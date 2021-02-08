Ильшат Аминов запускает «татарский Netflix»

По замыслу создателей, проект нового стримингового сервиса будет востребован у татароязычной аудитории

Как выяснило «Реальное время», кинокомпанию «Татарстан-XXI век» возглавит глава дирекции утреннего вещания ТНВ Леонард Давлетшин, а отвечать за создание контента будет главный режиссер телеканала Алмаз Акберов, известный созданием татарского ситкома. Прямо сейчас новая команда занимается созданием татарского сериала, который, уверены на ТНВ, может получиться не хуже турецких и казахских аналогов и который новая кинокомпания представит в собственном онлайн-кинотеатре.

Аудиторию ТНВ увеличат в четыре раза



Гендиректор ТРК «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов объявил о намерении создать кинокомпанию «Татарстан-XXI век». Выступая на коллегии «Татмедиа», он сообщил, что проект получил поддержку руководителя аппарата президента РТ Асгата Сафарова.



— Наступает эпоха телевидения, она только начинается, сегодня все занимаются визуализацией контента — от блогеров до детских журналов, — отметил, презентуя новый проект, Ильшат Аминов.

По его словам, аудитория ТНВ уже составляет 7 млн абонентов в 418 населенных пунктах России, потенциальная аудитория — 27 млн человек. Рост подписчиков телеканала и Instagram составил за прошлый год 25%. Одновременно с созданием собственной кинокомпании ТНВ запустит и онлайн-кинотеатр, где и будет транслировать продукт кинокомпании.

Бум стримингов по всему миру

Решение ТНВ выглядит своевременным, учитывая бум интернет-сервисов по доставке кино и сериалов как в мире, так и в России. Почти каждая ведущая студия Голливуда заполучила себе свой стриминг. У «Диснея» (ему принадлежат кинокомпания 20th Century Studios, производитель мультфильмов «Пиксар», производитель кинокомиксов «Марвелл», а также студия «Лукасфильм») есть собственно «Дисней+» для массового зрителя и инди-сервис Hulu.



«Уорнеры» устроили под занавес прошлого года большой скандал в индустрии, продвигая сервис HBO Max, и решив «скидывать» многие кинопремьеры 2021 года сразу же на него, оставляя «кинотеатральное окно» очень узким. Чем возмутились как кинопрокатчики, так и авторы фильмов, например, Кристофер Нолан.



Решение ТНВ выглядит своевременным, учитывая бум интернет-сервисов по доставке кино и сериалов, как в мире, так и в России. Фото: telesputnik.ru

Это не говоря о триумфаторе «Нетфликс», который влез в большие долги, набирая себе аудиторию через массовое производство фильмов и сериалов.

В России сериалы производят такие стриминговые сервисы, как «Кинопоиск HD», Premier, OKKO и More.tv, причем сериалы пользуются не только местной популярностью среди русскоязычных зрителей — например, «Нетфликс» в прошлом году купил сериал сервиса Premier (изначально выкладывал контент телеканала ТНТ) «Эпидемия», который похвалил Стивенг Кинг. «Эпидемия» в итоге стала очень популярной и в мире в силу большего охвата аудитории. Но как раз у сервиса Premier с ростом аудитории, как считают представители индустрии, проблемы — маркетинговая компания прошлого года в итоге «не взлетела».

Алзмаз Акберов: «Пока начали с создания татарского сериала»

Отсюда две ключевые задачи, которые надо решать пока пандемия работает против кинопроката и льет воду на мельницу стриминговых интернет-сервисов: нужны мощная маркетинговая кампания и контент. Как выяснила газета «Реальное время» у главного режиссера ТНВ, который станет и главным режиссером кинокомпании «Татарстан-XXI век», Алмаза Акберова, именно на производство оригинального контента будут направлены в ближайшее время все усилия команды. Саму кинокомпанию возглавит нынешний директор Дирекции утреннего вещания ТНВ и студии «Пирамида» Леонард Давлетшин.

— У нас пока даже нет точных представлений по тем объемам работ, которые мы должны будем освоить. Но в настоящий момент мы занимаемся подготовкой сериалов. В первую очередь, конечно, татарского сериала, — сообщил Акберов.

Главреж ТНВ отметил, что еще очень рано говорить о дате запуска онлайн-кинотеатра, для которого нужно набрать аудиторию: сейчас вся команда запускаемой кинокомпании, по его словам, «буквально в самом-самом начале» работы над проектом и потому прогнозы строить очень тяжело.



Кинорежиссер Ринат Юзаев в разговоре с «Реальным временем» выразил уверенность, что для создания кинокомпании у ТНВ «есть все ресурсы».

Татарская кинокомпания может производить сериалы не хуже турок

— У нас есть и режиссеры, и необходимые инструменты, хорошие кинокамеры для этого. У нас все есть! И даже какой-то опыт нами наработан. У нас же неплохие сериалы в последнее время вышли: «Неотосланные письма», например, режиссера Рустама Рашитова (экранизация романа Аделя Кутуя 2016 года), Алмаз Акберов делал недавно сериал (татарский ситком «Рэхэт яшибез», газета «Реальное время» писала о нем). Насколько я знаю, как раз Алмаз Акберов будет отвечать за производство контента новой кинокомпании «Татарстан-XXI век» и это, по-моему, замечательно, — отметил Юзаев.

Собеседник издания полагает, что это «вообще надо было сделать уже давно». Обратил внимание, что «на наших телеканалах» крутятся казахские и турецкие сериалы, сделанные достойно. И татарстанская кинокомпания, уверен Юзаев, может снимать сериалы ничуть не хуже. Отдельно отметил то, что новый татарский контент кинокомпания «Татарстан-XXI век» будет выкладывать на интернет-платформе, минуя физический кинопрокат.

«Наш татароязычный контент пользуется популярностью не только в Татарстане»

— Потому что национальное кино сегодня, к сожалению, пока не способно заинтересовать огромное количество кинозрителей. А телезрители, живущие не обязательно в Татарстане, а в любом другом регионе России или мира, могли бы спокойно открыть онлайн-кинотеатр и посмотреть татарский сериал. Для этого не обязательно даже быть татарином — мы же, не будучи турками, смотрим турецкие сериалы не без удовольствия, — объяснил он.

Кинопрокатчики тоже приветствовали инициативу ТНВ по созданию и кинокомпании, и онлайн-кинотеатра. Как рассказал Александр Ишимов, экс-директор казанского кинотеатра «Мир», ныне директор муниципального кинозала в казанском ДК им. Ленина, сегодня онлайн-кинотеатры по всему миру создают свой контент, свои сериалы и фильмы, помимо того, что покупают права и лицензию на показ фильмов. Такое можно наблюдать на примере «Нетфликса» и «Кинопоиска», More.tv.

— Отмечу еще, что наш татароязычный контент пользуется популярностью не только в Татарстане, но и в некоторых регионах как России, так и мира. Но по чужим фильмам, которые прошли в международном прокате, онлайн-кинотеатру, если его создадут, очень сложно будет покупать права. Они же будут дорожки звуковые менять [переводя и озвучивая на татарском языке], а это изменение авторского видения. Крупные компании, даже если и будут давать на это разрешение за определенную сумму денег, у них всегда есть свои нюансы. Начиная с голоса озвучки и заканчивая общим видением. Как это все будет происходить, сложно сейчас представить. Но дай бог, чтобы у них это получилось. Штука-то интересная.

Кинокомпания и онлайн-кинотеатр помогут сохранить татарскую идентичность

Наиль Сагидуллин, региональный директор сети кинотеатров «Континент Синема», экс-управляющий казанским кинотеатром «Киномечта», считает, что нужно разделять создание контента для оффлайн-кинопроката и онлайн-кинотеатров. Самой угрозы оффлайн-показам, считает он, все-таки нет.

— Кинотеатр — это в первую очередь место для встреч. Причем достаточно доступное в современном мире. Для сравнения можно привести «холодильник» и «ресторан», все мы ужинаем домашней едой, но иногда хочется и в ресторан сходить. Вот и с кино тоже самое, можно и дома онлайн глянуть сериал, но гораздо интереснее посетить кинотеатр и посмотреть блокбастер на большом экране. То что многие студии решили выпускать «большие» фильмы одновременно в кинотеатрах и онлайн (иногда исключительно онлайн) — это следствие пандемии, всем хочется зарабатывать, даже большим студиям. Но мы сейчас говорим о не большом кино, а о кино регионального масштаба. Если брать именно местный кинопродукт, то успех может быть. Далеко за примером ходить не надо, в Якутии очень любят фильмы на родном языке, и они очень хорошо работают в местных кинотеатрах.

Сагидуллин, однако, считает проект от Аминова и Сафарова — очень интересным. И, полагает прокатчик, если такое заявление прозвучало, значит у команды уже есть планы и модель, по которой будет развиваться данное направление искусства. Оно поддержит и поможет делу сохранения идентичности народов Татарстана, в том числе и в сохранении татарского языка. Наиль Сагидуллин уверен, что при умелом подходе и правильном менеджменте данный проект имеет право на жизнь.

«У якутов есть онлайн-кинотеатр, почему бы татарам не завести?»

Альбина Нафигова, руководитель дирекции Всероссийского форума «Время кино», экс-программный директор Казанского международного фестиваля, считает краеугольным камнем — доступ к контенту. И сам факт одновременного создания ТНВ онлайн-кинотеатра важен именно в этом ключе:

— Сегодня кинопрокат не то чтобы совершенно отсутствует, но в этой области у нас с оператором тяжело в республиканском охвате. То есть производить контента можно сколько угодно, но если не отлажен сбыт — будут проблемы. Впрочем, не исключено, что эта кинокомпания тоже могла бы заняться сбытом и продвижением, почему бы и нет? Кинокомпания же необязательно занимается только производством, это может быть и организация, которая предоставляет более широкий спектр услуг. Что касается онлайн-кинотеатра, возможно, как раз инициатива по его созданию связана с реальностью: кинокомпания будет производить контент и выкладывать его онлайн. Тем более к настоящему моменту очень многие большие премьеры выходят одновременно онлайн и оффлайн, что, безусловно, наносит урон кинотеатральной деятельности по всему миру.

Желание ТНВ создать свою кинокомпанию и онлайн-кинотеатр в целом Альбина Нафигова оценивает положительно. При этом она все же отметила, что совсем недавно два татарстанских релиза появились на таких площадках, как OKKO, Старт.ру от молодых кинематографистов.

— На довольно раскрученных платформах сбыт, можно сказать, веселее идет. Такие дистрибьюторские услуги от кинокомпании были бы полезны здесь и сейчас. С другой стороны, у якутов есть свой онлайн-кинотеатр, пользуется спросом их продукция, почему бы и татарам свой онлайн-кинотеатр не завести? Но это довольно серьезный шаг. Онлайн-кинотеатр — это все-таки не просто какой-то каталог фильмов и сериалов или ссылки на просмотр. Нужны хорошие деньги, хорошие ресурсы, кадры, стабильный поток контента. И не только в создание платформы придется вложиться, но и в его раскрутку, — перечислила она вызовы, стоящие перед командой ТНВ.

Действительно, в сети можно найти стриминговый сервис SAKHAMOVIE — онлайн-кинотеатр якутских фильмов (уже не первый год существует феномен именно якутского кино, которое стало популярным среди российских зрителей и за рубежом), есть даже вкладка «Бесплатные фильмы», открытые для свободного просмотра на время самоизоляции. С аудиторией онлайн-кинотеатра Альбина Нафигова считает, что у ТНВ может получиться. Если на платформе будут размещать только татарстанское кино, советует усилить производственные мощности. Рассчитывать на перевод и дубляж, адаптацию другого контента под татароязычную аудиторию можно только при наличии грамотных специалистов по правам и в области закупки, предупредила она.