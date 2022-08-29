Рекордная депопуляция на фоне пандемии — 510 тысяч человек в России

Еще не на пике, но уже поймали новую волну: выпуск программы «7 дней» на ТНВ вновь начинает тема пандемии

Фото: Максим Платонов

Более 2 тысяч жертв коронавируса только в Татарстане. Ежесуточно число вновь заболевших в республике превышает 150 человек. Это еще не самая высокая точка новой волны COVID-19 и его многочисленных штаммов, но экспертам от медицины и тем, кто видит и думает — ясно: беда не просто снова стучится в двери, она их в буквальном смысле — крушит. В России на фоне пандемии скорость сокращения населения превзошла 15-летний антирекорд. В 2020-м нас стало на 510 тысяч человек меньше. Об этом, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

«Прекратите масочный террор»

«Засуньте свои маски… сами знаете куда», — это лишь пара и далеко не самых жестких из множества высказываний представителей широкой общественности, прозвучавших в ответ на предложение властей вернуться к масочному режиму. Люди предпочитают говорить об ограничении их прав и свобод, забывая об уровне собственной ответственности за распространение смертельно опасной болезни. Болезни, которая даже после «выздоровления» — то есть после того, как медики избавили пациента от основных проявлений новой коронавирусной инфекции, продолжает грызть человека изнутри, даже спустя месяцы нанося удары по суставам, сердечно-сосудистой системе, легким.

2 тысячи погибших от COVID-19 в Татарстане — вершина айсберга. Это те, кого болезнь забрала с собой в активной своей фазе. Сколько еще умирает потом — от постковидных синдромов? Инфаркты, инсульты, тромбозы… Пять волн COVID-19 — позади. Идет шестая. Люди устали бороться с болезнью. Что происходит с теми, кто тонет и, выбившись из сил, перестает рваться к поверхности? Ответ — очевиден.

Люди предпочитают говорить об ограничении их прав и свобод, забывая об уровне собственной ответственности за распространение смертельно опасной болезни. Фото: Илья Репин

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в инфекционном отделении перинатального центра РКБ. Конец августа. В палатах — 26 пациенток. Это в 1,5 раза больше, чем неделю назад. И это меньше, чем, скорее всего, будет через неделю или две. Ежедневно пока еще пустующие койки принимают по 4-5 человек. У всех диагноз — ковид. До выздоровления со своими детьми они увидеться не смогут. Это — важно. Ребенка нужно уберечь от болезни. Но, если такой рост наблюдается здесь, то что происходит в других местах?

Ничего необычного для последних лет: в ковидных госпиталях — рост числа пациентов. Поликлиники отмечают: пока рост алгебраический, но и до геометрической прогрессии уже недалеко. Но ПЦР, вакцинация и маски — все это для немалой части наших соотечественников, да и для жителей многих других стран — уже так скучно, не интересно, утомительно. Смертельно утомительно.

30 августа 1990 года

В этот день Верховным Советом была принята декларация «О Государственном суверенитете Татарской ССР». И этот день считается днем рождения нового Татарстана. Днем Республики.

Сколько было споров тогда — уже более трех десятков лет назад, чего только не пришлось выслушать людям, стоящим у руля республики. Тут и обвинения в государственном расколе, и в сепаратизме... Перечислять все долго, да и, пожалуй, бессмысленно. Потому, что время расставило точки над i, и сегодня даже самому отъявленному скептику ясно — путь тогда был выбран верный.

Что такое республика сегодня? По-прежнему неотъемлемая часть огромной России. Территория, где в мире и добрососедстве живут люди множества разных национальностей и религий. Место, где шанс добиться успеха есть у каждого, кто готов не покладая рук трудиться на достижение цели. Регион, с одной из самых развитых экономик страны, по объемам ВРП, будучи не самой большой территорией России, занимающий 6-е место в стране, по промышленному и сельскохозяйственному производству — четвертое, по строительству и вводу жилья — пятое, шестое — по инвестициям в основной капитал и по обороту розничной торговли — 7-е. Реализованы и реализуются масштабные проекты в нефтедобыче, нефтегазопереработке, химии и нефтехимии.

В этот день Верховным Советом была принята декларация «О Государственном суверенитете Татарской ССР». Фото: Госсовет РТ

Именно в Татарстане были продуманы, реализованы, а позже реализованы и в федеральном масштабе такие социальные программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация, социальная ипотека, обустройство дворов, развитие общественных пространств, парков и скверов. Здесь работает самая успешная ОЭЗ «Алабуга» и стартуют новые проекты. Здесь расположен самый молодой и самый инновационный город страны — Иннополис.

Предстоящий День Республики — один из самых объединяющих и важных праздников. Сохраняя свою национальную и религиозную идентичность, любой из проживающих здесь, на вопрос «кто ты?» с гордостью ответит — татарстанец.

О том, что вспоминают о периоде становления республики очевидцы и участники событий 90-х, что думают об успехах Татарстана наши соотечественники сегодня — в развернутом предпраздничном материале от наших коллег из программы «7 дней».

25 лет началу возрождения Свияжска

Символично, что совсем рядом с, безусловно, значимой датой — Днем Республики, расположена еще одна — в 1997 году, то есть ровно четверть века назад, архитектурный ансамбль Богородице-Успенской обители на острове-граде Свияжске был возвращен Русской православной церкви. Это событие стало началом возрождения религиозной жизни в православной святыне.

Монастырь — во многом отражение истории всей огромной страны. В годы Российской империи один из богатых и почитаемых в стране, в начале XX столетия он был превращен в тюрьму ОГПУ-НКВД, затем — в колонию для малолетних преступников, позже — в мало чем отличавшуюся от тюрьмы больницу для душевнобольных…

Монастырь — во многом отражение истории всей огромной страны. Фото: tatarstan.ru

В 2010 году, под патронажем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, созданный им Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры, приступил к масштабным реставрационным работам. Результатом усилий, по сути, всех жителей республики — от обычных граждан до крупнейшего бизнеса, а также помощи федерального центра и предпринимателей со всей России, стало сказочное преображение всего острова, ставшего одной из туристических жемчужин не только Татарстана, но Поволжья, России. Свияжский Богороодице-Успенский мужской монастырь включен в

в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, в этом году число туристов, посетивших остров, приближается к миллиону. Цифра, о которой лет 10 назад никто и помыслить не мог.

Осторожно, мошенники!

Число ухищрений нечистых на руку дельцов, поражает любое воображение. Правоохранительные органы не устают повторять: любое предложение, перед тем, как его принять, нужно рассматривать буквально под лупой, но… Сложно устоять, если от имени крупной госкорпорации — «Газпрома», РЖД, «Трансконтейнера» или какой иной, поступает приглашение принять участие в закупочной процедуре на очень выгодных условиях. Еще более приятно — стать победителем и получить приглашение уже к заключению контракта на миллионы.

А дальше, казалось бы, не вызывающая вопросов процедура: предоставить пакет документов — справок, уставов и некоего сертификата, обещающего несколько дополнительных «баллов», способных поднять предложение конкретного предпринимателя над теми, что озвучивают конкуренты. Отдать за него нужно сравнительно небольшие (особенно в сравнении с будущими преференциями) деньги — 30—70 тысяч рублей. Оплата проходит, бизнесмен ждет подтверждения о заключении контракта, а «менеджеров», бывших такими любезными, предупредительными, готовыми помогать и впредь, уже и след простыл. Фикция.

С жертвами мошенников удалось пообщаться съемочной группе программы «7 дней». Предприниматель Дмитрий Перепеченов рассчитывал на заказ на поставку кондиционеров ценой в миллион. Ожидаемая прибыль — порядка 150 тыс. рублей. Оплатил стоимость сертификата и… Ни контракта, ни прибыли, ни своих кровных.

Оплата проходит, бизнесмен ждет подтверждения о заключении контракта, а «менеджеров» уже и след простыл.Фото: pixabay.com

Интересный момент: организаций, выдающих сертификаты, официально Росстандартом зарегистрировано около 2 тыс. Прибыли — впечатляют: одна из таких компаний показала выручку в 200 млн рублей. Вот только региональное отделение Общероссийского народного фронта провело свое исследование и оказалось, что никаких правовых оснований настаивать на приобретении подобных сертификатов у компаний — нет. Тем более, если речь идет о госзаказе. Более того, перечень документов для участия в таких процедурах — стандартный, и закон запрещает требовать с поставщика что-то сверх него.

Эксперты сходятся во мнении: хоть центры, «торгующие» добровольной сертификацией и зарегистрированы официально, деятельность их вызывает некоторые сомнения. Что подтверждают продаваемые ими сертификаты — вопрос открытый. Вроде как обещают преференции в закрытых процедурах. И приобретение бумаги — дело добровольное: не хочешь — не бери. Но и победы в конкурсе вежливые люди по ту сторону телефонного аппарата не обещают в таком случае. Бизнесмен открывает кошелек и… пополняет собой постоянно растущий список обманутых предпринимателей.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как в республике встретили День российского кино, и об историях лучших семей Татарстана, которых на прошлой неделе с участием президента республики чествовали в Казани, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 29 августа, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.