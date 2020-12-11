«Наша надежда — здесь перед вами на сцене»: как «Шаян ТВ» отметил день рождения
Татарский детский телеканал отпраздновал двухлетие ярким концертом и добрыми напутствиями гостей с просьбой беречь родной язык
Детский телеканал «Шаян ТВ», вещающий на татарском языке, накануне вечером отметил свое двухлетие праздничным концертом «ШАЯН ONLINE». На одной сцене выступали как юные звезды, так и мастера татарской эстрады. Ради такого случая, как признался генеральный директор АО «ТРК «Новый век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, ему пришлось пропустить годовщину рождения внука. А вице-спикер Госсовета РТ, председатель Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского Марат Ахметов, расчувствовавшись, обрел новую надежду на будущее родного языка и народа. Подробнее — в материале «Реального времени».
Звездочки на сцене с известными исполнителями
Два года назад начал свое вещание первый детский телеканал на татарском языке «Шаян ТВ». Проект поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. 12 ноября творческий коллектив отметил свой день рождения, а накануне состоялся праздничный концерт «ШАЯН ONLINE». Работников студии и их юных зрителей в прямом эфире поздравляли известные татарские исполнители и почетные гости.
Коллектив телеканала подготовил обширную концертную программу. На сцене собрались финалисты второго сезона музыкального фестиваля «Сәйлән» и звезды татарской эстрады — Эльмира Калимуллина, Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова и Ильгиз Мухутдинов. Аккомпанировал известный в Казани джаз-бэнд Just Brass. Именитые исполнители выступали дуэтом с маленькими певцами.
Во время выступления юных исполнителей зрители видели новые клипы, снятые на песни победителей фестиваля «Балачак җыры». К слову, ведущими выступали сами же дети. Также были показаны премьеры новых проектов канала.
Мальчики и девочки исполняли как новые песни, так и вполне известные. Например, Джамиля Асадуллина с Ильгизом Шайхразиевым спели «Ай, былбылым», которая стала узнаваемой по всей России после показа сериала «Зулейха открывает глаза» (по одноименному роману Гузель Яхиной). А Диля Хамматова представила композицию «Идел суы ага» — это исполненная на татарском легендарная песня «Течет река Волга» Людмилы Зыкиной.
Татарский дух — новым поколениям
Генеральный директор АО «ТРК «Новый век», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов сообщил, что в этот день его внуку исполнился один годик. В семье готовились к праздничному застолью, но пропустить концерт «Шаян ТВ» он никак не мог.
— Я отказался, объяснив, что тут у нас один ребенок, а там на сцене — 100, и все они — наши дети, — признался он. — Мы видим, как за два года заметно вырос «Шаян ТВ». Телеканал собрал очень много детей.
Присутствие Аминова здесь неслучайно — он стоял у истоков зарождения национального детского телевидения. Как рассказывала «Реальному времени» главный редактор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова, Ильшат Юнусович постоянно помогает коллективу: дает подсказки, делится новыми идеями. Впрочем, и дети полюбили старшего наставника.
— Самое главное, что мы видим, — здесь, как звезды, зажигаются юные таланты, знающие татарский язык, — продолжил Ильшат Аминов. — Смотрю на ребят и понимаю, что у нас есть достойное будущее. Значит, будут люди, которые сменят нас на телевидении, будет поколение, которое не только хорошо знает родной язык, но и продолжит нести татарский дух (рух), который передаст своим детям.
По его словам, несмотря на юный возраст телеканала (два года), он за это время стремительно вырос.
— Мы должны поддерживать его. Уверен, эти дети подхватят наше знамя и передадут его дальше, — заключил гендиректор ТНВ.
«Я рад и горд за силу нашего народа»
Поздравил коллектив и другой «наставник» юных звезд «Шаян ТВ» — вице-спикер Госсовета РТ, председатель Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов.
— Здесь на сцене выступают настоящие жемчужинки нашей нации, татарского народа, — подчеркнул Марат Готович. — Их помыслы чисты, они удивительно талантливы. За 2 года коллектив «Шаян ТВ» смог сделать такой объем работы, какой не делают другие за 20 лет.
Он поблагодарил работников телеканала и их юных помощников, которые оставаясь верными традициям, проявляют заботу о родном языке и народе.
— Мне греет душу понимание того, что у нашего языка есть будущее, — отметил депутат. — Когда я только начинал работать в Комиссии, когда выезжал в районы, сложившаяся ситуация [с языком] у меня вызывала тревогу.
Еще в октябре Марат Ахметов, выступая в Госсовете, пожурил некоторых районных чиновников, которые «плохо относятся к татарскому языку» и проводят многие мероприятия, направленные на поддержку «туган тел», лишь для галочки. Он пообещал доложить об этом президенту Татарстана Рустаму Минниханову и принять необходимые меры.
— А теперь, глядя на этих детишек, я рад и горд за силу нашего народа. В наших людях заложен огромный потенциал, они невероятно талантливы! И наша надежда — здесь перед вами на сцене, — с радостью заключил Ахметов.
Завершился концерт дружным исполнением песни «И туган тел» на стихи Габдуллы Тукая. Для тех, кто не смог посмотреть праздничную программу, доступна запись в YouTube.
Справка
«Шаян ТВ» — первый детский телеканал на татарском языке с круглосуточным вещанием. Целевая аудитория канала: от 0 до 10 лет. Начал вещание 12 ноября 2018 года при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.
Регистрация получена 22 июня 2018 года. Лицензия на вещание в эфире — 25 октября 2018 года. Логотип «ШАЯН» зарегистрирован 9 июля 2019 года. Лицензия НТВ+ приобретена 22 августа 2019 года.
На сайте shayantv.ru имеется возможность ознакомиться с его содержанием, выбрав один из трех языков общения — русский, татарский или английский. Созданы мобильные приложения «Шаян ТВ» в Google Play и App Store.
За два года студией дубляжа телеканала «Шаян ТВ» переведено около 7 000 серий мультфильмов, сериалов, документальных фильмов, познавательных и развлекательных программ.
Представлено 20 оригинальных, познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины собственного производства. Одни из самых популярных программ: музыкальный фестиваль «Сәйлән», конкурс детской песни «Балачак җыры».
5% вещания в неделю — субтитрированный контент для инвалидов по слуху.
Главный герой канала — озорной и любознательный мальчик Шаян (товарный знак зарегистрирован 19 августа 2020 года). Его друзья: примерная девочка Биби, котенок Мияу, электронная игрушка-собака Робот Маэмай.
Лента телеканала присутствует в основных популярных социальных сетях: «Инстаграме» (18,9 тыс. подписчиков) и «ВКонтакте» (3,7 тыс. подписчиков), а также на YouTube (7,395 тыс. подписчиков, 7 тыс. просмотров), в «ТикТоке» (3,930 тыс. подписчиков, 1 млн просмотров).
На канале работает школа телевизионных блогеров в онлайн- и офлайн-форматах.
Филиалы «Шаян ТВ» работают в полилингвальном комплексе «Адымнар» г. Казани, средних школах Актанышского района Татарстана и Ульяновской области.
Программа «Күчтәнәч», которая выходит на канале, стала победителем национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2009».
30 августа 2019 года «Шаян ТВ» стал победителем ежегодной национальной детской премии телеканала «Карусель» в номинации «Открытие года».
Также телеканал стал победителем в X Всемирном конкурсе интернет-проектов «Белем җәүһәрләре — 2019» («Жемчужины знаний») в двух номинациях — «Самый полезный и популярный интернет-проект в сфере культуры и туризма» и «Самое полезное и популярное татарское мобильное приложение».
«Шаян ТВ» стал победителем IX Всероссийского конкурса «Татар рухы һәм каләм» для журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение в СМИ жизни и деятельности татарского мира.
«Шаян ТВ» — финалист Российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ-Kids 2020» в номинации «Режиссер телевизионной программы для детей».
Партнеры: АО «Татмедиа», Министерство образования РТ, Казанский государственный институт культуры, Министерство по делам молодежи РТ, Министерство спорта РТ, Союз журналистов РТ, Татарское книжное издательство. Также «Шаян ТВ» сотрудничает с Дирекцией парков и скверов г. Казани, детскими журналами «Сабантуй», «Салават купере».
При телеканале работает Общественный совет, в состав которого входят 18 человек.
В гостях у телеканала «Шаян ТВ» побывали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководители детского канала «Карусель» и другие известные личности.
Исполнительный директор — главный редактор «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова и начальник отдела редакторов Резеда Хасанова имеют звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»; ведущая программы «Күчтәнәч» Альфинур Хисамова — заслуженный артист Республики Татарстан; режиссер, ведущая программы «Күчтәнәч» Альфинур Фатыхова — заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.
В штате — 65 человек, также внештатными сотрудниками студии дубляжа работают заслуженные и народные артисты РТ, актеры театра и кино.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым