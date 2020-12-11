«Наша надежда — здесь перед вами на сцене»: как «Шаян ТВ» отметил день рождения

Татарский детский телеканал отпраздновал двухлетие ярким концертом и добрыми напутствиями гостей с просьбой беречь родной язык

Фото: Ринат Назметдинов

Детский телеканал «Шаян ТВ», вещающий на татарском языке, накануне вечером отметил свое двухлетие праздничным концертом «ШАЯН ONLINE». На одной сцене выступали как юные звезды, так и мастера татарской эстрады. Ради такого случая, как признался генеральный директор АО «ТРК «Новый век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, ему пришлось пропустить годовщину рождения внука. А вице-спикер Госсовета РТ, председатель Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского Марат Ахметов, расчувствовавшись, обрел новую надежду на будущее родного языка и народа. Подробнее — в материале «Реального времени».

Звездочки на сцене с известными исполнителями

Два года назад начал свое вещание первый детский телеканал на татарском языке «Шаян ТВ». Проект поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. 12 ноября творческий коллектив отметил свой день рождения, а накануне состоялся праздничный концерт «ШАЯН ONLINE». Работников студии и их юных зрителей в прямом эфире поздравляли известные татарские исполнители и почетные гости.

Коллектив телеканала подготовил обширную концертную программу. На сцене собрались финалисты второго сезона музыкального фестиваля «Сәйлән» и звезды татарской эстрады — Эльмира Калимуллина, Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова и Ильгиз Мухутдинов. Аккомпанировал известный в Казани джаз-бэнд Just Brass. Именитые исполнители выступали дуэтом с маленькими певцами.

Во время выступления юных исполнителей зрители видели новые клипы, снятые на песни победителей фестиваля «Балачак җыры». К слову, ведущими выступали сами же дети. Также были показаны премьеры новых проектов канала.

Коллектив телеканала подготовил обширную концертную программу. На сцене собрались финалисты второго сезона музыкального фестиваля «Сәйлән» и звезды татарской эстрады

Мальчики и девочки исполняли как новые песни, так и вполне известные. Например, Джамиля Асадуллина с Ильгизом Шайхразиевым спели «Ай, былбылым», которая стала узнаваемой по всей России после показа сериала «Зулейха открывает глаза» (по одноименному роману Гузель Яхиной). А Диля Хамматова представила композицию «Идел суы ага» — это исполненная на татарском легендарная песня «Течет река Волга» Людмилы Зыкиной.

Татарский дух — новым поколениям

Генеральный директор АО «ТРК «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов сообщил, что в этот день его внуку исполнился один годик. В семье готовились к праздничному застолью, но пропустить концерт «Шаян ТВ» он никак не мог.

— Я отказался, объяснив, что тут у нас один ребенок, а там на сцене — 100, и все они — наши дети, — признался он. — Мы видим, как за два года заметно вырос «Шаян ТВ». Телеканал собрал очень много детей.

Ильшат Аминов пропустить концерт «Шаян ТВ» никак не мог

Присутствие Аминова здесь неслучайно — он стоял у истоков зарождения национального детского телевидения. Как рассказывала «Реальному времени» главный редактор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова, Ильшат Юнусович постоянно помогает коллективу: дает подсказки, делится новыми идеями. Впрочем, и дети полюбили старшего наставника.

— Самое главное, что мы видим, — здесь, как звезды, зажигаются юные таланты, знающие татарский язык, — продолжил Ильшат Аминов. — Смотрю на ребят и понимаю, что у нас есть достойное будущее. Значит, будут люди, которые сменят нас на телевидении, будет поколение, которое не только хорошо знает родной язык, но и продолжит нести татарский дух (рух), который передаст своим детям.

По его словам, несмотря на юный возраст телеканала (два года), он за это время стремительно вырос.

— Мы должны поддерживать его. Уверен, эти дети подхватят наше знамя и передадут его дальше, — заключил гендиректор ТНВ.

Поздравил коллектив «Шаян ТВ» и вице-спикер Госсовета РТ, председатель Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов

«Я рад и горд за силу нашего народа»

Поздравил коллектив и другой «наставник» юных звезд «Шаян ТВ» — вице-спикер Госсовета РТ, председатель Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов.

— Здесь на сцене выступают настоящие жемчужинки нашей нации, татарского народа, — подчеркнул Марат Готович. — Их помыслы чисты, они удивительно талантливы. За 2 года коллектив «Шаян ТВ» смог сделать такой объем работы, какой не делают другие за 20 лет.

Он поблагодарил работников телеканала и их юных помощников, которые оставаясь верными традициям, проявляют заботу о родном языке и народе.

— Мне греет душу понимание того, что у нашего языка есть будущее, — отметил депутат. — Когда я только начинал работать в Комиссии, когда выезжал в районы, сложившаяся ситуация [с языком] у меня вызывала тревогу.

Еще в октябре Марат Ахметов, выступая в Госсовете, пожурил некоторых районных чиновников, которые «плохо относятся к татарскому языку» и проводят многие мероприятия, направленные на поддержку «туган тел», лишь для галочки. Он пообещал доложить об этом президенту Татарстана Рустаму Минниханову и принять необходимые меры.

— А теперь, глядя на этих детишек, я рад и горд за силу нашего народа. В наших людях заложен огромный потенциал, они невероятно талантливы! И наша надежда — здесь перед вами на сцене, — с радостью заключил Ахметов.

Завершился концерт дружным исполнением песни «И туган тел» на стихи Габдуллы Тукая. Для тех, кто не смог посмотреть праздничную программу, доступна запись в YouTube.

1 / 67 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Тимур Рахматуллин, фото Рината Назметдинова