Профессия — Родину защищать: День защитника Отечества

Чествование героев в тылу и на фронте, День родного языка и другие события недели от «7 дней»

Центральным событием минувшей недели стали мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества и патриотическому воспитанию подрастающих поколений. Ведущий информационно-аналитической программы «7 дней» Тимур Бикмурзин напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России и Годом воинской и трудовой доблести в Татарстане. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Зал аплодировал стоя

Укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России, сохранение памяти подвигов наших предков на фронте и в тылу вместе с данью уважения тем, кто сегодня приближает Победу, — главные задачи живущих сегодня. По данным на осень прошлого года, 17 представителей Татарстана в ходе проведения специальной военной операции удостоены звания Героя России, 8 из них — посмертно. Героев прошлого и настоящего чествовали на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, с участием раиса республики Рустама Минниханова. Встреча состоялась на площадке МВЦ «Казань Экспо».

— День защитника Отечества — праздник объединяющий… И те, кто помогает тем, кто помогает, — все здесь. Защитник Отечества — не только тот, кто держит в руках оружие, — подчеркивает автор материала — военкор ТНВ Зуфар Давлетшин. В одном зале собрались и сотни бойцов как прошлых военных компаний, так и СВО, родные и близкие героев, отдавших свои жизни, служа Родине, представители молодого поколения — суворовцы, школьники, активно принимающие участие в формировании гуманитарных грузов и отправляющие бойцам письма поддержки.

В этот день раис республики Рустам Минниханов вручил государственные награды и тем, кто сегодня в боях приближает победу, и тем, кто делает свой вклад в величие страны своим трудом. Всем им зал аплодировал стоя.

Ровно 4 года назад

— Четыре года назад наша страна вынуждена была встать на защиту народа Донбасса. Тогда, зимой 2022-го, руководство Незалежной подтянуло к границам ЛНР и ДНР свои войска и тяжелое вооружение, чтобы начать вторжением на территории непризнанных республик. При этом целую неделю города и другие населенные пункты подвергались активному обстрелу артиллерией. Погибали простые граждане: мужчины, женщины, старики, бабушки и, что самое страшное — дети, — напомнил ведущий программы «7 дней».

Начало специальной военной операции пришлось на второй день после Дня защитника Отечества. 4 года СВО доказали, что российские мужчины по праву и с честью носят гордое звание «Защитник Отечества».

В канун и в честь праздника в боевые подразделения на линию боевого соприкосновения приехала наградная делегация из Татарстана.

У каждого своя история и причины оказаться здесь — рассказывает журналист программы «7 дней»:

— Кто-то тут оказался по частичной мобилизации — совесть не позволила бегать от повестки. Есть мужики, которые пришли полгода назад с мыслью о том, что с ними быстрее спецоперация закончится. Пехотинцы, артиллеристы, танкисты, связисты, операторы беспилотников. Рода войск разные, но дом у них один — Родина. А 23 Февраля — объединяющий всех, независимо от фронтовой профессии, звания, должности, праздник.

И по сложившейся уже за время СВО традиции поздравить бойцов и офицеров вместе с наградной делегацией приехали заслуженные и народные артисты. Впрочем, они в прифронтовой зоне бывают не только по праздникам. Позади уже десятки таких — полевых выступлений. Для тех, кто каждый день с риском для жизни выполняет боевые задачи.

Вместе с артистами и наградной делегацией традиционно пришла и колонна с гуманитарным грузом: легковые автомобили, бронированные микроавтобусы, квадрокоптеры, средства связи. Все то, что должно сохранить жизни наших героев.

День родного языка

На прошлой неделе страна встретила День родного языка. В России почти 300 языков и диалектов. И в Татарстане широчайшая палитра языков, на которых местные жители приветствуют друг друга. Например, в селе Нижняя Уратьма Нижнекамского района в мире и согласии живут татары, русские, чуваши, и их объединяет любовь к своей культуре, традициям, языку.

Интересный момент: сам населенный пункт основан в XVII веке. В 1883 году в селе была построена деревянная мечеть. В те времена строения из дерева нередко охватывали пожары. Обезопасить мечеть от огня помогли местные жители — чуваши. Обложили строение кирпичом.

Сегодня все население села, вне зависимости от национальности, владеет как минимум тремя языками: татарским, чувашским и русским. И все бережно хранят историю родной земли. Местная библиотека хранит историю самых разных народов, но главное — родного края. Село изначально называлось Чувашская Уратьма или Камышенский овраг. История помнится и чтится, поэтому татарские быт и культура соседствуют с чувашскими. Музей создан руками обычных людей — предметы интерьера собираются по крупицам, главное, чтобы они отражали наследие и традиции.

Любовь к родному краю прививается с детства. И как итог, выучившись и даже успев поработать где-то в других краях, все больше молодежи возвращаются на малую родину.

Подробнее об этом, а также о том, как республика встретила 50-летие с момента, когда с конвейера набережночелнинского автогиганта сошел первый КАМАЗ, и как чествовали первостроителей комплекса, о том, чем удивлял татарстанцев и гостей республики 44-й Шаляпинский фестиваль, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 23 февраля, в 13:00, или на сайте телеканала.