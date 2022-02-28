Иначе было — нельзя: операция по денацификации Украины

Татарстан готовится принять беженцев с Донбасса, а Россия — к жизни в условиях ужесточения санкций: ключевые события недели — в программе «7 дней»

Пятый день Россия ведет спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, это — вынужденная мера, шансов поступить иначе не было. Военная операция в Донбассе началась 24 февраля. В первый же день в результате ударов России были выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Подробнее об этом и других значимых событиях недели, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».



Вдвое дольше Великой Отечественной войны

Более 8 лет жизни под обстрелами, в подвалах, в тревожном ожидании, что именно в твой дом может угодить шальной снаряд. Дети, выросшие в неведении — что такое мир, что бывает так, что не звучат автоматные и пулеметные очереди. Такой была жизнь населения Луганской и Донецкой республик все это время.

В 2014 году два региона, однажды уже пережившие нашествие фашистов, открыто заявили о нежелании признавать новую власть, открыто поддержавшую неонацистов. Все эти годы Россия обвиняла Украину в несоблюдении Минских соглашений.

— Не в первый раз власти и жители небольших республик обращаются за помощью к России — последней надежде на мир, — напоминает ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. Абхазия, Южная Осетия, Сирия… Теперь Луганская и Донецкая народные республики. Чаша терпения переполнилась. В своем обращении к россиянам и жителям Украины президент России Владимир Путин подчеркнул, что дальше ожидать реакции мировой общественности и глав государств — просто невозможно, так как каждый день гибнут люди. Кроме того, он отметил: «Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы. Дело, конечно, не в самой организации НАТО — это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях,– замечу, на наших же исторических территориях,– создается враждебная нам «анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием».

Фото vk.com/dnr_online_su

Объясняя, почему пришлось прибегнуть к крайней, вынужденной мере вооруженного вмешательства, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил: «Иного выбора сохранить мир и безопасность наших западных рубежей у России не было. Все попытки реализовать политическими инструментами минские соглашения были торпедированы западными патронами Киева… Запад не хотел говорить с Россией, когда она формулировала свои предложения на бумаге. Теперь эти предложения будут сформулированы прямо на земле и политических картах. Мы на пороге переустройства мира на принципах, где не учитывать интересы России больше не получится».

Тем временем Татарстан, как и другие российские регионы, готовится принять беженцев из Луганской и Донецкой республик — тех, кто оказался вынужден покинуть свои дома, чтобы просто остаться в живых. К слову, это уже не первая волна миграции жителей Украины в Россию. Один из переселенцев первой волны — Тарас Днистрян согласился встретиться с нашими коллегами. В октябре 2014 года он, найдя объявление казанского Метроэлектротранса о наборе сотрудников и предоставлении места в общежитии, перебрался в столицу Татарстана.

Да, признается мужчина — опасался ехать в неизвестность. Но здесь быстро освоился. Пока учился на водителя троллейбуса, работал кондуктором. Сегодня освоился — купил машину, готовится взять ипотеку. Отмечает, что цены в Украине — почти такие же, как в России, а вот зарплаты были втрое меньше. Мечтает перевезти в Татарстан маму и бабушку, оставшихся в Донецке. Но те не готовы расстаться с хозяйством.

Тех, кто приедет, спасаясь от войны, в Татарстан сейчас, готовятся поселить в лучших санаториях республики — «Жемчужина», «Васильевский» и «Ливадия». Там их ждут, тепло, уют, четырехразовое питание, все удобства. Привыкших больше к домашней обстановке, многие татарстанцы готовы принять в своих домах и квартирах. Когда компания «Раша тудэй» организовала сайт «Карта помощи», десятки людей оставили свои координаты с приглашением. Готовятся принять активное участие в судьбе приезжающих и социальные службы — на месте предстоит быстро решить вопросы с получением людьми пенсий и соблюдением их трудовых прав, детей устроить в детские сады и школы, помочь прикрепиться к поликлиникам.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Развитие в условиях ужесточения санкций

Впрочем, наверное, сегодня это только звучит грозно. На самом деле, Россия давно привыкла жить в условиях постоянных попыток ущемить права государства и его населения. Президент Владимир Путин, буквально на днях, обратился к гегемонам мировой политики со словами благодарности. С долей иронии, он подчеркнул, что благодаря таким стараниям тех, кто считает себя вправе диктовать остальному миру: как жить и с кем можно дружить, а с кем — не рекомендуется, Россия в последние годы значительно укрепила собственную экономику и освоила выпуск множества видов продукции, ранее импортируемых.

В том, что от санкций может быть польза, уверен и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Того же мнения придерживается и премьер-министр России Михаил Мишустин, на недавнем заседании Совбеза отметивший, что принимаемые сейчас в отношении страны меры, сюрпризом — не стали. Более того, России есть чем и как симметрично ответить.

— Одна из целей этих санкций не только ослабить экономический, технологический и финансовый потенциал нашей страны, но и посеять страх, панику в наших рядах. Однако, наша задача, как это не парадоксально, не просто не испугаться, а напротив использовать вызовы себе на пользу, — отметил ведущий программы «7 дней». Использовать — значит мобилизоваться в экономике, в промышленности, в обустройстве населенных пунктов. То есть — просто усилить работу, которой и без того ежедневно занимаются во всех регионах страны. Татарстан — в частности. Точнее, республика — один из лидеров экономики страны.

Крупнейшие города региона, одновременно с этим, являются и крупными промышленными центрами автомобиле-, машино-, судо-, авиастроения, нефтедобычи, нефтепереработки, нефтегазохимии, производства полимерного сырья и продукции из нее, создания бытовой техники. И этот потенциал год от года — наращивается. Создаются новые промышленные парки, особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все это — точки роста и центры создания продукции, востребованной отечественной промышленностью и населением.

Фото kzn.ru

Казанский метрополитен

Строительство второй линии Казанского метрополитена идет полным ходом. Почти готова станция на Сахарова, базовая станция напротив Икеи почти освоена — сейчас идет обратная засыпка котлована. Всего новых станций на участке сейчас строится 4. И все они — на одной улице — Фучика. Место выбрано не случайно: слишком плотное автомобильное движение, слишком много пробок. Городу необходимо срочно разгрузить эту часть города.

В перспективе линия метро протянется от РКБ до станции Яшлек. Что уже сделано, что будет реализовано в ближайшем будущем, а что пока еще только в перспективе — увидела и запечатлела съемочная группа программы «7 дней».

Тоннель до Ломжинской еще прокладывается. Как это происходит — журналистам показали на месте. Технологию называют принципом корабельного червя. Проходческий щит не затрагивает городской ландшафт и не мешает находящимся на поверхности людям. Работа под землей требует от специалистов-метростроевцев ювелирной точности. Малейшая ошибка оставляет зазоры, мешающие выстраиванию кольца тоннеля, а значит — придется тереть время и тратить средства на то, чтобы переделать участок. Отрезок линии, что сейчас в работе — это 4 линии, общая протяженность путей — 5 км. Общая стоимость ветки — 40 млрд рублей. Каждый час по ней будут проходить 30 пар поездов.

Как признался генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, одна из самых серьезных сложностей — коммуникации. Вторая — освобождение территорий. Так, на Ломжинской пришлось перенести стихийный рынок.

Фото kzn.ru

Пока у строящихся станций — есть лишь рабочие имена: «Сахарова», «Фучика». После завершения строительства им будут присвоены уже выбранные народным голосованием названия — «Сахарова» превратится в «Тулпар», та, что расположится на пересечении с Ломжинской — в «Зилант», также будет «Академическая» и станция «100-летие ТАССР».

Открыть новую линию планируется уже в 2027 году. Правда на этом строительство не завершится: со временем линия замкнется с одной стороны со станцией «Дубравная», а с другой — со станцией «Яшлек». Позже метро планируется протянуть через Компрессорный и Квартал. Но это — в более отдаленном будущем.

Обо всем этом, а также о том, насколько глубоко политика проникла в спорт, об истории человека, соединившего в себе профессии защитника Отечества и врача, а сегодня продолжающего спасать жизни в одной из татарстанских больниц, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ в последний день зимы — 28 февраля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.