Аминов Ильшат Юнусович

Общая информация

Родился 27 июля 1963 года в Казани.

Образование:

— В 1985 г. — Окончил Казанский государственный университет (по специальности «журналист»).

Трудовая деятельность:

— В 1985 — 1987 гг. — Корреспондент, редактор телевизионной студии госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию.

— В 1991 — 1996 гг. — Ассистент, старший преподаватель факультета журналистики КГУ.

— В 1996 — 1998 гг. — Директор службы новостей телекомпании «Эфир», г. Казань.

— В 1998 — 2001 гг. — Председатель ГТРК «Татарстан».

— С 2001 г. — Генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ).

— В 2004 — 2009 гг. — Депутат Государственного совета Татарстана третьего созыва.

— В 2009-2014 гг. — Депутат Государственного совета Татарстана четвертого созыва, член комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

— В 2014-2019 гг. — Депутат Государственного совета Татарстана пятого созыва.

— С января 2019 г. — Председатель Союза журналистов Татарстана.

— Член партии «Единая Россия».

— Член фракции «Единая Россия» в Государственном совете Татарстана.

— Участник Республиканского общественного движения «Татарстан-Новый Век — Татарстан-Яңа Гасыр».

Награды и звания:

— Заслуженный работник культуры РТ (2007)

— Награждён медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» и памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

— Победитель Национальной премии «Лучший медиаменеджер России» в номинации «Электронные СМИ» (2013 г.).

— Лауреат премии «ТЭФИ-Регион» 2012 года — «За личный вклад в развитие регионального российского телевидения».

— Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005).

— Орден Дуслык (2023).

— Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2024).

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