«7 дней»: Татарстан охватила череда кадровых перестановок

Большая рокировка в руководстве республики и районов, новые ограничения в продаже алкоголя, коровы-призраки из Черемшанского района: «7 дней» подвели итоги недели.

«Кадровый тектонический сдвиг» в Татарстане — так назвали череду перестановок в руководстве республики и районов журналисты программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале ТНВ. Свои должности оставили три районных главы, два министра-тяжеловеса, руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, что потянуло за собой еще ряд перемещений и назначений. Об этом и других событиях минувшей недели — в обзоре.

Эксперты-аналитики смогли предсказать не все

Министры сельского хозяйства и продовольствия, а также земельных и имущественных отношений сменили кресла на депутатские. В состав нового парламента республики вошли также теперь уже бывшие главы Елабужского, Спасского и Зеленодольского районов. Еще в процессе предвыборной гонки, а также сразу после завершения голосования, эксперты-аналитики активно состязались в умозаключениях на тему «кто кого заменит». Предсказать смогли не все.

То, что Марата Ахметова на посту Минсельхозпрода сменит Марат Зяббаров (до недавнего времени возглавлял Буинский район) — угадали многие. Врио руководителя Буинского района стал руководитель местного исполкома Ранис Камартдинов. Александра Тыгина, долгое время стоявшего у руля Зеленодольского района, сменил экс-глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, а на его место переместился руководитель Тюлячинского района Ильдус Зарипов, которого, в свою очередь, заменил в недавнем прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Назип Хазипов, сам родом из Тюлячинского района. Камиль Нугаев передал руководство Спасским районом директору Болгарского музея-заповедника Фаргату Мухаметову. В Елабуге, на смену Геннадию Емельянову пришел глава Ютазинского района Рустем Нуриев, в свою очередь, передавший штурвал управления районом экс-начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия района Аязу Шафигуллину.

До четверга сохранялась интрига — кто возглавит министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. То, что кресло займет Фаниль Аглиуллин, для большинства экспертов оказалось полной неожиданностью. И до сих пор неясно, кто придет на смену Айрату Зарипову, пересевшему в депутатское кресло из кресла руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАТМЕДИА.

до сих пор не ясно, кто придет на смену Айрату Зарипову, пересевшему в депутатское кресло из кресла руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

Тем временем на первой сессии Государственного Совета РТ состоялось распределение портфелей в новом, обновившемся наполовину парламенте. Марат Ахметов в новом — депутатском статусе, стал заместителем председателя Госсовета. Статус зампредов сохранили Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова. Фарид Мухаметшин сохранил за собой статус председателя парламента. Секретарем Госсовета осталась Лилия Маврина.

Во главе комитетов новичков-парламентариев и ветеранов — поровну: Альберт Хабибуллин остался председателем комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению, Шакир Ягудин — по прежнему возглавляет комитет по законности и правопорядку. Леонид Якунин сохранил статус главы комитета по бюджету, налогам и финансам, а куратором социальной политики осталась Светлана Захарова. Теперь о новых назначениях: Айрат Зарипов встал у руля комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, а экс-министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев возглавил комитет по экологии, природопользованию, аграрной и продовольственной политике. Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству возглавил Лутфулла Шафигуллин. Новым комитетом — по жилищной политике и инфраструктурному развитию, теперь руководит Александр Тыгин.

Михаил Афанасьев: «Я — солдат Минниханова»

Один из тех, кто был подхвачен и перенесен с привычного места работы на новое, оказался экс-глава Лаишевского района, а теперь руководитель Зеленодольского Михаил Афанасьев. Более 9 лет он управлял не только одной из ближайших к столице Татарстана, но и очень успешной территорией. В рейтинге социально-экономического климата в республике она занимает третье место, отставая лишь от Казани и Альметьевского района.

Один из тех, кто был подхвачен и перенесен с привычного места работы на новое, оказался экс-глава Лаишевского района, а теперь руководитель Зеленодольского Михаил Афанасьев

Так было не всегда. В период, когда Лаишевский район был преимущественно аграрным, система ЖКХ оставляла желать лучшего, а инвесторов в муниципалитете не только не видели, но и слабо представляли — кто это и зачем они нужны. Теперь экс-главе, достойно зарекомендовавшему себя в одном месте, предстоит не менее масштабная работа в другом — Зеленодольском районе. Аварийное жилье, споры вокруг мусоросжигательного завода, дефицит рабочих мест… эти и другие задачи Михаил Афанасьев начнет решать уже в самом скором будущем. О том, чего удалось добиться за время управления районом, и что доделать не успел, он рассказал в эксклюзивном интервью журналисту программы «7 дней» в последние дни работы в Лаишевском районе.

Как признался сам Михаил Афанасьев, расставаться с районом, ставшим родным, ему — грустно. Но новых задач он не боится: «Я — тоже пехотинец Минниханова. Поэтому: сказано — сделано», — подчеркнул он в интервью.

Ни капли алкоголя в малых помещениях жилых домов

На государственном уровне обсуждается новый законопроект, который, если будет принят, станет приговором для небольших баров, рюмочных и пивных маркетов. По всей России их, по предварительным подсчетам, около 10 тыс. Планируется запретить продажу алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах и имеющих малые залы для обслуживания посетителей.

Закон не только поставит вне закона все подобные точки, имеющие площадь менее 20 кв. метров, но и даст возможность региональным властям и жителям домов, вводить жесткие ограничения и для имеющих большую площадь, но раздражающих самим фактом своего присутствия мест, где наливают и предлагают закусить. Инициаторы законопроекта — ряд депутатов Госдумы от Единой России, в том числе и татарстанские Ильдар Гильмутдинов и, на тот момент, еще не перебравшийся в Башкортостан Александр Сидякин.

Планируется запретить продажу алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах и имеющих малые залы для обслуживания посетителей. Фото go64.ru

Причиной появления законопроекта стали многочисленные жалобы людей, живущих в домах с такими «разливайками». Журналисты программы «7 дней» постарались выслушать мнение всех сторон: инициаторов закона, владельцев разливного бизнеса, посетителей таких точек и тех, кто категорически против такого соседства.

Куда исчезли почти 346 коров?

Из Черемшанского района исчезло огромное стадо коров. Причем не просто коров, а высокоудойных племенных буренок, доставшихся району почти бесплатно, а республике обошедшихся в 30 млн рублей.

Коров привезли в 2013 году в рамках программы по поддержке дотационных районов. Каждая из буренок на тот момент стоила 150 тыс. рублей. Черемшанским животноводам они достались всего по 250 рублей. Разницу взял на себя бюджет Татарстана. Более того, переданные в хозяйства КРС были стельными — то есть ожидали появления потомства, а значит в самом скором времени, республика надеялась на удвоение стада. Хороший фундамент для поднятия молочного животноводства. Большая часть стада — 346 голов из 500 прибывших, попали в хозяйство Радиса Камалова, что в селе Старое Кадеево. Бывший колхоз-миллионер, доставшийся фермеру в 2003 году, к 2007-му оказался на стадии банкротства. К 2013-му, обанкротилось и хозяйство «Кади», построенное Камаловым на руинах колхоза. Осколки теперь уже «Кади», Камалов вновь переоформил, теперь уже в фермерское хозяйство своего имени, и… оказался счастливым обладателем почти бесплатного стада.

Спустя 5 лет — в 2018-м, съемочная группа программы «7 дней», вместо стремительно растущего поголовья и процветающего хозяйства, обнаружила очередные развалины. По словам самого «хозяина», коровы «умерли от непродолжительной болезни». Все 346. Между тем, следствие выяснило, что приобретенные за счет республики буренки оказались вовлечены в многоходовую аферу: фермер заказал у некоей ульяновской компании услуги по уборке свеклы, но расплатиться не смог. В счет долга в 9 млн рублей, передал контрагентам коров — 346 голов. Но, так как ульяновцы на животноводстве не специализировались, они передали животных в аренду тому же Камалову. Фермер же не только не платил арендную плату, но и продавал теперь уже чужих коров, или раздавал их в счет заработной платы. Пока все животные не кончились.

Следствие выяснило, что приобретенные за счет республики буренки оказались вовлечены в многоходовую аферу. Фото gusiyabloni.com

В судебном порядке ульяновцы свой интерес отстояли: Камалов, который получил 4 года заключения условно, возместил истцу 9 млн рублей. А вот 30 млн рублей, выделенных на приобретение коров из республиканского бюджета, судя по всему, останутся безвозвратными потерями. Как и надежда сельчан на процветающее, пусть и частное хозяйство по соседству, а значит — рабочие места и достойную зарплату.

100 лет ТАССР

Программа «7 дней» продолжает знакомить своих зрителей с богатой историей Татарстана, готовящегося отпраздновать вековой юбилей с момента основания Татарской Республики.

Минувшая неделя в истории республики оказалась богатой на события. Так, 22 сентября родилась прима-балерина Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Анна Гацулина. Она стала не только первой исполнительницей партии девушки-птицы Сююмбике в первом татарском балете «Шурале», но и одной из немногих балерин, вставших на пуанты в зрелом возрасте. Свою карьеру она начала в 28 лет, а закончила — в 50. И за 20 лет выступлений, успела станцевать весь мировой репертуар, открыла первую в республике балетную школу и сама поставила как хореограф десятки спектаклей.

17 сентября 1946 года, со скважины №1 началось освоение Бавлинского нефтяного месторождения. За 20 лет скважина дала более 840 тыс. тонн «черного золота», была законсервирована и стала своеобразным памятником начала освоения девонской нефти в Татарии. Интересно, что спустя 41 год с момента консервации — в 2007-м, была снова введена в эксплуатацию и опять дает нефть.

В сентябре 1997 года, нефтяной поселок Бавлы стал городом. А день рождения Бавлов совпадает с днем рождения Гарифа Ахунова — народного писателя Татарстана. Самые известные его произведения — «Клад» и «Ядро ореха», были переведены на русский язык, неоднократно переиздавались и стали основой для спектаклей, радиопостановок и художественного фильма.

День рождения Бавлов совпадает с днем рождения Гарифа Ахунова — народного писателя Татарстана. Фото art16.ru

20 сентября 1984 года в Елабуге начали строительство Камского тракторного завода, который в случае войны, должен был в сжатые сроки с производства мирной сельхозтехники, переводиться на выпуск танков. Полностью комплекс так и не был достроен из-за кризиса экономики СССР. Работы были остановлены. А в 1988 году ЕлАЗ наладил выпуск российских малолитражек «Ока». В 1996 году, совместно с General Motors, на базе завода было организовано производство ЕлАЗ-GM по отверточной сборке западных моделей автомобилей — сначала Chevrolet Blazer, затем — Opel Vectra,. Первое подобное предприятие в России. В конце 2000-го сборка была остановлена из-за ограниченности сбыта иностранных автомобилей в России. А завод к настоящему времени переориентировался на выпуск мобильного оборудования для бурения, ремонта и обслуживания скважин.

Казанскому суворовскому — 75 лет

Выпускников — 12 тысяч, 8 Героев России, свыше 50 генералов, 17 академиков. За 75 лет, прошедших с момента основания учебного заведения, Казанское суворовское училище стало одним из лучших в стране и настоящей гордостью Татарстана.

Съемочная группа программы «7 дней» посетила «кузницу кадров» будущих офицеров, познакомилась с историей училища и бытом нынешних кадетов, узнала чем отличается образовательная программа курсантов и что символизирует скульптурная группа на аллее училища и то, почему для офицера важно уметь танцевать вальс.

За 75 лет, прошедших с момента основания учебного заведения, Казанское суворовское училище стало одним из лучших в стране. Фото Максима Платонова

Об этих и других событиях недели можно узнать подробнее в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 23 сентября в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

