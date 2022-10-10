Защитники Отечества: как под Казанью проходит подготовка мобилизованных?

Военная подготовка резервистов, помощь семьям мобилизованных и «мальчиши-плохиши» нашего времени: события недели от программы «7 дней»

О том, как съемочная бригада программы «7 дней» развеивала мифы о проблемах снабжения призванных в рамках частичной мобилизации, как и чем республика готова поддержать семьи защитников Отечества, об антигероях нашего времени и династии учителей, чей общий трудовой стаж приближается к 1000-летию, — в обзоре от «Реального времени» недельного дайджеста самых важных событий, по мнению наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век».

Продавшие Родину

В самом начале свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий — депутат Государственного совета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов вспоминал мультфильм. Старый советский, не потерявший актуальности и сегодня. Речь идет о «Мальчише-Кибальчише». Сегодня, как и в творении Аркадия Гайдара много лет назад, вновь находится место в жизни и подвигу, и тем, кто готов продать и душу, и честное имя за условную бочку варенья и ящик печенья.

У предательства есть лица. У подлости есть имена. Часть из них и перечислил открыто, с экрана Ильшат Аминов. Это и бежавший за кордон бывший вице-мэр Красногорска, что в Подмосковье, Ростислав Мурзагулов, позже также возглавлявший Общественную палату Башкортостана, а сегодня выступающий на ютьюб-канале внесенного в списки иноагентов Михаила Ходорковского. Из Турции активно сотрудничает с одним из рупоров Госдепа США — «Идель Реалиями» — и бывший татарстанец, некогда возглавлявший здесь форум татарской молодежи Руслан Айсин.

«Феномен мерзаайсщины — это феномен особой категории некоторых современных политиков, выросших в безыдейные девяностые, продукт развала страны, отсутствия идеологии, деградации ценностей. Самая главная проблема — гнилое нутро подобных деятелей очень трудно увидеть, оно скрыто за многочисленными масками и проявляется только в минуты роковые. Характерная черта этих людей — умение мимикрировать, приспосабливаться, прислуживать, когда выгодно сильным мира сего, играть роль патриотов, националистов, жестких администраторов, людей «чего изволите» и очень резко менять свои маски. У них нет устоявшихся моральных принципов, идеалов, Родины… Они способны на все за бочку варенья и коробку печенья», — подчеркнул с экрана Ильшат Аминов.

Такие, как Мурзагулов и Айсин, не стесняются быть обласканными властью, делать вид полезных и необходимых, пользоваться любыми доступными благами, а позже без каких-либо мук совести продать себя тому, кто может дать больше, и, нисколько не сомневаясь, яростно забрызгивать слюной те ценности, активными пропагандистами которых были совсем недавно сами, бодро отрабатывая до краев наполненную новым хозяином миску. Впрочем, там, куда такие персонажи сбежали, едва ли они пользуются большим доверием. Недаром сквозь века дошло до нас мудрое предостережение Омара Хайяма: «Кто предал раз, предаст тебя и дважды». По ту сторону баррикад об этом тоже помнят, и отработавший свое материал в свое время просто будет смыт, как сами понимаете что. История не хранит имена антигероев.

Фото president.tatarstan.ru

Герои нашего времени

Как происходит подготовка бойцов, набранных в Татарстане и соседних регионах в рамках частичной мобилизации? Узнать о быте и буднях героев нашего времени на танковый полигон единственного в России высшего танкового училища отправилась съемочная группа программы «7 дней».

«Честь и хвала вам, что не прятались по кустам, не пытались уклониться от мобилизации», — так приветствовал резервистов начальник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища генерал-майор Кирилл Кулаков. Сегодня воины вспоминают навыки, приобретенные в годы срочной и контрактной службы, осваивают новые специальности. Позже будут сформированы мотострелковые полки и артдивизионы.

В миру кто-то артист, как баритон Инсаф Абдуллин, который уже 5 лет работает в Башкирском театре оперы и балета, кто-то — бизнесмен, кто-то трудится водителем или работает за станком. Такие разные, сегодня похожи друг на друга, как братья: камуфляж, работа с оружием, отработка боевых приемов, элементов слаженной работы в самых различных условиях: на пересеченной местности, в населенном пункте, в зданиях.

Развенчали и мифы, гуляющие в интернет-пространстве о том, что мобилизованные живут впроголодь, в невыносимых условиях, мерзнут. Сами бойцы показали съемочной группе, где и как живут: палатки — теплые, армейские. Отапливаются хорошо, дров в достатке. Нет проблем ни с обмундированием, ни с едой, ни с боеприпасами.

Единственное, чего не хватает, — общения с родными и близкими. Но и здесь бойцы спокойны: Родина пообещала, что заботой те, кто остаются ждать солдат и офицеров дома, обделены не будут. А руководители муниципалитетов и регионов оказывают дополнительную поддержку. В Казани уже с 10 ноября дети мобилизованных будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Проезд в транспорте для семей защитников Отчества тоже будет бесплатным. Как и возможность посещения муниципальных, республиканских и государственных музеев, театров, зоопарка, кинотеатров, ДК и концертов в государственных концертных залах и филармонии. С 1 ноября малыши, чьи отцы были призваны, будут освобождены от абонентской платы и оплаты питания в детсадах. Все, что нужно сделать для получения такой поддержки, — написать соответствующее заявление.

Фото nssdc.gsfc.nasa.gov

65-летие космической эры

12 апреля 1961 года, без сомнения, знаковая дата. Первый полет человека в космос. Однако эра покорения космоса началась намного раньше — 4 октября 1957 года на орбиту Земли был выведен первый искусственный спутник. Он пробыл в космосе 92 дня. И эта новость моментально облетела весь мир. Достижение советских ученых и инженеров стало прорывом для всего человечества.

Свою лепту в покорение космического пространства внес и Татарстан. Сергей Королев — отец отечественной космонавтики, в 1942 году в Казани, при авиационном заводе №16, отбывал срок в спецтюрьме. Великий ученый в это время занимался разработкой ракетных двигателей.

Впрочем, это далеко не все, что связывает Татарстан с космосом. В марте 1961 года, за месяц до полета Юрия Гагарина, в поле возле села Старый Токмак, что в Заинском районе, приземлился космический модуль с собакой Чернушкой на борту. Правда, не все знают, что она была не единственным пассажиром аппарата, совершившего виток вокруг Земли. Вместе с ней находились 40 серых и черных мышей, морские свинки и лягушки, а также габаритно-весовой манекен космонавта, даже имеющий свое имя — «Иван Иваныч».

А около месяца назад на орбиту отправился спутник КАИ-1, разработанный студентами КНИТУ.

На экскурсию по местам и событиям «татарстанского космоса» отправилась съемочная группа программы «7 дней». В обсерватории им. В.П. Энгельгардта их встретил директор учреждения — профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев. «Вот эти сигналы «пи-пи-пи» — они открыли эру навигации, любители, которые ловили эти сигналы, они заметили, что из-за эффекта Доплера растягивается этот сигнал. Все пользуются навигаторами, и вот все это основывается на тех результатах, которые были придуманы при запуске первого спутника», — приоткрыл он еще одну малоизвестную страницу истории, связывающую человечество с космосом.

Сегодня принять участие в создании спутника могут не только студенты, но и школьники. Понятно, что за десятилетия технологии не просто шагнули, а совершили огромный скачок. Там, где раньше были простейшие реле, громоздкие аккумуляторы и антенны, сегодня — микросхемы и чипы, что в разы миниатюрнее и на порядки мощнее прототипов. Что будет завтра? Поживем — увидим. Главное, в чем есть уверенность: завтра у российского космоса есть.

Фото tatfrontu.ru

Общий стаж — под 1 000 лет

На днях свой профессиональный праздник встретили люди, без которых невозможен прогресс. Учителя. Они закладывают основы знаний в детские головы, создают ту самую базу знаний, на которой позже вырастают великие ученые, поэты, писатели, полководцы, руководители крупнейших предприятий и корпораций и мастера — золотые руки во всевозможных отраслях и областях.

«Как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках участь целой жизни человека», — подчеркивал русский литературный критик, теоретик и публицист первой половины XIX века Виссарион Белинский. И не согласиться с этими словами невозможно.

А съемочная группа программы «7 дней» отправилась в Рыбно-Слободский район Татарстана на встречу с настоящими легендами системы образования: подумать только, общий стаж учительской династии Закировых вплотную приближается к отметке в 1 000 лет!

Личный стаж Лейсян Закировой, учителя начальных классов Кутлу-Букашской средней школы, — 30 лет. Ее первые ученики сами приводят своих детей в школу. Как признается педагог, строгой быть приходится, но сердце свое она уже давно и полностью отдала детям и любимой профессии. И каждого своего ученика она любит как родного. Переживает, если что-то не получается, и пытается помочь.

Свои корни династия берет в первые послереволюционные годы, когда дед Лейсян Махмутовны основал школу. Династию продолжили его дети, а отец Лейсян Закировой еще и два музея организовал: политехнический и школьный. Первый помогает детям определяться с будущей профессией. Второй поражает богатством экспонатов.

Муж Лейсян Махмутовны — тоже учитель. Одна из дочерей преподает в Иннополисе. За сотню лет семья образовала не одну, а четыре династии. Фамилии разные: Фатхутдиновы, Хайдаровы, Урматовы, Закировы, а корни — одни. Хоть и разошлись не только по всему Татарстану. Учителя родом из скромного села несут знания и в Московской области, и за Уралом, и даже в Германии. Подсчитывать общий стаж Закировы засели вместе со съемочной группой. Не уверены, что с ходу вспомнили всех, но более 30 педагогов — точно. В самых разных науках: математике, физике, татарском и иностранных языках, литературе, музыке, технологии, религии. А главное — в человеколюбии, любви к Родине, к родной земле, к корням, к тому, что свято и вечно, точно так же, как и сама профессия — Учитель.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как в столице Татарстана проходил международный строительный чемпионат, что известно о том, как прошло 70-летие Владимира Путина и что президента России связывает с Татарстаном, в чем секрет побед клуба «Динамо-Ак Барс», в 20-й раз подряд завоевавшего титул чемпиона России, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 10 октября, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.