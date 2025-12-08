События «7 дней»: по следам трагедии в Васильево, доступная среда и развитие халяль-индустрии

По следам трагедии в Васильево, доступная среда и развитие халяль-индустрии — события недели от «7 дней»

Фото: Артем Дергунов

Множественные рваные раны лица и тела — врачи вторую неделю борются за жизнь 9-летней школьницы, растерзанной в поселке Васильево бездомными псами. Возбуждено уголовное дело, начались задержания. Вопрос на личном контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Далеко не первая трагедия вновь разделила людей на два лагеря: одни — за безопасность, другие — за любовь к «братьям меньшим» и прощение для «хвостиков». Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

28 ноября

Этот день разделил мир для маленькой девочки и ее родных на «до» и «после». До — счастливое детство, друзья, большая и дружная семья. После — вечер, автобусная остановка, откуда школьница каждый будний день возвращалась после занятий домой, зобный лай, боль, отчаянье, больничная палата, врачи, делающие все возможное для того, чтобы вернуть из-за грани ребенка, растерзанного сворой из десятка особей.

Врачи делают все возможное для того, чтобы вернуть из-за грани ребенка, растерзанного сворой бродячих собак. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— У меня лично приличных слов в лексиконе уже не осталось. Поэтому чтобы все-таки остаться в рамках приличия я процитирую пост из телеграмм-канала известного российского журналиста Андрея Медведева. Просто я бы лично сказал жестче. Андрей Медведев написал: «Снова трагедия по вине зоошизы. Собаки растерзали ребенка. Девочка при смерти. А произошло это потому, что идиоты, которые называют себя волонтерами, прикормили стаю». Волонтеры подкармливают этих бездомных животных. Есть волонтер, которая сюда стабильно раз-два в неделю приезжает в это СНТ покормить стаи. Это место становится точкой притяжение для этих стай, и они эту территорию считают своей. И любая угроза, которую они замечают извне, в данном случае ребенок, у них провоцирует агрессию». Жалко маленьких четвероногих шалунов? Ну, заберите их домой, отвезите в приют. Нет, так нельзя, отвечает нам зоошиза, это же безопасные собаки, они могут жить на улице, потому что никого не кусают. У зоошизы в голове не рождается мысль о том, что собаки в принципе на улице жить, тем более стаями, не должны. Но зоошиза всегда ставит жизнь собаки выше жизни человека, даже растерзанного ребенка». Конец цитаты, — с этих слов начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.

На месте трагедии — автобусной остановке до сих пор разбросаны детские вещи и канцелярские принадлежности. Вокруг — раздолье для хвостатых бродяжек: мест, где можно спрятаться от непогоды, укрыться от опасностей или засесть в засаду — с избытком. За несколько дней до рокового нападения бездомные собаки попадали в объективы камер. Председатель СНТ, близ которого и случилась беда, Владислав Михеев признается журналистам: «Я со своей стороны как председатель дважды писал заявления на отлов в 2022-м и 2025-м годах, приезжал «Кот и пес», чипировали и назад привозили».

Собственно, сотрудники приюта «Кот и пес» первыми и оказались под арестом. С их организацией был заключен контракт на отлов бездомных животных в Зеленодольском районе. А буквально за сутки до задержания, съемочная группа успела переговорить с Максимом Ивановым — помощником руководителя «Кота и пса». И вот что он рассказал про ту самую стаю:

— Мы их ловили уже. Они были с бирками. Мы по контракту отпускаем их, мы не можем по закону их держать у себя. Все виноваты: и государство не строит приюты, хотят заниматься отстрелом, а это ничего не дает. Собаки же из воздуха не берутся! Их же бросили те же самые люди, которые там и живут — в Васильево, — с горечью поделился он. И добавил: — Девочка выживет или нет… Пройдет это и все. Ничего не изменится…

Как не изменилось после гибели от клыков другой стаи в прошлом году под Казанью Жанны Хусаиновой. Случаев нападения меньше не стало. И в том же Зеленодольском районе это далеко не единственное нападение собак на людей. Администрация муниципалитета на связи с семьей пострадавшей школьницы, обещают всю необходимую помощь.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

«Как всегда боремся со следствием, а не с причиной, и сегодня, наверно еще труднее признаться, даже самому себе, что собака не виновата и не может быть виновата в своем неправильном поведении. Она — животное, хоть и разумное. В основе проблемы — непрофессионализм, неграмотность и вседозволенность. Людей, конечно. А еще фанатизм — уже известно, что животных в Васильево прикармливали сердобольные волонтеры. Кому, как ни им, зоозащитникам, знать, что собака действует инстинктивно — там, где еда — это ее территория. В итоге собаки защищают территорию, а волонтеры собак», — отмечают наши коллеги с ТНВ. Известно и то, что в моменты, когда по вызову приезжали специалисты по отлову бродячих животных, люди собак прятали. А потом снова отпускали на волю.

С 2019 года на федеральном уровне идет поиск оптимального решения, способного удовлетворить обе стороны — и тех, кто резонно опасается в один из дней стать жертвой хвостатых бродяг, и тех, кто готов грудью встать на защиту «хвостиков», но не готов приютить кого-то из них у себя в жилище. Поиск идет, вот только того самого оптимального решения, пока никак найти не получается… Как быть. «Стрелять? «Сажать на пожизненное»? Отпускать? Пора бы определиться. Раны от укусов на теле этой проблемы еще можно залатать, в отличие от шрамов на теле маленькой девочки, которая уже никогда не будет прежней», — задается вопросом журналист программы «7 дней».

Тем временем в соцсетях уже появился ответ от зоозащитников. Правда, анонимный.

— И этот ответ стоит того, чтобы его привести полностью, — подчеркивает Ильшат Аминов:

«1. Смерть одного ребенка не повод для убийства всех бродячих собак. Машины тоже детей убивают. Давайте уничтожим все машины. При этом абсолютный лидер в убийстве детей — люди. Так что... что должно из этого следовать?

2. Стерилизованная, привитая, сытая, бродячая собака — представляет минимум опасности. Это факт. Как и трезвый, получивший права и соблюдающий правила ПДД водитель представляет минимум опасности для детей. Проблема не в машине или бродячей собаке, а в том, как работает система, в задачу которой входит сведение опасности к минимуму, без уклона в радикальную шизофрению.

Самый тут близкий, эталонный пример — Грузия. Почему то у них получилось решить проблему нападения бродячих собак максимально гуманными методами. А у вас — нет. Может проблема в коррупции? Может проблема в отсутствии разделения властей, что позволяет всей системе действовать в одной связке? Может проблема в кумовстве, что лишь укрепляет эту систему? Так может проблема в вас и в вашей системе, а не в бродячих собаках и зоозащитниках?», — конец цитаты.

Возможно, этот зоозащитник предпочел остаться анонимом именно потому, что не до конца и сам уверен в своих словах. Может потому, что задумался о том, какими бы были его последние мысли, когда погибал бы раздираемый сворой, как Жанна Хусаинова. Или представил своего ребенка на месте той девочки с автобусной остановки в Васильево и не уверен, что готов был бы на такой размен: здоровье или жизнь его ребенка на свободу бродячих псов и их право охотиться, где и на кого заблагорассудится.

— Начнем с того, неуважаемый мною зоозащитник, что девочка, слава Аллаху жива и борется за жизнь. Но сама фраза: «смерть одного ребенка не повод для убийства всех бродячих собак», поражает меня своим цинизмом и жестокостью. Представляете, сколько по вине этих людей может пострадать детей, дай им волю. А уж сравнивать детей и машины, по мне, вообще, предел идиотизма. Как и валить все проблемы на систему. Дискутировать тут бесполезно, нужно менять законы. Их начали разрабатывать. Местные власти должны получить право регулировать численность бродячих животных, все домашние животные должны быть поставлены на учет, владельцы собак, выбрасывающие питомцев на улицу, должны нести ответственность. И последнее: лично для меня, нет никакого выбора — жизнь одного ребенка дороже всех бродячих собак. Точка, — подчеркнул ведущий программы «7 дней».

Другая реальность

— Согласитесь, мы все немного заражены эгоизмом временно здоровых. Я в том числе. В повседневной жизни, мы не так часто замечаем людей с ограниченными возможностями. Или делаем вид, что не замечаем. А ведь грань очень тонкая. Попали в аварию, упали на ледяном тротуаре, просто поскользнулись в ванной... И сразу попали в другую реальность, где обычные бытовые дела становятся проблемой. А спуститься с пятого этажа или перейти улицу просто невозможно. И весь огромный мир сужается до размеров маленькой квартиры, — с первых слов заставил задуматься ведущий программы «7 дней».

Только в Казани сегодня проживают 84 тысячи человек с ограниченными возможностями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Только в Казани сегодня проживают 84 тысячи человек с ограниченными возможностями. Порядка 6,5 тыс. из них — дети. И задача властных структур всех уровней сделать так, чтобы жизнь каждого гражданина республики была комфортной и благоприятной.

«Я есть счастье». Эта надпись украшает статусы соцсетей Эльвиры Даниловой — яркого представителя сообщества особенных мам Казани, воспитывающих и растящих особенных детей, многие из которых маломобильны. Но их жизнь наполнена движением, и очень часто весьма протяженными маршрутами, иной раз пролегающими через половину города. Нужно успеть на реабилитацию, в бассейн… Это не прихоть, а необходимость. Большая коляска не везде помещается в такси. И автобусы — не лучший вариант: ослабленный иммунитет не подвигает к лишним рискам. Но в целом, по словам Эльвиры Даниловой, сегодня в городе сложностей для людей с особенностями организма стало намного комфортнее.

В спортзале школы №49 Казани гремит железо: здесь проходят тренировки по фехтованию на колясках. Один из спортсменов — Эльмир Юсупов. Он то с мамой, а то и сам приезжает на занятия трижды в неделю. Говорит, что вид спорта сложный, но интересный. И успехи радуют: сегодня он кандидат в мастера спорта. Один из недавних трофеев — бронза на турнире в Абхазии. А ведь занимается всего год!

Зал в школе — тоже особенный. Сначала хотели расширить имеющиеся площади под нужды учеников, но затем решили дать жизнь совершенно новому инклюзивному проекту. Зал, полностью отвечающий стандартам доступной среды, был выстроен с ноля.

Нужно успеть на реабилитацию, в бассейн… Это не прихоть, а необходимость. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Далия Гайнанова — учредитель автономной некоммерческой благотворительной организации гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями для здоровья «Все для детей» подчеркивает:

— Все инклюзивные проекты учитывают всю Казань. И людей с разными возможностями и потребностями: это и люди с палочками, и человек, который передвигается в коляске. И конечно, средствами, повышающими доступность городской среды, могут пользовать и мамочки, и кому просто тяжело подниматься по лестнице. Идем в этом направлении.

Марат Кадыров передвигается по городу на электроколяске. Скорость — до 18 км/ч. Бульвар на ул. Серова — инклюзивный: все строительство велось при ежедневном общении с людьми, для которых особенно важна доступность среды.

Уже несколько лет идет реализация программы «Доступная среда». И если на начальном этапе речь шла только об исполнении требования по установке пандусов и оборудованию подъемников, которые не всегда оказывались действительно доступным для людей с ограниченными возможностями (почти 500 обращений в «Народный контроль», за 3 года решены порядка 400), то пару лет назад, по поручению раиса Татарстана, было взято направление на создание реальной инклюзивной среды. Особое внимание — обустройству общественных мест, жилого фонда и соцучреждений.

Уже несколько лет идет в республике реализация программы «Доступная среда». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Марат Кадыров предлагает Татарстану стать пилотом в масштабной программе по переселению маломобильных людей на первые этажи строящихся домов. Те квартиры, в которых люди с инвалидностью живут сегодня — на высоких этажах, где по противопожарным требованиям, практически невозможно оборудование пандусов, передать во вторичный фонд.

Мастерские по живописи, гончарному делу, плотницкому мастерству, танцы на колясках, спорт. Инклюзивный проект, воплощенный в общеобразовательной школе, где в одном пространстве новому учатся и дети с ограниченными возможностями, и ученики школы — еще один яркий пример даже не инклюзии, а эмпатии. И это помогает и тем и другим лучше понимать друг друга и в конечном итоге становиться одним дружным коллективом.

Халяль-индустрия

— А теперь об экономике, а точнее о драйверах роста нашей экономики. Я сейчас назову сектор с лучшей динамикой роста, который мы по праву можем считать локомотивом. Особенно в Татарстане и особенно в последние 5 лет. И это... нет, не туризм. И не маркетплейсы. И не производство. А вернее и то, и другое, и третье... только с маркой халяль. Целая индустрия халяльного образа жизни мощно набирает обороты в республике, да и в мире. Даже если брать только производителей халяль-продукции. Сейчас их в республике около тысячи, а в 2020-м было всего порядка 100, — ввел в следующую тему ведущий программы «7 дней».

Производителей халяль-продукции сейчас в республике около тысячи, а в 2020-м было всего порядка 100. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Десятикратный количественный рост за 5 лет — это действительно впечатляет. Вызывают уважение и обороты. Например, экспортные: в 2020-м халяль-продукции из Татарстана поставлялось примерно на $6,5 млн в год. Сегодня — на $38 млн. И потенциал для дальнейшего роста огромен. Особенно если взглянуть на глобальные масштабы: мировой рынок халяльных продуктов питания в 2024 году оценивался в $2,5 трлн! При ежегодном среднем росте сегмента на 9,1%, уже к 2034 году, согласно ожиданиям, он перешагнет за отметку в $6 трлн.

«Мы это то, что мы едим». Фраза, как нельзя лучше характеризующая подход к работе на фабрике готовой еды. Два главных приоритета производства: качество и халяль. Халяль в любом случае основа основ, и халяль, как подчеркивает Артур Эльканов — директор по маркетингу целой группы компаний, не может быть наполовину или на 99%. Только на все 100% или, как говорят в компании, на 360 градусов. И это касается всех, даже на первый взгляд не самых принципиальных моментов. Допуски и погрешности — недопустимы!

Аббяс хазрат Шляпошников: «Три четверти бизнеса в общепите под маркой халяль таковыми по факту не являются». Максим Платонов/РИА Новости

Не так давно, председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников тоже говорил об этом. Он привел цифры: три четверти бизнеса в общепите под маркой халяль таковыми по факту не являются. Еще раз тему подняли на круглом столе в Торгово-промышленной палате. Одна из ключевых причин: недобросовестность самих предпринимателей. Люди просто клеят лейбл, полученный в одной из множества структур по всей стране, которые выдают сертификаты, превратив это в бизнес, а по факту, не несут никакой ответственности. И с этим точно нужно что-то делать.

В Татарстане есть все возможности и огромные перспективы развивать халяль-индустрию. Рынок и бизнес очень отзывчивые, также как потребители. Сектор растет, как иногда говорят — опережающими темпами, и в направлениях, и в форматах, и в объемах. И при этом есть сектора неохваченные или совсем мало охваченные «халяль», хотя запрос на это имеется. Та же сфера корпоративного общественного питания. Есть дополнительная поддержка на уровне вплоть до руководства республики. Остается только решить насущные вопросы и двигаться вперед.

