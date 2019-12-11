Ильшат Аминов: «Сотрудничество ТНВ с ОТР — это не бизнес-история»

Гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» рассказал о перспективах и сложностях сотрудничества главного госканала Татарстана с федеральным ОТР

Почти две недели (с 29 ноября) жители всех регионов России смотрят контент местных телеканалов в эфире федерального ОТР. Право ежедневного пятичасового вещания на девятой кнопке первого мультиплекса получили региональные телекомпании, ранее победившие в конкурсе за право трансляции на 21-й кнопке кабельных сетей. В Татарстане это ТНВ. Генеральный директор телерадиокомпании Ильшат Аминов признался, что врезки в ОТР потребовали серьезной мобилизации ресурсов, хотя и не дали дополнительных возможностей для привлечения рекламодателей. «Реальное время» выяснило, каковы перспективы сотрудничества ТНВ и ОТР.

Врезки в ОТР частично компенсировали потерю аудитории ТНВ после перехода на «цифру»

По словам Ильшата Аминова, врезки в ОТР позволили ТНВ компенсировать потерю части аудитории, связанную с отключением аналогового вещания федеральных каналов первого и второго мультиплексов в октябре этого года. Потеря имела место, даже несмотря на то, что ТНВ, наряду с другими республиканскими каналами, вещание в аналоговом формате сохранил.

— Качество картинки в «цифре» несравнимо выше, нежели в «аналоге». Я по себе сужу: после того, как посмотришь «цифру», смотреть «аналог» уже нет никакого желания, это прошлый век, — признает Аминов.

При этом, по словам руководителя ТНВ, рекламодатели от сотрудничества с телекомпанией не отказались. Этому способствовал тот факт, что канал присутствует не только в «аналоге», но и в пакетах всех кабельных и спутниковых операторов, а также активно развивает интернет-вещание.

«Качество картинки в «цифре» несравнимо выше, нежели в «аналоге». Я по себе сужу: после того, как посмотришь «цифру», смотреть «аналог» уже нет никакого желания, это прошлый век», — признает Аминов. Фото Максима Платонова

— Интернетом у нас сейчас занимается отдельное подразделение, есть определенные успехи. Число наших подписчиков в «Инстаграме» достигло ста тысяч человек, а по цитируемости мы поднялись с 30-го на 11-е место, — говорит Аминов. — У нас такая позиция: если есть вещательная среда — мы стремимся ее заполнить, чтобы быть максимально доступными для зрителей.

С приходом «цифры» начала меняться и ситуация с кабельным ТВ.

— С одной стороны, в крупных городах с приходом «цифры» появилась тенденция к отказу зрителей от кабельного ТВ, ведь за него надо платить, в отличие от цифрового эфирного телевидения, — продолжает Аминов. — С другой стороны, буквально вчера стало известно, что «Таттелеком» выиграл тендер на прокладку волоконно-оптических линий в сельской местности, и для нас это открывает перспективы в данном направлении.

«Пятичасовые врезки — это, по сути, еще один канал»

Пока канал ТНВ не готов заполнить вещанием все предоставленные ему пять часов в эфире ОТР: производимого на сегодня русскоязычного контента для этого недостаточно, а транслировать программы на татарском языке не позволяет лицензия ОТР. Поэтому для начала врезки ограничены тремя часами. Но, по словам Ильшата Аминова, в течение следующего года ТНВ нарастит объем контента.

— Для этого нам потребуются дополнительные творческие и технологические ресурсы. Пять часов эфира — это, по сути, еще один телеканал, и мы, не стану скрывать, будем искать соответствующее финансирование, — говорит гендиректор ТНВ. — Сейчас мы транслируем на ОТР новости, утреннюю программу, фильмы «Соотечественники» и «Черное озеро». Со временем дополним эту линейку за счет актуальных интервью, документалистики и ток-шоу.

Пока канал ТНВ не готов заполнить вещанием все предоставленные ему пять часов в эфире ОТР: производимого на сегодня русскоязычного контента для этого недостаточно, а транслировать программы на татарском языке не позволяет лицензия ОТР. Фото tatar-inform.ru

К сожалению, правила ОТР не позволяют транслировать в рамках региональных врезок рекламу. Допускается только упоминание спонсоров, без логотипов и контактной информации, поэтому сотрудничество с ОТР, по словам Аминова, это не бизнес-история, а возможность донести повестку канала до максимальной аудитории.

Пока дополнительных затрат на вещание на ОТР главный канал Татарстана не понес: обошлись имеющимися ресурсами и уже выпускаемыми для основного канала программами. Правда, пришлось задействовать резервные серверы каналов «ТНВ-Татарстан» и детского «Шаян». Сейчас они вещают без резерва, что чревато перебоями в случае аварий. Впрочем, резервные мощности планируют восстановить в максимально короткий срок.

Хотят больше времени в прайм-тайм

Врезки ТНВ в ОТР сейчас можно увидеть с 6.00 до 8.00 утром и с 18.00 до 19.00 вечером. В будущем рамки врезок расширятся: с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00. По словам Аминова, региональный канал намерен добиваться возможности дольше вещать в вечерний прайм-тайм, в том числе и после 19.00.

— Кроме того, мы бы хотели все же получить возможность трансляции программ на национальном языке. Нам говорят, что лицензия ОТР это не позволяет, но лицензию можно и поменять, — говорит Аминов. — И даже в условиях одноязычного вещания мы намерены освещать национальную тематику.

Есть вероятность, что уже через год региональные каналы потеряют возможность вещания в аналоговом формате. Фото Максима Платонова

Будущее аналогового вещания — туманное, региональный мультиплекс — пока лишь в мечтах

Есть вероятность, что уже через год региональные каналы потеряют возможность вещания в аналоговом формате. Их разрешения на использование радиочастот действуют до следующего года, и неизвестно, будут ли продлены.

— Мы получили письма с вопросом, имеем ли желание и возможность и дальше вещать в «аналоге». Мы, конечно, имеем, но желающих занять частоты вместо нас — длинная очередь, и что будет — никто пока не знает, — признался Аминов. — Но если на уровне всей страны будет принято решение полностью отключить аналоговое вещание, то, конечно, отключимся и мы.

Что же касается перспективы появления третьего (регионального) мультиплекса, включающего набор региональных и муниципальных каналов в «цифре», то никаких обнадеживающих сигналов на этот счет от федеральных властей не поступает.

— Сейчас нам говорят, что нет, третьего мультиплекса не будет. Но ведь в свое время говорили, что и 21-й кнопки не будет, а сейчас есть уже и 22-я кнопка (общедоступный бесплатный муниципальный канал в кабельных сетях, — прим. ред.), а мы вещаем в эфире федерального ОТР. Мы, сообщество вещателей, намерены и дальше шаг за шагом добиваться реализации наших интересов, потому что отсутствие равного доступа граждан к региональному телевидению — это проявление цифрового неравенства, которое необходимо преодолевать.