Михаил Щеглов пошел в суд за честью и достоинством

Главу Общества русской культуры Татарстана задел телесюжет, хотя он «слышал и более жесткие высказывания» в свой адрес

Как стало известно «Реальному времени», ранее привлекаемый за хулиганство, пьяное вождение и возбуждение межнациональной розни председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов подал в суд на Акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый век» и лично на генерального директора общества Ильшата Аминова за то, что он ему «приписал массу гадостей в негативном ключе». При этом Щеглов признается, что поводом для подачи иска стали не столько обидные формулировки в телесюжете, сколько статус ведущего, который «является государственным чиновником регионального уровня». Тем временем Ильшат Аминов утверждает, что «людей с такими взглядами надо выводить на чистую воду».

«Это не просто моя эмоциональная реакция»

В настоящее время Московский районный суд г. Казани рассматривает дело о защите чести и достоинства председателя Общества русской культуры Республики Татарстан Михаила Щеглова. Ответчиками по иску выступают Акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый век», а также его генеральный директор Ильшат Аминов. Поводом для обращения в суд стал сюжет в программе «7 дней», где, по мнению Щеглова, приведены ложные сведения, подорвавшие его честь и достоинство. Передача вышла в эфир в ноябре 2019 года.

В частности, Щеглов М.Ю. не согласен с тем, что его слова расценены ведущим программы как имеющие сходство с «вульгарным национализмом» и что он выступает «за изменение федеративного устройства страны».

По поводу предъявленных им исковых требований Михаил Щеглов поясняет следующее:

— Я, конечно, слышал и более жесткие высказывания в отношении себя. Но в данном случае они прозвучали со стороны государственного чиновника регионального уровня, — прокомментировал «Реальному времени» свое решение подать иск Михаил Щеглов. — Поэтому я технически это воспринял, и это не просто моя эмоциональная реакция. Имеется заключение специалистов (не из Республики Татарстан, разумеется, а из Москвы), где говорится, что да, в передаче содержатся высказывания, унижающие честь и достоинство. Лингвистически все проанализировано: все выражения, фразы, подача.

Истец попросил суд признать эти сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и обязать ответчиков дать опровержение.

Примечательно, что, комментируя нашему изданию обвинения в национализме, Щеглов не считает это оскорблением:

— Дело в том, что этот термин «национализм», именно русский национализм, сейчас уже перестал быть негативным. Выходит научный журнал «Вопросы национализма». Мне эксперты международного уровня говорят, что надо гордиться этим званием «русский националист», да что там, народ и поправку соответствующую в Конституцию принял. Но Аминова современность, конечно, не интересует, он мыслями живет «в лихих 90-х», да и не это главное. Главное то, что он мне приписал массу гадостей в негативном ключе, чего на самом деле в моих высказываниях нет. Например, о якобы моих призывах изменить конституционный строй, что я категорически опровергаю. Я, конечно, критиковал Конституцию, но чтобы менять конституционный строй — никогда не призывал, нигде у меня этого не найти. Или о том, что я против базовых демократических ценностей. Это даже глупо ставить на меня такой штамп, ведь именно эти ценности и позволяют мне вести мою общественную деятельность и быть услышанным.

С чем не согласен Щеглов



Сюжет в программе «7 дней» под названием «Истинное лицо Михаила Щеглова» подготовил генеральный директор Акционерного общества «Телерадиокомпания «Новый век», автор и ведущий программы Ильшат Аминов.

В иске Щеглов М.Ю. указал, что приведенные сведения не соответствуют действительности, а именно, что:

он относится к категории «людей, которые не понимают, насколько тонкой и деликатной является тема межнациональных отношений»;

он националист: «Эти слова, конечно, чистый вульгарный национализм»;

ему приписано мнение, что «национальные республики народам страны нужны только для удовлетворения национал-амбиций», а также слова, что «республики в составе России — это мина замедленного действия»;

он «друг в кавычках татарского народа»: «для убедительности параллельно показан фрагмент выступления, где им, Щегловым М.Ю., демонстрируется пальцами двух рук знак «кавычки», хотя данный фрагмент — совсем не касается того, о чем в этот момент говорит ведущий»;

его «не устраивает и современный статус Татарстана», и других национальных республик и международные мероприятия, которые здесь проходят, и позиция руководства России по отношению к республике»;

он «является убежденным противником базовых ценностей демократии и гражданского общества, закрепленных в российской Конституции»;

хочет что-то предложить «вместо демократии и гражданского общества»;

выступает за «изменение федеративного устройства страны, а значит, и упразднение национальных республик» и за «отмену всех демократических институтов».

Оштрафован за разжигание межнациональной розни

Как стало известно из электронных ресурсов, а также с сайта Вахитовского районного суда, в конце июля был вынес судебный акт о наложении на Щеглова М.Ю. штрафа по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») по результатам проверки его высказываний.

Буквально: «В материалах страниц «Михаил Щеглов», «Приход Варсонофия» (комментарий пользователя «Михаил Щеглов»), «Пресс-кабинет Общества русской культуры РТ» содержатся лингвистические признаки информации, направленной на возбуждение национальной и религиозной розни», — говорится в заключении лингвистического исследования АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз». Щеглову назначили штраф в 10 тыс. рублей, правда, он не признал себя виновным и намерен обжаловать решение суда.



Щеглову назначили штраф в 10 тыс. рублей, правда, он не признал себя виновным и намерен обжаловать решение суда. Фото Максима Платонова

Проблемы с правоохранительными органами у энергичного активиста возникали и в 2012 году, когда его задерживали за попытку провести националистический русский марш. В 2015 году в отношении Щеглова М.Ю. был вынесен судебный акт о привлечении его по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка»). Михаилу Щеглову было назначено административное наказание за организацию пикета за ограждением согласованного митинга, посвященного присоединению Крыма. При этом он держал флаг ДНР и куб для сбора денег. «Свои действия М.Ю. Щеглов мотивировал тем, что Крым является частью Новороссии, в которую входит и Донбасс; являясь координатором движения «Помогаем Новороссии!», он собирал гуманитарную помощь для отправки Донбассу», — говорится в определении суда. Главе Общества русской культуры выписали штраф 10 тыс. руб., он попытался его оспорить, но решение нашло подтверждение своей законности и обоснованности в апелляции. Позже актом ВС РТ решение было отменено и дело прекращено за истечением срока давности привлечения Щеглова к административной ответственности.

Позже, в 2017 году, Щеглов М.Ю. был привлечен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, когда на первомайском праздничном митинге ЛДПР устроил совсем другое собрание, целью которого стала «критика политики власти Республики Татарстан, акцентирование внимания общественности к проблеме русского языка в школах Республики Татарстан». Щеглов М.Ю. утверждал, что «придерживался темы митинга и никаких замечаний от сотрудников полиции не получил». Тем не менее суд счел его виновным и приговорил к обязательным работам сроком 30 часов. Однако, по жалобе Щеглова, постановление было отменено с прекращением производства по делу.

В июле 2018 года Вахитовский суд Казани, рассмотрев административный материал в отношении Михаила Щеглова, установил, что в 4 часа утра он, будучи в общественном месте, «выражался нецензурной бранью, размахивал руками, мешал работе персонала, хулиганил, на замечание прекратить хулиганские действия не реагировал». Стражи порядка составили протокол по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд признал смягчающим обстоятельством признание вины и раскаяние нарушителя и приговорил его к штрафу в размере 500 рублей.

В 2017 году Щеглов М.Ю. был привлечен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Фото Олега Тихонова

В сентябре того же года Верховный суд РТ рассмотрел жалобу Щеглова на решение мирового судьи, который лишил его права управления транспортными средствами и назначил штраф 30 тыс. руб. за пьяное вождение. Однако заявитель утверждал, что управлял автомобилем, будучи трезвым. По его мнению, это подтверждают результаты медосвидетельствования. Истец полагал, что «административная ответственность наступает только в случае превышения допустимой законом нормы 0,16 мг/л, то есть начиная с 0,17 мг/л, отражение же показаний прибора в виде тысячных долей противоречит действующему законодательству». В материалах суда сообщается, что инспектор ГИБДД заметил у Щеглова признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, покраснение кожных покровов лица. Водителю предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения на месте, но он «неоднократно имитировал выдох, что обоснованно расценено должностным лицом как отказ от освидетельствования». Щеглова направили на медицинское освидетельствование, результаты которого показали концентрацию этилового спирта — 0,168 мг/л. Суд, изучив документы, признал законным постановление мирового судьи и отказал в жалобе.

«Я даже удивился, что он подал в суд»

Ильшат Аминов признался, что обращение Щеглова в суд его удивило.

— Весь мой сюжет был построен на его высказываниях и выступлениях на различных мероприятиях. Он довольно конкретно выступал за то, что нужно отменить национальные республики, что им нужно придать другой статус и вообще изменить государственный строй в нашей стране, убрать федерализм в том виде, в каком он сейчас существует. Все эти публикации есть в интернете, их можно прочесть, — напоминает генеральный директор Акционерного общества «Телерадиокомпания «Новый век».

Ильшат Аминов признался, что обращение Щеглова в суд его удивило

В частности, речь о высказываниях Михаила Щеглова, где он не скрывает, что скучает по монархии. По мнению Аминова, Щеглов «говорит такие вещи, которые вообще непонятны любому здравомыслящему человеку».

— Я уверен в своей правоте и в своей позиции. Считаю, что людей с такими взглядами надо выводить на чистую воду и показывать всем, какие идеи они пытаются проповедовать. Тем более что он учит молодежь (Щеглов — доцент кафедры автоматики и управления КНИТУ-КАИ, — прим.ред.), — добавляет Ильшат Аминов.

Предварительные слушания по делу прошли 23 и 28 июля, следующее заседание назначено на 18 августа.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.