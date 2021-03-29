«Я пожелаю Вам здоровья»: как Владимир Путин троллил Джо Байдена

Страсти по Моргенштерну, куда ведут тендеры и чего нам ждать от весны: обзор недели от программы «7 дней»

Под занавес марта пришла настоящая, а не календарная весна. Пригревает солнце, зазвенела капель, по дорогам и тропинкам побежали ручьи. Период активного снеготаянья — еще впереди, но службы уже готовятся к тому, чтобы паводок прошел как можно более предсказуемо и управляемо. О том, что делается для того, чтобы вешняя вода не стала непрошенной гостьей в домах татарстанцев, а также о других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Игра слов на высшем уровне

Причем во всех смыслах: и лингвистическом, и политическом. Именно так ведущий программы «7 дней», депутат Государственного совета РТ, генеральный директор телеканала «Новый век» и председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов охарактеризовал ответ президента России на недавние выпады его американского коллеги. Материалом об этом и был открыт новый выпуск информационно-аналитического еженедельника.

Напомним: в интервью американскому журналисту Джо Байден, скажем так, согласился с озвученным тем мнением о том, считает ли президент США Владимира Путина убийцей. По крайней мере, его «Hm, hmm… I do…» иных толкований не допускает. Владимир Путин опускаться до ответных обвинений себе не позволил, а его ответы понимающие люди расценили как изящный троллинг. Итак, по пунктам:

«Я пожелаю Вам здоровья», — озвученное исключительно доброжелательным тоном, как отмечает ведущий программы «7 дней» — не что иное, как посыл Путина, который «тонко дает понять что в курсе многочисленных разговоров о старческой немощи Байдена, и как бы говорит: «я понимаю, что вы в момент интервью были немного не в себе, бывает, выздоравливайте скорее, у нас много серьезных проблем, которые надо обсудить».

Приглашение к словесному поединку так и осталось висеть в воздухе. Байден на него не ответил. Фото: facebook.com/POTUS

«Мы в детстве говорили — кто как обзывается, тот так и называется», — тут Ильшат Аминов подчеркивает: «Путин этой поговоркой намекает американскому президенту, что он в серьезной политике ведет себя по-детски бесхитростно и прямолинейно, что особенно элегантно выглядит на фоне постоянных разговоров, даже в конгрессе США, о том , что 78-летний Байден страдает старческим слабоумием, фактически впадает в детство». Кстати, в США, видимо, знатоков русского языка хватает и там предпочли несколько поменять смысл посыла, использовав перевод другой поговорки: «Рыбак рыбака видит издалека».

«Я предлагаю Байдену встретиться в прямом эфире, чтобы обсудить все вопросы». Правда перед этим Владимир Путин отметил, что сразу провести такую встречу не получится, так как сам он собрался «ненадолго слетать в тайгу». Здесь ведущий программы «7 дней» так же увидел конкретный подтекст: «это такой посыл настоящего дееспособного мужика, который отдыхает в тайге рядом с медведями и готов на любой поединок». Впрочем, приглашение к словесному поединку так и осталось висеть в воздухе. Байден на него не ответил. А на состоявшейся на минувшей неделе пресс-конференции, президент США тему России предпочел пока не затрагивать. Видимо «решил собраться с мыслями и больше не попадать в двусмысленную ситуацию» предположил Ильшат Аминов.

Моргенштерн: кумир или фурункул?

Этим вопросом также задался ведущий программы «7 дней». Конечно, с нарывом Алишева Валеева Ильшат Аминов сравнил образно, но вопрос поднял, причем далеко не первым, серьезный. Дискуссию начал ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев. Дело в том, что смысл так называемого «творчества» рэп-исполнителя из Уфы и нового кумира тиктокеров (напомним, что основная аудитория соцсети — дети, подростки и молодежь), носит подчас глубоко… интимный характер, который, пожалуй, по смысловой нагрузке можно сравнить с «кино для взрослых». И женщине в этом творчестве отводится, опять-таки, если попытаться сгладить углы, скорее роль предмета.

Впрочем, лучше привести цитату ведущего информационно-аналитической программы: «Моргенштерн и ему подобные это гнойные фурункулы, атакующие светлые души наших детей. Абсолютно согласен с Соловьевым он разлагает наше общество, воспитывает в девочках-подростках психологию шлюх, унижает женщин, сводит их функцию к удовлетворению низменных потребностей. Гнойный фурункул надо выдавливать и прижигать это место антисептиком иначе будет поздно. Я не говорю, что нужно запрещать эту пошлость и гнусность. Но родительские сообщества, здоровые силы общества должны сказать свое веское слово. На концертах этого деятеля должно стоять ограничение 18+, если взрослым нравится, пусть ходят, а несовершеннолетние должны быть защищены от его творчества».

Свою позицию по этому вопросу в интервью программе «7 дней» озвучила и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По прогнозам экспертов, доля халяль во всей произведенной в мире продукции, уже к 2025 году превысит 20%. Фото: Ринат Назметдинов

Халяль лайф-стайл

«Где наши резервы для экономического роста? Не только роста в экономике, но и укрепления духовности, наших традиций, семейных ценностей?», — задается в следующем материале вопросом Ильшат Аминов и сам же отвечает: «Да вот они, посмотрите сюда. В России сегодня проживают более 25 миллионов мусульман. Это, между прочим, огромный рынок халяль-продукции».

И речь идет не только о продуктах питания, а о стиле жизни. Том самом халяль лайф-стайл. Ежегодный мировой оборот в сфере предложений халяль превышает 2 триллиона долларов США. В России — миллиарды рублей. По прогнозам экспертов, доля халяль во всей произведенной в мире продукции, уже к 2025 году превысит 20%.

Халяль-финансы, халяль-продукты, халяль-кафе и рестораны, халяль-такси… Мир халяль — это, как подчеркивают сами участники рынка, особая, даже семейная атмосфера. И эта атмосфера стала своеобразным спасательным кругом для бизнеса-халяль в разгар пандемии. Когда другие заведения терпели крах,халяль-индустрия благодаря верности клиентов и взаимовыручке самих предпринимателей смогла не просто выжить, но и сохранить рабочие места, обойтись без запросов о финансировании в банки. О том, что такое халяль-предпринимательство, журналисты программы «7 дней» поговорили с с представителями этого самого бизнес-сообщества.

Тендер: дешевле — не значит лучше

Куда выстлана дорога благими намерениями, знают даже дети. Но взрослые продолжают раз за разом наступать на одни и те же грабли. Взять ту же систему тендеров. Казалось бы — замечательная идея: столкнуть лбами исполнителей, заставить биться за право исполнить заказ с оптимальным соотношением цены и качества. Вот только качество… Все чаще происходит так, что тендеры достаются тем, кто предложит именно самую низкую цену, а с каким качеством будет выполнен заказ, вспоминают уже потом. Один из недавних примеров — сгоревший в Заинске памятник воину-освободителю. Следственный комитет считает, что был допущен целый букет нарушений, как на стадии изготовления памятника, так и на стадии приемки.

Бюджетный вариант «искусства», который наши коллеги еще и метко назвали «монументальным расстройством» и «бюджетной бутафорией», оказывается, охватил всю страну. Фото ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

Съемочная группа программы «7 дней» проехали по местам, где недавно, или сравнительно недавно были завершены работы над памятниками и мемориалами, ознакомились с тем, что было создано и установлено в других регионах, и попросили экспертов дать оценку не только качественному, но и художественному их исполнению. Впрочем, о художественной ценности, как оказалось, тут речи даже идти не может: «фактурные картинки, так называют это скульпторы, это даже не барельефы, бутафория, видимость, никакой художественной ценности», — скомпилировали мнение творцов журналисты.

Бюджетный вариант «искусства», который наши коллеги еще и метко назвали «монументальным расстройством» и «бюджетной бутафорией», оказывается, охватил всю страну. Мемориал к 75-летию Победы в Рыбной Слободе, памятник Аленке в Нововоронеже, мемориальные доски на исторических зданиях… Особенно заметен контраст в сравнении с пока еще сохранившимися реальными объектами былого искусства. С тщательно проработанными деталями, без экономии на материале, подходе, исполнении. Такими, что созданы на века, и с каждым годом способными вызывать все большее восхищение.

Впрочем, тогда — и в советские времена, и в более ранние годы — предмет искусства мог появиться на всеобщее обозрение только с одобрения специальной комиссии, в состав которой входили заслуженные, уважаемые творцы. Комиссия есть и сейчас, но…

«Комиссия, которая вроде бы как одобряет все это безобразие, вроде бы как уже существует. Но показателен сам факт того, что в этой комиссии нет ни одного скульптора — показателен тем, что комиссия эта занята вопросами совсем не художественной ценности этих изделий. Наши прекрасные мастера, живописцы, скульпторы, и без того не избалованные заказами, беззащитны еще и перед тендерами — сложность и талант никому не нужны, нужны грубо говоря пластиковые окна — и подешевле», — делают неутешительный вывод наши коллеги. И в завершение материала еще раз подчеркивают: «Кто должен решать, каким быть этим памятникам и когда им быть? Районные власти? Республиканские чиновники? Скульптор, художник — вот кто это должен решать! Давайте во всем и всегда полагаться на профессионалов, чтобы больше никогда не сгорать от стыда».

Сегодня за обстановкой на водоемах в круглосуточном режиме следят в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Фото mchs.tatarstan.ru

Весна пришла, весне — дорогу

Каким ожидается предстоящий паводок и что предстоит предпринять для того, чтобы избежать неприятных неожиданностей — активно обсуждали на всех уровнях на прошлой неделе.

Зима пока неохотно, но уступает место весеннему теплу. Неделю днем держится пока еще скромная, но плюсовая температура, огромные сугробы, на которые расщедрилась погода в минувшие месяцы, начинают оседать, протекая ручьями, что собираются во все более бурные потоки и устремляются в ливневки и к ближайшим водоемам.

У коммунальных служб в это время года голова в буквальном смысле идет кругом: предусмотреть все: проходы и протоки для воды, разобрать снеголедяные плотины, мешающие свободному току талых вод. Где-то хватает тяжелой техники. Где-то приходится вступать в дело ломам и лопатам. Нужно не только расчистить русла рек от снега и льда, но также от скопившегося за зиму мусора и зарослей кустов, чтобы те не превратились под напором воды в непроходимую плотину, к которой невозможно будет подступиться. Дорог каждый час. Если сейчас упустить момент — пострадают люди. Только в Казани под паводок могут попасть более 300 домов.

Сегодня за обстановкой на водоемах в круглосуточном режиме следят в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Штатные наблюдатели докладывают об обстановке каждые 4 часа. Когда ситуация усложнится, частота докладов возрастет вдвое. Наготове 17 тыс. сотрудников МЧС по всей республике. Ведется разъяснительная беседа с населением. В зонах подтопления каждый должен четко знать — что делать, если ситуация вдруг все-таки выйдет из-под контроля.

Обо всем этом, а также о том, почему в Башкортостане ищут политические подтексты там, где их и быть не может, о том, что происходит в системе национального образования, и почему в казанском поселке «Старые Горки» люди вынуждены покупать питьевую воду, а для хозяйственных нужд — топят снег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала ТНВ 29 марта, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

