Ведущий программы «7 дней» на ТНВ вышел в эфир в противочумном костюме

COVID-19: прогноз — умеренно оптимистичный. Итоги недели от программы «7 дней»

Каково врачам, вынужденным часами работать в противочумных костюмах — на собственном опыте прочувствовал ведущий программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век». Правда, выдержал недолго. Цель — привлечь внимание к ситуации с пандемией, которую многие из нас уже считают пройденным этапом, не представляющим опасности. О том, ушла ли опасность заболеет коронавирусом, прогнозах министра здравоохранения Татарстана, проблемах самозанятых и предстоящем дне голосования — в обзоре главных событий минувшей недели по версии команды программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Спасибо врачам!

Благодарить своих спасителей не устают пациенты татарстанских госпиталей, многих из которых, в буквальном смысле, пришлось вытаскивать с того светя. Спасибо врачам говорят родные вчерашних пациентов и тех, кто еще продолжает оставаться на больничных койках. А журналисты программы «7 дней» из недели в неделю, продолжают знакомить республику с этими скромными героями, каждый день рискующими своими жизнями ради спасения жизни и здоровья других.

Ведущему телепрограммы хватило нескольких минут, чтобы в полной мере осознать: насколько это сложно хотя бы просто быть одетым в противочумный костюм. Врачам в защитной одежде, очках, масках, бахилах, приходится работать по много часов подряд. Ежедневно. В том числе и в свой профессиональный праздник — День медицинского работника. И будут продолжать нести свою тяжелую, но такую необходимую вахту до тех пор, пока угроза действительно не минует. Как много времени это займет, зависит, в том числе, и от каждого из нас: того, насколько серьезно, или же напротив — легкомысленно и безответственно — мы будем относиться к никуда не исчезнувшей необходимости соблюдать социальное дистанцирование и меры индивидуальной защиты.

Прогнозы дальнейшего развития эпидемии в республике на прошлой неделе озвучил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

Что касается настоящего и прогнозов на дальнейшее развитие эпидемии в республике, то на прошлой неделе официальную точку зрения озвучил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Сейчас назвать ее можно умеренно-оптимистичной. Но министр особо подчеркивает: расслабляться рано. Правда, услышан он далеко не всеми. И в этом убедилась съемочная группа программы «7 дней», побывавшая на Лебяжьих островах. Тысячи людей, минимальное расстояние между отдыхающими, отсутствие средств индивидуальной защиты… Увиденное журналист программы сравнил с игрой в «русскую рулетку», где шанс жить или умереть зависит исключительно от благосклонности фортуны, а она, как известно, дама капризная и непредсказуемая.

Самовыживание самозанятых

Доходы, упавшие больше чем на треть, а то и вовсе, попытки сохранить свой пусть небольшой, но бизнес, помощь от государства, которую еще нужно суметь получить — все это проблемы самозанятых. Съемочная группа программы «7 дней» постаралась узнать: как самозанятые «самовыживают».

Один из героев сюжета — мастер-кожевенник. «Проблема эпидемии не в том, что работы нет, а в том, что есть неопределенность», — поделился с журналистом Павел Павлов. Неопределенность в том — сколько продлится пандемия и связанные с ней ограничения, неопределенность в том — когда люди смогут снова себе позволить думать не только о предметах первой необходимости, но и о покупке предметов, просто радующих.

оходы, упавшие больше чем на треть, а то и вовсе, попытки сохранить свой пусть небольшой, но бизнес, помощь от государства, которую еще нужно суметь получить — все это проблемы самозанятых. Фото cp-al.ru

Серьезной проблемой является и невозможность планирования, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, проблемы с оплатой аренды, налогов, выплат кредитов. Государство постаралось помочь: вернуть налог за прошлый год, чтобы было чем оплатить налоги года текущего. Но не все проблемы удалось разрешить. Так, обещанная государством помощь предпринимателям, чей доход упал из-за эпидемии больше чем на 30%, спотыкается о бюрократию: справки о доходах, что самозанятые могут получить через сервис «Мой налог» — не принимается банками. Как следствие — нет возможности подтвердить сам факт падения доходов, а значит, нет возможности воспользоваться налоговыми каникулами.

Неравнодушные

Волонтерство — это не профессия, а стремление души, неспособность пройти мимо чужой беды, готовность протянуть руку помощи тем, кому особенно нужна поддержка. Съемочная группа программы «7 дней» вновь побывала в гостях у участников республиканского благотворительного проекта «Ярдэм янэшэ», созданного по инициативе президента республики и сегодня собравшего под своим крылом более 60 тыс. добровольцев по всей республике.

Проект «Ярдэм янэшэ» создан по инициативе президента республики и собрал под своим крылом более 60 тыс. добровольцев по всей республике. Фото idel-tat.ru

Так, в поселке Куркачи Высокогорского района, живут два друга — Азат и Данис: взрослые, серьезные семейные люди. У каждого уже по трое детей и одно общее желание: помогать тем, кто в этом нуждается. С начала пандемии эта добровольческая команда собрала 237 продуктовых наборов, которые были розданы в нуждающиеся семьи.

В день приезда съемочной группы они вновь занимались добрым делом — ремонтировали печь у односельчанки — 92-летней односельчанки Екатерины Федоровой.

Есть у «Ярдэм янэшэ» и свой реабилитационный центр. Он был создан 6 лет назад на территории центрального рынка — там, где чаще всего можно встретить тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Центр помогает реабилитации бездомных. Для тех, кто хочет вернуться к нормальной жизни, есть возможность восстановить документы, найти работу. Здесь организована бесплатная раздача еды, одежды, люди могут бесплатно помыться и подстричься. Очень показательный момент: с началом пандемии многие предприниматели, сами отчаянно нуждающиеся в поддержке, только увеличили помощь реабилитационному центру.

Безопасное голосование

Уже скоро россиянам предстоит принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Сам день голосования назначен на 1 июля, которое объявлено выходным днем, но фактически процедура продлится 7 дней и стартует с 25 июня. Это сделано, чтобы избежать скопления людей на участках. УИК дадут рекомендации для жителей каждого дома: когда лучше прийти, чтобы не создавать чрезмерной массовости и снизить риск заболевания COVID-19. Впрочем, этой же цели будут служить «мобильные пункты», что разместятся на улице рядом с избирательными участками, а так же возможность проголосовать на дому — бесконтактным способом.

В избирательной комиссии напоминают: с собой нужно иметь паспорт, маску и перчатки.

А уже в сентябре в республике состоятся выборы президента Татарстана.

В избирательной комиссии напоминают: с собой нужно иметь паспорт, маску и перчатки. Фото Рината Назметдинова

«Наш двор» 2020

В этом году по всей республике будут благоустроены 1600 дворов. В программу вошли дворы, построенные до 2014 года.

В 310 дворах работы уже кипят и уже скоро местные жители смогут по достоинству оценить произошедшие перемены. Впрочем, как именно будет выглядеть каждый конкретный двор, решение принимали сами местные жители. В течение прошлого года прошли тысячи сходов граждан, где нередко люди спорили до хрипоты но, как это не парадоксально звучит, по хорошему поводу: обсуждали какими быть детским площадкам, где проложить дорожки для пеших и велосипедных прогулок, как лучше обустроить парковки и уличное освещение, и где организовать выгул домашних питомцев, где зеленые насаждения требуется проредить, а то и вовсе удалить, а куда нужно посадить новые деревья и кустарники.

Все пожелания тщательно фиксировались, а затем уже профессиональные архитекторы-проектировщики, с учетом особенностей территорий, пролегания инженерных коммуникаций и прочих нюансов, тщательно прорабатывали план по каждой конкретной территории.

Первые уже появившиеся обновленные дворы — лучшее подтверждение необходимости инициированной партией «Единая Россия» программы. И лучшее наглядное пособие для недоверчивых. Сегодня не редкость, когда люди из дворов, где только началось обсуждение предстоящих перемен, приезжают туда, где дворы уже преобразились, чтобы убедиться в реальности обещаний. И, как правило, именно такие — бывшие скептики, становятся самыми активными агитаторами — за, подтверждая правильность поговорки о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

В этом году по всей республике будут благоустроены 1600 дворов. В программу вошли дворы, построенные до 2014 года. Фото rt-online.ru

Узнать подробнее об этих событиях, а так же о том, чем Кукмор покорил Германию, Турцию, Китай и США, можно 22 июня, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

