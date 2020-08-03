Курбан-байрам в условиях пандемии, больница за 100 дней и трехдневные выборы

Как в Татарстане отметили праздник, достроили инфекционку и подготовились к выборам — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Праздник, объединяющий людей, — так о Курбан-байраме говорят сами мусульмане. В 2020-м году он прошел иначе, чем обычно: из-за пандемии коронавируса отменили поездки в хадж в Мекку, правоверным рекомендовали проводить гает-намаз по возможности на улице, а если и в мечети, то с соблюдением всех требований безопасности: быть в масках, перчатках и держать дистанцию не менее полутора метров между верующими. О том, каким был Курбан-байрам-2020 и других важнейших событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

По воле Всевышнего

COVID-19 ослабил хватку, но еще далек от того, чтобы уйти окончательно. Курбан-байрам в этом году правоверные мусульмане встречают в условиях вынужденных ограничений. Отправиться в хадж те, кто готовился это сделать — не смогли из-за коронавируса, пожилым людям рекомендовали воздержаться от похода в мечеть, а тем, кто все-таки собрался, заблаговременно напомнили о том, что и во время намаза необходимо соблюдать требования социальной дистанции, не допускать слишком большого числа молящихся в мечети и непременно использовать маски и перчатки. А лучше — вознести молитву на свежем воздухе.

Погода с утра заставила понервничать, но, как напомнили прихожанам имам-хатыбы, все в этом мире делается по воле Всевышнего. И действительно, небо над молящимися очистилось от туч и облаков.

Говоря о периоде вынужденной самоизоляции и последовавшем за ними периоде ограничений, Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул:

— В эти дни испытаний у мусульман не стало меньше милосердия и доброты, которые присуще Курбан-байраму. В этот день люди разных профессий, достатка и положения, приехавшие из разных городов и стран, становятся духовно ближе друг к другу. День жертвоприношения учит быть терпимее и добрее друг к другу, готовыми делиться и радостью и благосостоянием, благочестивее, а значит и ближе к Аллаху. Где бы ни оказался человек — в большом городе, или глухой деревне, сначала посещение мечети и намаз, потом — возможность поделиться мясом жертвенного животного с теми, кому это нужно, затем — праздничный стол в кругу друзей и родных.

100 дней

Ровно столько потребовалось татарстанским строителям, чтобы возвести новые корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. В конце апреля началось строительство и вот, в августе, все 15 тыс. квадратных метров капитального строения, возведенного по республиканскому проекту и на деньги Татарстана, почти готово. Полмиллиарда рублей потрачено только на то, чтобы оснастить здание всем необходимым оборудованием.

При возведении и оснащении медучреждения учитывались пожелания и требования самих медиков, а их (пожеланий) озвучено было более тысячи.

Во время недавнего визита в Татарстан премьер-министра России, Михаил Мишустин подчеркнул, что решение, принятое руководством республики о капитальном строительстве и оснащении лучшей техникой — верно и достойно подражания.

162 сотрудника скорой помощи в Татарстане переболели COVID-19

120 фельдшеров, 24 врача, 16 водителей и один санитар скорой медицинской помощи Татарстана заболели коронавирусом COVID-19 c начала пандемии. 138 человек — выздоровели. Один человек — умер. Такую статистику приводят журналисты программы «7 дней».

С начала марта количество звонков в службу начало расти. В апреле — в период самоизоляции — снизилось и вновь резко скакнуло вверх в мае, когда вынужденные ограничения были ослаблены. Число обращений побило все возможные рекорды. С мая по август — рост вызовов на 40 тысяч. При этом скорость ответа оператора упала в 6 раз. Время разговора с оператором выросло на треть. Ожидание кареты выросло вдвое. Озабоченные только своими проблемами, люди, как всегда, ругали «нерадивых медиков», которые тем временем везли людей с подозрением на COVID-19 в работающие на коронавирус госпиталя, теряли часы в очереди на ожидание пациентов с обследования, затем — везли в другие больницы. И эти межбольничные перевозки съедали до 10 часов времени. Вспомним еще и о том, с чего начинался этот материал: врачи — такие же люди. Вот только риск заразиться у них — в разы выше. Они на передовой. И даже защитные костюмы, в которых вынужден «вариться» часами медперсонал — не панацея.

С 23 марта по 26 июня число бригад на выезде падало каждую неделю. Медработники спасали людей, заболевали сами, и уже их приходилось спасать. Выздоравливали и снова кидались «в бой». Часто — неполной бригадой, когда на выезд отправлялись не трое, как должно, а два человека: фельдшер и водитель, врач и водитель — те, кто есть, кто еще на ногах и чувствует в себе силы продолжать спешить на помощь тем, кому нужна помощь прямо сейчас. К тем, кто, изведясь от тревоги и переживаний, спешит навстречу карете скорой помощи не со словами благодарности, а едва ли не с кулаками. Просто потому, что они не могут иначе. Они — выполняли и продолжают выполнять свой долг. И за это им стоит от всей души сказать большое человеческое спасибо!

Три дня на выбор

Пандемия коронавируса продолжает активно вмешиваться во все сферы деятельности человека. На днях президент России Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней и референдумах. А в Татарстане на минувшей неделе стартовал проект «Мобильный избиратель». Уже с четверга участковые избирательные комиссии начали принимать заявления от граждан, которые в день голосования не смогут проголосовать по месту регистрации. Например, потому, что нашли работу в другом районе, переехали, не смогут отменить поездку и т.д. Чтобы получить возможность отдать свой голос по месту фактического пребывания, необходимо подать заявление в одном из МФЦ, либо подойти в территориальную избирательную комиссию или же просто оставить заявление на едином портале Госуслуг.

Единственный, но очень важный момент: муниципальных выборов это правило не касается. И проголосовать, например, будучи в Казани, за кандидата в депутаты местного органа власти — уже не получится. А вот выбрать кандидата в президенты Татарстана (сейчас зарегистрированы 5 кандидатов) — можно. Кроме того, по Нижнекамскому округу состоятся довыборы депутата в Госдуму России (шесть кандидатов), в Елабужском округе будут выбирать еще и своего представителя в Госсовете РТ (четыре кандидата). На муниципальных выборах предстоит разыграть 7 656 мандатов.

Съемочная группа программы «7 дней» решила проверить — как работает схема. И уже спустя считанные минуты прошли регистрацию и получили прикрепительный талон с номером того участка, что в день голосования будет ближе. Все, что для этого потребовалось, — паспорт с татарстанской пропиской.

Пожар в Соболевский номерах

На прошлой неделе в исторической части Казани произошёл крупный пожар — горели Соболевские номера — старинное здание со 150-летней историей. До революции здесь был гостиничный комплекс с банями и ресторанами, после — до наших дней было обычным жилым домом, несколько лет назад расселенным из-за аварийности. В заброшенном здании, как это часто бывает, и произошёл пожар. Пострадала крыша и внутренние деревянные перекрытия. Само строение пока еще стоит. Но насколько хватит запаса его прочности? Как переживет зиму? Что останется от него к следующей весне?

У исторического объекта есть инвесторы. Кто-то не против создать здесь мини-автовокзал, другие — вернуть зданию историческое предназначение и снова сделать гостиницей. И сумма, что нужна на реставрацию — уже озвучивалась: 300 млн руб. Вот только переписка с исполкомом затянулась, на 6 долгих лет. По генплану автовокзала здесь не предусмотрено и быть не может, а сам дом — ценный градоформирующий объект. Правда, стремительно ветшающий и, если так и тянуть с решением, то доживет ли «пациент» до начала излечения?

Обо всем этом, а также о том, как татарская и башкирская общественность отмечали 140-летие со дня рождения Мажита Гафури — поэта, ставшего символом эпохи возрождения татарской литературы и единения двух братских народов, можно узнать подробнее 3 августа, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.



