все нужно в срок, иначе не миновать потерь.

Об этом же говорил и раис Татарстана Рустам Минниханов: «В последние дни сложилась дождливая погода, и каждый погожий день на счету. Важно провести все работы в установленные сроки и с соблюдением технологий. Необходимый для этого парк комбайнов и сушильных комплексов надо настроить на режим работы для обеспечения соответствующей нагрузки. Важно укомплектовать технику квалифицированными механизаторами».

Рустам Минниханов: «Важно провести все работы в установленные сроки и с соблюдением технологий». предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Всего в Татарстане под зерновыми более чем 1 млн 300 тысяч гектаров. Урожая должно хватить и на обеспечение собственных потребностей республики, и для реализации вовне. Вот только цены аграриев уже более двух лет не радуют — запасы на складах остаются не только с прошлого, но и с позапрошлого года. Себестоимость килограмма качественного зерна — порядка 10 рублей, продавать в убыток — лишить себя финансовой возможности содержать в рабочем состоянии технику, вносить в почву достаточно удобрений, поддерживая ее плодородие. Буинский район почти треть урожая реализует за пределами республики — в других регионах и дальнем зарубежье. Татарстанское зерно востребовано в Арабских Эмиратах, Катаре, Египте.

«Духовное единство России — послание миру»

Цель и задача фестиваля, вдохновителем которого стал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, показать богатейшее культурное наследие русского и татарского народов. Стартовал фестиваль на Острове-граде Свияжске, месте, которое считается символом православной культуры, а продолжение будет в Великом Болгаре — татарстанской мусульманской Мекке.

На острове-граде Свияжске состоялся первый этап фестиваля «Духовное единство России — послание миру». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Свияжск приехали самобытные фолк-ансамбли из России и Сербии. Заявившийся коллектив из Эстонии встретил ожесточенное противодействие властей своего государства и стать участником фестиваля не смог.

В Татарстан съехались представители 10 регионов России: 31 творческий коллектив и 467 участников. Три дня, с 26 по 28 июля, были расписаны по минутам, и даже так зрителям приходилось выбирать что посетить и куда успеть. Площадок работало множество. На любой вкус и интерес: и мастер-классы, и народные игры и забавы, и возможность проверить собственную ловкость и меткость, и театральные представления, и византийские распевы, григорианский хорал, ранняя русская монодия и полифония, ранний партес, пение а капелла, выступления фольклорных ансамблей и старинные музыкальные инструменты.

Старт фестивалю дал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась на центральной площадки — Рождественской. Минтимер Шаймиев отметил, что в минувшем году гостями остров-града стали 1 млн 740 тыс. человек и подчеркнул, что республика обретает все больше опыта в работе с туристами и будет усиливать это направление. Он поблагодарил свияжцев за радушие и гостеприимство. «Трудностей в нашей жизни хватает, но преодолевать их нам помогает то самое единство, которое я увидел на этой земле. Какие бы в жизни трудности не возникали, самое главное — уметь услышать и понять друг друга. В этом мы здесь у нас в Татарстане преуспеваем. И этим мы делаем сильнее друг друга», — подчеркнул он немного позже, во время посещения Никольской церкви Богородице-Успенского мужского монастыря, где в это время проходил концерт «От монодии к полифонии».

Концерт «От монодии к полифонии» в стенах Никольской церкви Богородице-Успенского мужского монастыря Свияжска. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

16 августа, тоже на три дня, фестиваль «Духовное единство России — послание миру» развернется на земле древнего Болгара. Но уже совсем с другой и тоже уникальной программой. Торжественное открытие болгарской части фестиваля состоится в 20:10 на территории «Черной палаты», затем прозвучат музыкальные выступления альметьевского коллектива «Кадим Альмет», а позже все желающие смогут стать зрителями показа оперы «Кара Пулат». И это только первый из трех дней.

Ключевое послание фестиваля: искусство и культура проходят через века и сердца, объединяя народы и представителей разных религий. Искусство не требует переводов и не терпит границ и не приемлет запретов. Обо было и будет всегда.

Впервые за 30 лет

«Люди живы до тех пор, пока о них помнят. И в этом плане состояние кладбищ — один из показателей состоятельности города, его благополучия. К сожалению, не все захоронения, даже в Казани, имели и до сих пор имеют удовлетворительный вид», — с этих слов Тимур Бикмурзин анонсировал следующий материал выпуска. И продолжил: «Тем более сердце кровью обливалось, когда речь шла о самом знаменитом кладбище, где похоронены выдающиеся татары: Габдулла Тукай, Шигабутдин Марджани, Фатих Амирхан, Салих Сайдашев, братья Юнусовы, Апанаевы, Утямышевы, Галимжан Баруди, Хусаин Ямашев, Марсель Салимжанов, Альфия Авзалова, Ильхам Шакиров и другие».

Могила Зайнуллы Расулева. скриншот realnoevremya.ru из видео «187 лет со дня рождения Зайнуллы Расулева»/youtube.com, аккаунт «Троицкая Телерадиокомпания»

Из более чем 300 лет существования кладбища, 30 последних лет место последнего упокоения покинувших этот мир выдающихся деятелей культуры и науки, государственных и общественных деятелей не знало ремонта, ни даже серьезного благоустройства. Общественники и духовенство били тревогу, но эта работа, требующая огромных финансовых средств, так и не сдвигалась с места. И вот сейчас нашелся меценат, который смог в короткие сроки и с высоким качеством привести в порядок Ново-Татарское кладбище в Казани.

Интересный момент: выход искали все, а оказалось так, что на кладбище благотворителя привел генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Компания ТАИФ-СТ не только привела в порядок разрушающиеся дороги, но и установила камеры наблюдения. Теперь администрация кладбища может следить за порядком и в дистанционном формате. Также в здании появилась обустроенная молельная комната и вновь заработал громкоговоритель, необходимый для информационных объявлений для посетителей кладбища.

Всего обустроено 4,5 тысячи квадратных метров дорог плюс аллеи, которые местами настолько узкие, что мастерам пришлось работать с ювелирной точностью. Все облагородили бортовым камнем. Трудились четыре полноценные бригады — 58 человек и 22 единицы техники. Был выровнен грунт, особенно на затопляемых участках, появились новые контейнеры для мусора. Причем само кладбище не закрывалось ни на день. На все ушло полтора месяца. А ведь площадь кладбища, появившегося еще в XVIII веке — 25 гектаров. Это 60 тысяч могил.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как республика поддерживает население Донбасса, о парнях, несущих сегодня службу на передовой в зоне Специальной военной операции, и о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 29 июля, ровно в 13:00 или на сайте телеканала.