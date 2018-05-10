Аминов Ильшат Юнусович
Общая информация
Генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности «журналист» (1985 г.).
Трудовая деятельность:
1985 — 1987 гг. — корреспондент, редактор телевизионной студии госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию.
1991 — 1996 гг. — ассистент, старший преподаватель факультета журналистики КГУ.
1996 — 1998 гг. — директор службы новостей телекомпании «Эфир», г. Казань.
1998 — 2001 гг. — председатель ГТРК «Татарстан».
С 2001 г. — генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ).
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.
2009 по 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, член комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
С октября 2014 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном совете РТ, участник Республиканского общественного движения «Татарстан-Новый Век — Татарстан-Яңа Гасыр».
Лучший медиаменеджер России в номинации «Электронные СМИ» в категории «Телевидение» (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, 9
- Телефон: +7(843) 570-50-00
- Email: reception@tnvtv.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018