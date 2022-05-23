Как в Татарстане встретили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

KazanSummit, Всемирный форум богословов и торжества в древнем Болгаре — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Практически каждый материал, подготовленный нашими коллегами из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век» по итогам минувшей недели, так или иначе касался ключевого события — празднования 1100-летия официального принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарией. О том, что попало в объективы камер редакции, — в обзоре программы от «Реального времени».

Россия — Исламский мир

Если говорить о ключевом политическом событии минувшей недели, причем событии глобального масштаба, то это, безусловно, Международный экономический саммит «Россия — исламский мир: KazanSummit 2022» и заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», что состоялось в Казани под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Эти события собрали в столице Татарстана тысячи гостей — известных государственных и общественных деятелей из десятков мусульманских государств планеты.

— У Татарстана — уникальная роль по наведению мостов дружбы между Россией и странами исламского мира, — на минувшей неделе подчеркнул приехавший в Казань Гурбангулы Бердымухамедов (президент Туркменистана с декабря 2006 по март 2022 года).

А начались торжества, приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, с приветствия президента России Владимира Путина, отметившего важность этой знаменательной даты для формирования единого и сплоченного многонационального народа современной России: «На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах — неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия. Нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям своих предков, сохраняет твердую приверженность их заветам честного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма и справедливости», — заявил он. И добавил: «Важно, что российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей страны. Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия, и прежде всего Международный экономический саммит «Россия — исламский мир: KazanSummit 2022» и очередное заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Фото: Максим Платонов

К слову, при поддержке руководства страны празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стартовало вместе с началом 2022 года. Уже в январе Болгар принял Всероссийский мусульманский форум, а в Москве в Соборной мечети прошла Всероссийская ежегодная конференция «Чтения им. Шигабутдина Марджани» по теме «Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман». 20 мая в казанской Ратуше в рамках стартовавшего накануне KazanSummit 2022 начало работу заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мира», созданной еще в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева.

За годы взаимодействия с Татарстаном участники группы убедились лично: республика — уникальная земля, где огромное значение придается сохранению этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия. И этим опытом Татарстан готов щедро делиться.

«Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. Мы активно развиваем взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, претворяем в жизнь крупные совместные проекты. Форум «Россия — исламский мир» — это уникальная возможность придать дополнительный импульс нашему многоплановому сотрудничеству, расширить обмен опытом и лучшими практиками. Особое внимание будет уделено знаменательной дате — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Это важнейшее историческое событие для России, Татарстана и всего исламского мира», — сообщается в направленном в Казань приветственном слове председателя правительства России Михаила Мишустина. Его собравшимся зачитал министр экономического развития страны Максим Решетников.

А председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что проходящий в Казани саммит — ведущая платформа для выстраивания и укрепления продуктивного диалога государственных деятелей и представителей бизнеса. «На этой авторитетной площадке выдвигаются инновационные идеи и предметно обсуждаются и запускаются масштабные проекты, демонстрируются экономические возможности и конкурентные преимущества стран — участниц. Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур», — отметила она в направленном участникам саммита приветствии.

Фото: tatarstan.ru

KazanSummit-2022

Санкционная политика коллективного Запада в отношении России на большей территории мира отклика не нашла. Об этом говорили на прошлой неделе на KazanSummit-2022. В нашей стране отмечается явный и нарастающий интерес к экономике России инвесторов из развивающихся стран, Азии, Индии, государств Организации исламского сотрудничества. И Татарстан в этих процессах играет одну из ключевых ролей.

Здесь сошлись сразу ряд важных факторов: удобное географическое расположение, сильная инвестиционная инфраструктура, мощная и продолжающая активно развиваться экономика, значительный потенциал в квалифицированных кадрах. Все это приводит к тому, что именно Татарстан сегодня для инвесторов стран ОИС является наиболее привлекательной точкой для входа на российский рынок и рынки стран СНГ. А KazanSummit давно стал традиционной и ключевой площадкой для выстраивания этого взаимодействия.

Потенциал для дальнейшего развития отношений огромен: суммарный объем активов исламской экономики экспертами оценивается на уровне $3,6 триллиона. К 2025 году он должен увеличиться до $4,9 триллиона. Если брать весь рынок халяль-индустрии, то он еще больше. Председатель Всемирного дня Халяль Мухаммед Джинна на саммите назвал сумму свыше $6 триллионов. По его словам, Татарстан и Казань вполне могут стать своеобразным халяль-хабом в мировом масштабе.

В числе затронутых на саммите вопросов и внедрение в России исламского банкинга. Роль отправной точки для этих процессов депутат Государственной думы РФ Айрат Фаррахов отводит Казани.

Готовность к расширению взаимодействия высказывает и турецкая сторона. Многие участники форума отметили, насколько солидным десантом была представлена на саммите эта страна. Президент организации развития малого и среднего предпринимательства Турции Хасан Басри Курт подчеркнул, что члены делегации времени не теряли, провели масштабную подготовительную работу и успели подписать соглашения о сотрудничестве, а теперь готовятся к практической реализации достигнутых договоренностей.



Фото: Максим Платонов

Саммит в Казани вновь наглядно показал, что партнеры из исламского мира открыты для диалога с Россией и готовы воспользоваться открывающимися с уходом с российских рынков западных компаний возможностями. И Россия, судя по общей тональности завершившегося в Татарстане саммита, готова эти инициативы поддержать.



«Изге Болгар жыены»

Или в переводе на русский язык «Собрание в Священном Болгаре» — масштабное празднование очередной даты официального добровольного принятия Волжской Булгарией ислама в качестве государственной религии, что ежегодно проходит на древней болгарской земле. В этот раз в связи с юбилейной датой торжества обрели особый размах и торжественность, привлекли внимание мусульманской общественности мира, жителей Татарстана и России.

Церемония открытия торжеств состоялась на площади перед памятным знаком «Принятие ислама». В театрализованном прологе — сама история пути ислама в Волжскую Булгарию. Это был сложный и долгий путь, проделанный просветителем Ахмедом Ибн Фадланом. И не менее долгой и тернистой выдалась дорога, которую довелось преодолеть Татарстану, чтобы в святые места вернулась жизнь и они вновь стали важным культурным, научным и религиозным центром и республики, и страны. Первые шаги на этому пути, как отметил Рустам Минниханов, сделал Талгат Таджуддин, позже масштабную работу взял на себя фонд «Возрождение», который обрел масштабную благотворительную поддержку. В благом начинании объединились люди различных вероисповеданий и национальностей не только Татарстана, но и России, мира — и частные лица, и огромные компании.

Сегодня Болгар — украшение Татарстана и России. Место, куда стремятся попасть не только мусульмане. Богатая история этой земли, ее особая энергетика и природное очарование привлекают туристов не только со всей России, но и из-за рубежа.

Фото: realnoevremya.ru

О том, как на болгарской земле проходили торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, какие вопросы и проблемы затронул Всемирный форум богословов, как проходила церемония установки памятного знака на месте будущей Соборной мечети в Казани и что представлено на открывшейся в Государственной думе выставке, узнать можно в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 23 мая, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.