Ключевое событие недели: что услышали в послании президента России?

День защитника Отечества, послание президента и год с момента начала СВО: главные события недели от программы «7 дней»

Минувшая неделя была насыщенной на события. Все, казалось бы, ожидаемые, но от того не менее значимые: 24 февраля исполнился ровно год со дня начала специальной военной операции. 23 февраля поздравления принимали защитники Отечества, 21 февраля вся страна, да и миллионы людей за пределами России, без четверти два часа не отрываясь, слушали традиционное послание президента страны к Федеральному собранию. Обо всем этом, а также о том, что еще попало в объективы наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

1 час 45 минут

Ровно столько продлилось обращение президента России Владимира Путина. До рекорда 2018 года, когда событие заняло 1 час 55 минут, не хватило совсем чуть-чуть. Впрочем, по насыщенности выступления, обращение 2023 года, пожалуй, превзошло все предыдущие. И, судя по активному обсуждению события в сети Интернет, так считают очень многие и в России, и далеко за ее пределами.

О чем говорил лидер государства? Конечно, одной из первых поднятых президентом тем стала СВО, где Владимир Путин напомнил о причинах и предпосылках операции, о том, как оказались безуспешными попытки договориться с США и НАТО о приостановке процессов по разворачиванию военных баз по факту у российских границ. И как особо подчеркнул президент России, «это они развязали войну. А мы использовали и используем силу, чтобы ее остановить». И добавил: «Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок — всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, как они говорят, это прямая речь, «стратегическое поражение России». Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем, и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны».

Президент говорил о государственных мерах поддержки участников СВО и их семей, о развитии новых регионов России, о раскачивании глобальной экономической обстановки «объединенным Западом» для того, чтобы обвалить экономику России. Впрочем, там забывают о принципах бумеранга, и если ВВП России за минувший год, по озвученным Владимиром Путиным данным, снизился всего на 2,1%, то инфляция у самих авторов уже десятка антироссийских санкционных пакетов, давно превзошла все мыслимые и немыслимые исторические максимумы.

Фото: kremlin.ru

Большое внимание лидер государства сосредоточил на необходимости вернуться в масштабах страны к лучшим практикам СССР в системе образования и подготовки специалистов. Одна из масштабных задач на ближайшую пятилетку — подготовить миллион специалистов рабочих профессий для отечественных производств.

Владимир Путин констатировал, что в масштабах страны никто не пожалел олигархов, хранивших и инвестировавших свои средства за рубежом. Сегодня, когда счета арестованы, а особняки и бизнес на волоске от отчуждения, всем бывшим миллиардерам стоит вспомнить предупреждения, что не раз звучали в их адрес. Владимир Путин и сам напомнил об этом: «Как-то в шутку, многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло».

Президент также объявил в своем обращении о предстоящем с 1 января 2024 года МРОТ до 19 242 рублей (на 18,5%), пообещав, что и дальнейшее повышение размеров оплаты труда в стране будет идти темпами, опережающими инфляцию.

Говоря об инструментах сдерживания потенциальной агрессии Альянса, Владимир Путин анонсировал приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом особо выделив, что Россия из договора не выходит, а лишь приостанавливает участие: «мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса», — отметил он. А также обратил внимание на то, что по имеющейся информации «США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия». В связи с этим, по словам Владимира Путина, «Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем».

Главное же прозвучало в самом конце обращения: «Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один большой и сплоченный народ. Правда за нами».

Наши коллеги из программы «7 дней», сразу после завершения послания, смогли пообщаться с политиками и экспертами и в Казани, и в Москве. Что они услышали — можно увидеть в сюжете на ТНВ.

Фото: tatarstan.ru

11 новых имен

В День защитника Отечества, 23 февраля, Аллея Героев на территории Казанского высшего танкового ордена Жукова, Краснознаменного училища, пополнилась 11 именами. 11 бюстов Героев России были установлены и открыты в один день. Это и герои СВО, и те, кто отличился еще в годы Второй мировой войны, но по каким-то причинам, вовремя не был отмечен государством.

«Еще раз напомним, что на всю страну училище осталось единственным высшим военным учебным заведением, которое готовит офицеров-танкистов. И можно уверено сказать, что в зоне специальной военной операции каждый офицер-танкист — выпускник Казанского танкового», — отметил с экрана ведущий программы Тимур Бикмурзин.

О генерале Минигали Шайхмуратове пел в октябре прошлого года в лагере мобилизованных на полигоне Казанского танкового училища его земляк — оперный певец из Уфы, сегодня сам выполняющий воинский долг в зоне СВО. Командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии погиб ровно 80 лет назад — 23 февраля 1943 года в ходе Харьковской оборонительной операции. Было это в Ворошиловградской области (сегодня — Луганская Народная Республика).

Три года генерал считался пропавшим без вести. Лишь в 1946-м был установлен факт его гибели. Звание Героя воину присвоили только в 2020-м. Один из 11 установленных на территории Казанского танкового училища бюстов посвящен ему. Здесь в 1920—1921 годах будущий генерал и герой обучался на Казанских кавалерийских курсах, позже ставших Казанским танковым училищем.

Фото: tatarstan.ru

Рядом — герои уже нашего времени, погибшие в боях почти в тех же местах, но почти веком позже, вновь сражаясь с поднимающим голову нацизмом. Майор Сергей Панов — участник СВО с первого дня — 24 февраля 2022-го. Звание Героя России выпускнику Казанского танкового было присвоено 28 марта 2022 года. Посмертно… Старший лейтенант Игорь Ахпашев — выпускник 1992 года. Погиб в Чечне — в 1995-м. Генерал-майор Роман Шадрин родом из Ростовской области, окончил Казанское танковое в 1988-м. Погиб в 1995-м в Чечне, выполняя специальное задание. Старший лейтенант Насибуллин — потомственный военный. Отец — в запасе, служит старший брат. Звание Героя России присвоено 15 августа 2022 года. Офицер 5 часов держал оборону против численно превосходящего противника. Рядом бюст Героя России Максима Михайлова. Воин пропал без вести 21 марта 2022 года. Останки воина не обнаружены до сих пор… звание присвоено посмертно 1 июня 2022 года. Дамир Шаймарданов с детства мечтал стать военным. Училище окончил в 2020 году. Отправился на СВО практически с самого начала. Был ранен, награжден орденом Мужества. Восстановился и вернулся в строй. Контузия. Восстановился и снова в родную часть. В апреле 2022 года погиб под Харьковом.

11 человек. 11 имен и бюстов на Аллее славы. 11 новых легенд и примеров беззаветной любви и преданности Родине.

«Все для Победы»

Так назывался праздничный телемарафон, приуроченный к 23 февраля на ТНВ и «Болгар радиосы». Он проходил в рамках Всероссийского благотворительного марафона, запущенного Общероссийским народным фронтом. Участие в сборе средств, предназначенных для поддержки участников СВО, мог принять каждый. Четыре часа в режиме нон-стоп работали наши коллеги, выходя на связь с городами и районами Татарстана. Живые люди, живые истории трудовых династий и бойцов, вернувшихся со спецоперации — никого не оставили равнодушными.

А сейчас можно увидеть — как все было, в том числе что происходило за кадром. Волнение перед камерами тех, кто, кажется, все самое страшное в этой жизни уже пропустил через себя. Тяжелые воспоминания об обстрелах, окружении, ранах…

Секунды, минуты, часы. В каждом мгновении — события: включения из Альметьевска, Нижнекамска, Зеленодольска, Набережные Челны, где была развернута передвижная телестудия. Доброволец СВО, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

Фото: Динар Фатыхов

О чем говорят все — и гости, и ведущие? О Родине. О непоказном, а настоящем патриотизме. О том, что победа — дело общее, и куется и там — на линии соприкосновения, и здесь — в тылу, где формируются грузы в помощь и вновь обретенным регионам огромной страны, и воинам, не дающим вновь поднять голову гидре фашизма. О письмах, что пишутся с любовью здесь — под мирным небом, чтобы там, где грохочут снаряды, получившему весточку с Родины тоже стало теплей и светлей.

Подробнее обо всем этом, а также об охватившем всю страну фотопроекте «Жены героев», о том, за что Асию Губайдуллину прозвали «хранительница деревни Каюма Насыри» и о том, что мы знаем и не знаем о казанском этапе жизни Федора Шаляпина, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 февраля ровно в 13:00, или на сайте телеканала.