Дорожные войны: какое настроение царит на трассах Татарстана?

Почему уровень автомобилизации опережает развитие личности и куда ушла культура вождения? Что взволновало ГИБДД и журналистов программы «7 дней»?

Фото: Максим Платонов

Современные дороги или «джунгли» и «неандертальцы» за рулем? На что больше похожи дороги Татарстана сегодня? Таким вопросом задался ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. На невеселые размышления навели личные наблюдения, подкрепленные статистикой ГИБДД, ведь число пострадавших и жертв ДТП за 2 месяца с начала года ужасает. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

6 погибли, 122 получили травмы

И это не данные сводок из зоны СВО. Это цифры, характеризующие ситуацию на татарстанских дорогах, причем только за 2 месяца, и лишь по одному из многочисленных показателей. Речь идет о количестве случаев ДТП с участием пешеходов.

«Хочу с вами поделиться парадоксальным выводом, который стал итогом моих долгих размышлений. Уровень автомобилизации у нас значительно опережает морально-нравственное развитие участников дорожного движения. Развитие личности, без преувеличения, отстает от технического прогресса. Моральные «неандертальцы», к сожалению, тоже получают права и превращают наши дороги в первобытные джунгли, где не существует правил», — с горечью констатирует с экрана ведущий программы.

Вторят ему и сами татарстанцы. К примеру, вот цитата из одного из многих казанских блогов: «На наших дорогах не хватает банального уважения друг к другу. Выезжая со двора на улицу, типичный казанский водитель уже априори наполняется злобой и ненавистью ко всем».

Чтобы убедиться в этом, достаточно просто выехать на столичные дороги. На личном авто или общественном транспорте — не имеет значения: проскочить на мигающий, а то и вовсе запрещающий сигнал; развернуться через двойную сплошную; подрезать, да еще и не полениться подрезать так, чтобы выйти и объяснить тем, кто едет по правилам, в чем они не правы и почему они должны были пропустить торопыгу; не пропустить пешеходов на переходе, да еще и рявкнуть на них клаксоном, чтобы бежали быстрее, — все это каждодневная картина мегаполиса.

Фото: Максим Платонов

«Если нашим жителям раздать оружие, не сомневаюсь, на каждом перекрестке будет перестрелка озверевших лихачей. Характерные черты езды некоторых наших автолюбителей — прежде всего несоблюдение дистанции. Если автомобиль едет со скоростью, предписанной знаками, сзади обязательно пристраивается злобный Шариков и начинает семафорить фарами, давая понять, что знаки ограничения скорости не для него», — продолжает делиться наблюдениями ведущий программы. Игнорирование запрещающих знаков, опасные маневры без предупреждающих сигналов, превышение скоростного режима… Итог — авария. И в лучшем случае страдают только «железо» и чувство собственной исключительности. В худшем — человек оказывается на больничной койке. И совсем плохо, если не один, и не в больнице, а на кладбище. Стоят ли несколько сэкономленных минут вечно дефицитного времени такой цены? Вопрос, на который вряд ли может быть несколько ответов. Но…

Январь и февраль. Неполные 60 дней. 120 наездов на пешеходов. Шесть человек погибли. 122 — получили ранения и травмы. Часть — навсегда остались инвалидами. А сколько ДТП случается только потому, что кто-то решает важные вопросы по телефону, не отпуская руль автомобиля? Сколько аварий происходит из-за того, что кто-то садится за руль нетрезвым? «Возможно, настало время ужесточать наказание за серьезные водительские проступки?» — задается вопросом ведущий программы. «В колокола надо бить, собирать народное вече, пожизненно лишать прав пьяных подонков за рулем. У злостных нарушителей Правил дорожного движения, как в некоторых странах, отбирать транспортные средства, продавать и деньги направлять на лечение пострадавших». Может быть, тогда удастся изменить ситуацию на дорогах и из «неандертальцев» за рулем получится постепенно эволюционировать снова в человека разумно водящего?

Технологии в быту и на поле боя

«Вы знаете, у меня перед глазами до сих пор стоит эта картинка. Наш солдат лежит в окопе, а враги его забрасывают с квадрокоптера гранатами. Он их отбрасывает одну за другой в стороны и остается в живых, настоящий герой», — напомнил с экрана ведущий программы «7 дней». А еще он отметил, что современные боевые действия «чем-то похожи на зловещую компьютерную игру, соединенную с реальностью, где один сидит с джойстиком перед монитором и управляет беспилотным летательным аппаратом, а другой борется за жизнь в реальном окопе».

В современных условиях бой становится все более технологичным и цифровым, гонка идет не только в мастерстве и уровне подготовки бойцов по обе стороны линии соприкосновения, но еще и в достижениях науки и промышленности: «Снаряды с индивидуально наводящейся головкой, умные зенитные ракеты, роботизированные комплексы, объединяющие живых людей и компьютерные системы ведения боя, уже становятся реальностью».

Съемочная группа программы «7 дней» побывала там, где разрабатывают современное грозное оружие и незаменимых помощников в промышленности — беспилотные летательные аппараты, и пообщалась с теми, кто их создает.

Не огромный завод, а скромный бизнес-инкубатор. Не сотни инженеров, а всего пять человек. И именно они придумывают и создают опытные образцы. Пока небольшие, и немного. Но уникальные. Свои. И в перспективе не зависящие от иностранных технологий и компонентов.

Своя, но более масштабная работа идет и в КНИТУ-КАИ: «В чем преимущество — внеаэродромное базирование. Могут взлетать в поле, с горы, с борта автомобиля, вертикально взлетают, летят как самолет, делают аэрофотосъемку, возвращаются, садятся там, где нет взлетно-посадочной полосы», — рассказывает о своем детище доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Ильфир Абдуллин.

Конвертоплан, способный разогнаться до 140 км/ч и готовый пройти сотню километров, уже успешно представлен на выставке «Армия-2022». Его ждут. Но пока есть сложность — импортозависимость. Но с этой проблемой уже успешно справляются.

Расширяет свои производства еще один изготовитель БПЛА — в Алабуге. Новое производство откроется под Казанью. Кипит работа по подготовке операторов беспилотников. В стране уже восемь подобных учебных заведений. Или пока еще восемь. В Лаишево один из колледжей уже готовится к первому выпуску специалистов по управлению БПЛА. Сегодня дроны нужны всем: беспилотники решают задачи аэрофотосъемки, мониторинга инфраструктуры и лесных пожаров, опыления полей, охраны и наблюдения, в логистике, доставке грузов, в сфере ЖКХ: при обследовании зданий. Так что запрос на БПЛА отечественного производства точно на снижение не пойдет. И на специалистов, способных ими управлять, тоже.

Пять стран, 47 регионов

И более 500 участников. Одиннадцатый по счету Всероссийский сход предпринимателей татарских сел по размаху можно назвать наиболее масштабным за всю его историю. Раис Татарстана Рустам Минниханов, принимавший в нем участие, подчеркнул: «В эпоху глобализации нам нужно держаться вместе. Мы берем пример с татарских предпринимателей. Они всего добиваются своим трудом и своими силами. Вы стараетесь сохранить татарский язык, передаете традиции будущим поколениям. Мы благодарны вам за это».

Татарские предприниматели — это не только бизнес. Это крепкие села, где работающие в крепких хозяйствах люди прочно и уверенно стоят на обеих ногах, могут обустроить свой быт, обеспечить свои семьи, а значит, имеют больше возможностей и времени для того, чтобы заниматься и вопросами национальной идентичности, и веры, и изучения их детьми родного языка. Строятся мечети, школы, оказывается поддержка пожилым и тем, кто нуждается в помощи. А если возникает масштабный вопрос, то и его решают все вместе — общественным советом.

Фото: Динар Фатыхов

17 миллионов без роду, без племени

Именно столько человек во время недавней Всероссийской переписи населения постеснялись, не захотели или по каким-то иным причинам не стали указывать свою национальную принадлежность. Это абсолютный рекорд за последние два десятилетия. И высока вероятность, что где-то в этих цифрах и затерялась немалая часть тех самых «исчезнувших» по всей стране 600 тыс. татар.

Рассмотрим внимательнее цифры: 3 миллиона человек без национальности — в Москве. Это самый большой показатель. В Нижегородской области таковых около полумиллиона. В число регионов, где местные жители чаще, чем в других, предпочитали ставить прочерк в графе «национальность», попал и Ханты-мансийский автономный округ, Челябинская, Свердловская области.

К слову, Челябинская область при этом оказалась своего рода парадоксом: в целом по региону число татар уменьшилось на 60 тыс. человек, но вот в Магнитогорске выросло на 8,3%. В местах былой комсомольско-молодежной стройки, известной всему СССР «Магнитки», побывала съемочная группа программы «7 дней».

История масштабных строек периода раннего СССР не всегда такая яркая, красивая и добрая, как показывали в кино или описывали в книгах. Да, конечно, молодежь съезжалась на такие объекты со всей огромной страны. Но были и те, кого доставляли в «теплушках», и без каких-либо оговорок.

Совет Магнитогорской национальной автономии татар «Татар рухы» сегодня по крупицам собирает информацию о подневольных героях-строителях, среди которых было немало раскулаченных татар, потомки которых живут и воспитывают детей в Магнитогорске и сегодня. Возможно, далеко не каждый из них в совершенстве владеет родным языком, но вот скрывать за жалким прочерком этническую принадлежность справедливо считают ниже человеческого достоинства. «Мин — татар» звучит гордо», — не раз повторяли в разговоре с журналистами из Казани совершенно разные герои готовящегося материала.

Фото: omsk-kprf.ru

А что касается языка… Учить, когда не хватает ни книг, ни учебников, ни учителей, конечно, сложно. Но если задаться целью, то возможно всё, уверены магнитогорские татары. И пригласили журналистов на бэлиш-фест и чак-чак-пати.

Подробнее обо всем этом, а также о том, о каких проблемах и достижениях говорили в Москве на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей и где искать лекарство для долголетия, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 20 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.