Программа «7 дней» на ТНВ подвела итоги 2023 года

Чем был богат уходящий год Кота и что несет год Дракона?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов2

Помощь Лисичанску и Рубежному, масштабные стройки и национальные проекты, успехи в промышленности и производстве. Подробнее об этом, а также о том, чем запомнился уходящий год нашим коллегам с телеканала «Новый Век», — в обзоре итогового выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Год Кота

2023-й практически ушел в историю. И он был по-настоящему масштабным и значимым в истории России. О том, что страна верит в свои силы, говорил на пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин, подчеркнувший, что запас прочности экономики России «достаточный для того, чтобы не просто уверенно чувствовать себя, но и идти вперед». В том числе во многом благодаря опорным регионам, таким как Татарстан. Республика продолжает оставаться регионом-лидером по большинству параметров.

О том, что страна верит в свои силы, говорил на пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин. взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

В 2023-м Татарстан продолжил реализацию множества социально-экономических программ, включая 13 инициированных президентом России нацпроектов и 44 республиканские программы, суммарно оцениваемые в 54 млрд рублей. Только социально значимых объектов построено и капитально отремонтировано 586.

В полном объеме выполнил Госжилфонд при раисе Татарстана план по вводу соципотечных домов общей площадью 160 тыс. кв. метров для 2 885 татарстанских семей. А суммарный объем введенного в Татарстане в 2023 году жилья составил 3 млн 365 тыс. кв. метров. Продолжается газификация.

Подтверждая устойчивость экономического развития республики, валовый региональный продукт Татарстана составил 4 трлн рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах, к уровню 2022 года. Отгружено продукции на 4,5 трлн рублей, суммарный объем строительных работ — 700 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал по итогам уходящего года оценивается в триллион рублей.

Достигая высоких производственно-экономических успехов, республика оказывает активную поддержку и воинам, несущим службу в зоне СВО, и жителям Донецкой и Луганской республик. С помощью Татарстана восстанавливается социальная инфраструктура в городах Лисичанск и Рубежное. Только в Лисичанске к приему тепла готовы более 100 домов. Объем гуманитарной помощи, направленной двум подшефным Татарстану городам, в денежном выражении приближается к полумиллиарду рублей. По всей республике работают пункты сбора гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. А с 1 июня в Татарстане начал работать филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». 60 социальных координаторов охватывают все муниципальные районы республики. Уже зафиксировано более 6 200 обращений, свыше 2 100 участников СВО и членов семей погибших бойцов и офицеров приняты на персональное сопровождение.

Значительная помощь была оказана Татарстаном и татарстанцами в восстановлении сгоревшего татарского села Юлдыз в Курганской области. Пострадавшим от землетрясения жителям Турции и палестинской Газы также была оказана гуманитарная помощь.

Эпохальным событием называют завершение работ по строительству скоростной автодороги М-12 «Восток». За столь короткий срок в России настолько масштабные инфраструктурные проекты еще не возводились.

Продолжают активное развитие нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтегазохимическая и химическая отрасли. 45 600 грузовиков — план по выпуску грузовиков на год автогиганта КАМАЗ.

В июле Татарстан посетил министр обороны России Сергей Шойгу. скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

В июле Татарстан посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Вместе с Рустамом Миннихановым он проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях республики: вертолетном, авиационном, оптико-механическом заводах, предприятиях КАМАЗ и «Ремдизель».

125 лет исполняется одному из ведущих машиностроительных предприятий страны, работающих в том числе по гособоронзаказу, — «ПОЗиС».

Особая экономическая зона «Алабуга» получила звание «Инвестор года» в Татарстане. Продолжает, размещая новые высокотехнологические проекты, активно развиваться ОЭЗ «Иннополис».

Татарстан сохраняет высокий уровень инвестиционной привлекательности. В рейтинге Агентства стратегических инициатив, он второй — сразу после Москвы. На выставке-форуме «Россия», что развернулась на площадке ВДНХ, день Татарстана прошел с аншлагом, а на стенде республики побывали и главы правительств стран СНГ, и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Развивая международное сотрудничество, делегации Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в 2023-м году посетили Туркменистан, Узбекистан, Белоруссию, Таджикистан, Китай, Турцию, Азербайджан. Раис республики принял участие в открытии международной выставки в Абу-Даби и посетил Будапешт. В Татарстане, первом из российских регионов, в рамках официального визита в Россию, побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. А в июле во время приезда в Казань министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул: «Вы среди лидеров по ведению внешних связей. И самое главное — от этой работы хорошая отдача как для республики, так и для страны в целом».

Чуть раньше, в мае, Казань на время стала всемирной столицей мусульманского сообщества. В это время в тысячелетнем городе развернулся XIV Международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». На событие съехались более 15 тыс. представителей 86 стран мира и 84 регионов России. В ходе множества мероприятий было заключено 130 соглашений. Неслучайно именно Казань выбрана местом проведения саммита стран БРИКС-2024 и Игр стран БРИКС.

Татарстан стал первым регионом в стране, где стартовала программа реновации речного транспорта. На Зеленодольском заводе им. Горького спущены на воду первые предназначенные для республики «Метеоры». Не забыты и сухопутные магистрали: по нацпроекту «Безопасные дороги» отремонтированы 26 мостов и более 400 километров магистралей.

Татарстан стал первым регионом в стране, где стартовала программа реновации речного транспорта. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Аграрии республики, несмотря на непростые погодные условия, смогли собрать 3,6 млн тонн зерна. 2,1 млн тонн — прогноз по республике по производству молока. Это лучший результат по стране.

11 новых школ построены в Год педагога и наставника. По нацпроекту «Образование» открыты 66 центров «Точка роста» и детский технопарк «Кванториум». В поддержку преподавательскому составу на ежемесячные дополнительные выплаты направлено 2,1 млрд рублей. Учителя получили 24 тыс. ноутбуков. 23 сельских учителя по федеральной программе «Земский учитель» получили по миллиону рублей. Реализуется 240 основных образовательных программ. И это наивысший показатель в ПФО.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» обновлен по всей республике 151 профильный объект, включая поликлиники, амбулатории и ФАПы. Серьезно усилена кардиологическая служба и трансплантология. В Татарстане создан законченный цикл оказания медпомощи по профилю «Онкология».

По еще одному нацпроекту, «Культура», капитально отремонтированы несколько домов культур и сельских ДК, детских музыкальных школ и музыкальный театр. Новое современное здание при поддержке федерального бюджета, получил Буинский драматический театр. А астрономическая обсерватория КФУ внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Год национальных культур и традиций, каковым 2023 год был объявлен в Татарстане, в республике состоялись тысячи всевозможных культурных мероприятий, масштабных акций и мероприятий, включая национальные праздники народов Татарстана, фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль», фестиваль национального костюма «Милли кием», проект «Вышитая карта Республики Татарстан», охвативший 43 муниципалитета и два городских округа РТ.

Немало достижений и в спорте. Казань приняла более полусотни крупных мероприятий. Продолжается подготовка в первым в истории «Играм будущего», что стартуют в 2024-м. Баскетбольный УНИКС стал чемпионом России и впервые в истории — Единой лиги ВТБ. Волейбольный «Зенит-Казань» поставил на полку своих трофеев уже 12-й Кубок России. Хоккейный «Ак Барс» взял серебро Континентальной лиги. В хоккее на траве в 21-й раз стал чемпионом страны «Динамо-Ак Барс». «Рубин» стал победителем Футбольной национальной лиги, а регбийная «Стрела» впервые завладела Кубком России. Свой вековой юбилей встретило спортивное общество «Динамо», а команда «КАМАЗ-Мастер» — 35-летие.

«Тимер»

Уже год съемочная группа программы «7 дней» регулярно отправляется в командировки в зону СВО. Самый первый выезд состоялся в декабре 2022-го. За это время вышли десятки сюжетов и короткометражных фильмов, рассказывающих о жизни и службе в зоне специальной военной операции именных татарстанских батальонов «Алга» и «Тимер» и пяти полков мобилизованных.

Уже год съемочная группа программы «7 дней» регулярно отправляется в командировки в зону СВО. realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На прошлой неделе на телеканале «Новый век» вышло большое интервью с командиром «Тимера». Впереди — материал о командире батальона «Алга» и вице-премьером Татарстана Евгением Варакиным, уже полтора года живущем в Луганской Народной Республике обеспечивающим процессы восстановления и возвращения к мирной жизни городов Лисичанск и Рубежное. А в этот раз наши коллеги из программы «7 дней» посвятили свой материал бойцам именного батальона «Тимер».

Боец с позывным Фаза. Так прозвали потому, что в мирной жизни он — инженер-электрик. Во время обстрела ВСУ атомной станции он, понимая, что может произойти, добровольно отправился на СВО. А минувшей осенью Фаза оказался героем соцсетей — видео о том, как он на мотоцикле «Урал» вывозил из-под обстрела раненых, очень быстро разлетелось по мессенджерам. Вот только это — один из множества подобных рейсов. Сам Фаза их и не считает: туда — боеприпасы, оттуда — раненых. За раз от двух до максимум 5 человек. Бывало и так, что на боевой «Урал» наводились дроны-камикадзе. Тогда выручали те, кто ждал приезда трехколесного транспорта — начинали обстреливать вражеский коптер.

Один из моментов общения съемочной группы ТНВ с бойцами. предоставлено realnoevremya.ru Зуфаром Давлетшиным

Батальон — именной татарстанский, а начштаба — родом из Белгорода. С первых дней, с момента формирования. Говорит: когда шел, было даже любопытно — что-то новое, интересное. Сейчас, говорит, уже сам чувствует себя татарстанцем и всерьез думает по завершении операции приобрести жилье в Казани.

Командир батальона — из Дагестана. Профессиональный военный. И тоже с «Тимером» с первых дней. Говорит: самая главная задача для каждого офицера — беречь бойцов.

Боец с позывным Нож был призван из Омска. Сначала служил в ремонтной роте. Сейчас — в «Тимере». При кухне. Задача — сослуживцы всегда должны быть сыты. И то, что четкого регламента по времени нет — не помеха. А рядом всегда автомат. Сменить поварешку на него — дело секундное. Привычное дело.

Черкеса дома ждет семья: три дочки и сын. Матери о том, что пошел добровольцем признался лишь во второй отпуск. А не пойти просто не мог. «Я считаю, это — зараза, с ней надо бороться, наши деды боролись, теперь приходится нам бороться», — уверен боец.

Герои уходящего года

«Этот год подарил нам героев — людей, которые совершают настоящие поступки не ради благодарности, а просто потому, что так мир становится светлее. Эти люди живут среди нас, люди, которые удивили и заставили поверить, что мы не одни», — так начал ведущий следующий материал.

В Татарстане много людей, которые совершают настоящие поступки — не ради благодарности, а просто потому, что так мир становится светлее. realnoevremya.ru

Владимир Малыгин из города Нурлат — тот самый человек, который дарит тепло бойцам в зоне СВО. Придумал конструкцию печки-буржуйки. Небольшой, легкой, компактной, умещающейся в солдатский вещмешок. Таких печек собрано и отправлено на передовую уже более сотни.

А еще, узнав о том, что бойцам досаждают мыши, Владимир вспомнил историю Эрмитажа, о том, как его в свое время спасали казанские коты. В итоге воспитанные, приученные к лотку маленькие Мурзики и Мурки отправились в зону СВО. Там хвостатые быстро не просто прижились, а стали любимцами отделений, взводов, рот. В том, что и после окончания СВО подросшие коты и кошки, с которыми бойцы дойдут до победы, не останутся без добрых и надежных рук — сомнений нет. Отправятся домой вместе с воинами. Будут привыкать к жизни без свиста пуль и разрывов снарядов.

Марта — девушка, в прошлом году ушедшая на СВО добровольцем. Несколько недель на курс подготовки, а дальше — разведка.

Дмитрий Осипов — сосудистый хирург ДРКБ. Сколько за его плечами спасенных жизней — не сосчитать. В этом году вошел в Книгу рекордов России, проведя сложнейшую операцию ребенку, которому всего 5 недель. Впрочем, рекорд — последнее, о чем думал медик. Он делал все, чтобы у маленького человечка в его будущей взрослой жизни все было хорошо. Если бы не операция, врожденная патология лишила бы ребенка руки.

Свияжск. Павел Матвеев. Обычный рабочий производства. Героем быть не планировал и не собирался. Вот только когда летом разразился ураган и десятки людей угодили в ловушку стихии, он не остался в стороне и в одиночку спас 11 человек. В условиях, когда ветер задувал под 30 метров в секунду, он бросился спасать переставших выходить на связь людей, оказавшихся на воде, среди огромных волн.

И это всего лишь несколько из множества историй о наших земляках — обычных людях и настоящих героях.

Что год грядущий нам готовит?

Следующий год по восточному календарю — год зеленого Дракона. Наши коллеги из программы «7 дней» решили узнать, каков он и можно ли приручить символ наступающего года? Тем более что для Татарстана Дракон не чужое существо. Здесь жил и свой дракон — Зилант-Змей.

В Татарстане жил и свой Дракон — Зилант-Змей. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Наталия Гурьянова, астролог и преподаватель китайской астрологии Бацзы, отмечает: «Дракон — это самое мистическое, но и богатое животное, яркое изобильное, запоминающееся».

Кстати, Зилант не единственный дракон в Татарстане. В Елабуге, на Чертовом городище, в X веке в караульной башне жил свой дракон-оракул, который брал за предсказания плату девушками. К слову, именно он и стал прообразом Шурале. А там, где сегодня стоит Заинск, давно было булгарское поселение. Вот только дракон Барадж изгнал всех жителей из их домов.

В деревне Кара Куль, что в Верхнеуслонском районе, и сейчас нет-нет, да слышат рев су угезе — водяного быка.

«Даже не стоит пытаться приручать Дракона. Это невозможно. Ему можно только доверять», — уверена астролог Наталия Гурьянова.

А еще год Дракона — это время новых идей и новых течений. Он, к слову, будет насыщен и политическими событиями: выборы в США и еще 40 странах, сменится состав Европарламента. Ожидают выборы президента и в России. Владимир Путин, к слову и сам родился под знаком Дракона.

Что касается Казани, то здесь, отмечает журналист, «взгляд Дракона будет направлен и на Восток — в столице Татарстана пройдет форум «Россия — исламский мир», и в современных условиях это одно из важнейших событий для страны. А еще Казань примет Игры и саммит БРИКС».

О том, что еще готовит предстоящий год Дракона, а также о том, кого республика потеряла в уходящем 2023-м, о чем говорил Рустам Минниханов на встрече с журналистами и какими событиями запомнился Год национальных культур и традиций, можно узнать в итоговом выпуске программы «7 дней» и на сайте телеканала.