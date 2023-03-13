Девичья Поляна: за что деревню в две улицы называют «деревня-мать»?

Репортаж из самой «женской» деревни республики, пример национальной школы и «Азбука сыра» из Татарстана: главные события недели от программы «7 дней»

Фото: Кадыр Гумеров / nashcheremshan.ru

На неделе с Международным женским днем журналисты информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала «Новый век», конечно же, центральное место выпуска отвели именно представительницам прекрасной половины человечества. Именно о них — женщине-ученом и самой «женской» деревне республики, Девичьей Поляне, — два первых материала выпуска. Что еще попало в объективы коллег — в нашем обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Роль женщины в науке

Интересные цифры привел с экрана ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель республиканского Союза журналистов и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов. Согласно статистике недавней Всероссийской переписи населения, в стране сегодня 53% женщин и лишь 47% мужчин. В татарстанском селе примерно те же пропорции: чуть меньше чем 446 тыс. мужчин и почти 478 тыс. женщин. Как, впрочем, и в городах республики, где мужчин лишь чуть больше 1 млн 414 тыс., а женщин — более чем 1 млн 660 тысяч.

Но, собственно, говорил Ильшат Аминов не столько о том, что мужчин мало и их нужно беречь, сколько о том, что в Татарстане проживают и трудятся самые образованные женщины, 17% которых уже имеют дипломы о высшем образовании, а немалая часть именно сегодня трудится над тем, чтобы их получить. И яркий пример женщины-ученого — инженер, кандидат технических наук, в детстве мечтавшая о карьере гимнастки, а сегодня, кроме науки, активно занимающаяся общественной деятельностью Юлия Кареева. Именно она, к слову, смогла донести до президента России чаянья молодых ученых о господдержке, и сегодня многие идеи уже обрели жизнь. С ней, председателем исполнительного комитета Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ, встретилась съемочная группа программы «7 дней».

— Ученым быть сложно и интересно. Это необычная работа, когда есть сфера деятельности и задание с восьми до 17.00, — в интервью с журналистами поделилась Кареева. И добавила: — Ученый — это человек, который постоянно ищет, пытается открыть что-то новое. С одной стороны, это сложно, с другой — это всегда интересно. Ученой женщине иногда сложнее — инженерные системы в основном мужская специальность, ведь в наших прикладных науках, когда нужно создать какую-то установку, всегда нужны руки. Мужские руки.

Фото: пресс-служба президента РТ

Работает Юлия Кареева в Казанском архитектурно-строительном университете. Она доцент кафедры «Теплоэнергетика, газоснабжение и вентиляция». А еще мастер спорта по художественной гимнастике. И именно с этой сферой когда-то думала связать свою жизнь. Сначала — выступать, потом — тренировать новые поколения спортсменов. Как оказалось, самодисциплина и упорство, воспитанные спортом, — серьезное подспорье и в научной деятельности.

То обращение к Владимиру Путину, в декабре 2021 года, Юлия помнит и сегодня. Волновалась ли? Да! Но уж больно тема для каждого молодого ученого важная: поддержка. Сегодня многое из того, о чем говорила Кареева, уже реальность: жилищные сертификаты для молодых ученых в различных сферах, сокращение сроков отработки после окончания обучения…

Что касается главной цели, которую Юлия Кареева ставит перед собой, то она заключается в поддержке молодежи в науке. Мечта — специальная программа на республиканском и государственном уровнях, объединяющая все меры поддержки ученых. И еще — популяризация науки: показывать и детям, и их родителям, что наука — это интересно, важно, престижно.

Девичья Поляна

В Черемшанском районе есть деревня с таким красивым названием: Девичья Поляна. Но известна она не только именем. И называют ее не только «деревней невест», но и «деревней матерей». Почему? В одно время она, всего то в две улицы, лидировала в республике по числу усыновленных детей.

История этого населенного пункта не такая уж длинная. В 1920-м из соседнего села на знакомую поляну перебрались семь чувашских семей. Трудолюбивые, обстоятельные, быстро срубили дома, поставили клуб. Захару Дмитриеву — основателю деревни, доверили должность бухгалтера. Зажили дружно. Крепко. Семьи стали расти. Особенной красотой отличались девушки. Издалека женихи приезжали, приглядеть себе суженую. Гуляли на поляне, которую скоро иначе как Девичьей и не называли. Так и прозвали — деревней невест. А еще есть история о том, что однажды одну из местных красавиц похитили какие-то беглые, прятавшиеся в окрестных подземельях. У истории есть две версии завершения: по одной — полонянка смогла сбежать. По другой — так и пропала без вести.

Фото cheremshan.tatarstan.ru

Но это лишь одна из связанных с деревней историй. Есть и другие — более светлые. Деревня — рекордсмен по числу усыновленных детей. Сколько всего приняли местные жители детишек в свои семьи, никто сейчас уже и не скажет: со счета сбились. И сегодня почти каждый год кто-то, ищущий дом, находит его здесь.

Матрене Емениной сейчас 90 лет. Воспитала девятерых детей. Елена Палаткина — семерых. На тех, кто родился здесь и кто приехал, не делят. Все свои. Родные.

Еврейская школа для всех

Школу №12 в Казани в народе называют еврейской. И это не попытка вынести какое-то суждение или попытаться оскорбить — констатация факта. Учебное учреждение, к слову, одно из лучших в столице Татарстана, в действительности тесно работает с Израилем, в учебной программе есть и иврит, и уроки еврейской культуры. Но это не значит, что она закрыта для других: сюда стремятся попасть и здесь учатся дети самых разных национальностей.

Школа «Мишпахтейну» (в переводе — семья), которая, к слову, в этом году отметит юбилей (ей исполняется ровно четверть века), известна высочайшим качеством обучения, сильным преподавательским составом и редкой атмосферой свободомыслия. Именно такой, по мнению Ильшата Аминова, и должна быть современная национальная школа.

Что нужно ребенку, чтобы он сам тянулся к знаниям? Должно быть интересно и весело. Михаил Любимов, побывавший на занятиях в 12-й школе, убедился: здесь интересно. Ярко. Празднично. Причем каждый день.

Фото realnoevremya.ru

50 лет татарстанскому сыру

Нет, наверное, производству сыров в республике даже больше. Но один из лидеров татарстанского сыроделия в будущем году будет отмечать полувековой юбилей. Речь о Мамадышском сырном заводе, где побывала съемочная группа программы «7 дней», чтобы убедиться: местный пармезан от «Азбуки сыра» ничем не уступает зарубежным. И его на полках магазинов в республике (к слову, лидера в стране по производству молока) и за пределами Татарстана точно хватит всем ценителям вкуса.

Взять молоко, добавить специальные закваски, соли, пряности… Но вот вопрос: если каждый знает, как делать сыр, то почему не делает? На самом деле, сыроделие можно сравнить и с наукой, и, если пожелаете, с волшебством. И каждый ингредиент, его качество, пропорции — десятки, если не сотни моментов и нюансов, имеют решающее значение. Именно поэтому на производстве сыров все начинается с лаборатории. И только после того, как будет дано добро, и молоко, и другие компоненты будущего сыра получают допуск на предприятие, чтобы начать сложное, но увлекательное путешествие по извилистому маршруту — от сепаратора до прессовки и созревания в… «сырном банке».

Подробнее о том, что такое «сырный банк» и что происходит с сыром потом, о том, с каким предложением в Татарстан и Группу ТАИФ приезжало руководство малазийского энергетического холдинга Maharani Energy Gateway, что переводится «как энергетические ворота Махарани», а также о врачах 7-й горбольницы Казани — тех, кто сейчас спасает человеческие жизни в зоне СВО, и тех, кто выполняет ту же важную работу здесь — под мирным небом Татарстана, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 13 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.