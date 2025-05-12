Как Татарстан встретил юбилей Великой Победы

Этот День Победы, Казанский обвод — трудовой подвиг татарстанцев и другие события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

День Победы — великий праздник великого народа! В этот день по всей республике, как и по всей огромной стране, вспоминали героев Великой Отечественной войны, чествовали тех, кто и сегодня с нами, желали побед и скорейшего возвращения домой тем, кто сегодня стоит на защите Родины с оружием в руках. О том, как в Татарстане в 80-й, юбилейный раз встретили День Победы, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре от «Реального времени».

День Победы в Татарстане. Как это было

Одна из первых остановок съемочной группы ТНВ — Аллея памяти в Верхнеуслонском районе. Говорят, что в 1945 году, в мае, Берлин встретил советских воинов цветущими яблонями. И 9 мая 2025 года жены, вдовы, матери, дети, сестры бойцов и офицеров, идущих по стопам ветеранов Великой Отечественной войны, встретили День Победы посадкой яблонь, как одного из символов Победы и единения поколений.

Фатих Карим оставил после себя немало произведений о войне. Он погиб в феврале 1945 года, за полшага до Дня Победы. 9 мая 2025 года к памятнику поэта-фронтовика, что в казанском сквере Молодежный на ул. Декабристов, возложили цветы.

На парад Победы в Казани собрались десятки тысяч человек. Реальное время / realnoevremya.ru

И в этот же день был открыт бюст герою наших дней — танкисту Дамиру Гилемханову, погибшему в марте 2022 года. Звание Героя России ему было присвоено посмертно. «Мы очень гордимся своим сыном. Для подрастающего поколения он пример. Надо, чтобы о его подвиге знали и это передавалось из поколения в поколение», — на церемонии отметила его мама Ленария Гилемханова. «Важно, чтобы молодежь помнила», — подчеркнул и раис республики Рустам Минниханов.

В казанском лицее №146 «Ресурс» о своих героях-выпускниках — помнят. Здесь открыт стенд в честь Петра Калеева и Артема Докучаева, когда-то учившихся в этих стенах. Вместе с учениками лицея в торжественной церемонии приняли участие и родные героев.

В «Театре на Булаке» в День Победы новая театральная постановка. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РТ Наиля Фаткуллина объединила на сцене разные эпохи, но единую тематику: письма с фронта зазвучали голосами актеров. Письма, что летели домой с фронтов Великой Отечественной, и те, что сегодня спешат дорогами СВО, соединяя тоненьким хрупким мостом бойцов на передовой и тех, кто ждет их. И на поклон под аплодисменты зрительного зала актеры сами выходят с поклоном — за тех и от тех, кто уже не вернется из боя…

Ветеранов ВОВ и тружеников тыла чествовали в зале театра оперы и балета. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Спасибо!» — не утихающее, как и гром аплодисментов, которыми встречали фронтовиков и тружеников тыла в зале театра оперы и балета, где в День Победы чествовали героев Второй мировой войны. Их осталось мало. Рядом те, кто подхватил знамя Победы и понес его дальше — над полями сражений СВО. Офицеры и рядовые. И горько слышать тем, кто приближается к вековому юбилею, что спустя 80 лет вновь приходится отбивать у поднявшей голову националистической нечисти населенные пункты, освобожденные в 1940-х от немецко-фашистских захватчиков. «Продолжаем дело — они начали, мы — заканчиваем», — успокаивает ветеранов от братьев по оружию боец СВО с позывным «Шипа». «Надеемся, и свою победу вскоре отпразднуем», — дополняет товарища боец с позывным «Смог». Бойцы на параде из разных городов и регионов России. В Казани проходят восстановление в госпитале. В этот день попросились в увольнительную, чтобы собственными глазами взглянуть на парад Победы.

Он развернулся у стен Казанского кремля. Но еще раньше площадку опутало паутиной кабелей и проводов тех, кто помогал увидеть парад тем, кто не смог вживую оказаться здесь. Телеканал «Новый век» еще накануне вечером выставил оборудование, с 6 утра на площадке, проверяя и перепроверяя подключения и качество сигнала, суетился технический персонал, творческая составляющая команды прибыла, если и позже, то ненамного. В этот день, на таком событии работать — волнительно и ответственно. Их глазами парад Победы видят миллионы. Их голосами звучат самые важные слова.

Участниками шествия «Бессмертного полка» в Казани стали порядка 150 тыс. человек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чуть позже и тоже в прямом эфире — шествие «Бессмертного полка". В одном строю защитники Родины разных поколений, национальностей, веры. И с портретами не только родные героев, но и братья по оружию, несущие фотографии тех, кто не вернулся из боя.

В память о них — героях СВО — в парке Победы в Казани вскоре будет возведен новый мемориальный комплекс. «Это еще один важный шаг в деле сохранения исторической правды о подвигах наших героев. Одна из главных задач, поставленных президентом России, в рамках объявленного в стране Года защитника Отечества. Сегодня в ходе СВО тысячи татарстанцев отстаивают свободу и независимость нашей страны. Ежедневно проявляют стойкость, мужество и отвагу», — подчеркнул после возложения цветов раис республики Рустам Минниханов.

Самое масштабное укрепление времен войны

Зима 1941 года. Фашистская Германия еще уверена в легкой победе в войне с СССР. Армада под черными крестами давит по всем фронтам, пытаясь проломить отчаянное сопротивление Красной армии. В тылу делают все возможное для того, чтобы остановить врага, и, готовясь к самым разным вариантам развития событий, укрепляют обороноспособность стратегически важных направлений. Татарстан, Казань, принявшие уже в начале войны десятки важнейших производств, в их числе. Именно здесь в 40-градусные морозы более 100 тыс. человек — стариков, женщин, детей — под Казанью вручную, с использованием самых простых подручных инструментов, строили самое масштабное укрепление начала войны — рыли противотанковые рвы, окопы, строили доты и блиндажи. Легендарный Казанский обвод.

В 40-градусный мороз простым шанцевым инструментом люди возводили крупнейшую линию обороны начала войны. скриншот из видео "Казанский университет в годы войны" с канала "UNIVER TV"

Оборонительные сооружения полукольцом охватывали Казань, проходя от деревни Покровское, что на берегу Волги, через Умары, Кайбицы, Апастово. 331 километр укреплений! «Этот подвиг через восемьдесят лет после завершения войны еще ждет признания и увековечивания. Памятник женщине с лопатой, прижимающей к груди ребенка на ледяном ветру. До сих пор в нескольких районах Татарстана есть места, где сохранились контуры противотанковых рвов, которые тянутся по полям. За 8 десятилетий они заросли травой, но рельеф до сих пор узнаваем. Это реальные свидетели беспримерного подвига наших матерей, настоящих тружеников тыла», — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Республики Татарстан, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

В канун Дня Победы съемочная группа ТНВ вновь обратилась к этим страницам истории республики — перечитала письма, старые записи и воспоминания участников масштабного строительства.

В Апастовском районе на теле земли еще можно увидеть окопы Казанского обвода. Линия обороны проходила в том числе и по местному кладбищу. Говорят, что в ходе работ натыкались и на останки захороненных, но останавливаться и перезахоранивать не было времени — нужно было все успеть как можно быстрее. О том, какими неимоверными усилиями дался Татарии Казанский обвод, писалось много: есть научные работы, статьи, фотографии, выдержки из газет и документы в архивах. Множество разрозненных штрихов, складывающихся в общую картину трудового подвига, сегодня кажущегося невероятным.

«В сентябре 1941 года появилась угроза бомбардировки Татарстана, и приказом было принято решение о строительстве рубежа оборонительного под грифом «совершенно секретно», — рассказывает журналистам директор Апастовского краеведческого музея Лилия Набиуллина. Мобилизация на работы началась с 25 октября 1941 года, по распоряжению Казанского комитета обороны. В первую очередь были привлечены жители тех населенных пунктов, через которые линия и должна была проходить. Мужчины в большинстве уже были призваны в Красную армию, потому за лопаты, кирки и ломы в основном пришлось взяться женщинам, пожилым людям и детям. При этом и работы по снабжению всем необходимым фронта не останавливались ни на день. Нужно было успевать все.

В сильнейшие морозы, промерзшую до состояния камня землю не просто пришлось долбить, а копать противотанковые рвы, глубиной в 3 метра и шириной от 5 метров.

«К сожалению, при мобилизации не учитывалось расстояние от места, откуда должны были люди прийти, до места, где велось строительство, — то есть расстояние между районами. Поэтому некоторым людям приходилось добираться в место назначения буквально неделями», — делятся информацией наши коллеги из программы «7 дней».

В память о героизме людей труда по линии Казанского обвода — все 300 с лишним километров — состоялся автопробег. 80 автомобилей — ровно столько же, сколько лет прошло со дня Великой Победы, — прошли дорогой памяти.

Крылья Победы

Только статистика: в годы войны каждый шестой боевой самолет был выпущен в Казани. Казанский авиационный завод в день собирал по 10–12 крылатых машин. Всего за время Великой Отечественной в Татарстане было изготовлено более 11 тыс. бомбардировщиков «Пе-2».

В годы войны каждый шестой боевой самолет был выпущен в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но и это не все: те самые «Рус фанер», наводившие ужас на германские боевые порядки по ночам, те, на которых летали, как их со страхом называли гитлеровцы — «Ночные ведьмы», тоже выпускали в Казани. Заместителем командира женской эскадрильи ночных бомбардировщиков была наша землячка — Магуба Сыртланова. Говорят, что за каждый такой сбитый самолет фашистам вручали по 5 тыс. марок и награждали железным крестом. Завод, располагавшийся в годы войны на территории нынешнего вертолетного, за время войны выпустил порядка 11 тыс. бипланов. 59 летчиков, в том числе и Магуба Сыртланова, были удостоены звания Герой Советского Союза. А двигатели для «рус фанер» изготавливал 16-й моторостроительный завод Казани. И каждые 50 минут с конвейера сходило по одному готовому к установке на биплан двигателю.

Уже к концу 1941 года на фронт ушли первые собранные в Казани двухмоторные пикирующие бомбардировщики Петлякова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первый же год войны в столицу Татарии были эвакуированы из находящихся под угрозой оккупации территорий более 70 предприятий и заводов. В считанные недели порой еще в достраиваемых корпусах вставшая на военные рельсы промышленность начала производить столь необходимую фронту продукцию. Одним из таких производств был переехавший из Москвы Авиационный завод №22, который сегодня носит имя Горбунова. Огромное производство втиснулось на территорию небольшого местного авиационного завода им. Орджоникидзе. Тысячи станков, 32 тыс. специалистов и рабочих совершили невозможное: уже к концу 1941 года на фронт ушли первые собранные в Казани двухмоторные пикирующие бомбардировщики Петлякова, или «Пе-2», способные нести до тонны бомбовой нагрузки. Скоростные, маневренные, способные оставить «с носом» германские истребители, оснащенные радиостанцией и электроуправлением органами самолета. Защиту задней плоскости обеспечивали две пулеметные установки.

Двигатели для бомбардировщиков «Пе-2» и бипланов «ПО-2» производил 16-й моторостроительный завод. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Двигателями легендарную «Пешку» обеспечивал 16-й моторостроительный завод, получившийся в результате объединения местного производства с эвакуированными воронежским и моторостроительным заводами. 15 тыс. двигателей за годы войны было изготовлено мастерами производства.

Легендарный «ПО-2», наводивший ужас на немецких оккупантов. предоставлено КВЗ

У-2 (до 1944 года), а позже — ПО-2 — страх и ужас для немцев, бесшумно налетающий из ночной тьмы с выключенными моторами и сеющий смерть из мелких, но от того не менее опасных бомб на головы захватчиков, был создан в 1927 конструктором Поликарповым как многоцелевой. Склады, аэродромы, скопления живой силы и техники — все, что смогли разведать и передать информацию ночным бомбардировщикам, с наступлением темноты перемалывалось безжалостно и неотвратимо. Только Магуба Сыртланова совершила более 780 боевых вылетов, за что была удостоена звания Герой Советского Союза.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 12 мая в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о героях-татарстанцах, о том, как и сегодня, спустя 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, поисковые отряды республики возвращают из небытия имена пропавших на полях сражений солдат и командиров, о том, как республика встретила День радио и что подарило землякам по этому поводу «Болгар радиосы».