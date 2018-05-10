Аминов Ильшат Юнусович

Фото: АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

Общая информация

Генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности «журналист» (1985 г.).

Трудовая деятельность:

1985 — 1987 гг. — корреспондент, редактор телевизионной студии госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию.

1991 — 1996 гг. — ассистент, старший преподаватель факультета журналистики КГУ.

1996 — 1998 гг. — директор службы новостей телекомпании «Эфир», г. Казань.

1998 — 2001 гг. — председатель ГТРК «Татарстан».

С 2001 г. — генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ).

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.

2009 по 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, член комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

С октября 2014 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном совете РТ, участник Республиканского общественного движения «Татарстан-Новый Век — Татарстан-Яңа Гасыр».

Лучший медиаменеджер России в номинации «Электронные СМИ» в категории «Телевидение» (2013 г.).

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