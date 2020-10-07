«Джалиль тоже — наше государство!» — на конкурс имени поэта ждут 12 тысяч участников

«Джалиловские чтения» увеличили возрастной ценз до 65 лет

В Казани готовы провести Международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения» в онлайн-режиме, если придется уйти на всеобщую самоизоляцию. Об этом и других нюансах состязания, которое проходит уже в третий раз, рассказали сегодня в Казани на брифинге, где побывал и корреспондент «Реального времени».

На татарском, русском, французском и бурятском

Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения» проходит в третий раз. В числе организаторов — Всемирный конгресс татар, Минобрнауки и Минкульт Татарстана, телерадиокомпания «Татарстан — Новый Век», Национальная библиотека, союз писателей и Нацмузей.

Конкурс разделен на несколько этапов. Сначала — состязание на уровне района, потом зональные этапы (в Казани их два, а по республике еще пять). После жюри оценивает участников в онлайн-режиме, и наконец, в конце проходит финал в столице республики. Среди номинаций — чтение стихов Мусы Джалиля на русском, татарском и «языках мира», стихи фронтовиков на двух языках, коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков группой от двух до десяти человек, а также номинация для собственных произведений «Молодые Джалиловцы», в которой авторы пишут стихотворение, поэму или эссе о Великой Отечественной войне (к примеру, мы сходу нашли на сайте текст на французском).

Как объясняет Ильгиз Халиков, главная цель чтения — «приобщение соотечественников к литературе. особенно к Джалилю». Фото tatar-inform.tatar

В первый год проведения в чтениях приняли участие 4 тыс. человек, в следующем — 6 тыс. Организаторы надеются, что в третий раз это число удвоится. В частности, увеличивается и разрешенный возраст участников — от 3 до 65 (а не до 25 лет, как раньше). Разумеется, выступления оцениваются в разных возрастных категориях.

Работа начнется в октябре с рассылки писем-приглашений в официальные организации, представительства и другие организации. Как объясняет заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по образованию, культуре, молодежи и спорту Ильгиз Халиков, главная цель чтения — «приобщение соотечественников к литературе. особенно к Джалилю, его популяризация, а также поиск способных детей, для которых конкурс стал бы ступенькой к новым достижениям».

Руководитель оргкомитета Азат Нургалиев отметил, что изменений в связи с пандемией в правила проведения конкурса было решено не вносить: «Если же мы закроемся на карантин, то проведем все в режиме онлайн». Кроме того, Нургалиев подчеркнул, что конкурс был запущен вице-премьером РТ Василем Шайхразиевым, а потом получил и республиканское финансирование: «Это показатель того, насколько конкурс нужен для государства». Кроме того, он рассказал, что если в первый год в чтениях участвовали представители 11 регионов, и это были татароязычные дети, то в следующем количество регионов выросло до 21, и здесь уже все больше было русских детей, и не только — он гордо отметил, что благодаря чтениям стихи Джалиля перевели на бурятский язык.

Газинур Морат процитировал слова Туфана Миннулина незадолго до смерти, что у народа без государства государством является поэт, и это Тукай. Фото tatar-inform.tatar

В чтецы — людей постарше, в творчество — с подросткового возраста

Что касается возрастного ценза, то организаторы объяснили это тем, что многие люди постарше хотели отправить заявку на конкурс. К тому же многие из них и так были в процессе — готовили молодых участников. При этом было решено, что на собственное творчество право получат подростки от 14 лет. Поскольку до этого часто случалось так, что за чтеца писали его родители, а после первого же вопроса о значении того или иного слова в тексте у того появлялись слезы.

Поэт Газинур Морат, член жюри, процитировал слова Туфана Миннулина незадолго до смерти, что у народа без государства государством является поэт, и это Тукай.



— Джалиль тоже — наше государство! — сделал вывод лауреат премий и напомнил, что также это самый известный татарин. — Если не считать Алину Загитову.



Также Морат напомнил, что на заседании комиссии по развитию родного языка накануне было немало конкурсов.

Его молодой коллега Ленар Шаех, к слову, указал, что хоть в конкурсе и есть номинация для авторов, их создание — не основная цель, главное — Джалиль и его произведения.

Нургалиев ответил, что среди критериев отбора — дикция, знание языка, умение красиво говорить. Фото tatar-inform.tatar

Журналистов особенно заинтересовали критерии отбора. Нургалиев ответил, что среди них — дикция, знание языка, умение красиво говорить. На каждом этапе жюри свое, на зональную часть районы отправляют по своему представителю, однако, если их уличат в голосовании «за своих», их баллы могут не засчитать. В финале чтецов оценивают, в частности, актеры Азгар Шакиров, Резеда Саляхова, Эмиль Талипов, председатель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова. Балльная система дает возможность легко распределить места. Споров почти не бывает. Когда одна из журналисток посетовала, что зачастую выступление (у него есть пятиминутный регламент) даже не дослушивают до конца, Нургалиев сравнил это с хорошей книгой — мол, о ее качестве тоже понимаешь с первых страниц. А ведь только к последнему отбору у них доходит до 800 человек! Впрочем, по словам Халикова, за успешными детьми они продолжают следить, в планах — сделать пресс-конференцию, на которой они бы рассказали, кем стали и как им помог Джалиль.

В следующем году народному поэту исполнилось бы 105 лет, в связи с чем организаторы обещают сюрпризы, а пока что анонсировали, что опубликуют на сайте конгресса интервью с дочерью Мусы Джалиля — Чулпан Залиловой.