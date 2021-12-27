Каким запомнят татарстанцы 2021-й: программа «7 дней» на ТНВ подвела итоги года

Ключевые политические, экономические и культурные события, потери, которые мы пережили в 2021-м, и что готовит год Тигра

Фото: Максим Платонов

Набирающая обороты пандемия и несмотря на это реализация масштабных национальных проектов: строились жилые дома, детские сады, школы, социальные объекты. Глобальный экономический провал и запрет на перемещение между регионами в 2020-м, зато в 2021-м масштабная сделка по объединению крупнейших нефтехимических компаний России — ТАИФа и СИБУРа, ввод в эксплуатацию новых производств и старт строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. О каких еще важнейших событиях уходящего года напомнили наши коллеги из программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

Вот уходит старый год

Все, включая экономику и политику, через призму медицины. Таким запомнился 2020-й, таким же, казалось бы, должен запомниться и 2021-й. Новые волны всплеска заболеваемости, новые штаммы, борьба за выживание малого и среднего бизнеса, засуха, QR-коды и их противники. Все это было, и останется в памяти. Но в ней найдется место и другому: ярким победам и достижениям, грандиозным открытиям новых производств и сближение двух ключевых компаний нефтехимической отрасли страны, благодаря чему вся отрасль получит и уже получила новое дыхание.

Фото: Ринат Назметдинов

Более 34 млрд рублей — только на реализацию национальных проектов. 555 новых объектов: детских садов, школ, универсальных спортивных залов и комплексов, крытых катков. Новое оборудование, экипировка и транспорт спортшколам, модернизация и оснащение центров занятости, строительство новых и капитальный ремонт действующих домов культуры, школ искусств и центров культурного развития, адресная поддержка семьям, воспитывающим детей, строительство медицинских объектов, в том числе долгожданного Центра детской онкологии, гематологии и хирургии.

Фото: Ринат Назметдинов

Действительно, доброго, необходимого, востребованного населением в уходящем году сделано много. Только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в порядок 245 километров трасс и магистралей. По нацпроекту «Экология» — завершен первый этап реконструкции очистных сооружений в Казани и министр экологии и природных ресурсов уже отмечает — эффект есть, он заметен даже невооруженным глазом: реки и озера становятся чище. Программа «Чистая вода» дала жителям поселка Васильево, что под Зеленодольском, новую станцию водоподготовки. По республике благоустроены 49 общественных пространств, а тысячи фермеров, предпринимателей, сельхозкооперативов в засушливый и непростой 2021-й получили реальную поддержку.

Фото: московский филиал ТНВ

Еще в апреле АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о намерении объединить бизнесы. За развитием события мирового масштаба наблюдала вся нефтехимическая отрасль мира. В сентябре стороны подписали соглашение об окончательных условиях сделки, а в начале октября событие свершилось. Стороны особо подчеркнули, что реализация всех намеченных планов по развитию компаний, входящих в АО «ТАИФ», будет продолжена, а само объединение послужит на благо развития отрасли и экономики страны. Новая объединенная компания уверенно претендует на то, чтобы войти в пятерку крупнейших отраслевых бизнесов мира.

Стремится к активному развитию и компания «Татнефть». Ее нефтеперерабатывающий и нефтехимический дивизион — ТАНЕКО. В 2021 году компания ввела в эксплуатацию семь новых производств.

Фото: Максим Платонов

Логистика — один из ключевых — краеугольных камней успешного развития бизнеса. В Татарстане продолжается реализация масштабного федерального проекта — строительство проходящего через республику участка трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В уходящем году завершена первая часть надвижки пролетного строения нового мостового перехода. Планируется возведение переправ через реки Меша и Свияга.

Крайне сложным выдался 2021-й для татарстанских аграриев. Засуха «съела» половину ожидаемого урожая: вместо запланированных 5 млн тонн зерновых в закрома удалось загрузить всего 2 млн 341 тыс. тонн. Ущерб — огромный. Однако наученные горьким опытом засухи 2010 года аграрный и животноводческий секторы республики набрали запас прочности и с ударом судьбы справились.

Фото: agro.tatarstan.ru

Особая экономическая зона «Алабуга» также провожает уходящий год, усилившись. В 2021-м на ее территории запущено производство автомобилей представительского класса «Аурус». А в ноябре заработал в полную силу первый в России производитель сырья для углеродного волокна.

В Набережных Челнах известный мировой производитель бытовой техники — компания «Хайер», возводит завод штамповых изделий и «умный завод» по производству холодильников и морозильного оборудования. Российский автогигант КАМАЗ также продолжает уверенное развитие: в ноябре в Нур-Султане открылся центр по производству спецтехники АО «КАМАЗ-Инжиниринг».

Фото: nurkamaz.kz

КМПО ввело в эксплуатацию новую газотурбинную энергетическую установку. В Зеленодольске со стапелей судостроительного завода в 2021-м сошли два судна. А неподалеку — тоже в Зеленолольске, открылся крупный логистический центр POZIS.

Кипела в уходящем году и деловая жизнь республики. Бизнес соскучился по встречам и готов к новым деловым контактам. Это доказали и прошедший на самом высоком уровне Всероссийский венчурный фонд, и Международный цифровой форум Kazan Digital week, и традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум, и также ставший традиционным KazanSummit. Сквозной темой через практически все эти события прошли внедрение цифровых технологий и экологическая повестка. Работа в этом направлении ведется активная и, похоже, в 2022-м стоит ожидать цифровых прорывов и новых решений в вопросах снижения углеродного следа. 2021-й заложил для этого серьезную основу.

Фото: Максим Платонов

Полититоги

Несанкционированные митинги и шествия, пикеты и громкие заявления. При этом, не важно о чем идет речь — освобождении политзаключенных, отмене QR-кодов или чем-то еще, как правило, организаторы всех этих демаршей остаются в тени. Простые граждане, из любопытства ли, за компанию ли, или же свято веря в то, что делают, оказываются один на один с законом, который по незнанию, или злому умыслу кукловодов нарушили. Кому-то повезло, и он отделался штрафом, у других в биографии появилась строка об уголовном наказании за экстремистскую деятельность.

Но не только этими политсобытиями запомнился 2021-й. В сентябре состоялись выборы в Государственную Думу РФ. Еще в апреле стартовал праймериз — этап отбора кандидатов в кандидаты. К слову, впервые за новейшую историю страны, Татарстан в федеральном парламенте представляют не только депутаты от «Единой России», но и коммунист — Артем Прокофьев.

Фото: Максим Платонов

Еще одно событие 2021-го: не удалось отстоять на федеральном уровне прежнее название должности первого лица республики. В Госдуме среди 15 представителей Татарстана голоса по вопросу быть ли президенту в республике, разделились при голосовании поровну: 6 — против, 6 — за отменяющий это право законопроект. Двое депутатов — воздержались. Коммунист Артем Прокофьев, вместе со всей фракцией от КПРФ был против отмены и открыто об этом заявил. Не прозвучал, хотя и ожидалось, вопрос о личном отношении Владимира Путина к этому вопросу на предновогодней встрече президента России с журналистами. Зато спросили о том, как лидер государства относится к тому, что один из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза за невыполненные желания. Президент, как оказалось, готов выступить адвокатом сказочного персонажа и напомнить, что желания дед исполняет только хорошим мальчикам и девочкам.

Фото: duma.gov.ru

В единстве — сила

Год родных языков это наглядно доказал. Полгода назад, съемочная группа программы «7 дней» побывала в Кукморском районе — в деревне Купка, где на грани закрытия оказалась школа, где все предметы преподаются на родном языке. Чудо сотворили сами жители: вне зависимости от национальности, веры, языка, на котором они говорят, они объединились и смогли не просто отстоять школу, но и за считанные недели, остающиеся до начала нового учебного года, привести ее в полное соответствие с жесткими и прагматичными правилами современной системы образования.

Балтасинский район. Деревня Чипья. Кто бы мог подумать, что местные детский сад и школа — настоящий полилингвальный центр, где изучаются сразу 4 языка: русский, татарский, удмуртский и марийский.

Сегодня в Татарстане успешно действуют 137 школ с этнокультурным компонентом и 679 образовательных организаций, где ряд предметов преподаются на татарском языке. Еще 91 школа — с изучением чувашского языка, 25 школ — с изучением удмуртского, 17 — марийского, 3 — мордовского и 1 — иврита.

Фото: Максим Платонов

Именно Татарстан инициировал на федеральном уровне проект закона по внесению учебников на родных языках в государственный федеральный реестр. И к настоящему моменту 89 учебников по татарскому языку и литературе — включены, еще 34 — используются в качестве учебных пособий. До 2024 года предстоит еще масштабная работа по включению в федеральный перечень широкого ряда учебников, переведенных на татарский язык. Благодаря республике в федеральные образовательные стандарты вернулись стандарты изучения государственных языков российских регионов.

Специально созданная при президенте Татарстана комиссия по вопросам сохранения и развития татарского языка (ее возглавил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов), реализует множество проектов, направленных на популяризацию родного языка. Только в 2021-м их было более 35.

Фото: Сергей Афанасьев

Уникальный проект, также первым стартовавший в Татарстане — создание сети полилингвальных школ «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Первыми такие центры открылись в Казани и Елабуге, в 2021-м к ним присоединились центры в Актаныше и Набережных Челнах.

Важно и то, что именно в 2021-м состоялось освещение и торжественное открытие возрожденного собора Казанской иконы Божией матери. Храм — воплощенный в камне символ единства и братства народов. Средства на его воссоздание собирали всем миром через республиканский фонд «Возрождение». А над строительством и приведением в нынешний вид трудились представители практически всех национальностей и вероисповеданий.

Фото: Василий Иванов

Всего в Год родных языков и народного единства по всей республике состоялись более 6 тысяч различных мероприятий. За сухими цифрами — реальные дела: и национальные праздники, которые в этом году отмечались с особым размахом и шармом, собирая всех и вся, и специальные образовательные программы и многое-многое еще.

О том, что именно запомнилось из Года родных языков и народного единства нашим коллегам из программы «7 дней», о том с кем в 2021 году пришлось навсегда проститься, о настоящих героях наших дней — медработниках, уже два года работающих на износ в ковидных госпиталях и том, что нам готовит год 2022-й — год Тигра, а также о том, какими деяниями и событиями он отметился в истории, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

