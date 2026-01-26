Трагедия в Нижнекамске — в чем причины?

Что происходит с нашими детьми, «экстрасенсы» — мошенники и новый состав Общественной палаты РТ — события в обзоре программы «7 дней»

Фото: скриншот из соцсетей

Самым обсуждаемым событием минувшей недели стало вооруженное нападение школьника в Нижнекамске. Пострадала сотрудница учебного заведения, перепуганы ученики и их родители. Но главное — никто не погиб. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

24 нападения в образовательных учреждениях за 10 лет

Журналисты проанализировали ситуацию с нападениями в образовательных учреждениях страны за последнее десятилетие. 24 чрезвычайных происшествия!

Ильшат Аминов: «Что же происходит с нашими детьми. Откуда такая агрессия?». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В 2016 году — Находка. Приморский край. В 2017-м — подмосковная Ивантеевка. Иркутск. Затем школа номер один Нижнекамска — стрельба из пневматического пистолета, пострадавший погиб. В 2018-м рекордные семь нападений в учебных заведениях — Пермь, Челябинск, Улан-Уде, Ярославль, Курганская область, Керчь, башкирский Стерлитамак. В 2019 году Краснодарский край, Благовещенск. 11 мая 2021 года в Казани — в 175-й гимназии девятнадцатилетний Ильназ Галявиев застрелил семерых восьмиклассников и двух учителей, пострадали более 20 человек. В 2022-м в Ижевской школе погибли 18 человек, 25 получили ранения. 7 декабря 2023 года нападение совершила 14-летняя девочка в Брянской гимназии, она пронесла в школу отцовское ружье. Одна школьница погибла, пять человек пострадали. В 2024-м нападения случились в Иркутской области, Краснодаре и снова в Челябинске. В 2025-м в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, — перечислил ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. И вот — очередное нападение.

— Слава Богу, слава Аллаху в Нижнекамске не случилось большой трагедии. Школьник, который напал с ножом на работника школы и сама уборщица живы. Самый большой шок, конечно, у детей, которые прятались в классах и у родителей, которые беспокоились о судьбе своих детей, — подчеркнул Ильшат Аминов и задался вопросом: — Что же происходит с нашими детьми? Откуда такая агрессия? Почему мальчик из благополучной семьи принес из дома петарды и взял в руки нож?

О том, что происходило в школе в тот роковой день, на страницах СМИ сегодня разложено едва ли не по минутам. Но ведущий программы «7 дней» предлагает смотреть не только на последствия, но и на возможные причины, приведшие к несчастью и едва не обернувшиеся настоящей трагедией:

— Выскажу свою точку зрения на причины этих трагедий. Агрессию наши дети впитывают из окружающей жизни, которой она буквально пронизана. Второй немаловажный момент: родители зачастую не имеют контакта с собственным чадом. Привычная картина: папа и мама в парке сидят в телефонах, маленький ребенок в коляске уже с планшетом — только бы не беспокоил. Раньше мы говорили: «его воспитала улица». Сегодня вы редко встретите играющих на улице детей. И мы говорим: «его воспитал интернет». Но интернет оказался страшнее. Невозможно себе представить какое испытание проходит неокрепшая юная психика, если она регулярно потребляет весь этот кошмар, который сегодня доминирует в сети.

Ильшат Аминов: «Мы очень плохо можем контролировать какую информацию потребляют наши дети, из каких источников, у каких наставников». Реальное время / realnoevremya.ru

Более того, отмечает Ильшат Аминов:

— Фактически мы очень плохо можем контролировать какую информацию потребляют наши дети, из каких источников, у каких наставников. Мы на очень опасной развилке и пока решения у нас нет. Оговорюсь, это не только российская проблема, общемировая.

Выход напрашивается сам собой, и он уже воплощается в некоторых странах: с декабря прошлого года в Австралии — первой в мире — вступил в силу запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет. С помощью различных инструментов: проверки документов, видеоселфи, анализа поведения аккаунтов, подтверждается реальный возраст зарегистрированного в сети лица.

— Не спешите обвинять меня в ограничении свобод и прочих смертных грехах, — обращается к зрителям Ильшат Аминов. И добавляет: — Жизнеспособность любого общества сегодня зависит от того, насколько быстро оно сможет эту проблему решить. Наверно, нужно программным, аппаратным способом создавать российскую зеленую безопасную зону интернета для детей, совершенствовать системы родительского контроля и безопасного поиска, вводить медицинские нормы интернета и рекомендации для каждой детской возрастной категории, — уверен он. И подчеркивает — Запрещать или ограничивать, контролировать или воспитывать здоровое информационное поведение. Россия должна выбрать свой путь. Иначе мы не сможем остановить этот ужас в школах.

Астрологический бизнес на крови

— К сожалению, приходится раз за разом поднимать эту тему. Все чаще люди, потерявшие близкого человека на войне, становятся жертвами мошенников. Маги и колдуны обещают за вознаграждение найти солдата, пропавшего без вести, лже-экстрасенсы и медиумы предлагают близким погибших воинов установить связь с загробным миром, чтобы пообщаться с умершим человеком. В результате убитые горем вдовы, матери, родственники, на фоне непринятия случившегося горя, отдают шарлатанам большие деньги, — ввел в следующую, не менее животрепещущую, тему выпуска Ильшат Аминов.

Лже-экстрасенсы и медиумы предлагают близким погибших воинов установить связь с загробным миром, чтобы пообщаться с умершим человеком. Реальное время / realnoevremya.ru

Боль утраты или страх неопределенности, если от бойца с СВО давно нет известий, а командование или молчит, или не может ответить ничего, кроме как «пропал без вести», подталкивает родных и близких на самые отчаянные шаги. И тут: «Он жив. Я чувствую».

«Желаемые для слуха слова и обещания через молитвы на холме выдернуть мужа из ада. Дистанционно. Полный бред, принимаемый за истину, приводящий в итоге к печальному предсказуемому финалу: оплата надежд реальными деньгами», — отмечают наши коллеги с телеканала «Новый век». Тем, кто называет себя «экстрасенсами», «медиумами», «астрологами», даже убеждать своих жертв не приходится. Они сами, сломленные горем и не желающие смириться с потерей, готовы ухватиться за самый призрачный шанс, отдать последнее. И потерявшие совесть манипуляторы этим пользуются.

Психологи называют такое явление — реакцией на ситуацию: находятся продавцы «чуда» и те, кто за это заплатит. Так было во все времена. История сохранила имена: Распутин, Кашпировский, Чумак… На телеэкранах развернулись целые сериалы, где, просто внимательно присмотревшись, можно легко проследить постановочную нить, но люди не всегда желают присматриваться, часто просто хотят верить. Потом, конечно, наступает прозрение, гнев на правоохранительные органы за то, что не предотвратили, не уберегли. Вот только в уголовном и административном кодексах нет превентивных мер против ясновидения или магии.

«Если бы эта норма существовала, то мы бы опять возвратились во времена инквизиции. Донес на соседку и ее сожгли. Наказуемо это только тогда, когда человек передал деньги за услуги, которые в итоге не оказали. Человек это осознал. Написал заявление в органы. Но это наказание за мошенничество, а не за ясновидение», — поделился с журналистами своим мнением юрист Юрий Лукин.

Владимир Путин: «Оккультные услуги — это бред вообще». взято с сайта kremlin.ru

Официальные религии отвергают сам факт ясновидения, ибо «Определять судьбу, будущее, дарить надежду и смирение — прерогатива Всевышнего. А доверие шарлатану — потеря веры», — уверен Равил хазрат. Президент России Владимир Путин во время прямой связи был еще более категоричен: «Оккультные услуги — это бред вообще».

«Общественная реклама оккультных услуг запрещена, но «сарафанное радио» никто не отменял. В итоге мошенники продают ложную надежду за миллионы», — подчеркивает журналист программы «7 дней» Ленар Валеуллов. Единственным по-настоящему эффективным инструментом противодействия любым, в том числе и эзотерическим мошенникам, было и остается внимание родных и близких: быть рядом, замечать непорядок в поведении, вовремя вмешаться и остановить.

Общественная палата — самый близкий к народу орган власти

Общественная палата Республики Татарстан обновилась и очень серьезно. Простая математика: из 60 членов прошлого состава остались лишь 26, 34 члена впервые в ее составе, в том числе руководитель.

Новым председателем Общественной палаты РТ стал опытный политик Александр Терентьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Президент Татарстана Рустам Минниханов очень тепло поблагодарил Зилю Рахимьяновну Валееву за проделанную работу. Новым председателем Общественной палаты стал опытный политик, человек долгие годы курировавший внутреннюю политику Татарстана, в недавнем прошлом член Совета Федерации от Республики Татарстан Александр Терентьев, — отметил ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Комиссию по социальным вопросам и здравоохранению возглавила директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфия Валиева. Комиссию по вопросам культуры и СМИ — Инна Яркова, соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город». Председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана, директор казанской гимназии №93 Ирина Александровская в прошлом составе Общественной палаты РТ была заместителем председателя комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а теперь возглавила ее.

За патриотическое воспитание, дела молодежи и ветеранов в Общественной палате будет отвечать ее новый член — Анвар Мухаметзянов инструктор-методист филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Республике Татарстан, ветеран СВО. Айрат Гимадутдинов, генеральный директор аудиторской консалтинговой фирмы «Аудэкс», возглавил комиссию по вопросам экономики и формирования комфортной среды. Председатель молодежного парламента Татарстана Дамир Нургалиев стал председателем комиссии по вопросам некоммерческого сектора и развитию добровольчества.

Общественная палата РТ провела первое заседание в обновленном составе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На прошлой неделе Общественная палата РТ провела первое заседание в обновленном составе. Собственно, на нем и состоялись выборы нового председателя и его заместителей.

— Общественная палата — главный институт гражданского общества. Здесь собрались наиболее активные и авторитетные люди. Каждый из вас — пример гражданского мужества, смекалки, любви к Родине, — сразу после избрания в ответном слове подчеркнул Александр Терентьев.

Альберт Сафиуллин — ветеран афганской кампании, член общественного совета республиканской кадровой программы, отец действующего участника специальной военной операции, Героя России Айнура Сафиуллина. Врач Альметьевской больницы, детский хирург Кирилл Булатов с 2022 года уже не раз бывал в командировках в прифронтовые города, чтобы помогать маленьким пациентам там. Предприниматель из Набережных Челнов собрал команду добровольцев и три года кормил горячей пищей жителей подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного. Санинструктор Ильнар Зиннатуллин, с позывным «Счастливчик», сегодня руководитель благотворительного общества «Ценим жизнь». Он занимается сбором гуманитарных грузов и, что не менее важно, воспитывает патриотически детей, а взрослых учит, как выживать самим и помогать товарищам при тяжелых ранениях. В числе новых членов Общественной палаты и двое наших коллег: военкор ТНВ Зуфар Давлетшин и заместитель генерального директора по информационному вещанию Светлана Кадырова.

Рустам Минниханов о новом составе Общественной палаты РТ: «Очень авторитетный, опытный состав». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Каждую фамилию зачитали. Очень авторитетный, опытный состав. Нет сомнений — каждый внесет еще больше. За каждым огромная работа в жизни республики, страны, — подчеркнул принимавший участие в первом заседании Общественной палаты обновленного состава раис Татарстана Рустам Минниханов и добавил: — Вы должны подносить снаряды, где у нас недоработки. Ожидания людей нередко бывают завышены. Надо быть готовыми к этому.

— Я буду всех просить: более внимательно относиться к межнациональным вопросам. 175 наций и народностей проживает в республике. Будьте человеколюбивыми! Вы самый близкий к народу орган. Очень рад, что формируем деятельный состав, — дополнил его председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и подчеркнул: — Будем вместе двигать Татарстан вперед в своем развитии. Работа в Общественной палате — это общественная нагрузка: вам не заплатят, но вы скоро точно жить не сможете без этого.

Подробнее об этом, а также о скандале в Куршевеле, о дефиците кадров в системе здравоохранения и о том, как на муниципальном и республиканском уровнях получается решать проблему, о новых рекордах в строительной отрасли Татарстана, о том, как республика встретила 89-летие первого президента РТ, а ныне Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней»