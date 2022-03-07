Почти 800 человек в день: COVID-19 в сутки уносит больше жизней, чем неделя спецоперации на Украине

Российские медики в Донбассе, ситуация в татарстанских ковид-госпиталях, новый перинатальный центр в Казани: ключевые события недели — в обзоре программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Продолжается военная спецоперация России на Украине. Обнародованы официальные данные о потерях российской армии: почти 500 погибших и свыше 1,5 тысячи раненых. Дезинформаторы пытаются очернить подвиг и героизм наших военнослужащих. Самое страшное в том, что отдельные умы им удается смутить. Причем в рядах поверивших провокаторам оказались уважаемые и, казалось бы, умные люди. Тем временем первый отряд российских врачей-добровольцев уже отправился для оказания помощи населению Донецкой и Луганской народных республик. Скоро туда прибудет и бригада детских специалистов. Готовятся к отправке в помощь освобожденным территориям и волонтеры. Собирается и передается гуманитарная помощь для вынужденных переселенцев из зоны боевых действий. Их готовы принять и в Татарстане: дать кров, предложить работу. Об этом, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Новая родина

Принять совершенно незнакомых людей в своих квартирах и домах. Помочь освоиться на новом месте и начать строить жизнь без артиллерийской канонады и разрывов мин и снарядов. Все это готовы сделать для бывших жителей Украины наши земляки — татарстанцы. И стоит отметить, это происходит уже не впервые. За 8 лет немало беженцев из ЛНР и ДНР перебрались в Россию.

О том, что происходило на Украине в 2014 году, оператор нижнекамской телерадиокомпании Илья Челноков знает не понаслышке. Тогда он, работая в федеральной телекомпании, освещал события на киевском майдане. Как он рассказал коллегам с ТНВ, в первые дни действительно собирались киевляне. В разгар событий «старожилов» майдана густо разбавили «свежей кровью» с Западной Украины. Камера оператора запечатлела прибывающие автобусы, а слух зафиксировал — насколько сильна разница в диалектах Восточной и Западной Украины. Потом оператор работал в Донбассе, затем в Сирии. Но командировку на Украину считает самой сложной, потому что именно там труднее всего было понять, где свои.

Лариса Сосновская сама не раз была вынуждена срываться, казалось бы, с обжитого места. В 1947-м ее отца направили служить во Львов. После войны, по ее словам, там тоже бурно процветал национализм и гонения евреев. Пришлось бежать в Луганск. Сейчас у женщины там живет сестра, с которой нет никакой связи. Потом Сосновская жила в одной из бывших республик СССР. Но и там поднялась националистическая волна, и в 90-е опять пришлось уехать. Окончательно осела в Нижнекамске. Когда в 2014-м на Украине начались беспорядки, без колебаний решила приютить переселенцев оттуда. До сих пор помнит, как их встречала.

— Это было только начало, людям было страшно, они поехали не в Польшу, а в Россию, я очень рада, что смогла кому-то помочь, мы в свое время тоже бежали, — говорит она.

Фото: newizv.ru

Илья Игин — глава того самого семейства, что приютила у себя Сосновская. В прошлом — телевизионщик, позже — ландшафтный дизайнер, рассказал, что жили в Алчевске, что в 30 км от Луганска. Покинуть малую родину решились, когда снаряды стали попадать в их огород. Собрали детей и отправились, как сами говорят, в неизвестность. С одним рюкзаком и документами — всем, что удалось спасти. В поезде познакомились с нижнекамцем, и тот рассказал о своем родном городе. Так появилась цель. А после сюжета на местном телевидении — и работа. Сначала — преподавать, а через год — муниципальная служба. Сейчас Илья трудится архитектором в городской администрации. В квартире гостеприимной Ларисы Сосновской прожили всего неделю — нашли комнату в общежитии. Но гостеприимную хозяйку вспоминают с благодарностью. Обратно уезжать не планируют: получили российское гражданство, работу, спокойствие и стабильность.

11 человек — семья Владимира Люльковича — в 2014-м также были вынуждены уехать из Донецкой республики — г. Дзержинска, что всего в 15 км от Горловки. Когда приехали в Набережные Челны, младшей дочери было всего 4 года, а старшему сыну — 24.

Как рассказал отец семейства, помощь нашла в интернете дочь. Татарстанец Антон Соколов купил билеты, снял квартиру, помог найти работу. Одним из самых радостных дней стало получение российского паспорта. Владимир — мастер по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов. Старший сын — музыкант. Младшая дочь — школьница.

Мамед Касымов оставил в Донецке дом. Спасал семью, когда на улицах родной Макеевки начали рыскать вооруженные неонацисты. И таких историй о людях, для которых Татарстан, Россия стали второй родиной, — десятки, сотни. И все эти истории — книги с хорошим даже не концом, а скорее — новой главой. Где мир и спокойствие, где нет стрельбы, есть работа, дом и люди, готовые прийти на помощь.

Фото: Илья Репин

COVID-19, который никуда не делся

Почти 90 тысяч новых случаев заболевания только за субботу, 5 марта. Без малого 800 человек погибших. О новой коронавирусной инфекции за событиями последних дней как-то забыли, но сам коронавирус никуда не ушел. И в этом убедилась съемочная группа программы «7 дней».

Кукмор. ЦРБ. Госпиталь. 50 ковидных коек. И почти все они заняты. Врачи отмечают: спад заболеваемости принес людям ложное, опасное успокоение. Тема стала не столь интересной, население теряет осторожность, рискуя вновь наступить на грабли, уже не раз с размаху бившие по лбу. Вот только одной шишкой коварная болезнь отделаться не даст. Она продолжает уносить жизни.

Врачи делают все, что в их силах. Не получается справиться в районах, пациентов, если это возможно, везут в Казань — в инфекционную больницу. Реанимация инфекционки загружена на 100%. Но и здесь работают не боги. Да, профессионалы. Да, с огромным наработанным опытом. Но и они не всесильны.

Подарок к 8 Марта

Наверное, именно так можно расценить событие, имевшее место на минувшей неделе в Казани. В столице Татарстана при участии президента республики Рустама Минниханова был заложен первый камень в основание нового перинатального центра. Он сможет принимать до 8 тысяч рожениц в год.

Вопросы демографии были и остаются одними из приоритетных. Второй пандемийный 2021-й год в этом плане для республики прошел под знаком минус. Родилось на 662 ребенка меньше, чем в 2020-м.

Фото tatarstan.ru

— Один из самых главных приоритетов — безопасное материнство. Мы должны создать все условия для наших будущих матерей, — подчеркнул на церемонии закладки камня Рустам Минниханов.

Сегодня в столице Татарстана рождается каждый второй ребенок республики. Но лишь треть беременностей проходит без осложнений. Приходится решать и вопросы с выхаживанием недоношенных малышей, и вмешиваться в случаи, когда или мама, или ребенок имеют патологии, проводятся внутриутробные операции. Ежегодно медики спасают сотни жизней. Работы специалистам перинатального центра хватает, а вот возможностей единственного в РТ медучреждения третьего уровня недостаточно. Татарстану нужен еще один.

Планы строительства нового перинатального центра зрели несколько лет. 3 недели назад Рустам Минниханов объявил о принятом решении — строить! Центр появится на территории 7-й городской больницы. Площадка расчищена. Медучреждение рассчитано на 160 коек, что позволит принимать до 8 тысяч родов в год. Оснастить планируется на самом высоком уровне. Причем долго ждать открытия центра не придется. Ввести его в строй намерены уже в августе 2023-го.

Обо всем этом, а также о том, как президент Татарстана Рустам Минниханов встретил свой 65-й день рождения, о том, где историческая родина семьи лидера республики и как в Татарстане встречали Масленицу, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 7 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

