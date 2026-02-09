Достижения и болевые точки татарстанской медицины

Смертность снижается, число жалоб на медпомощь растет, бизнес в Казани обсудил потенциал несырьевого экспорта — события недели от «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Вторая половина зимы — самая горячая пора: традиционно это время коллегий, а значит, не просто подведения итогов и заслушивания отчетов, но и выстраивания планов на будущее. Причем, как правило, минимум на три-пять лет вперед. Этими словами открыл новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» на ТНВ ее ведущий Тимур Бикмурзин. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Минздрав РТ — итоги 2025-го

— На прошлой неделе мы заслушали на коллегии Минздрава Татарстана отчет нового министра Альмира Абашева, которого, конечно, нельзя назвать здесь человеком новым или малознакомым. Пусть в этой должности он работает всего 4 месяца, он глубоко погружен в систему здравоохранения, отлично ее знает и понимает изнутри, с 2019 года по июнь 2025-го работал в качестве первого заместителя министра здравоохранения Татарстана, — подвел к первой теме выпуска программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Результаты впечатляют: десятки построенных и отремонтированных объектов здравоохранения, миллионы амбулаторных посещений, десятки тысяч высокотехнологичных вмешательств. Главное достижение: уровень смертности в республике возвращается к доковидным показателям.

Альмир Абашев: «Укомплектованность врачами в Республике Татарстан в целом составляет 71,7%, но в ряде городов и районов РТ показатель ниже 50%». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году стартовала вторая волна масштабных национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». В республике, по сути, активно создается региональная система управления здоровьем.

Но как отмечает ведущий программы «7 дней»:

— За этим фасадом безусловно важных и выдающихся результатов, особенно в области высокотехнологичной медицины, остается острейшая проблема качества оказываемых услуг. Количество жалоб в системах «Госуслуги», «Народный контроль» и «Инцидент-менеджмент», на что во время коллегии особо обратил внимание раис Татарстана Рустам Минниханов, год от года растет. И с этим нужно что-то делать. Другая, крайне острая проблема — нехватка кадров, особенно специалистов в первичном звене здравоохранения, и особенно в сельских муниципалитетах. На коллегии привели цифры: в Татарстане остро недостает 330 врачей первичного звена и 265 узких специалистов.

Осмотр выставки, развернутой в рамках итоговой коллегии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как подчеркнул в своем выступлении на коллегии министр здравоохранения республики:

— В группу наиболее проблемных вошли населенные пункты с численностью населения от 50 до 500 тысяч, — сообщил Альмир Абашев. — Притом что укомплектованность врачами в Республике Татарстан в целом составляет 71,7%, показатель ниже 50% регистрируется в Лениногорске, Бугульме, Чистополе и Заинске. Существенным фактором, влияющим на приток кадров в малых городах, является ограниченный объем социально-жилищного строительства, отсутствие участия молодых специалистов в программах социальной ипотеки, а также скудный рынок найма и приобретения вторичного жилья.

Глава Минздрава РТ также подчеркнул:

— Министерством разработана программа поддержки привлечения врачей именно тех специальностей, по которым конкретная медицинская организация испытывает острейший дефицит. В качестве основной меры поддержки предлагается единовременная компенсационная денежная выплата при устройстве на работу с предложением контракта на три года.

Глава Минздрава РТ: «В числе инструментов, призванных помочь решить проблему кадрового голода, также создание специального кадрового центра». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе инструментов, призванных помочь решить проблему кадрового голода, также создание специального кадрового центра, что займется организацией и координацией работы по профориентации, развитию образовательных программ, планированию комплектования специалистами под конкретные потребности на местах, развитием института наставничества и непрерывного медицинского образования.

Особое внимание — районам, где статистика, казалось бы, показывает неплохую динамику: показатели заболеваемости на 20% ниже, чем в райцентрах и городах, но по факту речь идет не о лучшем состоянии здоровья, а о позднем обращении пациентов к специалистам.

Рустам Минниханов: «Республика намерена и в наступившем году всесторонне поддерживать систему здравоохранения». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов подчеркнул: республика намерена и в наступившем году всесторонне поддерживать систему здравоохранения. В планах сделать капремонт еще 111 объектов. На эти цели выделяется 9,5 млрд рублей. Уже начата модернизация РКБ и принято решение о старте проектирования новой поликлиники РКОД. Действующая, построенная еще в 1973 году, рассчитана на 618 посещений в сутки. А принимает 1 100 человек. Реальная потребность в пропускной способности — 1 500 пациентов в сутки.

Плюс общая ориентация медицины на обозримое будущее не только на решение вопросов обеспечения доступности всех видов помощи, но и на все более активное внедрение инструментов работы на опережение процессов сохранения здоровья людей: глубокий анализ, укрепление, профилактика. Все то, что в целом можно и нужно называть «управление здоровьем».

Вероника Никишина — бизнесу: «Приказа умирать не было!»

В Казани на прошлой неделе прошел масштабный бизнес-форум с участием федеральных гостей. Обсуждали в том числе как не только сохранить, но и нарастить российский экспортный потенциал, как поддержать отечественного производителя. Особенно в сфере несырьевого экспорта. В экономике и бизнесе бороться нужно, невзирая на санкции и ограничения, искать и находить новые рынки сбыта. И не сдаваться, несмотря на очевидную нехватку ресурсов, не самые благоприятные условия для ведения бизнеса, дефицит кадров, денег и всего остального.

«Приказа умирать не было, приказа сдаваться не было», — так очень доходчиво объяснила текущую ситуацию и задачу руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Вероника Никишина — бизнесу: «Приказа умирать не было, приказа сдаваться не было». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана, подчеркнул, что ни в коем случае нельзя не только сдавать уже завоеванные позиции на глобальных рынках поставок, но и снижать активность по освоению новых ниш и территорий, так как восстановить потери потом будет крайне сложно, если вообще возможно. Необходимо наращивать отечественный и в первую очередь несырьевой экспорт.

Олег Коробченко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя не только сдавать уже завоеванные позиции на глобальных рынках, но и снижать активность по освоению новых территорий. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тем более что именно сейчас конъюнктура для российских производителей достаточно благоприятна: запрос на нашу продукцию не просто есть, он постоянно растет. Бизнес-форум в Казани, организованный при поддержке Российского экспортного центра, тому наглядное доказательство. На одной из его площадок живо, с демонстрацией образцов изделий, лицом к лицу встретились производители — потенциальные экспортеры, и покупатели — импортеры. Всего более 20 иностранных компаний из более чем 10 стран мира, а также российские предприниматели из 20 регионов страны.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов: «На 2026 год на поддержку экспортно ориентированных производителей по нацпроекту выделено свыше 2 млрд рублей». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Меры поддержки для отечественных производителей — есть. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов отметил, что на 2026 год по нацпроекту выделено свыше 2 млрд рублей. В числе приоритетных направлений — логистика. «Она перестроилась. Мы создаем новые транспортные коридоры», — подчеркнул заместитель федерального министра.

— Каждую неделю выезжаем в районы и рассказываем, помогаем бизнесу выйти на экспорт. Доходит до того, что в одном районе компании уже научились экспортировать, а в соседнем такая же не знает об этой возможности или не знает о мерах поддержки, — отмечает необходимость наращивать усилия заместитель премьер-министра — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Мидхат Шагиахметов: «Каждую неделю выезжаем в районы и рассказываем, помогаем бизнесу выйти на экспорт». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Почему так важен и так нужен российский экспорт, сейчас особенно? И почему эта задача не только стратегическая, геоэкономическая, но и геополитическая? Посмотрите, что происходит в мире, какое давление сейчас оказывается не только на Россию, но и страны БРИКС, Китай, Индию, как угрожают той же Бразилии, я уже не говорю про Венесуэлу и другие страны Латинской Америки, неспокойно на Ближнем Востоке. А в основе всего, конечно, экономика и борьба за ресурсы, за рынки, которые мы не имеем права отдать, упустить. Вот еще почему ставятся такие сверхамбициозные и, на первый взгляд, нереальные задачи (они решаемые, просто требуют огромных усилий): не просто сохранить, а нарастить экспорт и рынки, особенно в наши дружественные страны из постсоветского пространства, в Азии, в Африке, в Латинской Америке, в Индии, на Ближнем Востоке. Посмотрите, какие перспективы. Наш экспорт не просто так называемая мягкая сила, это экономический каркас БРИКС, его устойчивость, основанная на стратегическом партнерстве, — позволил себе резюмировать итоги форума и вывести ключевой вектор, ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

«Работа ученого — удовлетворение любопытства»

8 февраля — День российской науки. Именно в этот день в 1724 году императором России Петром I был подписан указ о развитии науки, что стало основанием для создания первой в стране Академии наук и художеств (сегодня — Российская академия наук). 35 лет исполняется в этом году Академии наук Республики Татарстан.

6 февраля раис Татарстана провел торжественную церемонию вручения Государственных премий в области науки и техники и госнаград. Наши коллеги из программы «7 дней» встретились с теми, кто посвятил годы, а то и десятилетия своей жизни развитию науки во благо республики и России.

6 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов провел торжественную церемонию вручения госнаград и Государственных премий в области науки и техники. Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Римма Ибатуллина — директор ООО «НПИ «Биопрепараты». Основное направление деятельности коллектива под ее руководством — производство бактериальных (не химических) удобрений для сельского хозяйства.

— Работаем под девизом: «От здоровой почвы — к здоровому населению». Усиливаем качество питания, — поделилась героиня с журналистами.

42 года своей жизни отдала Римма Ибатуллина любимому делу. В 1962 году открытие цеха бактериальных удобрений было мерой вынужденной — минеральных удобрений был сильнейший дефицит. Сегодня уменьшение пестицидной химической нагрузки в агропромышленном секторе — мировой тренд. Эффективность впечатляет: биопрепараты позволяют увеличивать урожайность на 2,5 центнера с гектара. Годовой экономический эффект для аграриев — 2,8 млрд рублей.

Всего заслуженных госнаград и премий в этот день были удостоены более 20 ученых. Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

На получение Государственной премии Римма Ибатуллина приехала вместе с коллегами. В группе восемь человек. Профессии разные, цель одна: технологии как инвестиции в здоровье и успешность будущих поколений.

Всего заслуженных госнаград и премий в этот день были удостоены более 20 ученых. В их числе группа математиков и экологов Казанского федерального университета. 15 лет они прорабатывали и совершенствовали идею повышения скорости и эффективности создания математических моделей и цифровых двойников для нефтяной отрасли. Подхватили идеи 1959 года, развивали и усиливали, не думая о госнаградах. Сейчас, например, моделирование Ромашкинского нефтяного месторождения, с сотнями скважин и множеством вводных, занимает 3—4 минуты.

— Не ради премии и не ради диссертации. У ученых есть личный интерес — нравится этим заниматься, — поделился с журналистами эмоциями доцент кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики КФУ Ренат Марданов.

Ренат Марданов: «У ученых есть личный интерес — нравится этим заниматься». Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

— Работа ученого — удовлетворение своего любопытства за счет государства. Я получаю удовольствие. И, конечно, хорошо, что оценили, — дополнил профессор Валерий Шарафутдинов.

— Поздравляю! Желаю новых прорывных проектов и открытий! — обратился ко всем награждаемым раис республики Рустам Минниханов.

