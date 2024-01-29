Год семьи, кара буран, коллегия Минздрава и золотой век для технического суверенитета

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Непогода уже вторую неделю не сходит со страниц новостных лент. Впрочем, как и из разговоров татарстанцев. Пустота магазинных полок, куда товары просто не могли никак попасть по засыпанным снегам трассам и дорогам, не на шутку напугала горожан. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый Век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Кара буран

— Я не смогу бросить камень в сторону мэрии Казани, хотя прекрасно понимаю, что рассерженные горожане, которые до сих пор не могут выехать из своих дворов захотят поднять меня на лопаты. Несколько дней над Казанью и над всей республикой бушевала черная метель, кара буран, который способен похоронить все и всех, — с этих слов начал выпуск генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Ежедневно только с улиц Казани вывозятся десятки тысяч тонн снега. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Основания для коллапса в столице Татарстана были. Но все же Казань, промучившись в 10-бальных пробках, полностью не встала. Ежедневно с улиц вывозились десятки тысяч тонн снега, а щедрая природа тут же засыпала едва расчищенные трассы новым белоснежным покрывалом. Сил и времени на расчистку дворов у коммунальных служб во время затянувшихся снегопадов просто не хватало. Людям пришлось самим взяться за лопаты, откапывая из сугробов свои машины и расчищая путь для их проезда. К слову, Ильшат Аминов и сам показал достойные уважения навыки владения шанцевым инструментом, присоединившись к пробивающим путь до ближайшей трассы соседям.

— Хочу поделиться с вами чувством единения и сопричастности к нужному и важному делу, которые мы все испытали. И да, еще один положительный итог черного бурана, все жители, кто вышел на борьбу со стихией, наконец, познакомились с соседями, которых, увы и ах, не знали и не видели годами. Оказалось, прекрасные, замечательные люди нас окружают, — поделился позитивом ведущий со зрителями телеканала.

Кара буран заставил людей не просто выйти на улицы, но и объединить усилия ради общего дела. Разве не об этом говорили президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований буквально неделю назад. Напомним: «нам всем нужно подумать над объединяющей общество идеей после завершения специальной военной операции», — подчеркнул он тогда. Разумеется, речь шла не о постоянном противостоянии непогоде. Но мало ли таких общих задач, решать которые правильнее, легче и эффективнее вот так — всем вместе, не ожидая, что кто-то, у кого больше времени, знаний и сил, сделает все сам, а приложив пусть малую, но толику и своих усилий, — задался вопросом ведущий программы. Ответ — очевиден.

В России официально стартовал Год семьи

22 января в Москве, на Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые», об этом было объявлено официально. К слову, Татарстан на форуме представляла династия Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов. Их общий трудовой семейный стаж на КАМАЗе сегодня составляет 279 лет!

22 января в России был официально дан старт Году семьи. realnoevremya.ru (архив)

В республике на минувшей неделе состоялось свое чествование семей. Многодетных татарстанцев в казанском Кремле принял раис Татарстана Рустам Минниханов.

Минздрав подвел итоги 2023 года

Викторина по вопросам демографии и встреча раиса Татарстана с пациентами, перенесшими пересадку органов — с этих событий началось подведение итогов минувшего года Министерством здравоохранения республики.

В итоговом заседании Министерства здравоохранения РТ принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. realnoevremya.ru

Как отмечают эксперты и подтверждает статистика, трансплантология в Татарстане активно развивается: если 2 года назад с гордостью говорили о 71 пересадке внутренних органов в медучреждениях республики, то по итогам 2023-го таких операций было проведено уже 213. Однако потребность в них гораздо больше. Многое упирается даже не в готовность врачей, а в законодательную базу и систему поставки органов для трансплантаций. Конкретный пример, который привел известнейший хирург-трансплантолог, доктор медицинских наук Михаил Каабак: ежегодно в России появляются на свет более 300 детей, нуждающихся в пересадке донорской почки. А операций делается всего около 100. Остальные дети вынуждены мучиться на гемодиализе и ждать годами. И дожидаются своей очереди далеко не все…

Ежегодно в России появляются на свет более 300 детей, нуждающихся в пересадке донорской почки. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр здравоохранения РТ Марсель Минуллин отметил, что по продолжительности жизни (75,4 года), Татарстан прочно занимает первое место в ПФО и находится на 12-й позиции в масштабах России. Однако почивать на лаврах нельзя. Как подчеркнул министр, в Альметьевске, Лениногорске и Тукаевском районах сохраняются высокие показатели по детской смертности, причем ситуация с роддомом в Альметьевске находится на личном контроле Минуллина. Рост смертности трудоспособного населения отмечается в Новошешминском, Спасском и Верхнеуслонском районах. На то, чтобы разобраться в причинах и исправить ситуацию, министр профильным структурам районов дал полгода и подчеркнул — не будет результата, задрожат кресла.

По статистике, на первом месте в списке причин смертей — сердечно-сосудистые заболевания. На них в общей отчетности приходится почти 47%. Онкология сдает позиции — медицина научилась раньше диагностировать и начинать бороться со смертельно опасным недугом. При этом отмечается печальная статистика с инфарктами и инсультами. Они молодеют год от года, приводя к инвалидности.

Не смотра на все усилия навести порядок в вопросах организации эффективной работы медучреждений, число жалоб — огромно. За год по республике их поступило около 43 тыс. Больше всего — в крупных городах. И чаще — по вопросам проблем записи к необходимому специалисту.

Проблема нехватки профессиональных врачей немного снизила накал, но говорить о том, что больницы и поликлиники укомплектованы полностью — нельзя. Пока шесть процентов рабочих мест — вакантны. Тут республика готова делать все возможное: предоставлять целевое жилье, реализовывать программы — лишь бы на благо. Об этом заявил Рустам Минниханов.

Размах работы медицинской отрасли республики впечатляет: 18 миллионов обращений (и это только в первичное звено), миллион раз выезжали на вызовы кареты скорой помощи, 800 тысяч человек были госпитализированы. 16 тыс. пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Число диагностических исследований в медучреждениях Татарстана за год выросло в восемь(!) раз. А будет еще больше. Диспансеризация, как инструмент диагностики и выявления факторов риска здоровью — один из ключевых инструментов. Причем инструментов эффективных. Статистика программы наглядна: 88% снижение смертности в графе «по причине симптомов, выявленных при помощи лабораторных исследований».

Помнить историю

И не допустить ее повторения. 27 января 1944 года — ровно 80 лет назад, советские войска полностью сняли блокаду с Ленинграда. Спустя ровно год — 27 января 1945 года началось освобождение концентрационного лагеря Освенцим. Во всем мире эта дата отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста (англ. «всесожжение»). По данным исследователей, жертвами холокоста стали не только евреи, но и более 20 млн славян — русских, украинцев, белорусов, поляков, сербов, словенцев. 10 миллионов из них — граждане СССР всех национальностей. Допустить нового разгула национализма мир не вправе. И именно предотвращением новой националистической угрозы сейчас в зоне Специальной военной операции занимаются, в том числе воины из Татарстана.

Съемочная группа ТНВ на передовой смогла понаблюдать за работой бойцов из Татарстана. realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Программа «7 дней» продолжает рассказ о бойцах и офицерах прославленного 430-го мотострелкового батальона.

Съемочная группа ТНВ на передовой смогла понаблюдать за работой операторов дронов. Одна «птичка» — дрон-камикадзе — как раз поразила цель. Вторая — разведчик — все зафиксировала. Та сторона, также активно применяющая беспилотники, активно отслеживает точки подскока винтокрылых мини-машин и охотится за их операторами. Потому, отработав, нужно покинуть ставшее опасным место и отправляться «домой». Для мирной жизни условия, может быть, покажутся спартанскими. Для военно-полевых — бойцы имеют право на гордость обустройством быта. Есть все необходимое: кухня, баня, склад, место для отдыха. Отражать атаки мышей помогают четверолапые помощники — потерявшие прежний и обретшие новый дом кошки и собаки, которых приютили солдаты. Они же предупреждают, когда появляется кто-то чужой, чтобы никто не пробрался незамеченным и не потревожил, например, во время вручения заслуженных наград, привезенных делегацией из Татарстана — медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Для бойца с позывным «Волга», в мирной жизни сотрудника больницы в Нижнекамске, сейчас — связиста, это уже третья награда. Медаль из Татарстана дополнила на груди медали «Суворова» и «За боевые отличия».

Боец с позывным «Танк» родом из Армении. После развала СССР родители перебрались в Базарные Матаки. В семье четыре сестры и пятеро братьев. За них, за их и своих детей здесь он и сражается — поделился солдат с журналистами.

«Иваныч», «Татарин», «Таксист», «Сармаш» — в миру люди разных профессий. Здесь — братья по оружию, воины, бойцы, офицеры, объединенные пониманием и общей целью: «мы здесь, чтобы к нам это зло не пришло», — подчеркивают они и добавляют: «победа будет за нами». И в этом ни у кого нет ни малейшего сомнения — ни у тех, кто был мобилизован из Татарстана, ни у тех, кто присоединился к батальону позже добровольно.

Год научно-технического развития

2024-й в Татарстане объявлен Годом научно-технического развития. И темп в этом направлении республика набрала немалый — не отставая и не уступая ни Москве, ни Санкт-Петербургу. В республике сегодня живут и работают более 4,5 тыс. молодых ученых. К слову, это 60% от научного сообщества республики. Для сравнения, в среднем по стране эта цифра находится на отметке 45%.

2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технического развития. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с яркими представителями молодого научного сообщества Татарстана. Один из них — Сергей Никифоров — старший преподаватель кафедры лазерных аддитивных технологий КНИТУ-КХТИ. По мнению ученого, быть частью большой науки — это очень интересно и полезно. И в быту, и в большой экономике. Тот же КАМАЗ тесно сотрудничает с вузами в вопросах проработки новых технологических решений. А результаты такого взаимодействия затем бегают по дорогам, торопятся доставить грузы быстрее, безопаснее, больше. И это только один пример. Достаточно оглядеться вокруг, задуматься как и насколько меняется со временем окружающая действительность, как совершенствуются привычные казалось бы механизмы и предметы. Все это — наука.

Наука — это повышение эффективности добычи нефти и газа, углубление переработки углеводородов, создание на их основе новых полимерных продуктов или улучшение рабочих характеристик существующих. Наука — это совершенствование. И занимаются ей люди увлеченные. Вот только в мире, где «деньги правят бал», привлечь и увлечь наукой молодежь становится все труднее. Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов поделился цифрами: каждый третий выпускник вуза или ссуза не работает по специальности. Продолжать научную деятельность стремятся и того меньше. Причина — низкая стипендия у аспирантов. По словам депутата, на государственном уровне сейчас занимаются решением этой проблемы. В том числе и такими вопросами как «Как выявить в человек склонность к науке?», «Как повысить престиж профессии ученого?», «Насколько важно популяризировать науку в целом?». Обсуждались эти вопросы и на экспертном заседании «Волга». И особенно актуальной тема становится сегодня, когда изменились внешние условия для России.

На развитие науки страна направила больше полутора триллионов рублей. В том числе по национальному проекту «Наука и университеты». В Татарстане развивается инфраструктура для научных исследований и подготовки кадров.

Обо всем этом, а также о том, как год спустя в республике вспоминали безвременно покинувшего этот мир министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, о том, какие вопросы и проблемы озвучивались на итоговой коллегии Минстроя Татарстана, и о том, что встретилось по пути участникам автобусного тура «Татарстан — республика достижений», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 29 января, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.