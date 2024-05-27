«Смысл журналистики не меняется: мы не для власти, а для людей»

День российского предпринимателя, какой должна быть современная журналистика, Лисичанск — путь к мирной жизни: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

26 мая — День российского предпринимателя. Бизнесмены Татарстана отмечают, что республика — регион-лидер по цифровизации госуслуг. Это помогает предпринимательскому сообществу дышать чуть легче, но проблем хватает. О том, насколько важен диалог между бизнесом и властью, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Уникальная формула Татарстана

Речь о реализованном в республике эффективном инструменте понимания руководством региона картины развития предпринимательства в каждом районе РТ. Каждую субботу на планерке у раиса Татарстана Рустама Минниханова отчитывается один из муниципальных глав. И один из ключевых акцентов делается именно на поддержку предпринимательства. И к этому вопросу в районах относятся более чем серьезно.

А сам Рустам Минниханов вместе с руководством профильных министерств, а также представителями республики в федеральных органах власти регулярно напрямую встречается с участниками бизнес-сообщества РТ, чтобы из первых уст узнать о достижениях и проблемах предпринимателей.

До начала встречи раис Татарстана и сопровождающие его лица посетили выставку достижений предпринимателей республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ярослав Желонкин живет и работает в Татарстане. Возглавляет компанию ООО «Ферри Ватт». Многим это название ни о чем не скажет, но профессионалам бренд хорошо известен. Вакуумные технологические установки изготавливаются и под заказ «Роскосмоса» и «Росатома». С их помощью создаются батарейки для ядерных реакторов, оболочки для топлива в ядерных реакторах, композитные детали для самолетов, датчики нейтронных потоков, отражатели автомобильных фар и многое другое. Разработкой оборудования в компании занимается собственное конструкторское бюро и профессиональные инженеры-конструкторы.

Вся микроэлектроника создается с помощью вакуумного оборудования. Но есть момент: это раньше подобное вакуумное оборудование можно было без особых проблем купить за рубежом. Сегодня важно учиться все делать самим, и востребованность компаний, способных дать рынку необходимое, высока. Портфель заказов «Ферри Ватта» уже перевалил за миллиард 200 миллионов рублей. Необходимо расширяться, но… Ярослав Желонкин не просит денег на развитие, а вот гибкость по налогам не помешала бы. Что можно сделать, обещала подумать депутат Госдумы РФ от Татарстана Альфия Когогина.

Компания «ЭлеткроОптима» на территории технопарка «Искра-Волга» производит электрозарядные станции. Еще одно направление, крайне востребованное в России. Компания — один из лидеров в стране в нише трансформаторных подстанций и иного электротехнического оборудования. Работает по всей России. Ее продукция активно используется московским метрополитеном. Ключевым элементом успеха в компании называют то, что в свое время поддержка и со стороны федерального центра, и со стороны республики была оказана очень вовремя.

И таких примеров в Татарстане немало: «Промэнерго» — в числе ведущих в области производства интеллектуальных приборов учета электроэнергии. В коллаборации с другими лидерами отечественного рынка из Татарстана — «Энергоразвитием» и «Энергоинновациями», компания активно осваивает нишу энергозарядной инфраструктуры.

Подобные встречи — возможность выстраивания прямого диалога между бизнесом и властью. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане зарегистрированы 178 тыс. предпринимателей. В этой сфере занято 875 тыс. человек, или 42% от общего числа работающего населения республики. Доля МСП в ВРП региона вплотную приближается к ¼ от общего объема. «Внушительные цифры», — отметил, открывая совещание, Рустам Минниханов. В регионе сегодня самая развитая и мощная инфраструктура поддержки предпринимательства в стране и свыше 100 технопарков разной направленности. Однако, как отметил раис Татарстана, нужно смотреть правде в глаза: немалая часть эффективных федеральных программ поддержки бизнеса сейчас сворачивается и становится недоступной для татарстанских предпринимателей. Причина: в Москве отмечают, что республика и так достаточно хорошо обеспечена собственным бюджетом и средства нужны для дотационных регионов. Эту проблему озвучил и один из участников встречи — Радик Насыров. Его компания производит уникальные пистолеты для монтажной пены и остро нуждается в льготном финансировании, однако порог в 100 млн рублей годового оборота для него слишком велик. Вот снизить бы планку до 30 млн, поделился он предложением.

Ярослав Желонкин просит об отсрочке уплаты НДС с аванса. Сложное оборудование изготавливается долго — 1,5—2 года, и чтобы получить преференции, приходится каждый раз проходить непростую процедуру согласований.

Сергей Меринов — руководитель компании ACGM из Лаишевского района, уже сегодня готов изготовить любые детали для клининговых машин. А вот если получится добиться поддержки, то через год-два готов построить собственное производство таких машин, чтобы не пришлось возить машины-уборщики из-за рубежа.

Встреча завершилась на позитиве. Стороны услышали друг друга. А финальной точкой события стала церемония награждения.

«Хрустальное перо»

На прошлой неделе состоялся съезд Союза журналистов РТ и церемония награждения победителей ежегодного конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Хрустальное перо». Конкурс впервые состоялся в 1997 году и с тех пор проходит в День татарской печати.

Конкурс «Хрустальное перо» проходит в республике с 1997 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

За прошедшие годы конкурс серьезно изменился, появились новые номинации. Но ключевым принципом журналистики, как подчеркнул ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, все это время остается тот же, что и у врачей: не навреди.

Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с организаторами и победителями самых первых конкурсов.

«Вначале появилось название, — вспоминает Римма Ратникова, в те годы председатель Союза журналистов республики. — Конкурс решили устроить, чтобы заодно и журналистов объединить, и власть сделать более открытой. Потом стали думать, каким оно должно быть, то самое хрустальное перо».

За первыми образцами награды делегация из Татарстана ездила на Урал. Там изготовили главные призы. Один из них сейчас хранится в музее Союза журналистов. Еще один — у Ирины Быстровой, в 1992—1999 годах корреспондента ТК «Эфир».

За время, что идет конкурс, редакция газеты «Казанские ведомости» накопила уже три «Хрустальных пера». Венера Якупова, нынешний главный редактор издания, отмечает: «Очень важно в нашей профессии сохранить чистоту — не писать с корыстными помыслами, а помогать людям изменить мир к лучшему».

Об этом же говорит и председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов: «В период изменений и новых технологий смысл не меняется — мы не для власти, а для людей. Я в этом уверен и поэтому до сих пор в профессии».

Ильшат Аминов: «Смысл журналистики не меняется: мы не для власти, а для людей». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего на конкурс было подано в этом году более полутора тысяч работ, 136 заявок. Победителей, получивших заветную хрустальную награду, — 15. Главный приз этого года — автомобиль, получил корреспондент газеты «Ватаным Татарстан» Риман Гилемханов. Символично, что свой путь в журналистике он начал ровно 50 лет назад: в 1974-м.

Лисичанск — возвращение к мирной жизни

Как и много лет назад, ключевая цель и задача журналистики — информирование. Многие журналисты находятся сегодня на передовой СВО. И как подчеркнул Герой России Расим Баксиков на церемонии награждения конкурса «Хрустальное перо»: «Вы со своим грозным оружием — пером, сегодня так же сражаетесь за Победу».

Наши коллеги с ТНВ находятся в подшефном Татарстану городе Лисичанске, где при продолжающихся атаках со стороны ВСУ (на прошлой неделе по центру города — гражданским объектам, вновь ударили шесть ракет реактивной системы залпового огня HIMARS), все-таки постепенно возрождается мирная жизнь.

Мирная жизнь в Лисичанске постепенно восстанавливается. скриншот видео с канала ТНВ

В Лисичанске работают и волонтеры из Татарстана. Рустем Салахутдинов — студент Казанского национального исследовательского технологического университета, родом из Нижнекамска. В команде с ним волонтеры из Ярославля, Казани, Ханты-Мансийска. Руководит гуманитарной миссией, инициированной федеральным проектом «Молодая гвардия», активист татарстанского регионального отделения молодежной всероссийской структуры Азиз Сунатуллоев.

Лисичанск считается одной из самых опасных точек, где работают волонтеры: ракеты, вражеские БПЛА здесь не редкость. И в этих условиях молодежь помогает организовать досуг местных детей, развозит чистую питьевую воду, готовит для жителей благотворительные воскресные обеды, оказывает посильную помощь тем, кому она нужна.

То, что в Лисичанск возвращается мирная жизнь, особенно ярко заметно в городской больнице: в одном из немногих уцелевших от обстрелов и атак ВСУ зданий палаты для будущих рожениц заполнены. Люди верят, что все нормализуется и победа уже близка.

Государственные учреждения Донбасса встраиваются в российскую систему. Выделяется бюджет, обеспечиваются государственные закупки медицинских препаратов и всего необходимого. Уже то в больнице, что восстановлено Татарстаном, по мнению местных медработников, разительно отличается от того, что было при украинской власти, а скоро, когда будут завершены ремонт и оснащение, медучреждение будет приведено к общероссийским стандартам. А значит, Лисичанск станет еще на шаг ближе к мирной жизни.

Подробнее о том, как возрождается российский Донбасс, о награждении героев-татарстанцев на передовой, о том, как в республике проходили фестиваль родословных и Каравон, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 27 мая, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.