Кладбищенские хроники, чумной бунт и новые ковидные ограничения

Переполненные ковид-госпитали и важное в послании президента — итоги недели в программе "7 дней»

Фото: Максим Платонов

Новая коронавирусная инфекция вновь стала темой №1 информационных таблоидов. Согласно официальной статистике, в Татарстане ежедневно госпитализируется уже по 100 и более человек с диагнозом COVID-19. В соседних регионах цифра доходит до 400-500. Сколько людей переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома — сложно даже представить. В масштабах страны от коронавируса ежедневно погибает более 900 человек. По всей России вновь возвращают ограничения и ужесточают требования. Обо всем этом и других ключевых событиях недели, которые попали в объективы наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в традиционном обзоре «Реального времени».

Война за выживание

Кривая официальной статистики по заболеваемости и смертности во всем мире вновь даже не поползла, а взлетела вверх. Только в России число ежедневных смертей от новой коронавирусной инфекции превысило 900 человек. Если добавить к ним тех, кто погиб от постковидных осложнений, то эту цифру можно смело умножать на три. В пересчете на неделю получается, что страна за какие-то 7 дней полностью теряет население таких городов, как Буинск или Бавлы. Как образно выразился ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Государственного совета РТ Ильшат Аминов: «вирус объявил нам войну на уничтожение».

«Госпитали переполнены, сегодня кладут только тяжелых, и недалек тот день, когда мест на ИВЛ будет не хватать, и они станут пропуском в жизнь, счастливым лотерейным билетом, который достанется не каждому. Чтобы понять какая у нас смертность, достаточно погулять рядом с моргами и посетить ближайшее кладбище», — делится ведущий наблюдениями — своими и съемочных групп ТНВ.

И именно на кладбища отправились журналист и оператор программы «7 дней». За неделю они успели побывать на погосте в Дербышках, в поселке Мирный, на Сухой реке и на Кургане, в Набережных Челнах и Арске. Всюду — схожая картина: ряды свежих могил. А если посмотреть на даты рождения и смерти, складывается и вовсе печальная картина. Все больше уходит молодых. И самих смертей — все больше. Статистика наглядная и пугающая, подтвержденная цифрами, представлена в сюжете наших коллег.

Фото: Илья Репин

Чумной бунт в средневековье и сейчас

«Глядя на эти кадры хочется воскликнуть, ну какие еще вам аргументы нужны, какие доказательства?», — восклицает ведущий программы. Чем хуже эпидемиологическая обстановка, тем выше активность антиваксеров всех рангов и мастей. Вживую, в соцсетях процветают мракобесие и тотальное недоверие. Доходит до того, что свято уверовав в бредни лжепророков, люди собравшись в толпы крушат вышки 5G-связи, чтобы избежать «чипирования». И чем чудовищнее и бредовее слухи, тем охотнее именно им, а не аргументированному и научно обоснованному мнению медиков, верит немалая часть населения.

Напрашивается прямая аналогия с чумными бунтами. О событиях времен Екатерины II напомнили наши коллеги с ТНВ. Тогда, в разгар войны с Турцией, часть подразделений армии Российской Империи оказались на территории Молдавии, где свирепствовала чума. И на солдатских штыках болезнь въехала в Первопрестольную.

Императрица волевым решением учредила заставу в Серпухове — на самой переправе, где каждый едущий из Малой России должен был пройти дезинфекцию. На всех проезжих дорогах обустроили карантины. Для того, чтобы можно было попасть в город, требовался пропуск и документ о прохождении карантина. Но даже при условии исполнения всех предписаний, все прибывающие из очагов эпидемии, обязаны были два дня провести в условиях изоляции.

Попытки утаить масштабы трагедии, неверие в то, что в Москве действительно чума — все это было. В феврале 1771 года на крупнейшей мануфактуре того времени — Большом суконном дворе, умерли 130 человек. Но карантин не ввели, болезнь объявили «гнилою горячкой», а умерших хоронили тайно и по ночам. Лишь после того, как о масштабах трагедии стало известно, фабрику закрыли, а больных перевезли в первый чумной госпиталь — Николо-Угрешский монастырь.

Императрица ужесточила требования: умерших запретили хоронить в черте города. Под госпитали развернули еще несколько монастырей. А нарушителей режима карантина и самоизоляции было велено сечь плетьми и силой возвращать в карантин. Фактически, Москва попала в жесткую изоляцию. Все массовые и публичные мероприятия попали под запрет. Возы с продовольствием для населения терпящего бедствие города, оставляли в 7 верстах от него. Люди из зачумленного города могли прийти чтобы купить еду лишь в определенные часы, под присмотром полиции. А деньги, чтобы не допустить распространения заразы, вымачивали в уксусе.

Из Москвы болезнь все-таки вырвалась. Ее очаги обнаружились в Воронежской, Архангельской, Казанской и Тульской губерниях. Но все-же меры, предпринятые на государственном уровне, результаты дали — общенациональной эпидемии удалось избежать. А что в самой Москве? Губернатор города — фельдмаршал Салтыков бежал в имение — усадьбу под Москвой. А в самой Первопрестольной начались бесчинства и грабежи. Нашлись «пророки», что запустили слух о том, что город спасет Боголюбская икона Божией Матери, что хранилась в Китай-городе. Толпы людей отправились молить о прощении. Не только молились, но и ругали распоряжения начальства, докторов и «бесовские» карантины.

Источник: mosprogulka.ru

Московский митрополит Амвросий, желая прекратить столь опасные в условиях эпидемии скопления людей, распорядился икону — убрать, а деньги передать в Воспитательный дом. Но толпа поняла это как попытку спрятать реликвию и лишить всех возможности исцеления. Кто-то крикнул, что священник решил присвоить себе подношения и это спровоцировало массовый бунт. Вооруженные камнями, топорами и кольями мятежники разнесли и разграбили Чудов монастырь, а митрополита нагнали и растерзали близ Донского монастыря.

Мятеж подавили в три дня. Четверых зачинщиков — повесили, а остальных задержанных приговорили к каторжным работам. Противоэпидемиологические меры были вновь усилены: увеличилось число карантинов, открыты новые больницы, а медперсоналу увеличили жалование, въезд и выезд из города оказались под полным запретом, а мародеров и грабителей казнили прямо на месте преступления. Наконец, хоронить всех погибших, вне зависимости от чинов и сословий, в приказном порядке было разрешено лишь на специально отведенных кладбищах и только за городской чертой. Тех же, кто прошел курс излечения и выписывался из больницы, вознаграждали — женатых 10 рублями, холостых — 5-ю.

К осени эпидемия пошла на убыль. В сентябре число погибших достигало 21,5 тыс. человек, а в декабре — уже 805. Всего чума унесла за время эпидемии 55 тыс. жизней.

Что происходит сейчас? Все те же лжепророки. Слухи. Домыслы. Готовность людей поверить в любые бредни и реагировать погромами на попытки предотвратить распространение болезни. Вакцинация идет настолько медленно, что о всеобщей иммунизации и говорить не приходится. Власти вынуждены идти на жесткие меры: ввод QR-кодов на посещение общественных мест, обязательную вакцинацию для определенных групп населения, изоляцию людей старшего поколения и ограничения по посещаемости общественных мест до 50%. Больше — лишь при условии, что весь персонал объекта — вакцинирован. О необходимости вакцинации и правильности предпринимаемых мер по обеспечению защиты населения от распространения коронавируса, в своем послании говорил и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Послание президента Татарстана — Госсовету

Первым и ключевым посылом традиционного послания президента Татарстана — Госсовету РТ вновь стало обеспечение качества жизни населения республики.

— Все, что мы делаем, делается в интересах наших граждан. Усилия каждого уровня и ветви власти, бизнеса и общественности должны быть подчинены этой центральной задаче, — подчеркнул Рустам Минниханов в самом начале своего обращения и к тем, кто вновь собрался в зале БКЗ им. Сайдашева, и к тем, кто наблюдал за событием в режим онлайн, — Повышение качества жизни — не пустой лозунг. Это реальная стратегия развития Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

В отличии от прежних лет, Рустам Минниханов немного говорил о достижениях и победах экономики РТ. Хотя их и в это сложное — пандемийное время — немало. Президент сосредоточил свое внимание, и внимание ответственных лиц на проблемных и болевых точках: ставил задачи министерствам и ведомствам, давал поручения и делал критические замечания.

Отметил Рустам Минниханов и достижения татарстанского спорта. Однако больше говорил о возможностях по дальнейшему развитию и популяризации здорового образа жизни и спорта высоких достижений. В республике созданы и функционируют более 11 тыс. объектов спортивной инфраструктуры. Однако…

— К сожалению, далеко не все они эффективно используются. В ряде районов, где обеспеченность населения спортивными объектами выше 100 %, доля занимающихся физкультурой и спортом ниже среднереспубликанских значений. Это Верхнеуслонский, Ютазинский, Актанышский, Новошешминский, Тюлячинский, Тетюшский, Черемшанский, Камско-Устьинский и Бавлинский районы. Наша задача — привлекать на спортивные объекты как можно больше граждан, прежде всего детей, — попенял президент.

Построено много новых школ, детских садов, больниц и поликлиник. Однако все эти направления испытывают серьезные сложности. Особенно система образования:

— Вызовом в системе образования является нехватка кадров. Из 4 тыс. молодых специалистов, которые ежегодно выпускаются, лишь треть идет работать в детские сады и школы. За последние 3 года почти 600 молодых учителей ушли из системы образования, не проработав и трех лет. Прошу Министерство образования и науки, глав муниципальных образований взять под контроль вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами и закрепления в них молодых специалистов.

Особое внимание лидер Татарстана уделил промышленности — опоре экономики республики: энергетике, нефтехимии, нефтепереработке. На территории РТ перерабатывается почти 23 млн добываемой в республике нефти. Это заслуга ТАНЕКО и ТАИФ-НК. После объединения ТАИФа и СИБУРа Рустам Минниханов ожидает прорыва и в области нефтехимии. До 2035 года объединенная компания планирует инвестировать в развитие татарстанской нефтехимии порядка 1,7 трлн рублей, в разы нарастив производственную мощность отрасли на территории региона.

Фото: tatarstan.ru

Подчеркнул Рустам Минниханов и важность эффективного развития особых экономических зон, промышленных парков и площадок. И если те, что расположены в крупных городах республики, или рядом с ними — успешно развиваются и демонстрируют прирост резидентов и экономических показателей, то ряд муниципальных промплощадок, не смотря на уделяемое им внимание и немалые государственные средства, пока не радуют. Между тем, республика возлагала и продолжает возлагать на них большие надежды, в том числе и как на точки экономического роста муниципалитетов, на территории которых они расположены.

Поставив задачи и определив цели на предстоящий год, Рустам Минниханов сделал также несколько объявлений. Так, в республике появляется новая государственная награда.

— Своим недавним Указом Президент страны Владимир Владимирович Путин учредил День отца, что было очень позитивно воспринято людьми. В дополнение к этому в Татарстане в целях повышения авторитета семьи и престижа родительского труда принято решение учредить новую государственную награду — медаль «Родительская доблесть — Ата-ана фидакарьлеге», — сообщил президент Татарстана.

Также он заявил, что следующий год в республике пройдет под знаком цифровизации

Кадровые перестановки в Татарстане

Выборы в Государственную Думу — уже история. Республику в новом составе депутатов будут представлять 15 человек: 14 из них — члены политической партии «Единая Россия», один — от КПРФ. Уже 12 октября состоится первое заседание.

Тем временем в Татарстане прошла волна кадровых перестановок. Так, теперь уже экс-глава Высокогорского района Рустам Калимуллин отправляется отстаивать интересы республики в Москву. Его кресло занял Равиль Хисамутдинов, до недавнего времени руководивший Апастовским районом. На смену Айдару Метшину — экс-мэру Нижнекамска, пришел Рамиль Муллин, на протяжении 8 последних лет, возглавлявший Муслюмовский район. Муслюмовский район теперь будет развиваться и процветать под руководством Альберта Хузина.

Рустам Калимуллин. Фото: vysokaya-gora.tatarstan.ru

Обо всем этом, а также о том, с какими сложностями этим летом столкнулись татарстанские фермеры, и на какую поддержку рассчитывают, о том, как в республике отпраздновали День учителя и какую роль в системе национального образования сыграли Сэлэй Вагизов и его супруга Рамзия Валитова, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 11 октября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

