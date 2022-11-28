Религиозно-мировоззренческое противоречие между Западом и Россией

Заседание дискуссионного клуба «Валдай», проблемы национального образования и другие темы недели от программы «7 дней»

Беседы о мировоззрении, системе базовых ценностей, философии и теологии противостояния России и коллективного Запада. Обо всем этом на минувшей неделе шел разговор на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ключевым информационным посылом встречи стало «Религиозное многоголосие и национальное единство». Об этом, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», темах — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Татарстан — универсальная модель согласия

В конце минувшей недели Казань принимала участников конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» — уникальной площадки, позволяющей не просто услышать мнения друг друга, но и достигнуть общего понимания самых актуальных и злободневных тем.

Лучшую площадку, чем Татарстан — территория, на которой успешно реализована универсальная для всей России и служащая примером и для многих зарубежных государств модель межнационального и межконфессионального единства, мира и согласия, — для обсуждаемой темы: «Религиозное многоголосие и национальное единство» сложно и придумать. Участников клуба приветствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Буда Бадмаев — дид хамбо-лама буддийской традиционной сингхи России по Северо-Западному региону и многие другие. Главный посыл в каждом из этих выступлений религиозных лидеров самых разных конфессий: необходимость бережного отношения к традиционным культурным и духовным ценностям и их защиты.

Особенно ярким, как подчеркнул ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Татарстанского Союза журналистов Ильшат Аминов, стало выступление викария Патриарха Московского и всея Руси, председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата — Митрополита Волоколамского Антония. Он подчеркнул, что в России православные и мусульмане находят между собой гораздо больше понимания по подавляющему большинству ключевых вопросов, нежели с единоверцами на Западе. «Если я правильно понял владыку Антония, сегодня Россия борется не только за свой цивилизационный выбор, но и против глобальной ереси, нового вида идолопоклонства, отвергающего бога. И на Валдайском форуме в Казани прозвучало, что это общая борьба и для православных, и для мусульман, и для буддистов», — высказал мнение Ильшат Аминов.

Особенно ярким, как подчеркнул ведущий программы «7 дней», стало выступление митрополита Волоколамского Антония. Фото tatarstan.ru

В то время, когда на Западе «абсолютизируют, законодательно оформляют и агрессивно защищают право выбора любого пути, то есть любые желания человека, в частности на гомосексуальные связи, смену пола, половое влечение к несовершеннолетним, отменяют понятия мать и отец, фактически разрушая базовые человеческие ценности», в нормальном обществе ратуют за сохранение нравственности, разумность человеческих желаний, не нарушающих границ прав других членов общества, почитание религиозных и общественных догм: то есть всего того, чему изначально учат все вероисповедания мира. И именно об этом говорили на конференции в Казани.

Переводные учебники остались пособиями

На днях на сайте Минпросвещения России опубликован приказ с новым списком учебников, включенных в федеральный реестр. Увы, линейка переводных учебников на татарском языке в перечень допущенных и рекомендованных к использованию в учебных учреждениях не вошла, а это значит, что они, как и прежде, не могут использоваться в качестве учебников и остаются лишь учебными пособиями. И это при том, что они на 100% являются переводными копиями действующих учебников, напечатанных и принятых на русском языке в реестр включенных.

Ожидание момента, когда полная линейка переводных учебников, наконец, будет включена в учебный процесс, длится не первый год. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев не раз охарактеризовывал складывающуюся ситуацию, как несправедливость и дискредитацию в системе общего школьного образования. Однако, несмотря на все прилагаемые усилия — сам перевод, прохождение многоэтапной экспертизы, — 79 учебников, переведенных на татарский язык, по-прежнему не в списке.

Сейчас в Татарстане без малого 60 тыс. детей обучаются на родном языке. За последние 20 лет число национальных школ в республике сократилось вдвое (с 1214 до 657 школ). В каждом районе у родителей свои причины для того, чтобы выбирать или не выбирать для своих детей обучение на родном языке. Каковы они — причины — в Альметьевске узнавала съемочная группа программы «7 дней».

Сейчас в Татарстане без малого 60 тыс. детей обучаются на родном языке. Фото realnoevremya.ru

Интересный момент: это сегодня юго-восток республики — большая нефть. Сотни лет назад, на месте Альметьевска, Бавлов, Бугульмы располагались древние татарские очаги просвещения и культуры народа. Взять, к примеру, деревню Кичучат — родину Ризы Фахретдина — великого ученого и реформатора, религиозного и общественного деятеля. Один из главных постулатов, который озвучивал ученый: «особая ценность семьи — воспитание ребенка. Мы должны воспитать и оставить после себя поколение, которое будет за нас молиться».

В 1926 году медресе в Кичучат, построенное еще прадедами Ризы Фахретдина, было преобразовано в 6-летнюю татарскую школу. В 1992 году образование в школе стало полным средним. К слову, именно эту школу окончил известный татарский журналист и преподаватель Талгат Минибаев. Именно ему принадлежат слова о том, что «настоящую любовь к родному языку в полной мере прививает только школа, которая обучает ребенка на языке матери».

Однако именно сейчас родная речь в школе, обладающей столь богатой историей, звучит все реже. Причин тому немало. И одна из основных — нехватка педагогов. Не много учителей готовы посвятить себя воспитанию детей в деревнях и селах. Ворох проблем в каждой национальной школе — растет. При этом каждая вынуждена справляться с ними самостоятельно. И не у всех успешно получается пройти череду испытаний. Одним из самых сильных ударов по национальному образованию стали изменения законодательства в сфере образования, переведшие выбор языка преподавания в сферу решений родителей. И если тех, кто чтит язык предков и желает, чтобы и его дети росли в двуязычной среде и изучали и родной язык, и русский, оказывалось меньшинство, национальный компонент постепенно задвигался на второй план, число часов сокращалось, государственные экзамены полностью русифицировались и… сегодня даже в сельской местности, в исконно татарских деревнях и селах, возможность получить образование на родном языке есть далеко не всегда и не везде. В лучшем случае в школах сохранена национальная среда — то есть кружки: татарские танцы и песни. Достаточно ли этого для того, чтобы владеть татарским языком? Ответ — очевиден.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в альметьевской татарской гимназии. В 90-х годах она считалась одним из ярких представителей системы национального просвещения. Сегодня — обычное учебное учреждение, строго следующее федеральным образовательным стандартам. Родители свой выбор сделали. Вот только скажут ли им потом спасибо их дети и внуки?

В столице республики собрались предприниматели-татары не только со всей России, но и из Казахстана, Кыргызстана, Афганистана и т.д. Фото tatar-inform.ru

«Мы вместе! Наша сила в единстве!»

Таков девиз Всемирного конгресса татар. Под эгидой ВКТ на прошлой неделе в Казани состоялся XV Международный форум «Деловые партнеры Татарстана». В столице республики собрались предприниматели-татары не только со всей России, но и из Казахстана, Кыргызстана, Афганистана и т.д. Всего более 300 представителей самых различных бизнес-направлений из 48 регионов России и 13 стран мира.

«Стоит задача еще больше укрепить связи с татарскими диаспорами, бизнесом. Нам надо быть вместе с нашими успешными, деловыми ребятами. Времена сейчас непростые, мы рассчитываем и в трудностях оставаться вместе. С рынка уходит бизнес, инвестиции сокращаются, на их место мы приглашаем вас. Приходите, убедитесь, знакомьтесь с новыми предпринимателями», — в своем приветственном слове подчеркнул председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Журналист программы «7 дней» познакомился с некоторыми из представителей глобального татарского бизнес-сообщества. Михаил Адамович (по паспорту), родившийся в Польше и долгое время живший в Великобритании, предприниматель, просит называть его Мансуром. Дают о себе знать татарские корни. Как он рассказал корреспонденту, феномен с именем объясняется просто: в Польше в списке разрешенных имен татарских — нет. Потому и выбрали родители то, что ближе по звучанию, а не забывать о корнях ему наказывал отец — руководитель Союза татар Республики Польша. Жену себе Мансур-Михаил тоже выбрал татарочку. Помог интернет. Правда оказалось так, что на тот момент она, выиграв грант на обучение, жила в Англии. Продал машину, компьютер и отправился навстречу судьбе. Работы не боялся: по 16 часов пахал грузчиком, параллельно учился в академии управления и, получив образование, постепенно выбился в руководители крупной компании. Родились две дочки. В Великобритании активно занимался и общественной деятельностью — работал в татаро-башкирской организации «Заман». Вот только с европейскими «ценностями» возникли сложности. «Я сказал — хватит! Пока нормальные дети — убегаем», — поделился Минсур. В Казань приехал в 2014-м. Туристом. Узнал о ВКТ. Проехался по республике и… в 2019-м купил землю в Камскоустьинском районе. Сегодня вместе с женой Венерой развивают свое фермерское хозяйство и налаживают туристический бизнес.

Истории у участников форума — разные. А цели — общие: учиться друг у друга, объединять, когда нужно, усилия и добиваться общего успеха, помогая друг-другу в продвижении идей, продукции и технологий. Государство в лице Татарстана готово оказать всю возможную поддержку. Это с трибуны подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Постановки состоялись и в Москве, и на открытых площадках, и на самой древней Булгарской земле. Фото: Максим Платонов

«Кара Пулат»

Опера-легенда, что и сама уже становится легендарной, вновь в центре внимания. Уникальность постановки в том, что одним из главных действующих лиц в ней является архитектурный памятник. Недавно «Кара Пулат» стала лауреатом Золотого диплома престижной международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини», названной так по имени первого архитектора Санкт-Петербурга, создавшего Петропавловский собор и немало иных шедевров петровского барокко. Эту премию за кулисами называют «Оскаром» в мире архитектуры и дизайна и получить ее мечтают многие.

Интересный факт: в 2022-м на соискание премии было подано 1123 заявки из 74 стран. Кто из соискателей наиболее достоин, определяло международное жюри, в состав которого вошли около 70 представителей 36 стран мира. Опера «Кара Пулат» была удостоена Золотого диплома.

Более 10 тонн вес. Точная копия древней булгарской постройки — Черной палаты — и сама живет на сцене: вращается на 360 градусов, движется, играет. Впервые опера была представлена зрителю в 2015-м на сцене старейшего татарского театра — Тинчуринского. Затем были гастроли, что оказалось совсем непросто: не каждая сцена способна вместить декорации такого веса и масштаба. Но и выступления проходили с фурором. На родную землю, в Татарстан, постановка вернулась спустя 7 лет — в юбилейный для Древнего Булгара 2022-й, когда праздновалось 1100-летие добровольного принятия Волжской Булгарией ислама как государственной религии. Как отмечают работники театра: к премьере постановки готовились за полгода. Но это — декорации, хотя и работа более чем сложная. А вот как искали вдохновения — тема отдельная. Когда спектакль только начинал ложиться на бумагу, для того, чтобы погрузиться в реальную атмосферу древнего края, один из авторов отправился в Булгар.

Созданная при поддержке республиканского фонда «Возрождение» и лично первого президента республики Минтимера Шаймиева, «Кара Пулат» перестала быть просто оперой с первых мгновений. Это знаковый проект, что перерос стены родного театра. Постановки состоялись и в Москве, и на открытых площадках, и на самой древней Булгарской земле. И неизменно собирает аншлаги. К слову, сейчас опера-легенда вновь собирается в путь. Впереди череда выступлений в районах и городах Татарстана. Две фуры только декораций. «Кара Пулат» — это чудо, о котором нельзя — слишком мало — просто рассказать. Человек это должен прочувствовать», — уверен директор Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Фанис Мусагитов.

Обо всем этом, а также о том, какое будущее ждет исторические усадьбы и дворянские гнезда Татарстана, чем в этом плане интересен Шуран Лаишевского района, о том, как в республике встретили День матери, и о других важнейших событиях минувшей недели можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 28 ноября ровно в 13.00, или на сайте телеканала.