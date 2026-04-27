Великий сын татарского народа: 140 лет Габдулле Тукаю

Малоизвестные факты из жизни поэта, Тукаевская премия — 2026 и где жил и работал Габдулла Тукай в Казани — спецвыпуск от программы «7 дней»

В минувшее воскресенье Татарстан отметил сразу два значимых события: День родного языка и 140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая, не только великого поэта, но и искусного прозаика, непревзойденного мастера и хранителя литературного татарского языка. Об этом, а также о том, кто был удостоен Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая, — в обзоре «Реального времени».

«За вклад в развитие национальной культуры и искусств»

— Родной язык — живое дыхание нации, сокровищница ее духа и исторической памяти. Именно в нем заложены нравственные ориентиры для сохранения самобытности народа в стремительно меняющемся мире. Слово Тукая актуально во все времена — оно лечит душу, пробуждает совесть и вдохновляет на созидание. Сегодня особую актуальность обрело творчество и другого великого мастера слова — поэта-героя Мусы Джалиля, 120-летие которого мы также отмечаем в этом году. Пусть великое культурное наследие наших знаменитых предшественников служит надежной опорой в бережном сохранении родного языка, передавая его красоту и богатство потомкам как уникальную ценность, — в своем поздравлении по случаю Дня родного языка подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Слово Тукая актуально во все времена — оно лечит душу, пробуждает совесть и вдохновляет на созидание».

Ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин подчеркивает: очертания национальной поэзии просматриваются не только в литературе, но и во всех видах искусства, в культуре, в философии, наследии народа. Все это влияет на человека, обогащает его внутренний мир, но и требует к себе трепетного обращения, бережного сохранения и передачи из поколения в поколение.

— Дань творчеству и таланту, победа идеи над бренностью бытия: каждый год в Казани чествуют последователей Тукая. Причем лауреатами премии имени великого поэта становятся не только литераторы, поэты и писатели, но и художники, скульпторы, драматурги, люди, которые получили общественное признание за вклад в развитие национальной культуры и искусства. В этом году обладателями престижной государственной награды стали самые достойные представители нашего народа, — подчеркнул ведущий программы «7 дней».

Последовательница Габдуллы Тукая — поэт Лилия Губайдуллина удостоена главной поэтической награды республики за сборник стихов и поэм «Дәвамы бар» («Продолжение следует»). Впервые татарский мир услышал ее стихи, когда Лилии было всего 14. Когда исполнилось 17 лет, в свет вышел первый сборник. Уже тогда эксперты и ценители отмечали: в татарский мир пришел поэт с огромным запасом жизненной силы.

Награды удостоены также и авторы спектакля «Казанга Тукай кайткан» («Тукай вернулся в Казань»). Их история жизни великого поэта развернулась на сцене новыми образами и новыми красками. Габдулла Тукай предстал перед зрителем родным, открытым, мягким и ранимым.

Кинематографисты Алексей Барыкин, Олег Суров, Егор Кашинский и Данил Емельянов удостоились награды за цикл документальных фильмов об СВО, а творческий коллектив «Татнефти» — за реализацию проекта по воссозданию тюркских музыкальных инструментов.

Здесь жил и работал Габдулла Тукай

— Несмотря на короткую жизнь великого поэта, маршрут биографии Тукая и творчества необъятен. На его мировоззрение повлияло и татарское село, где он родился и вырос, и места за пределами республики — Уральск, Астрахань, Санкт-Петербург — эти города, их улицы и люди словно штрихи кисти оставили след в его поэтическом портрете и стали частью мировой литературы. Но главной колыбелью Тукая все же остается Казань. В центре города практически нет мест, где бы он ни побывал, где ни творил, ни грустил, ни вспоминал о былом, смеялся, думал о будущем, спорил с друзьями и, главное, любил — эту жизнь и этот город, — подчеркивают в своем следующем материале наши коллеги с телеканала «Новый век».

Габдулла Тукай: «Казань я считаю нашей столицей, а татар Заказанья — коренным татарским народом».

В 1910 году в своем письме Сагиту Сунчелею Габдулла Тукай писал: «Друг мой! Казань я считаю нашей столицей, а татар Заказанья — коренным татарским народом, который не утратил до наших дней свою национальную особенность и не утратит ее в будущем».

Диляра Юсупова отправилась по историческим местам, хранящим память о великом сыне татарского народа. И далеко не все из них хорошо знакомы нам сегодня именно с точки зрения своей связанности с поэтом и прозаиком. А те, что на слуху, совсем не обязательно имеют к Габдулле Тукаю отношение. К примеру, сквер Тукая вообще никак не связан с поэтом. Место, раскинувшееся в самом центре Казани, просто выбрано в силу своего удобства и из уважения к великому земляку. Но есть момент: сквер и впрямь расположен совсем недалеко от мест, реально имевших отношение к Габдулле Тукаю, ставших судьбоносными в его жизни.

В Казань из Уральска Габдулла Тукай приехал уже будучи известным поэтом и журналистом. Работать начал в газете «Эль-Ислах» («Реформа»), где его другом и соратником стал Фатих Амирхан. И именно здесь в марте 1908 года он познакомился с Зайтуной Мавлютовой, которую и сегодня помнят как музу Габдуллы Тукая. Сама Зайтуна была дружна с семьей Аитовых, жившей на углу сегодняшних улиц Татарстан и Сары Садыковой. В гости к ним нередко заходил и сам Тукай.

Судьба так и не соединила поэта с Зайтуной. Всего несколько встреч, после чего в своем письме Фатыху Амирхану Тукай признается: «Любовь — единственное искусство, которое так и не смог освоить до конца». Свою роль тут сыграла и природная застенчивость поэта, и то, что не имея собственного дома, он был вынужден скитаться по гостиницам. Одна из самых известных обителей Габдуллы Тукая в Казани — гостиница «Булгар»: здание на углу улиц Московской и Татарстан. 40-я комната. Третий этаж, третье окно. И это была не просто гостиница: здесь жили артисты, были газеты, журналы, обширная библиотека. Это был настоящий центр татарской культуры, и хотя проживание здесь было довольно дорогим, Тукай выбрал именно «Булгар». А обедать поэт вместе с Габдуллой Кариевым ходил в соседнюю гостиницу «Самарканд».

Рядом, чуть дальше — Сенной базар. С его жадными купцами и продажными муллами, с чиновниками, свободно обращавшимися с законами себе на выгоду. Их Тукай нещадно высмеивал в своей сатире.

В силу природной стеснительности Габдулла Тукай не часто выступал публично. Но иногда все же делал исключения. В одном из двориков Старо-Татарской слободы читал свою первую публичную лекцию об истории татарских песен. Лекция была платная — от 30 копеек по тем деньгам, но народу было очень много, лектора долго не отпускали, аплодировали и просили повторить.

1912 год. Габдулла Тукай уже глубоко болен, но не опускает руки. Он собирается в Петербург по приглашению своего друга — татарского философа-богослова Мусы Бигеева. В наши годы жена внука Мусы Бигеева привезла в Татарстан экспозицию на выставку в национальном музее РТ. Альмира Тагиржанова рассказывает, что три дня Габдулла Тукай прожил в типичном для Северной столицы дворе-колодце с окнами, выходящими на стену. Терзания Тукая, вынужденного вместо солнца созерцать каменные блоки, воплотились в картине питерского экскурсовода — стихи на стене и твердый, но обреченный взгляд поэта. В Казань из Петербурга Тукай возвращается уже без надежды на выздоровление. Его последним домом становится гостиница «Амур», обильная клопами и крысами. Но рядом снова друг — Фатых Амирхан. Отсюда поэт ушел в клинику, предчувствуя близкий конец. Прощаясь с Амирханом накануне, просил не торопиться с новой встречей…

Несмотря на высокие гонорары, поэт покинул этот мир бедным. Последние 500 рублей завещал учебным заведениям в поддержку способных детей из бедных семей. Провожать Габдуллу Тукая в последний путь вышли тысячи людей. Впервые идти до кладбища разрешили и женщинам.

Родня Тукая

— Для нас, ныне живущих, это лучший и во многом идеальный татарский поэт, выразитель чаяний народа, и, к слову, не только татарского народа. Потому, наверное, мы все считаем себя потомками поэта, в большей или меньшей степени. Хотя для некоторых среди нас он действительно является прямой родней, — отмечает ведущий программы «7 дней».

Так рано угасший, Габдулла Тукай не успел оставить в этом мире наследников, но родные ему по крови люди есть. Отец Тукая Мухамметгариф был женат дважды. Когда этот мир покинула его первая жена Гафифа, она оставила дочь — Газизу. Позже Мухамметгариф женился на Мамдуде, подарившей мужу и миру единственного сына — Габдуллу.

Когда Газизе было 9 лет, а Габдулле всего 5 месяцев, умер их общий отец. Беда не приходит одна, и едва будущему поэту исполнилось 4 года, скончалась и его родная мать. Старшую сестру забрала родная тетка — сестра отца Газиза Усманова — в Уральск. А юный Габдулла был вынужден скитаться по приемным семьям до 9 лет. Лишь тогда брат с сестрой вновь воссоединились: тетка из Уральска забрала к себе и будущего поэта.

Именно в Уральске Габдулла Тукай получал образование, делал первые шаги в литературе. Повзрослев, поэт вернулся в Казань. Сестра осталась в Уральске, вышла замуж, родила шестерых детей — четверых сыновей и двух дочерей. Старшая — Гайша, любимая племянница поэта, повторила судьбу знаменитого дяди. В 24 года она угасла от чахотки. Вали — старший сын, и внешне, и прямолинейностью характера походивший на Габдуллу, выбрал себе стезю историка-тюрколога и активно занимался политикой, за что и поплатился. В 1937 году был расстрелян по ст. 58 (враг народа). Второй племянник Тукая — Гали, 12 лет отсидел в лагерях, но выжил и вернулся домой. Младший — Хусаин, стал инженером-строителем, а заодно — семейным хранителем памяти о Габдулле Тукае. Все семейные реликвии, памятные фотографии, книги, личные вещи поэта, которые сегодня хранятся в литературном музее Г. Тукая в Казани, были когда-то переданы Хусаином Забировым по завещанию своей матери и единокровной сестры Тукая — Газизы Забировой.

Среди потомков родни Тукая были люди разных профессий: артисты, художники, архитекторы, врачи и учителя. Многие из них в детстве сочиняли стихи. Айнур Нуреев — директор одной из казанских школ — также представитель линии Тукая по отцу — прабабушка была родной сестрой отца поэта. По его словам родители всегда жили скромно и никогда не использовали имя знаменитого родственника в своих личных интересах.

Известный татарский писатель и журналист Риман Гилемханов — также родственник великого поэта. Ему, как и Айнуру Нурееву, с детства прививали и гордость за принадлежность к роду, и скромность — не кичиться этим. Сейчас Риман Гилемханов пишет свою книгу о Тукае. Интересный факт: достоверную родословную по отцовской линии удалось восстановить и изучить еще в 80-е годы прошлого века. А вот линия матери — пока известна очень и очень мало. А ведь в ней десятки, а то и сотни семей, имеющих кровную связь с человеком, ставшим неотъемлемой и яркой частью истории татарского народа. И именно эти страницы намерен приоткрыть сегодня потомок Габдуллы Тукая.

