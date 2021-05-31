«Родные языки народов многонационального федеративного государства уходят в тень»

Три года закону о родных языках, что будет с электросамокатами и как проходил праймериз ЕР: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Минувшая неделя вновь оказалась насыщена событиями. Красной линией прошли такие темы, как праймериз Единой России, День химика и сохранение национальной культуры и родного языка. Об опасностях глобализации и растворения в единой человеко-массе народов, культур и национальных языков президент Татарстана Рустам Минниханов говорил в интервью с известной телеведущей Тиной Канделаки. Об этом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Национальные языки уходят в тень

Так кратко охарактеризовал процессы, происходящие в системе образования ведущий программы «7 дней» — гендиректор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель республиканского Союза журналистов Ильшат Аминов.

Вообще, об образовании в целом и его национальной компоненте, на минувшей неделе разговор заходил не раз. Не обошла его вниманием и известная российская телеведущая Тина Канделаки в беседе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В частности, она выразила мнение, что глобализация в теории может уничтожить любую национальную культуру, смешав языки, как в Вавилоне. Более того: общеизвестные книги и фильмы могут сделать ту же татарскую национальную культуру «достоянием истории», а дети (татарские или русские) будут, скорее, расти на комиксах «Марвелл», а уже потом на истории Золотой Орды.

25 июля, то есть уже менее чем через месяц, исполнится ровно три года с момента принятия в России закона о родных языках. С этого времени обязательное изучение национальных языков, как вторых государственных, в республиках ушло в прошлое. Вместо них в школах появился предмет «Родной язык». Да, он — в обязательной части учебного плана, но: родители ребенка, вне зависимости от национальной принадлежности, сами выбирают — какой язык их сыну или дочери считать родным. И времени на родной язык отводится всего 2-3 часа в неделю.

«На сайте министерства просвещения России нет ни анализа, ни мониторинга. С такого молчаливого согласия родные языки народов многонационального федеративного государства постепенно уходят в тень», — с горечью подчеркнул ведущий программы. Фото: Ринат Назметдинов

Ильшат Аминов отметил, что за все три года, что действует закон, в России так и не появилось единой систематизированной информационно-просветительской базы по национальным языкам, учебникам и пособиям, призванным помочь в постижении предмета и преподавателям и ученикам. «На сайте министерства просвещения России нет ни анализа, ни мониторинга. С такого молчаливого согласия родные языки народов многонационального федеративного государства постепенно уходят в тень», — с горечью подчеркнул ведущий программы.

А что говорит статистика? В республике Марий Эл в качестве родного языка для своих детей марийский выбрали только 10%. В Чувашии по состоянию на прошлый год — чуть более 63%. В Татарстане — 65%. Из оставшихся 35% на предмете «Родной язык» изучают русский — 30%, а еще 5% — учат другие языки.

Об этом, а также о необходимости объединять усилия в вопросах сохранения культуры, языка, как основы национального наследия, говорили на днях в Актаныше на совместном заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана и Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Курултая Башкортостана. Участники встречи отметили, что родственность и культур, и языков обязывают республики объединять усилия и поддерживать друг друга в укреплении вопросов национального образования. Сегодня в качестве родного языка в соседнем Башкортостане башкирский язык изучают всего 13% школьников, 8% — татарский. При этом 65% в обязательном порядке изучают башкирский язык как государственный. «Как удалось это сделать Башкортостану, и нужно ли было Татарстану пойти по такому же пути?», — задается вопросом Аминов. За ответом отправилась съемочная группа.

Казанская школа «Солнце» и ее директор — Павел Шмаков давно известны всему Татарстану. Именно здесь был поднят вопрос о праве национальных республик на внесение государственных языков в число обязательных учебных предметов. В 2019 году Павлом Шмаковым была предпринята попытка отстоять это право в Верховном суде. Судебное дело было проиграно, но в возглавляемой им школе идея директора была реализована.

В 2019 году Павлом Шмаковым была предпринята попытка отстоять это право в Верховном суде. Фото: Марк Шишкин

В Башкортостане такой подход был реализован в масштабе республики. 65% учебных учреждений в обязательном порядке преподают башкирский язык. Вот только отводится на него всего по одному часу в неделю. В Татарстане на предмет «Родной язык» выделено в 2-3 раза больше.

Встреча профильных комитетов законодательных органов двух республик в Актаныше состоялась впервые. Вопросов и тем для обсуждения накопилось много. Как и предложений. Башкортостан предлагает Татарстану поддержать свою инициативу по созданию этнокультурных учебных заведений с родным языком преподавания. Татарстан предлагает соседям поддержать идею внести в федеральные госстандарты обязательное изучение национальных языков. Шанс на то, что стороны сумеют договориться — есть. А это значит, что есть шанс и на то, что удастся сдержать стремительное сокращение числа носителей языка.

Будущее электросамокатов

Кому и на каких условиях можно будет пользоваться этими средствами индивидуальной мобильности или коротко СИМами? Какие условия поставят владельцам прокатных электросамокатов? Будет ли адаптирована под использование этого вида транспорта городская инфраструктура? Этими вопросами сейчас озабочены не только в Казани.

С одной стороны, появление небольших, скоростных и недорогих средств передвижения значительно повысило эту самую мобильность граждан. С другой — сводки происшествий повсеместно запестрели сообщениями о многочисленных пострадавших: то сам самокатчик не справится с управлением и покалечится. Особенно, если решил покататься, предварительно приняв изрядную дозу горячительных напитков. То кто-то, разогнавшись по тротуару, собьет зазевавшегося пешехода. То поленившись дождаться разрешающего сигнала светофора и решивший не покидать свой СИМ, человек попадает под колеса автомобиля.

Окончательного решения по проблеме электросамокатов пока — нет. Но в том, что решение — необходимо, сомнений нет тоже. Фото: Ринат Назметдинов

Предложений по урегулированию проблемы — много. От полного запрета электросамокатов до требований проходить желающим прокатиться курса специального обучения и приравнивания СИМов к мопедам (с необходимостью получения соответствующего водительского удостоверения), от законодательно оформленного требования использовать водителям электросамокатов специальной защитной экипировки, до ограничения мест парковки СИМов, от ограничения максимальной скорости до 10-15 километров в час, до введения правил, запрещающих передвижение по тротуарам, а то и вообще везде, кроме специально отведенных территорий. Окончательного решения пока — нет. Но в том, что решение — необходимо, сомнений нет тоже.

Праймериз «Единой России» — итоги

Кто и сколько голосов набрал, пока говорить еще рано. Подсчет результатов недельного голосования за кандидатов в кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ стартовал в воскресенье вечером и в счетных комиссиях работа кипит. Так что наши коллеги из программы «7 дней» решили вывести некое резюме самого процесса организации и проведения предварительного голосования и рассказать о том, как все происходило.

И стоит отметить, процесс в этот раз был более чем активным. И претендентов было немало, и желающих поддержать их голосом — тоже. На участках даже выстраивались очереди. Люди приходили задолго до открытия и терпеливо ждали возможности отдать свой голос. Люди разных возрастов и профессий, объединенных одним — неравнодушием к будущему и республики, и государства.

Выборы — предварительные. Можно сказать — тренировка перед будущими — сентябрьскими. А вот работа: встречи с избирателями, сбор наказов и пожеланий — самые что ни на есть — настоящие. Какие-то волнующие граждан вопросы удавалось решать в оперативном порядке. Более масштабные, затрагивающие интересы и чаяния значительного числа татарстанцев — лягут в основу не только доработанных избирательных программ тех кандидатов, кто пройдет рейтинговый отбор, но и претендуют на то, чтобы обернуться законодательными инициативами.

Подсчет результатов недельного голосования за кандидатов в кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ стартовал в воскресенье вечером. Фото: Максим Платонов

Ковид-диссиденты

Еще один неологизм, пополнивший словарь современности. Речь идет о ярых противниках вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Тех, кого, можно так сказать, Бог миловал, и им повезло пока не заболеть COVID-19, а потому уверенных в надуманности проблемы и необходимости ее решать. И, что особенно страшно, не только уверенных в этом, но и активно убеждающих в собственной правоте окружающих.

В качестве примера Ильшат Аминов привел известного деятеля российской культуры — Никиту Михалкова. Год назад именно он в одной из своих программ, вещал о всемирном заговоре и объявил вакцинацию ничем иным, как попыткой добровольно-принудительного поголовного чипирования. Страшилка, озвученная известным и уважаемым человеком, моментально разлетелась, передаваясь из уст в уста, а сам Никита Сергеевич… сделал прививку от коронавируса. На собранной по этому поводу пресс-конференции, он мотивировал это тем, что много где бывает, и никто не знает «где бахнет».

Бахнуло от вчерашних коллег по заблуждениям. Те немедленно обвинили Михалкова сначала в подкупности, а потом начали распространять слухи, что актер вакцинировался особенной, специальной, «не для всех» вакциной.

Интересно: ковид-диссиденты растут и множатся как грибы под дождем именно только у нас — в России, а что в мире? — задались вопросом журналисты программы «7 дней». Китай. Шеньян. Там недавно произошла локальная вспышка COVID-19. СМИ демонстрируют в буквальном смысле штурмы пунктов вакцинации. Подвергать себя опасности даже лишний день люди не хотят.

В России, где уже три вакцины доказали свою эффективность и получили все необходимые подтверждения, общее число вакцинированных едва достигает 11%. Фото: Максим Платонов

США по сей день лидер по числу инфицированных. В этой стране приходится даже ограничивать порыв населения обезопасить себя и близких от опасности заболеть смертельным недугом и в первую очередь выделять вакцину группам повышенного риска. Например — беременным женщинам.

Израиль. Здесь уже давно все рассчитали и просчитали и… очень долгое время государство удерживает лидерство по доле вакцинированных. Израиль был готов вдвое переплачивать в сравнении с другими странами за первоочередную и бесперебойную поставку партий вакцин. В стране введены «зеленые паспорта» для тех, кто уже вакцинирован или переболел. Этот документ позволял посещать им общественные места, а вот для тех, кто такой паспорт не имеет, свобода перемещения ограничена. Даже на работу без теста — не попасть.

Израиль, Великобритания, Чили, США, Китай: привиты где 60, где 50, где 40% населения. Страны, желающие жить, работать, развиваться, торговать, обмениваться туристами и бизнес-делегациями, образно говоря, соревнуются в активности прививочной кампании. В России, где уже три вакцины доказали свою эффективность и получили все необходимые подтверждения, в том числе и «Спутник-V» (первая вакцина от коронавируса в мире, к настоящему моменту получившая одобрение большинства стран мира) общее число вакцинированных едва достигает 11%.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул: «вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя» и делать этого никто не собирается. Но есть нюанс: «граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что без прививки они могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью». Лидер государства подчеркнул право каждого жителя страны на самостоятельный выбор. Но взвешенный и продуманный. На одной чаше весов — ничем не подкрепленные и при этом часто противоречащие друг-другу заявления лжепророков о все том же чипировании и зомбировании населения, всемирных заговорах и прочих ужасах. На другой — собственные здоровье и жизнь, а также безопасность родных и близких — тех, кто находится рядом и попадает в зону риска, стоит кому-то заболеть.

В ходе проверок множество газовых колонок признаны не пригодными для безопасного использования. Фото tatar-inform.ru

Непригодны к использованию и подлежат отключению



Речь о бытовых приборах в квартирах татарстанцев. А если быть еще точнее — о газовых колонках. После череды газовых аварий, по республике, набирая силу и размах, катится волна коммунальных проверок. В ходе нее множество газовых колонок признаны не пригодными для безопасного использования и были отключены. Кому-то совсем недавно, а кто-то вынужден обходиться без горячей воды уже третий месяц. Как жители дома номер 35 по ул. Гагарина. Или третий год, как в одном из домов по ул. Бондаренко.

Кто виноват и что делать — два вопроса, волнующие тех, кто попал в такую ситуацию. Что делать управляющие компании знают: ремонтировать. Но за счет самих жильцов. Так в том самом доме по ул. Гагарина, его обитателям предложили скинуться и набрать аж 8 млн рублей. Жильцы уверены, что исправление ситуации — забота управляющей компании, вовремя не заметившей техническую неисправность. Там же уверяют, что ответственность за собственное жилье несут владельцы квартир и квартиросъемщики.

День химика

Для Татарстана, где нефтегазохимия — один из драйверов развития и одна из основных бюджетообразующих отраслей, это даже не только профессиональный праздник, а торжество республиканского значения.

По традиции, с особым размахом торжества прошли в Нижнекамске. Там, в юбилейный — 55-й по счету для города год, с участием президента Татарстана, первых лиц Группы ТАИФ и ПАО «Татнефть», а также специально приехавшего на торжество председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, были введены в эксплуатацию сразу несколько новых производств, в том числе — ДССК: каучуков пятого поколения, особенно востребованных мировыми производителями автомобильных шин.

По традиции, с особым размахом торжества прошли в Нижнекамске. Фото: Роман Хасаев

А незадолго до этого состоялось торжественное возложение цветов к бюсту первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева.

С производств торжество переместилось в ледовый дворец «Нефтехим», где в этот день чествовали не только ветеранов, но и молодых ученых, рационализаторов, передовиков производств, одаренных студентов и призеров профильных школьных олимпиад. Официальная часть плавно перетекла в концертно-развлекательную. Музыкальным подарком для всех стало выступление группы «ЧИЖ и Ко». А ближе к вечеру, праздник выплеснулся на улицы нефтехимической столицы Татарстана.

Подробнее узнать о том, как проходили торжества, а также о других важнейших событиях недели, попавших в объективы съемочных групп ТНВ, можно в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 31 мая ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

