Тревожное утро: атака БПЛА на Нижнекамск

Закамье под ударом, единство в многообразии: День России в Татарстане — события недели от «7 дней»

Фото: Реальное время

«Утро пятницы для жителей Нижнекамска началось с тревоги. В результате атаки беспилотного летательного аппарата был поврежден жилой дом», — начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

Атака в День России

«Сегодня беспилотники — это уже не кадры из далеких военных хроник. Это угроза, которая может коснуться обычного города, обычного двора, обычной семьи», — подчеркивает Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «В трудные минуты люди объединяются. Соседи помогают соседям. Специалисты делают свою работу. Власти и службы принимают необходимые меры». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях сообщил, что в пятницу утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион Татарстана. По поручению раиса республики на место выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. «Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены. Все необходимые службы находятся на местах», — подчеркнул лидер Татарстана. По словам Рустама Минниханова, жители дома, куда ударил беспилотник, эвакуированы.

По поручению раиса республики на место происшествия выехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Четыре человека пострадали от атаки. Им оказана необходимая медицинская помощь. На базе ближайшего санатория — «Шифалы» — был развернут пункт временного размещения людей из поврежденной после попадания БПЛА многоэтажки. Сейчас в пункте находится 31 человек. Рустам Минниханов в сопровождении главы Нижнекамского муниципального района Радмира Беляева посетил временно эвакуированных, поинтересовался условиями размещения и подчеркнул, что пострадавший «дом отремонтируют в ближайшее время».

Рустам Минниханов в сопровождении главы Нижнекамского муниципального района Радмира Беляева посетил временно эвакуированных. канал в "Максе" Радмира Беляева

Ведущий программы «7 дней» отмечает: «За этими словами — не просто строчка в новостной сводке. За ними пострадавшие люди, звонки родным, минуты ожидания, когда самое главное — услышать: «Я жив. Со мной все в порядке». В такие моменты особенно остро понимаешь простую вещь: самое дорогое — это не стены и не имущество. Самое дорогое — человеческая жизнь, семья, возможность спокойно встретить утро в своем доме и знать, что с близкими все в порядке». И что особо подчеркнул Ильшат Аминов: «Есть то, что остается неизменным: в трудные минуты люди объединяются. Соседи помогают соседям. Специалисты делают свою работу. Власти и службы принимают необходимые меры».

День, который объединяет

День России имеет для нашей многонациональной страны огромное значение. Как подчеркнул в своем обращении Рустам Минниханов: «Этот день объединяет нас чувством гордости за державу, ее более чем тысячелетнюю историю, великую культуру, научные свершения, трудовые и ратные подвиги всех поколений. В День России мы чествуем тех, кто защищает и прославляет Отчизну, заботится о ее настоящем и будущем, своим примером вдохновляет соотечественников. Наша Родина многообразна, и в этом ее сила: на огромных просторах проживают представители различных народов и конфессий, для которых День России является ярким символом национального единства. Потому каждый из нас, особенно в это непростое время, чувствует ответственность за ее судьбу. Сплоченность многонационального народа как никогда проявляется на фронте, где плечом к плечу воины из разных уголков страны под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Владимировича Путина сражаются за независимость нашей Родины, безопасность граждан и мир для будущих поколений. Мы гордимся нашими доблестными защитниками, поддерживаем их и верим в Победу! Убежден, что сила и процветание государства определяются успехами миллионов его граждан — главного богатства России. Республика Татарстан, являясь опорным субъектом, вносит значимый вклад в обеспечение технологического лидерства России, ее обороноспособности и безопасности, развитие экономики и промышленности. В этих достижениях, без сомнений, есть заслуга каждого татарстанца».

Рустам Минниханов: «Этот день объединяет нас чувством гордости за державу, ее более чем тысячелетнюю историю, великую культуру, научные свершения, трудовые и ратные подвиги всех поколений». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Накануне Дня России Рустам Минниханов на Кремлевской улице пообщался с туристами, приехавшими в столицу Татарстана. Калуга, Москва, Таймыр, Хабаровск… Гости приезжают в Татарстан со всей огромной России. Говорят: впечатлений — много. Главное: Казань — это точка притяжения, с великолепием ее архитектуры, историей и многонациональной культурой. Место, где комфортно жить и куда интересно приезжать.

В преддверии Дня России, 10 июня, на берегу Казанки школьники, студенты, активисты — участники общественных организаций и жители столицы провели акцию: развернули огромное полотнище государственного флага: триколор размером 75 на 50 метров. То, что это событие состоялось у стен Центра семьи «Казан», особенно символично: семья — опора страны, молодежь — ее будущее, а представители разных национальностей и вероисповеданий, участвовавшие в акции, — самое яркое подтверждение единства многонационального и многоконфессионального народа Татарстана и России в целом.

В честь Дня России по всей республике развернулись праздничные мероприятия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одно торжество, ставшее уже традицией, — вручение в День России первых паспортов юношам и девушкам в рамках акции «Я — гражданин России».

11 июня в районах республики прошли парады Дружбы народов — как часть масштабного этноконфессионального фестиваля «Мозаика культур». И в продолжение фестиваля, 12 июня, в День России, десятки тысяч татарстанцев и гостей республики собрались на территории Казанского кремля. «Разность в красках и запахе пряностей, единство в дружбе и взаимопонимании. Видно — душа у всех одна, выступающая на лицах счастливыми улыбками. И неважно, что при этом с некоторыми представителями дружественных и, как оказалось, родных народов у нас разные континенты», — отмечают наши коллеги с телеканала «Новый век».

Рядом со студентами и жителями города — участник СВО с позывным Басгал — азербайджанец из Татарстана. Приехал в отпуск. Не усидел дома. «Иншалла, скоро война закончится, и будет мир во всем мире. Мы прилагаем все усилия, чтобы здесь было мирное небо над головой, а мои близкие, друзья, наш народ имели возможность встречаться ради такого повода, как народные праздники», — подчеркивает боец.

Ежегодно в День России в казанском Кремле проходит вручение государственных наград. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ежегодно в День России в казанском Кремле проходит еще одно важное событие: раис Татарстана Рустам Минниханов вручает государственные награды. Отмечены представители самых разных профессий: учителя, специалисты, работники культуры и СМИ. В числе награжденных — митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и первый заместитель председателя ДУМ республики Ильфар хазрат Хасанов. Зал аплодисментами и стоя встречал вручение госнаград участникам СВО. Не смолкали овации и во время вручения наград волонтерам — Зильде Савченко и Юрису Шакирову. За плечами Зильды Нигматулловны в ее 85 лет — около полусотни поездок с гуманитарным грузом к линии соприкосновения. Мамадышец Юрис Шакуров своими руками строит для бойцов СВО мобильные бани на колесах.

«Многонациональный Татарстан — часть мозаики России, неотъемлемая часть ее величия. Наша сила — в нашем единстве, а наше единство — это гарантия нерушимости наших границ. Дух непобедимости чувствуют даже гости из далеких стран, которые здесь уже думают обрести новую Родину. Благо для всех нас в нашей державе есть все возможности», — отмечает журналист ТНВ Ленар Валеуллов.

Рак: число выявленных случаев заболевания растет

«Есть слова, которые любой из нас больше всего боится услышать. Одно из них — «рак». Для многих диагноз «рак» до сих пор звучит как приговор. Как точка, после которой нет будущего. Но современная медицина каждый день доказывает обратное: сегодня онкология — это уже не только борьба за жизнь, это борьба за качество этой жизни, за надежду, за возможность победить болезнь», — отмечают наши коллеги с телеканала «Новый век».

За последние пять лет заболеваемость увеличилась на 31%. Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстан сегодня находится среди регионов, где онкологической службе уделяется особое внимание. Республиканский онкологический диспансер уже не просто медицинское учреждение, а настоящий центр спасения, где соединяются опыт врачей и современные технологии. Но вызов огромен. Сегодня каждый 40-й житель Татарстана состоит на учете у врача-онколога. За последние пять лет заболеваемость увеличилась на 31%. В 2025 году в республике зафиксирован 20 371 новый случай — это почти на 6 тыс. больше, чем в 2020-м. С каждым годом число выявленных случаев растет, и за каждой цифрой статистики — чья-то тревога, чья-то борьба, чья-то надежда», — отмечает корреспондент программы «7 дней» Диляра Юсупова.

Онкологическая служба республики трансформируется в ответ на растущие вызовы. Хирургическое вмешательство с использованием роботизированного оборудования позволяет провести операцию с меньшим травмированием и меньшей кровопотерей, что позволяет пациентам быстрее восстанавливаться. Впервые в республике применена технология HIPEC, или «горячая химеотерапия». Пока представленная только в крупнейших федеральных центрах, процедура позволяет успешно бороться со сложными опухолями с высокими рисками для оперативного вмешательства.

Хирургическое вмешательство с использованием роботизированного оборудования позволяет провести операцию с меньшим травмированием и меньшей кровопотерей. предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

«В последнее время над онкодиспансером сгустились тучи, и это можно понять — онкология помолодела и буквально пустила метастазы по всей стране. Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. В 90% случаев его развитие связано со случайными мутациями, около 10% приходится на наследственность», — подчеркивает журналист программы «7 дней».

Число онкологических заболеваний растет год от года. В РКОД делают все возможное, чтобы сократить время, что люди вынуждены тратить на очереди. Но пациентов все больше. А тут еще беда с оборудованием: вышли из строя лучевые аппараты. Нуждающихся в лечении пришлось перенаправлять в Набережные Челны. В ближайшее время проблема будет решена: планируется подписание долгосрочного сервисного контракта на восстановление оборудования. Плюс два новых линейных ускорителя лучевой терапии поступили в Альметьевский филиал РКОДа. Приобретен новый компьютерный томограф. Обновлена поликлиника. Вот-вот откроет двери новый центр — клиника радиохирургии. Работает центр реабилитации, помогающий прошедшим лечение пациентам быстрее встать на ноги.

Подробнее об этом, а также о том, как День России встретили наши бойцы на СВО, о чем говорил глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Татарстан, чем запомнилось 12 июня 1991 года, на какие 7 вопросов за 7 минут ответила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, над чем работают ученые Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, и о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 15 июня, в 13:00, или на сайте телеканала.