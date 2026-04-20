Кадровый голод в системе здравоохранения: проблема и решения

Парадокс современной экономики: в стране в целом и в Татарстане в частности фиксируется одновременно и безработица, и хронический дефицит кадров в ключевых отраслях и сферах. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

49,4 тыс. вакансий

Именно столько рабочих мест, и это только в Татарстане, сегодня ждут тех, кто готов приступить к труду. И эта цифра растет: «В среднем ежегодная дополнительная потребность в работниках — доля замещения тех, кто уходит на пенсию, и новых рабочих мест — по расчетам Минтруда республики, составит более 51 тысячи человек. В тройке лидеров — обрабатывающее производство, образование и здравоохранение», — отмечает ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

И это только то, что лежит на поверхности. В отчете Госсовету республики об итогах деятельности правительства РТ в минувшем году премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным были отмечены и значительные экономические достижения региона, и тревожные тенденции. В частности, речь шла о том, что отмечается снижение прибыльности предприятий и даже отдельных отраслей экономики, рост долговой нагрузки и убытков. Наибольшие потери понесли производители автотранспорта, оптовая и розничная торговля, пищевая промышленность, а также сфера транспортировки и хранения. Как отметил премьер-министр: «В ряде отраслей мы наблюдаем серьезные риски финансовой устойчивости, что может повлечь за собой скрытую безработицу, риски неплатежеспособности, увеличение налоговой задолженности, несвоевременную выплату заработной платы».

Но вернемся к системе здравоохранения: из 49,4 тыс. вакансий в Татарстане почти 7 тыс. приходятся именно на медицину. «Дошло до того, что в некоторых наших районах, крупных, индустриальных, таких как Лениногорск, Заинск, Бугульма, обеспеченность медицинскими кадрами — менее 50%. Не хватает не только узких специалистов, но и основных, в том числе терапевтов», — подчеркивает ведущий программы «7 дней». И это притом, что в одном только Казанском государственном медицинском университете сегодня постигают науки врачевания более 7 200 студентов.

В условиях катастрофической нехватки медицинских специалистов районы самостоятельно ищут пути и способы решения проблемы. Наша коллега Татьяна Тимошенко отправилась в один из самых, как отметили на ТНВ, «неприкрытых» районов, Бугульминский, узнавать, какие варианты нашли там.

— В самом центре Бугульмы — больничный городок. Детская и инфекционная больницы, отремонтированное и ремонтируемое здание для взрослого населения. И пока финансовые вложения идут в гору — для города это беспрецедентный миллиард рублей, в кадрах образовался провал, — сразу обозначают масштаб проблемы наши коллеги.

Александр Иванов, главврач Бугульминской ЦРБ, отмечает: потребность в кадрах огромна, нужно минимум 54 специалиста, а лучше 100, чтобы закрыть все потребности в персонале. Тем более что не за горами открытие нового здания больницы.

Убыль в кадрах объясняется возрастом: многие специалисты отработали сколько смогли, но по достижении 70 и более лет все-таки ушли на заслуженный отдых. Трое погибли на боевом посту в разгар пандемии COVID-19.

В масштабах республики картина схожая. Один из способов восполнить кадры — увеличение приема в профильные вузы. Эта работа ведется: число студентов выросло на 27%. Плюс предусматриваются социальные выплаты, есть федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но…

— Эти программы не предусмотрены для средних городов с населением до 100 тысяч человек. Цифры цифрам рознь. Так, Бугульминская ЦРБ, а здесь сейчас работают 150 врачей, обслуживает 98 тысяч человек, в том числе 18 тысяч детей. Зона ответственности шире, чем границы города, — подчеркивает журналист.

Порядка 50% — нехватка персонала и во многих других городах: Лениногорске, Чистополе, Заинске… При этом заработные платы предлагаются вполне достойные. Александр Иванов отмечает, что в среднем молодой специалист может рассчитывать на 140 тыс. рублей. Плюс доплата за совмещение, за дежурства.

Мэр Бугульмы и глава района Дамир Фаттахов уверен: недокомплект в медицине — один из самых сложных вопросов. Если с поддержкой республики вопрос приведения в порядок здания больницы удалось решить, то с кадрами — проблема.

Студентки местного медколледжа готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в вуз. Каждую по завершении обучения ждут в родном городе.

Роман Жемков — врач-неонатолог. Школу оканчивал в Бугульме, на педиатра учился в Оренбурге. Там познакомился с будущей женой и привез ее на свою малую родину. Она тоже медик: врач-педиатр, но пока не работает. Причина уважительная: находится в декретном отпуске. А после выхода из декрета молодая семья рассчитывает еще и на поддержку от республики: как молодой специалист из другого региона, супруга Романа может на нее претендовать.

Для медиков в малых городах еще один важный стимул: возможность быстрого профессионального роста. Сейчас главврач Бугульминской ЦРБ готовится к рекрутскому турне: поедет по соседним регионам — приглашать медиков на работу в свой родной город. В планах — Самара, Ульяновск, Оренбург. В качестве дополнительного мотиватора — специально подготовленный видеоролик. Из дополнительных бонусов: инициированная главой района Дамиром Фаттаховым программа обеспечения жильем: оплата аренды для привлекаемых медиков — соцнаем. Сейчас в районе активно инвентаризируется свободный жилой фонд. Объекты приводятся в порядок. Выделяются средства. Эффект есть: помимо студентов-целевиков, по новым, ужесточенным правилам, обязующим отработать определенный срок по распределению, в районе ждут двух специалистов — из Казани и Подмосковья.

Отгружено продукции на 6 трлн рублей

Во время выступления перед Госсоветом Алексей Песошин привел немало цифр. Так, по итогам 2025 года объем ВРП превысил 5,7 трлн рублей. Объем отгруженной продукции в денежном выражении перешагнул за отметку в 6 трлн рублей. Даже в условиях постоянно растущих санкционных вызовов индекс промышленного производства в Татарстане составил 109,9%.

— Основной вклад обеспечили обрабатывающие производства с учетом гособоронзаказа и инвестиционных проектов. Инвестиции в основной капитал превысили 1,6 трлн рублей, почти половина которых направлена на развитие обрабатывающих производств, — отметил премьер-министр республики. И добавил: — Объем производства резидентов особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития составил порядка 1,5 трлн рублей. Это, безусловно, выдающийся показатель, и это более 24% объема промышленного производства республики. В 2025 году особыми экономическими зонами привлечено 18 новых резидентов, вложено 300 млрд рублей инвестиций, создано свыше 12 тысяч рабочих мест. На каждый рубль налоговых и таможенных льгот приходится: 7 рублей частных инвестиций, 3 рубля поступлений в бюджеты всех уровней.

Высоки темпы и объемы работы в строительной отрасли. Так, в 2025 году было введено 3,5 млн квадратных метров жилья. В 2026-м планируется возвести еще 3 млн 175 тыс. квадратных метров. При этом, как особо подчеркнул глава татарстанского правительства, необходимо обеспечить доступность этого жилья для населения. Собственная крыша над головой для молодых семей — один из значимых факторов укрепления демографии.

В числе задач, требующих особого контроля, премьер-министр назвал состояние и проблемы в работе общественного транспорта, необходимость повышения качества услуг системы ЖКХ и необходимость серьезной модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, Алексей Песошин отметил: «Острым остается вопрос состояния коммунальной инфраструктуры, убыточности предприятий и дефицита квалифицированных кадров, особенно в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении. Он тесно связан с необходимостью в целом повышения качества услуг ЖКХ, что, безусловно, сказывается на уровне тарифов. Соответственно, требуется повышенное внимание к эффективному исполнению ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ, а также к применению ими современных способов восстановления сетей и оборудования. Для увеличения темпов реконструкции, наряду со средствами инвестиционных программ, формируемых в том числе за счет тарифных источников, на модернизацию коммунальной инфраструктуры дополнительно выделены по федеральной и республиканской программам 12,6 млрд рублей, из которых более 10 млрд рублей — за счет бюджета республики».

По словам Алексея Песошина, в минувшем году были заменены почти 420 км инженерных сетей, обновлены 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения и семь котельных. Но этого, подчеркивает премьер-министр, мало. Потому и в 2026 году на эти цели, наряду со средствами инвестпрограмм самих ресурсных организаций, бюджет республики сохранил объемы финансирования программы на уровне 12,5 млрд рублей.

Как отметили наши коллеги с ТНВ, редакция программы «7 дней» готовит большой репортаж, посвященный этой теме. Он планируется к выходу в одном из ближайших выпусков.

Снова встать на ноги

Возвращаясь с полей сражений, ветераны СВО, пережившие ранения, должны заново не просто врастать в мирную жизнь, но и учиться ходить, говорить. Самые частые ранения — в конечности, что нередко приводит к потере рук и ног. И самая востребованная ниша в протезировании — именно эта.

Самая востребованная ниша в протезировании — протезирование утерянных конечностей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Теоретически все протезы подбираются индивидуально, с учетом анатомии, физического и психоэмоционального состояния, а также образа жизни пациента. Протезирование проводится бесплатно в военных медицинских учреждениях Минобороны и в отдельных частных клиниках. Для этого нужно пройти медицинское обследование, получить индивидуальный план реабилитации, подать документы, дождаться изготовления протеза и пройти обучение по его использованию. И на обучение, привыкание к новым рукам и ногам нужно несколько недель. Но практически у медиков нет столько времени из-за большого потока пациентов. И бывает так, что ветерану вручают протез, рассказывают, как с ним обращаться, и отправляют домой. И уже по возращении кто-то самостоятельно пытается пользоваться, кто-то хранит их в заводской упаковке, — поднимает непростой, очень острый вопрос военкор ТНВ Зуфар Давлетшин. И добавляет: — Для многих ветеранов специальной военной операции эта задача непростая. Здесь многое зависит от родных, близких. Что скрывать, в госпиталях порой не хватает мест, людей и времени, чтобы каждому пациенту уделить должное внимание. Тем более когда требуется долговременное лечение и реабилитация. Когда нужно привыкать к новой жизни и морально, и физически».

О настоящих героях, которые не только не потеряли веру и любовь к жизни, но и сумели удивить врачей, освоив протез быстрее и эффективнее, чем обещает наука, а также своим примером, как в атаку, смогли поднять тех, кто было пал духом. А еще о том, как герои СВО, вернувшись домой, пройдя тяжелую реабилитацию после ранения, не опускают руки, а вновь выходят сражаться. На сей раз в спорте. Наконец, о том, кто соперничает за звание лауреата престижнейшей Тукаевской премии, и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 20 апреля, в 13:00, или на сайте телеканала.