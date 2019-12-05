С подачи ТНВ казанских инвесторов привлекут к спасению исторической части Чистополя

Вопрос сохранения чистопольского архитектурного наследия подняли журналисты «7 дней»

Сегодня в Чистополе стартовала акция по консервации исторических зданий, инициированная помощником президента Татарстана Олесей Балтусовой и ТРО ВООПИиК после выхода в эфир программы «7 дней» на ТНВ, чьи журналисты рассказали о плачевном состоянии памятников в городе. В течение трех дней полсотни казанских и местных специалистов и волонтеров будут заколачивать окна и двери, а также обносить заборами 10 нуждающихся в спасении старинных объектов из 70. Корреспондент «Реального времени», побывавший на месте, проследил за началом работ, а также выяснил, почему акцию проводят в экстренном режиме, на что пойдут излишки средств, собранных через краудфандинг, и какая судьба уготована для исторических зданий, находящихся сейчас в плачевном состоянии.

«Выпавшие» дома

Первыми забили тревогу, призывая спасти старинную часть Чистополя, наши коллеги с телеканала ТНВ. После сюжета в программе «7 дней» о том, что город теряет уникальные исторические объекты, к проблеме удалось привлечь внимание общественности и властей. Журналисты наглядно проиллюстрировали печальную судьбу дома прототипа главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго» Дмитрия Авдеева: здание сегодня находится в крайне удручающем состоянии. Жилой дом расселен, стоит с распахнутыми окнами и дверями, все, что было в нем заслуживающего внимания, давно растащено мародерами.

И все же благодаря поддержке ТВ у чистопольских архитектурных и исторических памятников появился шанс на жизнь. На ситуацию отреагировали — сегодня в город высадился десант градозащитников во главе с помощником президента РТ.



Журналисты наглядно проиллюстрировали печальную судьбу дома прототипа главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго» Дмитрия Авдеева. Фото Олега Платонова (rg.ru)

«Сегодня у нас веселый старт», — констатировала Олеся Балтусова, которая «на три дня переехала в Чистополь», дабы провести акцию по экстренной консервации исторических зданий. Точкой сбора для части команды по спасению старинных строений стала городская администрация, откуда помощник президента РТ вместе с зампредседателя ТРО ВООПИиК Фаридой Забировой, директором Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Александром Печенкиным и местными чиновниками отправились следить за ходом работ на первых объектах.

Для понимания контекста стоит напомнить, что в мае прошлого года Новый банк развития стран БРИКС выделил 33 млн долларов на шестилетнюю программу комплексного развития Чистополя как малого исторического поселения России, однако реконструкция исторических зданий начнется только в 2021 году, до которого некоторые строения могут и не дожить. Плюс средства, выделенные БРИКС, рассчитаны на 10 музейных объектов, входящих в комплекс Чистопольского государственного музея-заповедника, а в спасении нуждается гораздо большее количество зданий.

— В центре города находятся порядка 70 домов, нуждающихся в срочной консервации. Все они из разных списков. Некоторые — памятники из списка БРИКС, некоторые — расселенные аварийные дома, которые являются выявленными памятниками, некоторые — расселенные городские жилые дома, у которых нет никакого статуса, но они находятся на первой линии центральной улицы, — рассказала нашему изданию помощник президента РТ.

Все затянулось



Сегодняшняя акция, по словам Олеси Балтусовой, была объявлена экстренной, поскольку бумажная волокита и множество согласований и экспертиз слишком затянулись, а времени у зданий, которые медленно, но верно гибнут под натиском мародеров и неблагоприятных погодных условий, осталось «в обрез».

— Когда была объявлена программа БРИКС, все стали ее ждать, а внимания к расселяемым домам не было. Далее шла разработка исторического поселения, и мы ожидали, что Министерство культуры все утвердит и у нас будет регламент управления историческим центром города, но законодательство поменялось, и проектанты занялись доработкой. Тем временем работала программа ликвидации аварийного жилья, дома расселялись и разбирались на части, — пересказывает хронологию событий собеседница нашего издания. — Вообще, срочно действовать нужно было летом, но тогда все еще находились в ожидании — экспертизы, документов, регламента и прочего. Все, к сожалению, затянулось так, что действовать нужно сейчас, не откладывая.

Благодаря усилиям общественников и чиновников экстренная консервация зданий наконец стартовала. Корреспондент «Реального времени» стал свидетелем того, как началась работа на первых объектах.

— Сейчас мы идем на ул. Карла Маркса, 5, затем в 11-й и 13-й дома — там уже начаты работы. По периметру домов волонтеры ставят профнастильный высокий забор коричневого цвета, как у Мергасовского дома в Казани, так же мы вешаем таблички. Там, где мы не можем закрыть все по периметру, будем заколачивать окна и двери листами, — рассказала Олеся Балтусова. — Для спасения законсервированных объектов от мародеров будем вешать предупреждающие таблички о том, что нарушителям грозит штраф, также мы обратимся в МВД, чтобы они пристальнее следили за этими объектами, поставим камеры видеонаблюдения. Также город обещает организовать народную дружину (к слову, за всеми домами уже закрепили ответственных лиц).

Трехдневная акция коснется только 10 «проблемных» зданий из 70, поскольку организаторы «здраво оценивают свои силы». Фото vk.com/polosinevo

Люди и деньги

Трехдневная акция коснется только 10 «проблемных» зданий из 70, поскольку организаторы «здраво оценивают свои силы». В Чистополь приедут члены ТРО ВООПИиК и координаторы «Том Сойер Феста» — всего порядка 20 человек. По словам помощника президента Татарстана, это максимум, который можно собрать зимой для подобной поездки. Также акции помогли местные предприятия, согласившиеся выделить для благого дела своих сотрудников. «Сейчас в городе организовались 30—50 человек — от местных организаций, плюс приезжают 20—30 человек из Казани», — перечисляет Олеся Балтусова.

Отметим, что для сбора средств на проведение работ был использован краудфандинг.

— В числе поддержавших акцию есть наши партнеры из «Том Сойер Феста», которые переводили нам по 50 тыс. рублей. За неделю на десять домов мы собрали порядка 1 млн рублей. Этих денег хватит не только на них, но и на дополнительные материалы, которые пойдут на остальные дома, — сообщила Олеся Балтусова. — Сейчас всем миром справимся с десятью зданиями, но материалы мы закупаем на большее количество строений. И после того, как мы уедем, город продолжит работу над временной консервацией домов.

«Формула Чистополя» для инвесторов

Согласно плану градозащитников, дома, законсервированные в рамках акции, будут предложены городскими властями для аренды.

— Если бизнесу будут предложены нормальные льготные условия, тогда он точно заинтересуется. Пока город их докручивает. В один из законсервированных ранее домов уже запустили первого предпринимателя, и теперь смотрят, что еще можно улучшить. По сути, они сейчас изобретают свою «формулу Чистополя». Законодательство во всей стране одно, но у каждого города есть свои особенности, — комментирует происходящее собеседница нашего издания.

Согласно плану градозащитников, дома, законсервированные в рамках акции, будут предложены городскими властями для аренды. Фото vk.com/polosinevo

Домом-«первопроходцем» стало здание на ул. Маркса, 22. Предприниматель, заключивший с городом договор аренды, в скором времени начнет там внутренний ремонт. Как рассказал нашему изданию директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин, инвестор местный и намерен превратить старинное здание в мини-отель.

— Мы также планируем привлекать казанских инвесторов, — уточняет Олеся Балтусова. — Ехать до Чистополя недалеко. С учетом перспектив после реставрации и благоустройства, с учетом того, что сюда поедет турист, многие казанские предприниматели, может быть, заинтересуются. Также мы планируем просить подключиться к работе АИР.