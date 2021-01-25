Что такое тик-ток революция и причем тут Навальный?

Волна митингов, Всероссийская перепись населения и день рождения Минтимера Шаймиева — обзор недели от программы «7 дней»

В минувшую субботу по всей России прокатилась волна массовых акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток по новому уголовному делу. Казань не стала исключением и отличилась многочисленными задержаниями как участников несанкционированного митинга, так и журналистов, освещавших его. Среди тех, кто вышел на «прогулку» было много подростков и молодежи. О том, что это было, и других ключевых событиях недели, по мнению наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век» — в обзоре «Реального времени».

Тик-ток революция

«Кажется мир видел все. Арабские цветные революции, движущей силой которой были молодые юноши, которые боролись за место под солнцем, движение БЛМ черных американцев за свои права, как концентрированное выражение расовых проблем в США, женские марши в Белоруссии, которые символизировали диктаторский режим Лукашенко, твиттер-политику бывшего президента США, которая привела к захвату Капитолия и невиданной цензуре в Америке. Кажется мир видел все. Ничего подобного», — с этих слов начал свой выпуск ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов. Россия, по его словам, оказалась одним из первых государств, где в недавних событиях, можно усмотреть признаки принципиально новой — так называемой «Тик-ток революции».

«Тик-ток» — новая социальная сеть, созданная в Китае, и ориентированная в первую очередь на детей, подростков и молодежь до 20 лет. До недавнего времени интернет-площадка оставалась аполитичной. Но сторонники Алексея Навального это «упущение» исправили. Еще в начале недели, когда оппозиционер был задержан сразу по прибытии из Германии, в Тик-токе начали появляться ролики с призывами выйти на митинги в поддержку Навального. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что подавляющее большинство аудитории — дети и подростки, авторы этих посланий предупреждали: «Написано, если вы собираетесь на митинг 23 января и вам нет 18, с собой паспорт, бутылка воды, теплая одежда, зарядное устройство, не выкрикивайте лозунгов, достаточно создать массовку. В случае задержания идти в автозак без эмоций, сразу же предупредить, что вы несовершеннолетний. Не давать никаких показаний без родителей…». И призывали распространять ролики среди сверстников.

В итоге, в субботу на улицах в разных городах России собрались где сотни, а где и тысячи, преимущественно несовершеннолетних людей.

В субботу на улицах в разных городах России собрались где сотни, а где и тысячи людей. Фото: Ирина Плотникова

«Призыв любых политиков к детям выходить на улицы — это безнравственный поступок, какими бы благими намерениями они не прикрывались. Если хотите, это акт политической педофилии. Нельзя использовать десяти-, пятнадцатилетних детей как пушечное мясо протестов», — подчеркивает Ильшат Аминов.

Чуть раньше о том же, и практически теми же словами в радиоэфире «Вести ФМ» говорил известный российский политолог Сергей Михеев: «К сожалению, это как педофил, который обманывает ребенка с целью заставить его делать то, что педофил хочет. В данном случае то, что эти оппозиционеры, в частности, Навальный, апеллируют именно к детям, характеризует их с самой неприятной и подозрительной стороны», — заявил он и добавил: «На взрослых людей пропаганда блогера Алексея Навального уже перестала действовать, поэтому он делает упор на школьников».



Минтимеру Шаймиеву — 84

На прошлой неделе исполнилось 84 года первому президенту Республики Татарстан, государственному советнику РТ, Герою Труда России, основателю республиканского фонда «Возрождение», вернувшего к жизни древний город Болгар и остров-град Свияжск, инициировавшего строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери, а сегодня активно занимающегося реализацией проекта создания полилингвальных комплексов по программе «Адымнар».

Одним из ярких событий, приуроченных к дню рождения Минтимера Шаймиева, стал старт на площадке располагающегося на «Казанской ярмарке» мультимедийного комплекса «Россия — моя история» нового цикла «Лица республики». И не удивительно, что именно человеку, которого вся республика с любовью называет «бабай — дедушка», была посвящена первая — открывающая часть этого цикла.

Одним из ярких событий, приуроченных к дню рождения Минтимера Шаймиева, стал старт нового цикла «Лица республики». Фото: Ринат Назметдинов

Сам Минтимер Шарипович, в сопровождении действующего президента республики Татарстан Рустама Минниханова, посетил комплекс. Журналист программы «7 дней» сумел поинтересоваться у него о впечатлениях.

— Главное, что эта выставка делает срез эпохи, документально отображает не простые, но судьбоносные моменты в истории республики, которые заложили основу ее развития. На ней многие могут увидеть фотографии своих близких, вплетенные в контекст важнейших исторических событий, и это очень важно для преемственности поколений, — подчеркнул государственный советник Татарстана.

Выставка вобрала в себя и период СССР, и сложный экономически и политически, противоречивый этап развала Советского Союза, и начала строительства современной России, и эпоху восстановления и возрождения промышленного комплекса РТ, и период нового развития нефтепереработки и нефтехимии, и то, как сельскохозяйственная отрасль Татарстана становилась одной из ведущих составляющих комплекса государства. Тут и программа, которую республика начала одной из первых в стране — по переселению людей из ветхого, аварийного, опасного для проживания фонда в новые благоустроенные квартиры. А это квартиры для многих тысяч семей. Выставка — память и о тех, кого с нами больше нет, но чьи дела и имена прочно связаны с успехами нынешнего Татарстана.

Всероссийская перепись 2021

В апреле текущего года в России состоится очередная перепись населения (предыдущая имела место в 2010 году). Утверждены 3 переписных листа, снабженные всеми необходимыми степенями защиты. Кроме того, впервые заполнить бланки можно будет не «вживую» — то есть на бумажных носителях, но и через портал госуслуг.

В апреле текущего года в России состоится очередная перепись населения. Утверждены 3 переписных листа, снабженные всеми необходимыми степенями защиты. Фото: tadviser.ru

Задачи Всероссийской переписи — не только пересчитать, как говорится, «по головам» население страны. Речь идет о масштабной и необходимой работе, итогом которой станет понимание этнографики России. Кроме того, в ходе переписи, планируется получить большее понимание о том, чем живет и что волнует население огромной страны, какие проблемы и вопросы являются наиболее насущными и злободневыми в целом и в каждом отдельно взятом регионе. И это, как пообщавшись с экспертами, отмечают наши коллеги с телеканала «Новый век», позволит «властям понять какую социальную справедливость требуют люди и что конкретно нужно изменить».

Массовая вакцинация от COVID-19

Уже 13 442 комплекта доз вакцины от новой коронавирусной инфекции поступили в Татарстан. В республике стартовала массовая (но пока еще не масштабная) вакцинация, открыты 60 пунктов, где можно сделать инъекцию.

Журналист телеканала «Новый век» — Михаил Любимов, на протяжении всей пандемии делающий яркие репортажи из «красных зон» ковидных госпиталей республики, одним из первых в Татарстане привился. И он, и эксперты от медицины — в частности, доктор биологических наук, профессор КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, почетный профессор фундаментальной медицины Ноттингемского университета (Великобритания), директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов уверены, что вакцинация — необходима.

Подробнее об этом, а также о важности такого направления лингвистики, как диалектология и успехах правоохранительных органов в противостоянии незаконному обороту алкоголя, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 25 января ровно в 13.00 или на сайте телеканала.