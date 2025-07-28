Спасский район: достижения минувшей пятилетки

Как изменилась колыбель истории и культуры татарского народа? Спецвыпуск программы «7 дней»

Фото: Реальное время

Команда программы «7 дней» решила на время покинуть студию в Казани и окунуться в жизнь районов республики. Первым на этом маршруте стал Спасский район. О том, что попало в объективы камер наших коллег и что привлекло внимание съемочных групп ТНВ, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Спасский район: достижения и перспективы

«Спасский район — это, прежде всего, воссозданный, возрожденный Великий Болгар — крупнейший город Волжской Булгарии: колыбель культуры и истории татарского народа. Сакральное место для татар всего мира. Средневековые здания и прекрасные современные архитектурные памятники составляют удивительный ансамбль. Наши великие предки недаром выбрали это место для своей столицы: здесь, на луговых, лесных и речных просторах, действительно хочется жить. Если бы можно было составить рейтинг районов Татарстана по критериям: самый красивый, привлекательный и при этом недооцененный, то Спасский район, на мой субъективный взгляд, точно был бы в числе лидеров. Великолепная туристическая Мекка — древний Болгар, который стал таковой еще при первом президенте Минтимере Шариповиче Шаймиеве и, можно сказать, окончательно сформировался при нынешнем раисе Рустаме Нургалиевиче Минниханове. Сильные аграрные предприятия, неплохой местный техникум, шикарный отель «Кол Гали», поток туристов. И при этом есть довольно характерные для многих районов проблемы. Решать их — новому руководителю района Роману Исланову…» — расставил акценты с первых минут передачи ведущий программы «7 дней», депутат Государственного совета РТ, председатель Союза журналистов Республики Татарстан, генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Если бы можно было составить рейтинг районов Татарстана по критериям: самый красивый, привлекательный и при этом недооцененный, то Спасский район, на мой субъективный взгляд, точно был бы в числе лидеров». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ринат и Райфа Валиевы уже давно жители Москвы. Но каждый год приезжают в Татарстан. Не просто в республику, а на свою малую родину — в Спасский район, чтобы отдохнуть душой и восхититься происходящими переменами. И вместе с ними ежегодно в древний Болгар приезжают множество туристов со всех уголков России и из-за ее пределов. Одни — чтобы соприкоснуться с историей этой древней земли, другие — сочетают поход по музеям (а их только в самом Болгаре — восемь) с активным отдыхом. Журналисты ТНВ повстречались с группой из Екатеринбурга почти в 30 человек, которые прибыли в Спасский район на неделю и, обогащаясь культурно, еще успевали и порыбачить.

Усадьба Молостовых — одно из популярных среди туристов мест для посещений. скриншот с сайта дом.рф

Есть на что взглянуть на Спасской земле и помимо древнего Болгара. Например, усадьба Молостовых или же имение видного военного и государственного деятеля, покровителя Лобачевского, уроженца здешних мест — помещика Мусина-Пушкина.

11 музейных маршрутов предлагает село Кузнечиха. Нынешняя Антоновка, как выяснилось, и вовсе старинная Бездна, известная «бездненским бунтом» 1861 года. Интересного здесь — море: и сам древний Болгар, и окрестные села, и база «Три берега», и пятизвездочный отель «Кол Гали», и совсем недавно отстроенный «Ибн Фадлан». Потому и принимает небольшой, всего в 8 тыс. местного населения Болгар, и Спасский район, где насчитывается 18 тыс. жителей, ежегодно сотни тысяч гостей. Только в 2024 году Спасский район посетили свыше 900 тыс. туристов!

В минувшем году Спасский район посетили более 900 тыс. гостей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сделать так, чтобы гости приезжали в Спасский район не на день-другой, а задерживались отдохнуть, чтобы каждый взыскательный гость нашел для себя интерес по душе, — вот главная задача, которую ставит перед собой руководство района во главе с Романом Ислановым. И возможности здесь есть: потрясающая природа, леса, рыбалка. Только здесь одна из крупнейших в России ферм племенных верблюдов-бактрианов.

Вопросы строительства жилья и привлечения в район кадров — одни из ключевых для нового главы Спасского района Романа Исланова. взято с сайта tatarstan.ru

А привлекательность района — это и возможности для развития бизнеса, экономического роста территории в целом и благосостояния каждого жителя. Средняя заработная плата в Спасском районе — 55 тыс. рублей в месяц. В последние 5 лет наблюдается устойчивая позитивная динамика и по росту заработной платы, и по валовому территориальному продукту, и по объемам инвестиций в основной капитал, и по отгрузке товаров собственного производства, и по числу представителей МСП. Вот только по объемам вводимого жилья показатели нового главу района пока не радуют. И вопрос привлечения кадров тоже не праздный. Потому и активно реализуются программы по благоустройству. Будет больше жилья, больше инициативных и активных людей, значит, будет больше возможностей и новых начинаний. А все это в конечном итоге рост активности бизнеса и новый виток развития экономики района, новые возможности для дальнейшего роста и освоения новых направлений.

Промпарки Татарстана

Спасская земля исстари славилась не только высокопродуктивным сельским хозяйством, но и золотыми руками здешних мастеров-ремесленников. Кожевенники Волжской Булгарии поражали мастерством особо тонкой и мягкой выделки кожи, что даже обрела собственное имя на мировом рынке — «Булгари». В Биляре — одном из городов Волжской Булгарии, гремела слава кузнецов. И если провести аналогию с днем сегодняшним, то чем старинные мастеровые кварталы не прообраз нынешних промышленных парков и индустриальных площадок? И такими мастерами татарстанская земля славится и сегодня.

Бизнес в обмен на строительство и налаживание необходимого региону и стране производства получает обустроенную территорию, преференции и льготы. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Только представьте: в республике открыты и успешно действуют более сотни промышленных, техно— и индустриальных парков. Суммарный их годовой оборот достигает 560 млрд рублей, или 10% от оборота промышленного производства РТ.

И, конечно же, промпарки играют огромную роль в развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. С их успехами и достижениями в цикле материалов знакомит наш коллега Тимур Бикмурзин.

Интересный момент: суммарный оборот промпарков Татарстана превышает ВРП иных российских регионов. Для сравнения: ВРП Марий Эл — около 350 млрд рублей. Но впечатляет не только это, а то, что успешными площадками для открытия и развития бизнеса нередко становятся так называемые невостребованные объекты. Пример: заброшенная строительная база в Менделеевском районе, сегодня — успешный Бондюжский промышленный парк, где развернуты четыре действующих производства на 54 рабочих места, привлечено 111 млн рублей инвестиций. И на этом здесь останавливаться не намерены: еще два резидента на подходе.

Свои площадки есть в Нижнекамске, в Арском районе. Там она построена с нуля. То, что раньше завозилось из-за рубежа, сегодня производится на татарстанской земле. Бизнес — в обмен на строительство и налаживание необходимого региону и стране производства — получает преференции и льготы. И это выгодно всем.

Бесплатный Wi-Fi

«Вы знаете, хорошо гулять по древнему, средневековому Болгарскому городищу с сотовым телефоном в кармане. Правда, в последнее время, когда дело касается качества связи, у меня складывается впечатление, что мы скатываемся обратно в Средневековье. И связано это с плохой скоростью мобильного интернета либо его отсутствием практически каждый день. На столе остаются важные письма, не работает навигация и доступ к сервисам. Страдают не только обычные пользователи, но и бизнес», — поднял очередную проблему ведущий программы «7 дней».

Мобильный интернет в последнее время или плохой, или вовсе не работает. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Справедливости ради стоит отметить: раис Татарстана на субботнем совещании поднял вопрос необходимости исправить ситуацию. И уже в понедельник Минцифры республики отчиталось о том, что проблема снята: во всеобщем доступе есть карта, где отображены 1800 точек бесплатного подключения к Wi-Fi в Татарстане. 841 из них приходится на Казань.

С одной стороны, проблема снята, но… «Первое, что приходит в голову, когда видишь эту карту, что все замечательно: точки расположены в общественных пространствах, парках и скверах, где можно свободно присесть, поработать за компьютером, вызвать такси, наконец. Но оказалось, что у министерства свое видение общественных точек доступа. Зоны парков покрыты вайфаем минимально, большинство точек доступа в интернет вообще находится в частных кафе, ресторанах, на заправках или в МФЦ», — поделился наблюдениями Ильшат Аминов. То есть, чтобы подключиться к сети, придется заглянуть «в гости» в частные заведения.

Большинство из посещенных съемочной группой точек с карты бесплатного общественного Wi-Fi или труднодоступны, или не работают. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Действительно ли доступен доступный интернет — отправилась узнать съемочная группа программы «7 дней». Первая точка — парк Тысячелетия. К Wi-Fi подключиться у журналиста получилось. А вот расплатиться картой за лимонад в ближайшем киоске — нет. Терминал в нем не работал из-за отсутствия подключения к интернету.

Вторая из проверенных точек с карты общественного подключения к сети — площадь Юнусова. Роутер журналист нашел, а вот сеть, как ни пытался, — нет. Даже если поднести телефон вплотную к устройству.

В парке Горького точка общественного подключения — в ресторане. Получается, что это частная сеть, и для тех, кто не является клиентом заведения, интернета нет. Это подтверждают и продавцы окрестных киосков. У них с сетью все печально: кассовые терминалы молчат. В ходу преимущественно наличка.

На ул. Баумана журналисту ТНВ тоже не удалось подключиться к сети. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Торговый центр на Баумана. Здесь, судя по карте, еще одна общедоступная точка Wi-Fi. Вот только девушка, безуспешно пытающаяся поймать сеть, чтобы отправить сообщение, становится наглядным доказательством тому, что если интернет и есть, то не для всех.

Не работают кассы, невозможно вызвать такси, отправить важное письмо на электронную почту или хотя бы сообщение в мессенджер, взять в аренду самокат и пр. В Минцифры на запрос ТНВ за неделю, что готовился материал, как отмечают наши коллеги, так и не ответили.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 28 июля в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, как проходил в республике первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО — «Абилимпикс», а также о том, как идет восстановление подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного в Луганской Народной Республике, и других событиях минувшей недели.